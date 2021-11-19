6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS, а біля Борисполя пілотів сліпили лазерами, - джерело
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6 жовтня в Харкові у багатьох літаків одночасно відмовила система GPS.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело.
Так, 6 жовтня в Харкові у літаків одночасно відмовила система GPS.
Літак, що здійснював переліт за маршрутом Харків - Кривий-Ріг повідомив про втрату GPS-сигналу. В районі Кривого Рогу сигнал з'явився.
Збій GPS торкнувся також літаків Запоріжжя - Анталія та Харків - Анталія.
Один з літаків при виконанні рейсу за маршрутом Краків - Харків також повідомляв про проблеми з GPS.
А пілот літаку, який летів з Кельну до Борисполя під час виконання заходу на посадку повідомив про засліплення лазером на відстані 13 км від злітно-посадкової смуги. Посадку було виконано благополучно.
Топ коментарі
+37 Вла
показати весь коментар19.11.2021 13:30
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+13 S. Fogger
показати весь коментар19.11.2021 13:32
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Но если тестируют передвижную установку (компактную) с территории Украины, то это серьезная угроза и спецслужбы должны всерьез этим заняться.
В любом случае, тут угроза а-ля "Малазийский Боинг" а посему, даже нужно нанести превентивный удар по данной установке, где бы она не находилась. И параллельно распространить на международном уровне информацию, как про то что те творят, как и про то что мы уничтожили угрозу мирным гражданам!!!
«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html