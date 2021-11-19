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Новини Події
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авіація (1653) Бориспіль (448) літак (1986) Харків (3880)

6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS, а біля Борисполя пілотів сліпили лазерами, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS, а біля Борисполя пілотів сліпили лазерами, - джерело

6 жовтня в Харкові у багатьох літаків одночасно відмовила система GPS.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело.

Так, 6 жовтня в Харкові у літаків одночасно відмовила система GPS.

Літак, що здійснював переліт за маршрутом Харків - Кривий-Ріг повідомив про втрату GPS-сигналу. В районі Кривого Рогу сигнал з'явився.

Збій GPS торкнувся також літаків Запоріжжя - Анталія та Харків - Анталія.

Один з літаків при виконанні рейсу за маршрутом Краків - Харків також повідомляв про проблеми з GPS.

А пілот літаку, який летів з Кельну до Борисполя під час виконання заходу на посадку повідомив про засліплення лазером на відстані 13 км від злітно-посадкової смуги. Посадку було виконано благополучно.

Також читайте: У російських стратегічних бомбардувальниках Ту-160 для розрахунків польоту використовують штурманські лінійки. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
без свинособак не обійшлось, 100%
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19.11.2021 13:30
+24
Какцапський почерк.
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19.11.2021 13:32
+13
работают лаптестановые любители шпили-вили
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19.11.2021 13:32
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без свинособак не обійшлось, 100%
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19.11.2021 13:30 Відповісти
Полюбому. Возможно из Лагандонии тестируют кассабский РЭБ.
Но если тестируют передвижную установку (компактную) с территории Украины, то это серьезная угроза и спецслужбы должны всерьез этим заняться.
В любом случае, тут угроза а-ля "Малазийский Боинг" а посему, даже нужно нанести превентивный удар по данной установке, где бы она не находилась. И параллельно распространить на международном уровне информацию, как про то что те творят, как и про то что мы уничтожили угрозу мирным гражданам!!!
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19.11.2021 14:05 Відповісти
Спецслужби, серйозно
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19.11.2021 19:36 Відповісти
Какцапський почерк.
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19.11.2021 13:32 Відповісти
почерк опзж
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19.11.2021 15:56 Відповісти
Комплекси радіоелектронної боротьби дуже часто фігурують у звітах ОБСЄ - або після їх фіксації, або у повідомленнях про перешкоди для роботи БПЛА спостерігачів - про застосування такої техніки в ОРДЛО часто звітують у командуванні операції Об'єднаних сил.

«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html
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19.11.2021 16:51 Відповісти
Це вже другорядне! А першорядне те, що ми маємо, чергову атаку на цивілні літаки!!! Будемо чекати на другий збитий Боінг?! Або можемо повідомити про таку загрозу (і здійснені атаки) світову спільноту, що РФ знову здійснює атаки на цивільні літаки та все таке інше.... і що ми просто не маємо вибору, як знешкоджувати подібне устаткування навіть якщо це суперечить "Мінським домовленостям"! Після чього, ми отримаємо карт-бланш і можливість хєрачити будь яку РЕБ яка з'явиться в Лугандонії і нихто (окрім Рашки) нам слова не вимовить, що ми там щось порушуємо!!!!
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19.11.2021 18:18 Відповісти
работают лаптестановые любители шпили-вили
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19.11.2021 13:32 Відповісти
Не есть хорошо... Действуют по классике, "тысяча мелких порезов".
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19.11.2021 13:33 Відповісти
Вполне возможно тренируются парашенские шакалы, засланные или купленные в Украине, перед нападением.
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19.11.2021 13:35 Відповісти
Де, ще є такі ду..ні, як ти???!!!
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19.11.2021 14:00 Відповісти
А чего им боятся. Даже если собьют самолет и их поймают то все равно отпустят или обменяют.
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19.11.2021 14:26 Відповісти
І хто це міг таке зробити? Мабуть мериканці? Володіни брати цього ж не можуть зробити? Вовкін бізнес на расєї ж не закрили, як колись ліпецьку фабрику? Мацковських шпілнів в Києві, та і по всій України кишить, ще більше як було при Овощі. Головне документувати "демсокиру", "ЕС" і ГРУ- то вороги, а моцкалі для Вови свої. Не вірите? Запитайте у єрмака і татарова.
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19.11.2021 13:41 Відповісти
Кацапи схиляють зелоха до чергової зради.
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19.11.2021 13:44 Відповісти
ВКС Х#йла ...
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19.11.2021 13:46 Відповісти
Русские 100 %. Подготовка к вторжению
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19.11.2021 14:10 Відповісти
а кто-то думал, что несколько сотен тысяч русских вояк рядом с кордоном Украины собрались, чтобы цветы нюхать?
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19.11.2021 14:13 Відповісти
Корни цветов
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20.11.2021 12:49 Відповісти
хулиганы.....
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19.11.2021 14:13 Відповісти
Вы же ето как их поймаете сразу поцелуйте в сраку а особо опасных под ночной домашний арест. Или как там у нас закон требует к росийским диверсантам
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19.11.2021 14:25 Відповісти
Осталось только дождаться пуска ПЗРК...
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19.11.2021 14:35 Відповісти
Я дещо запізнився... Про кацапів вже було ???
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19.11.2021 14:44 Відповісти
а что на это скажут наши СОКи ( средства обнаружения кацапни ) ?
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19.11.2021 14:52 Відповісти
Каарочи , какцапы , трепещите, последние 4 борта привезли гостинцы... Испытания прошли на преотличнентко.
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19.11.2021 16:15 Відповісти
Типу "А у вас також літаки падають..."
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19.11.2021 19:39 Відповісти
ЯК могли в Борисполі так діяти ?? Хто??
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19.11.2021 20:01 Відповісти
Как будто в Киеве сепаров мало. И под Киевом даже в глухих селах донецкие поскупали много квартир, домов и земли
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19.11.2021 20:16 Відповісти
Диверсии готовят. Это видимо была репетиция
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19.11.2021 20:15 Відповісти
 
 