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Новини Політика України
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Зеленський (17428) провокація (765) СБУ (10022) вибіркове переслідування (35) Єрмак Андрій (1229) Демократична сокира (9)

"Демократична сокира" заявляє про здійснення СБУ провокації з метою тиску на організацію: Тепер відкриватимуть провадження, блокуватимуть роботу і проводитимуть обшуки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Організація "Демократична сокира" заявляє про здійснення Службою безпеки України (СБУ) провокації з метою переслідування та здійснення тиску на політсилу. За словами організації, вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там інформацію з логотипом і за підписом "Демсокири". Потім (все ще вночі) сайти повернуто до звичайного вигляду. Це, за словами "Демсокири", стане приводом для кримінального провадження і блокування діяльності організації.

Про це йдеться у заяві політичної ради "Демократичної Сокири", передає Цензор.НЕТ.

"Шановна (у деяких випадках) Служба безпеки України! Ми розуміємо, що у вас є наказ зробити щось із "Демсокирою", бо Єрмака, Баканова і Зеленського бісить будь-яка опозиція, особливо та, що приїздить у Конча-Заспу і палить там портрети президента у нього під будинком. Також ми розуміємо, що у вас лапки. Бо інакше не можна пояснити події цієї ночі. Сьогодні вночі декілька сайтів районних рад та ОТГ у Одеській області було зламано та розміщено там якусь нісенітницю з логотипом і за підписом "Демсокири", зміни збережено, після чого сайти (все ще вночі) повернуто до звичайного вигляду. Це легко відслідковується за кешем Google та скріншотами сторінок, які о першій ночі з‘явилися у Web Archive", - розповіли в організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов

"Тепер, як ми розуміємо, ви відкриватимете (чи вже відкрили) з цього приводу кримінальне провадження, блокуватимете роботу нашої організації і проводитимете обшуки де можна і де просто хочеться. Ми офіційно заявляємо — нам приємно, що ви шукали класичні способи тиску на українські партії – чорні грошові схеми, корупцію, зв’язки із злочинними угрупуваннями — але нічого не знайшли і змушені вдаватися до прогресивніших форм тиску. Але нас, як громадян України, розчаровує та примітивність, з якою ви зробили цю провокацію. Врешті-решт, саме СБУ має забезпечувати країні захист від країни-агресора, демонструючи при цьому хист, винахідливість та силу волі. А все, що ви змогли придумати проти нас, не тягне навіть на трійку. З мінусом. "Демократична Сокира" офіційно заявляє про своє розчарування методами, підходами та компетенцією співробітників і керівництва СБУ. Давайте ще раз, бо якось воно не цейво", - додали в "Демсокирі".
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Топ коментарі
+9
При Володі СБУ працює проти своїх громадян і організацій. Крім "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" Найвєлічайший "злив" ще одну операцію по визволенню з тюрми "Ізоляція" в Донецьку до 500 українців і знищити два десятка ворогів. Але по команді Володі всі специ ГРУ були затримані і їх висунуті звинувачення за тяжкі злочини, а про операцію "злили" у СМІ. І хто це зробив? Всіх затримували ручні Володі СБУ. То це СБУ чого?
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19.11.2021 13:35
+6
Точности ради ГУР планировал вытянуть из "изоляции" 51 нашего пленного. не 500. Но от этого не намного легче(( А это бакановские ( баклановские) орлы слили все и пытались физически уничтожить спецов из ГУР. *****-с..
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19.11.2021 13:45
+5
Я "Палыча" и читал. В "изоляции" наверняка бывало и больше 500, просто планировалось вывести 51. 500 эвакуировать даже теоретически невозможно из оккупированного города. А насчет остального - это не по адресу. Лично для меня никаких вопросов относительно бубачки не было еще в 2019 году, до выборов. И я горжусь, что не голосовал за это чмо и не изменил своему выбору ни в 2014 , ни в 2019 году и не жалею о нем. Но даже я не ожидал, что зескоты окажутся такой колерованной мразью.
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19.11.2021 14:04
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Спрасю у Байдена-і шо ми не в НАТО?...
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19.11.2021 13:31 Відповісти
та дем сокира така ж паршива шарага, як і слуги народу
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19.11.2021 13:59 Відповісти
Свистишь , лапоть
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19.11.2021 14:00 Відповісти
лапоть - це ти, кацапе.
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Виправдовуються винуваті. Чекаємо новин від спецслужби.
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19.11.2021 13:34 Відповісти
Нулевка подоляцкпя, ты можешь чекаты только бутылку в сраку
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19.11.2021 13:49 Відповісти
ну смотри - я тебя бомбану Градом и промолчу(не оправдываюсь) = не вино.ват?
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19.11.2021 14:01 Відповісти
о, опять вылезла дуня-люся)как тема про клоунский зашквар, так этот свинопас тут как тут
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19.11.2021 14:02 Відповісти
При Володі СБУ працює проти своїх громадян і організацій. Крім "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" Найвєлічайший "злив" ще одну операцію по визволенню з тюрми "Ізоляція" в Донецьку до 500 українців і знищити два десятка ворогів. Але по команді Володі всі специ ГРУ були затримані і їх висунуті звинувачення за тяжкі злочини, а про операцію "злили" у СМІ. І хто це зробив? Всіх затримували ручні Володі СБУ. То це СБУ чого?
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19.11.2021 13:35 Відповісти
Точности ради ГУР планировал вытянуть из "изоляции" 51 нашего пленного. не 500. Но от этого не намного легче(( А это бакановские ( баклановские) орлы слили все и пытались физически уничтожить спецов из ГУР. *****-с..
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19.11.2021 13:45 Відповісти
Що 500 не було? А Ви точно вкурсі скільки там "сидить"? "Палич" казав, що бувало і 500, бувало і більше. Чи Ви знали точну дату спецоперації? Але то таке. Якщо навіть 50 наших полонених і десяток "200"-х російських фашистів і нацистів, то це нормально. Когось ще живим притягнули і показали б на весь світ "миролюбивих" кацапів. Але Вова цього злякався більше як путін, бо йому прийшлось би відповідати перед начальником єрмаком, а тому перед терористом №1. Якщо це мої вигадки і перебільшення, то чому Найвєжлічайший всіх наших спеців затримав і не дозволив проводити спецоперацію на території своїє окупованої частини держави проти найлютішого ворога? Невже дорожчі декілька кіностудій і квартира в Ялті за 50 полонених бійців?
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19.11.2021 13:52 Відповісти
Я "Палыча" и читал. В "изоляции" наверняка бывало и больше 500, просто планировалось вывести 51. 500 эвакуировать даже теоретически невозможно из оккупированного города. А насчет остального - это не по адресу. Лично для меня никаких вопросов относительно бубачки не было еще в 2019 году, до выборов. И я горжусь, что не голосовал за это чмо и не изменил своему выбору ни в 2014 , ни в 2019 году и не жалею о нем. Но даже я не ожидал, что зескоты окажутся такой колерованной мразью.
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19.11.2021 14:04 Відповісти
Звичайно так, а я написав, що мали всіх зарати із собою? Я написав, що мали б визволити. А хто потрібен - того переправил б. Я з Вами не буду сперечатися, Ви праві і я себе вважаю правим.
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19.11.2021 14:28 Відповісти
до нацистов и фашистов руснявому быдлу..... ну ты понял. далеко.вато
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19.11.2021 14:08 Відповісти
виходить сбу тепер філіал фсб
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19.11.2021 14:17 Відповісти
Про Ібуковича я не питаю -- то "по іншу сторону добра і зла" .
Але ж "при Пєті" якось інакше було ?! Я маю на увазі період коаліції двох , коли зняв Пєтя Наливайченка й призначив того , хто працював не на державу , а на "Рошен" .

Й , властно кажучи , за що звілнили Наливайченка й Саквіралідзе ?!
Не за те, що Пєтя дахував "діамантових прокурВОРів" ?! Не за те , що Наливайченко "вліз" в справи таємної бухгалтерії Ригоблювотини , а там було багато призвищ колишнії однопартійців Порошенко (й Наливайченка теж) по НУ .

Й обшуки в штабах якої партії холуї Пєті з СБУ робили за 2 місяця до виборів ?!

Невже ж в "Жопоблоку" й Мертветчука особисто ?! Ні - на "Батьківщину" робили тиск . Бо до появи ЗЕ-нелоха єдиний шанс у Пєті пройти на другий термін це протягнути себе разом з Бойко у других тур . А це без "договорняка" з Жопоблоком було не імовірно . Бо до появи ЗЕ-плесені так з 2016-2018 рік мадам Тимошенко була бесперечним лідером усіх опитувань й навіть з відривом від інших в 3-5% . Й пролізти Пєті саме з Бойко в другий тур було неможливо фізично без масових фальсіфікацій + адмінресурса . Неможливо було без договорняка з Бойко й Жопоблоком .

Ні , це зараз Мертветчук не є партнером презідента по сірим схемам . А тоді , до ЗЕ-нелоха . він тому так й піднявся (як політичними ресурсами так й грошовими) . Два канала ця мерзота придбала як раз при Пєті ... Та й Zik купив блазень теж між двума турами в 2019 (квітень)
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19.11.2021 14:08 Відповісти
это тупо не знаю как - заехать в Даунецк и провести это....
да и зная что встретят точно. даже если бы никто не сообщил боевикам - как ты это представляешь?
как в фильме где нигеры с калашами? вот провели бы, в чем сомневаюсь - боевики бы положили с РПГ ночью всю бронетехнику и шо? и хрен бы освободили кого.
а ведь верняк шо они бы знали про операцию и встречали бы - тогда бы ваще никто не вернулся
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19.11.2021 14:11 Відповісти
Звинувачував у присвоєнні грошей: замовником убивства Лещенка міг бути його колишній роботодавець із США

https://focus.ua/uk/politics/498432-obvinyal-v-**********-deneg-zakazchikom-ubiystva-leschenko-mog-byt-ego-byvshiy-rabotodatel-iz-ssha

У 2017-2018 роках нинішній міністр був директором підприємств американця Курта Гросанса. Пізніше він позивався до Лещенка та публічно звинувачував його в незаконному привласненні коштів.

Замовником замаху на керівника Міністерства аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гросанс, на підприємствах якого раніше працював міністр. Інформацію про те, що Лещенко був директором фірм Гросанса, Фокус знайшов у державних реєстрах.
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19.11.2021 13:50 Відповісти
У грудні 2020 року Гросанс поширив пресреліз, у якому "висловив стурбованість" призначенням Лещенка міністром агрополітики України. Американець стверджував, що той "зловжив його довірою та своїм службовим становищем". За словами Гросанса, Лещенко привласнив велику суму грошей, які, вважав інвестор, могли бути використані для фінансування партії "Слуга народу". Також, заявляв американець, коли Лещенко керував його компанією, звідти зникли великі обсяги зерна.

Гросанс тоді стверджував, що написав заяву в поліцію про скоєння нинішнім міністром злочину.
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19.11.2021 13:52 Відповісти
Зеленая власть воров и **********
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19.11.2021 13:54 Відповісти
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19.11.2021 13:50 Відповісти
бакланов, пойдешь с бубой по одному делу, черт
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19.11.2021 13:58 Відповісти
хоча б одну картинку з Вашим логотипом з сайту будь якого ОТГ - покажіть будь ласка ?????
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19.11.2021 13:58 Відповісти
Читай выше
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19.11.2021 13:59 Відповісти
и шо я бачу тільки логотип. .. . а де картинка з сайту ОТГ з цим логотипом ???? це якась кацапська реклама нової політичної сили на перший погляд - патріотичної . . . .
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19.11.2021 15:22 Відповісти
Извини, но ты дебил, который за политикой в Украине следит только по Г+Г.
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19.11.2021 16:48 Відповісти
не дивлюся а ні ТВ а ні відео по інтернету. не хочу знаходитись під впливом піздунів. я тільки читаю. я вже наслухався таких як Зе - Сраакашвілі - шЛяшко . . . . а ті хто ******** слухати - точно дебіли. . .
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19.11.2021 19:21 Відповісти
Откуда тогда тебе знать, болезный, что это новая партия?

Демсокира старше, чем СН.
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19.11.2021 19:45 Відповісти
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19.11.2021 14:08 Відповісти
продажні СБУ-шники і при Пороху не виконували своїх професійних обов"язків, а тільки вишукували можливості тиску на противників влади на різних рівнях
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19.11.2021 14:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A&t=2s
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19.11.2021 14:39 Відповісти
как вы все надоели, демократические яйца , лишь бы во власть залезть
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19.11.2021 14:51 Відповісти
Колі-каклєти з трухіними, єрмаками, татровими не надоєлі?
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19.11.2021 14:55 Відповісти
это одно и тоже- лишь бы к корыту
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19.11.2021 15:19 Відповісти
Чим прибарахлився, наприклад, Парубій протягом 2014-2019 р.р.?
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19.11.2021 15:22 Відповісти
та расслабьтесь парни, то СБУ так вас разминает, чтоб "не забронзовели" (с) 😉
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19.11.2021 14:52 Відповісти
демсорира - платные протестовальщики на службе сами знаете у кого. последние два года под банковой топчутся против "капитуляции".
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19.11.2021 14:55 Відповісти
Ага, платные, конечно. Причем плачу им я, каждый месяц донаты кидаю
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19.11.2021 16:47 Відповісти
Это у тебя денег нет, нищеброд, вот и завидуешь всем. А у меня есть и я на армию, волонтеров и прогрессивные партии, как Демсокира, всегда задоначу
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19.11.2021 16:58 Відповісти
Молодой диктатор Зе входит во вкус старшего вовы пу или его используют для установления диктатуры другие бородатые товарищи
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19.11.2021 15:28 Відповісти
Мутная эта "сокира"....
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19.11.2021 17:05 Відповісти
Ситуация в Украине сейчас как во Франции в 1939 г. Когда армия сильна. Но в обществе и правительстве- прогнившая и пораженческая позиция, и куча шпионов и агентов вражеской страны
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19.11.2021 20:22 Відповісти
 
 