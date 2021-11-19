"Демократична сокира" заявляє про здійснення СБУ провокації з метою тиску на організацію: Тепер відкриватимуть провадження, блокуватимуть роботу і проводитимуть обшуки
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Організація "Демократична сокира" заявляє про здійснення Службою безпеки України (СБУ) провокації з метою переслідування та здійснення тиску на політсилу. За словами організації, вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там інформацію з логотипом і за підписом "Демсокири". Потім (все ще вночі) сайти повернуто до звичайного вигляду. Це, за словами "Демсокири", стане приводом для кримінального провадження і блокування діяльності організації.
Про це йдеться у заяві політичної ради "Демократичної Сокири", передає Цензор.НЕТ.
"Шановна (у деяких випадках) Служба безпеки України! Ми розуміємо, що у вас є наказ зробити щось із "Демсокирою", бо Єрмака, Баканова і Зеленського бісить будь-яка опозиція, особливо та, що приїздить у Конча-Заспу і палить там портрети президента у нього під будинком. Також ми розуміємо, що у вас лапки. Бо інакше не можна пояснити події цієї ночі. Сьогодні вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там якусь нісенітницю з логотипом і за підписом "Демсокири", зміни збережено, після чого сайти (все ще вночі) повернуто до звичайного вигляду. Це легко відслідковується за кешем Google та скріншотами сторінок, які о першій ночі з‘явилися у Web Archive", - розповіли в організації.
"Тепер, як ми розуміємо, ви відкриватимете (чи вже відкрили) з цього приводу кримінальне провадження, блокуватимете роботу нашої організації і проводитимете обшуки де можна і де просто хочеться. Ми офіційно заявляємо — нам приємно, що ви шукали класичні способи тиску на українські партії – чорні грошові схеми, корупцію, зв’язки із злочинними угрупуваннями — але нічого не знайшли і змушені вдаватися до прогресивніших форм тиску. Але нас, як громадян України, розчаровує та примітивність, з якою ви зробили цю провокацію. Врешті-решт, саме СБУ має забезпечувати країні захист від країни-агресора, демонструючи при цьому хист, винахідливість та силу волі. А все, що ви змогли придумати проти нас, не тягне навіть на трійку. З мінусом. "Демократична Сокира" офіційно заявляє про своє розчарування методами, підходами та компетенцією співробітників і керівництва СБУ. Давайте ще раз, бо якось воно не цейво", - додали в "Демсокирі".
Будь ласка, зачекайте...
Але ж "при Пєті" якось інакше було ?! Я маю на увазі період коаліції двох , коли зняв Пєтя Наливайченка й призначив того , хто працював не на державу , а на "Рошен" .
Й , властно кажучи , за що звілнили Наливайченка й Саквіралідзе ?!
Не за те, що Пєтя дахував "діамантових прокурВОРів" ?! Не за те , що Наливайченко "вліз" в справи таємної бухгалтерії Ригоблювотини , а там було багато призвищ колишнії однопартійців Порошенко (й Наливайченка теж) по НУ .
Й обшуки в штабах якої партії холуї Пєті з СБУ робили за 2 місяця до виборів ?!
Невже ж в "Жопоблоку" й Мертветчука особисто ?! Ні - на "Батьківщину" робили тиск . Бо до появи ЗЕ-нелоха єдиний шанс у Пєті пройти на другий термін це протягнути себе разом з Бойко у других тур . А це без "договорняка" з Жопоблоком було не імовірно . Бо до появи ЗЕ-плесені так з 2016-2018 рік мадам Тимошенко була бесперечним лідером усіх опитувань й навіть з відривом від інших в 3-5% . Й пролізти Пєті саме з Бойко в другий тур було неможливо фізично без масових фальсіфікацій + адмінресурса . Неможливо було без договорняка з Бойко й Жопоблоком .
Ні , це зараз Мертветчук не є партнером презідента по сірим схемам . А тоді , до ЗЕ-нелоха . він тому так й піднявся (як політичними ресурсами так й грошовими) . Два канала ця мерзота придбала як раз при Пєті ... Та й Zik купив блазень теж між двума турами в 2019 (квітень)
да и зная что встретят точно. даже если бы никто не сообщил боевикам - как ты это представляешь?
как в фильме где нигеры с калашами? вот провели бы, в чем сомневаюсь - боевики бы положили с РПГ ночью всю бронетехнику и шо? и хрен бы освободили кого.
а ведь верняк шо они бы знали про операцию и встречали бы - тогда бы ваще никто не вернулся
https://focus.ua/uk/politics/498432-obvinyal-v-**********-deneg-zakazchikom-ubiystva-leschenko-mog-byt-ego-byvshiy-rabotodatel-iz-ssha
У 2017-2018 роках нинішній міністр був директором підприємств американця Курта Гросанса. Пізніше він позивався до Лещенка та публічно звинувачував його в незаконному привласненні коштів.
Замовником замаху на керівника Міністерства аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гросанс, на підприємствах якого раніше працював міністр. Інформацію про те, що Лещенко був директором фірм Гросанса, Фокус знайшов у державних реєстрах.
Гросанс тоді стверджував, що написав заяву в поліцію про скоєння нинішнім міністром злочину.
Демсокира старше, чем СН.