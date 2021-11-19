Чоловік, який імовірно причетний до вбивства на столичному Печерську, затриманий і йому повідомлено про підозру, - поліція Києва

Слідчі готують зловмиснику клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

Як розповів начальник столичної поліції Іван Вигівський, завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції Києва протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного: "Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області. За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі. Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутись тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло, і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Також до районного суду готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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