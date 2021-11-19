Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

В Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, країна уклала контракти на постачання препаратів, які надійдуть до України. Утім, коли саме і які вакцини отримаємо, Ляшко не повідомив.

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

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