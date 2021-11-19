Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, країна уклала контракти на постачання препаратів, які надійдуть до України. Утім, коли саме і які вакцини отримаємо, Ляшко не повідомив.
"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - пояснив Ляшко.
Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.
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Зайти на сайт, который давал разрешение не додумалась.
Обзор и безопасность вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 (также известной как COMIRNATY)
Обновлено 28 октября 2021 г.
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ВНИМАНИЕ: CDC теперь рекомендует детям в возрасте от 5 до 11 лет получать педиатрическую вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19. Узнайте больше о вакцинах для детей и подростков .
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
"Центры по контролю и профилактике заболеваний".
значение слов контроль и профилактика, не улавливаешь?
Печалька.
"
Уведомление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов от 06.10.2021 г.
https://www.federalregister.gov/documents/2021/10/06/2021-21798/guidance-documents-related-to-coronavirus-disease-2019-availability
"По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины изнутри и снаружи.
«Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов - от антивакцинаторов и заканчивая недовольством по разным причинам», - сказал Буданов.
https://enovosty.com/news/news_economy/full/1911-rf-provodit-specoperaciyu-masshtabnyj-energeticheskij-krizis-vse-taki-nadvigaetsya-glava-razvedki-budanov
Скільки хочеш вагонів чіпляй - а паровоз залишається) ^
Але що можна пояснити людині про базові принципи роботи імунітету - яка по цей імунітет - читала лише з методичок для ботів))
За даними моз лише від хвороб пов'язаних з палінням за минулий рік померло 85 тисяч, я вже мовчу за онкології. Розкручена корона за минулий 20. В цьому навіть з усіма приписками навряд чи дотягне до 70.
Щось не бачу я закриття тютюнової галузі на карантин - і стєнаній всіх учьоних світу)) з цього приводу)
В принципі, з самого початку було зрозуміло, що антиваксери це пробиті егоїсти та дарвіністи (не обговорюючи, звичайно, що вони просто дрємучіє люди). Таке.
Про маячню стосовно сотень тисяч потенційно хворих -це з розряду прогнозів як повії з інституту Хопкінса кричали про 65 мільйонів трупів - і обісрались.
Як так зрозумів 8 мільйонів смертей від куріння це Муйня в порівнянні з двома мільйонами від корони за даними Воз?
Щось ви не рвете за то жопу на британский прапор
З ковідом безпосередньо працюють мільони людей в світі - це вчені, так й лікарі, обслуговуючий персонал, персонал лабораторій тощо. Параноїки забувають (не знають, так точніше), що змова таких масштабів неможлива в принципі. 65 мільонів трупів було б цілком реальною цифрою, якщо б ніхто не вводив обмежень, не займався б хворими та не розробляв ліки та вакцини. Тому що помирає 2% від захворівших. Легко побачити, що семи мільярдів людей в світі помруть 140 мільонів. Але для антиваксов це" прийнятні жертви".
А основним акціонером BlackRock - є Vanguard. Vanguard - закрита компанія і її власники невідомі широкому загалу.
Тому, якщо люди захочуть - вони поставлять раком практично будь яку країну. Що ми зараз і спостерігаємо.
А ти і далі вір казочкам про всесвітнью пандемію
А взагалі, я тобі пропоную знайти родичів померлих (ну ось тих, що зверху з новини), та розповісти їм що то все цирк, фікція, змова, а самі вони актори. Якщо вони почнуть плямкати очима та казати "тише-тишє, панімаєтє ми падпісивалє а ніразглашеніі, вайдітє в палажениє", то ти правий. А якщо вони тобі спочатку в'ї....ть по пиці, а потім будуть п....ити ногами, то правий я. Ну що, спробуєш? Ще может піти до лікарні та влаштуватись санітаром. Давай, йди, зорві там пакрови. Ніякої загрози ж нема, це все пастановка, егеж?
Я тобі ще раз кажу: мова йде про всі країни світу, від християн до будистів. Від науковців до лаборантів.
https://centre1.com/world/kto-zakazal-mir-bogatejshie-semi-i-ih-firmy-vanguard-i-blackrock/
на пиці.
хто хоче третю дозу - готуйте гроші
https://petition.president.gov.ua/petition/127308
я бы еще привитых не пускал без ПЦР теста никуда т.к. они основные разносчики заразы,
в этом случае двойная выгода и укол продать и тест.
Ляшко. Ты не прав.