Меркель обговорить зі Столтенбергом перебування військ РФ біля кордону з Україною

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель обговорить із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перебування військ РФ біля кордону з Україною.

На її думку, незважаючи на розбіжності, важливо підтримувати діалог з Росією, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особисто я завжди виступала за діалог, зокрема між Росією та НАТО. На жаль, наразі там настало охолодження. Я знаю, що генеральний секретар Столтенберг так само дивився на це питання. У нас великі суперечності, але завжди краще говорити один з одним, ніж не говорити", - сказала Меркель журналістам у Берліні у п'ятницю перед переговорами з генсеком Північноатлантичного альянсу.

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За її словами, аспектами переговорів стануть російські війська на кордоні з Україною та ситуація на білорусько-польському кордоні.