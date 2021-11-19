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Меркель обговорить зі Столтенбергом перебування військ РФ біля кордону з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Меркель обговорить зі Столтенбергом перебування військ РФ біля кордону з Україною

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель обговорить із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перебування військ РФ біля кордону з Україною.

На її думку, незважаючи на розбіжності, важливо підтримувати діалог з Росією, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особисто я завжди виступала за діалог, зокрема між Росією та НАТО. На жаль, наразі там настало охолодження. Я знаю, що генеральний секретар Столтенберг так само дивився на це питання. У нас великі суперечності, але завжди краще говорити один з одним, ніж не говорити", - сказала Меркель журналістам у Берліні у п'ятницю перед переговорами з генсеком Північноатлантичного альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

За її словами, аспектами переговорів стануть російські війська на кордоні з Україною та ситуація на білорусько-польському кордоні.
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Политические Бивис и Батхед
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19.11.2021 13:37 Відповісти
Баба Меркель-лізь вже на пічь,ти вже достатньо наробила та набалакала зайвого...
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19.11.2021 13:39 Відповісти
Озабота то будет или нет?
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19.11.2021 13:42 Відповісти
тіточко, ми вас знаемо - сама путь нахм з замкненим ротом.
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19.11.2021 13:43 Відповісти
Будет уговаривать НАТО не оказывать помощь Украине . Как пить дать пуйло послал .
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19.11.2021 13:49 Відповісти
Старая кашелка, уймись уже.
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19.11.2021 17:15 Відповісти
Сдохни, курва!
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19.11.2021 20:35 Відповісти
 
 