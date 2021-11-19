По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: ув'язнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ

Заарештований в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив, що ФСБ вибивала з нього зізнання, катуючи струмом, побиттям та погрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у листі, переданому Новій газеті.

У липні у Сімферопольському районному суді під головуванням судді Длявера Берберова розпочався розгляд справи Єсипенка по суті. Його адвокатом виступив відомий російський правозахисник Дмитро Дінзе, громадським захисником став митрополит Сімферопольський та Кримський Православної Церкви України (ПЦУ) Климент.

На судових засіданнях Єсипенко детально розповів, як саме з нього вибивали свідчення. Ось лише фрагмент:

"…Мене роздягли догола і надягли на вуха мідні дроти. Я намагався чинити опір, але, оскільки я був голий і в наручниках, у мене нічого не вийшло. До мене підключили дроти та пустили струм. Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали… Я сильно кричав, просив, щоб так не робили, але це тривало… Я кричав і просив: що мені зробити, я підпишу документи, тільки зупиніться".

Єсипенко повідомив суду, що крім фізичних знущань до нього застосовувалися і психологічні.

"На той момент я був пригнічений і розумів, що якщо зараз не даватиму свідчення, то мене просто зроблять інвалідом або вб'ють".

Останнє (на сьогоднішній день) виїзне засідання суду відбулося 16 листопада у закритому режимі.

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"Нова газета" публікує лист Єсипенка головному редактору Дмитру Муратову:









Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.