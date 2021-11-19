УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5013 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
2 121 50
вакцина (3528) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

В Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, країна уклала контракти на постачання препаратів, які надійдуть до України. Утім, коли саме і які вакцини отримаємо, Ляшко не повідомив.

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

Читайте: На сьогодні в Україні є 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А до тех пор хай вакцины пропадают и сливаются в канализацию.
показати весь коментар
19.11.2021 13:10
+5
перевожу на понятный язык - НИКОГДА
показати весь коментар
19.11.2021 13:17
+3
А что ещё с ними делать, если мудрый нарид бегает в шапочках из фольги? Какая-то часть людей всегда склонна верить в заговоры, рептилоидов, масонов. Но кто ж ожидал, что таких будет под восемьдесят процентов?
показати весь коментар
19.11.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як щодо до шишок що в вкололися трeтьою? святi?
показати весь коментар
19.11.2021 13:03 Відповісти
Слугам бажано колоти негайно, щоб не бзділи в громадських місцях
показати весь коментар
19.11.2021 13:09 Відповісти
А до тех пор хай вакцины пропадают и сливаются в канализацию.
показати весь коментар
19.11.2021 13:10 Відповісти
А что ещё с ними делать, если мудрый нарид бегает в шапочках из фольги? Какая-то часть людей всегда склонна верить в заговоры, рептилоидов, масонов. Но кто ж ожидал, что таких будет под восемьдесят процентов?
показати весь коментар
19.11.2021 13:14 Відповісти
Группа учёных ( в том числе представители Йеля и Гарварда ) просили передать общественности документы на основании которых выдавалась лицензия правительства США на вакцину Пфайзера. Податели исходили ,что заткнут рот скептикам и подтвердят факт надёжности прививки . В FDA им ответили - через 55 лет дадим. , REUTERS November 19,2021 . Ну вроде чего проще , предоставили и развеяли сомнения скептиков
показати весь коментар
19.11.2021 13:36 Відповісти
О, а вот и шапочка из фольги подъехала. По сути это юридический срачик. Что предлагаешь взамен, товарисч плоскоземельщик? Чем корону давить, подорожником али лопухом?
показати весь коментар
19.11.2021 13:47 Відповісти
Ну таки ты подписал отказ от притензий в связи со своей добровольностью , для тебя уже ни каких юридических срачиков не существует
показати весь коментар
19.11.2021 18:15 Відповісти
Внезапно, я вакцинирован и никаких отказов не подписывал. В Европе просто просят твои данные (номер соцстраха) и всё. Прикинь, грамотей ("прИтензий").
показати весь коментар
19.11.2021 18:52 Відповісти
Группа "ученых" из палаты номер 6.
Зайти на сайт, который давал разрешение не додумалась.

Обзор и безопасность вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 (также известной как COMIRNATY)

Обновлено 28 октября 2021 г.

Языки

Распечатать

ВНИМАНИЕ: CDC теперь рекомендует детям в возрасте от 5 до 11 лет получать педиатрическую вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19. Узнайте больше о вакцинах для детей и подростков .

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
показати весь коментар
19.11.2021 14:45 Відповісти
Ну таки разрешение даёт не сайт , а правительство которое продолжает давать это разрешение с оговоркой - в экстренном случае . Таки почитайте статью в Рейтер там интересно обоснование в отказе
показати весь коментар
19.11.2021 18:12 Відповісти
Ты название хоть правильно прочти.
"Центры по контролю и профилактике заболеваний".
значение слов контроль и профилактика, не улавливаешь?
Печалька.
"
показати весь коментар
19.11.2021 18:22 Відповісти
Руководящие документы по коронавирусной болезни 2019 г .; Доступность

Уведомление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов от 06.10.2021 г.

https://www.federalregister.gov/documents/2021/10/06/2021-21798/guidance-documents-related-to-coronavirus-disease-2019-availability
показати весь коментар
19.11.2021 19:31 Відповісти
РФ проводит спецоперацию: Масштабный энергетический кризис все-таки надвигается, - глава разведки Буданов

"По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи.
&#171;Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов - от антивакцинаторов и заканчивая недовольством по разным причинам», - сказал Буданов.

https://enovosty.com/news/news_economy/full/1911-rf-provodit-specoperaciyu-masshtabnyj-energeticheskij-krizis-vse-taki-nadvigaetsya-glava-razvedki-budanov
показати весь коментар
19.11.2021 19:34 Відповісти
Чим принципово шапочки з Фольги відрізняються від шматочок на пиці?
показати весь коментар
19.11.2021 13:51 Відповісти
Капєтан Ачівідность каже, що шапочька не може захистити від ковіду, в той час як навіть "шматочок" не пиці затримує краплі мокроти, та хоч якось зменшує вірогідність розповсюдження вірусу.
показати весь коментар
19.11.2021 13:58 Відповісти
Тои хто вчив класичну імунологію - не бачить різниці між шапочкими і тряпочками. Але покоління що виросло на відосіках - не вміє читати наукову літературу
показати весь коментар
19.11.2021 14:15 Відповісти
Круто. Маразм виходить на новий рівень та пробиває чергове дно. Наукових публікацій по вакцинам, пандемічним розповсюдженням, їх моделюванням та методам стримання вагон. Але "тои хто вчив класичну імунологію" (мабуть, це молоді 80-річні бадьорі хлопці, перспективні наукові співробітникі) проти. Ну ок.
показати весь коментар
19.11.2021 14:28 Відповісти
Наукові основи залишилися незмінні.
Скільки хочеш вагонів чіпляй - а паровоз залишається) ^
Але що можна пояснити людині про базові принципи роботи імунітету - яка по цей імунітет - читала лише з методичок для ботів))
показати весь коментар
19.11.2021 14:43 Відповісти
Так-так, звичайно, всі вчені світу помиляються, а ось нєкто хто "вчив класичну імунулогию" все знає. В Україні кожен день помирає сім сотен людей. За рік це більш ніж двісти п'ятдесят тисяч, це масштаби повноційної війни, але ви й далі читайте про "принципи роботи імунітету", не зупиняйтесь.
показати весь коментар
19.11.2021 14:55 Відповісти
Ну всі хто на зарплаті у фармкомпаній - це далеко не "всі вчені світу". Незалежні авторитети в сфері імунології з посмішкою дивляться на цей цирк. В Україні за рік помирає більше ніж сімсот.
За даними моз лише від хвороб пов'язаних з палінням за минулий рік померло 85 тисяч, я вже мовчу за онкології. Розкручена корона за минулий 20. В цьому навіть з усіма приписками навряд чи дотягне до 70.
Щось не бачу я закриття тютюнової галузі на карантин - і стєнаній всіх учьоних світу)) з цього приводу)
показати весь коментар
19.11.2021 15:16 Відповісти
Так-так, всі вчені світу на зарплаті у фармкомпаній. Не треба ось цього "далеко не всі" - ні, саме всі. Ну, окрім молодих, перспективних 80-річніх хлопців з НАНУ. Та й дійсно, що таке двадцять тисяч на рік? Тьху на них, слабакі! Ну той що, що ще двісти тисяч треба було госпіталізувати, де вони ще й паралізували роботу лікарень, та всі інші хворі не змогли отримати належне оікування? Фігня! Їм треба було займатись спортом, жерти менше, підтримувати форму, тренувати імунітет, тоді ніякий вірус їх не візьме!

В принципі, з самого початку було зрозуміло, що антиваксери це пробиті егоїсти та дарвіністи (не обговорюючи, звичайно, що вони просто дрємучіє люди). Таке.
показати весь коментар
19.11.2021 15:23 Відповісти
Ну звичайно вам, як наимиту хочеться вірити, що всі, як і ви стоять раком у фармкомпаний. Але лікарі які мають авторитет і вагу - мають достатньо пацієнтів, щоб бути незалежними і говорити правду.
Про маячню стосовно сотень тисяч потенційно хворих -це з розряду прогнозів як повії з інституту Хопкінса кричали про 65 мільйонів трупів - і обісрались.
Як так зрозумів 8 мільйонів смертей від куріння це Муйня в порівнянні з двома мільйонами від корони за даними Воз?

Щось ви не рвете за то жопу на британский прапор
показати весь коментар
19.11.2021 15:52 Відповісти
Паління це погана звичка, з нею треба боротись (та з нею боряться). Але паління не розповсюджується як вірус, воно не є заразним.

З ковідом безпосередньо працюють мільони людей в світі - це вчені, так й лікарі, обслуговуючий персонал, персонал лабораторій тощо. Параноїки забувають (не знають, так точніше), що змова таких масштабів неможлива в принципі. 65 мільонів трупів було б цілком реальною цифрою, якщо б ніхто не вводив обмежень, не займався б хворими та не розробляв ліки та вакцини. Тому що помирає 2% від захворівших. Легко побачити, що семи мільярдів людей в світі помруть 140 мільонів. Але для антиваксов це" прийнятні жертви".
показати весь коментар
19.11.2021 16:10 Відповісти
Неможлива? Друже , як ти думаєш хто володіє основним пакетом акцій 90 відсотків найбільших компаній світу? В тому числі і фармацевтичних, ЗМІ та інтернет гігантів - тільки дві компанії - Vanguard I BlackRock.
А основним акціонером BlackRock - є Vanguard. Vanguard - закрита компанія і її власники невідомі широкому загалу.
Тому, якщо люди захочуть - вони поставлять раком практично будь яку країну. Що ми зараз і спостерігаємо.
А ти і далі вір казочкам про всесвітнью пандемію
показати весь коментар
19.11.2021 16:41 Відповісти
Неможлива. Математично неможлива. Тому що лише невелика частина зазначених вище людей напряму пов'язана за бігфармой. Пояснення за "поставити раком" не має ані обгрунтування, ані жодного сенсу.
показати весь коментар
19.11.2021 16:45 Відповісти
Я бачу тобі подобається така позиція - насолоджуися
показати весь коментар
19.11.2021 20:42 Відповісти
Повторюю ще раз: змова такого рангу математично неможлива. Змова мільонів людей із абсолютно різних верств, класів та країн неможлива.

А взагалі, я тобі пропоную знайти родичів померлих (ну ось тих, що зверху з новини), та розповісти їм що то все цирк, фікція, змова, а самі вони актори. Якщо вони почнуть плямкати очима та казати "тише-тишє, панімаєтє ми падпісивалє а ніразглашеніі, вайдітє в палажениє", то ти правий. А якщо вони тобі спочатку в'ї....ть по пиці, а потім будуть п....ити ногами, то правий я. Ну що, спробуєш? Ще может піти до лікарні та влаштуватись санітаром. Давай, йди, зорві там пакрови. Ніякої загрози ж нема, це все пастановка, егеж?
показати весь коментар
19.11.2021 20:54 Відповісти
Я бачу в тебе проблеми з критичним мисленням. Ця група людей контролює 90 відсотків світової економіки. Нах їм згода якогось охлосу? Вони президента Трампа - помножили на нуль. Що баранам скажуть - те и вони будуть робити.
показати весь коментар
19.11.2021 23:09 Відповісти
Ти ідіот. Трамп як такий є дегенерат, та його ніхто не множив на нуль - його прихильників зараз чи не більше, ніж демократів.

Я тобі ще раз кажу: мова йде про всі країни світу, від християн до будистів. Від науковців до лаборантів.
показати весь коментар
19.11.2021 23:32 Відповісти
Стосовно статистики хворих - то нормальні люди знають як вона робиться - так само як і на виборах. Тільки такі наївні, як ти вірять в неї.
показати весь коментар
19.11.2021 23:12 Відповісти
Тобто розповісти все це хворівшим та родичам померлих ти засциш. Воно й не дивно. Я теж в лікарні з киснем валявся. Байкарям про "змову" я вказую напрямок відразу, дуже прямий.
показати весь коментар
19.11.2021 23:34 Відповісти
Якщо ти бот - то тобі ця стаття не потрібна. А якщо ні - то можливо щось зрозумієш
https://centre1.com/world/kto-zakazal-mir-bogatejshie-semi-i-ih-firmy-vanguard-i-blackrock/
показати весь коментар
19.11.2021 23:24 Відповісти
Черговий смітник. В нормальної людини саме посилання викликає огиду.
показати весь коментар
19.11.2021 23:35 Відповісти
Зараз за норму бути бараном
показати весь коментар
20.11.2021 00:19 Відповісти
Завітай до родичів померлих з розповідями про баранів та змову. Подивимось на результат на пиці.
показати весь коментар
20.11.2021 00:51 Відповісти
много желающих, кто укололся весной- начале лета и хочет бустерную дозу, но им не дают возможности
показати весь коментар
19.11.2021 14:23 Відповісти
Так і казали знайомі наркомани))
показати весь коментар
19.11.2021 14:44 Відповісти
бустерна ( третья) ...- а 4-ту...., 5-ту, та подальші - як будете по англомовному (латиницею) "обзивати" ....
показати весь коментар
19.11.2021 13:15 Відповісти
Ну якщо брати ігрові аналогії, то там бустер прокачати можно до певного рівня. Буде бустер першого, другого і далі рівня.
показати весь коментар
19.11.2021 13:21 Відповісти
boost - посилення. Бустерна - відповідно посилена, а не третя. Скоріш за все 4-та, 5-та, та подальші будуть також бустерними. Хоча ні, не будуть. 60 відсотків ніколи не набереться. Одже притомні люди з мізками на жаль не зможуть підсилити свій імунітет завдяки тупому стаду невігласів.
показати весь коментар
19.11.2021 13:25 Відповісти
переклад:
хто хоче третю дозу - готуйте гроші
показати весь коментар
19.11.2021 13:16 Відповісти
перевожу на понятный язык - НИКОГДА
показати весь коментар
19.11.2021 13:17 Відповісти
Ляшко пора снимать с должности. Более полумиллиона вакцин слили в унитаз, а он сиськи мнет и привязывает бустерную вакцинацию к совершенно неадекватным вещам. Дайте возможность перепривится тем, кто хочет. А остальные пускай себе бегают в своих шапочках из фольги. Вы их не затащите на вакцинацию ни деньгами, ни каким-либо другим образом.
показати весь коментар
19.11.2021 13:58 Відповісти
Подписывайте петицию про бустерную вакцинацию:

https://petition.president.gov.ua/petition/127308
показати весь коментар
19.11.2021 13:59 Відповісти
серьезно? петиция нелоху?
показати весь коментар
19.11.2021 14:49 Відповісти
Петиція до зрадника України? Точно, це ж з 73% стада рабів надійшла пропозиція!
показати весь коментар
19.11.2021 17:31 Відповісти
История как заставить здоровое человечество лечится вечно,
я бы еще привитых не пускал без ПЦР теста никуда т.к. они основные разносчики заразы,
в этом случае двойная выгода и укол продать и тест.
показати весь коментар
19.11.2021 14:44 Відповісти
Протестую. Это произвол. Нарушение конституции. И моих прав на 3-ю дозу. Почему я должен рисковать своим драгоценнейшим здоровьем, и зависеть от прихоти какой то кучки *********.
Ляшко. Ты не прав.
показати весь коментар
19.11.2021 14:52 Відповісти
ну 60% 1-ой дозы мы скоро наберем. Так что позиция уже сменилась на более реалистичную
показати весь коментар
19.11.2021 19:49 Відповісти
 
 