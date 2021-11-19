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Новини Події Репресії в окупованому Криму
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По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: ув'язнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ

Новини Цензор.НЕТ Події

По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: ув'язнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ
Фото: Крымская солидарность

Заарештований в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив, що ФСБ вибивала з нього зізнання, катуючи струмом, побиттям та погрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у листі, переданому Новій газеті.

У липні у Сімферопольському районному суді під головуванням судді Длявера Берберова розпочався розгляд справи Єсипенка по суті. Його адвокатом виступив відомий російський правозахисник Дмитро Дінзе, громадським захисником став митрополит Сімферопольський та Кримський Православної Церкви України (ПЦУ) Климент. 

На судових засіданнях Єсипенко детально розповів, як саме з нього вибивали свідчення. Ось лише фрагмент:

"…Мене роздягли догола і надягли на вуха мідні дроти. Я намагався чинити опір, але, оскільки я був голий і в наручниках, у мене нічого не вийшло. До мене підключили дроти та пустили струм. Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали… Я сильно кричав, просив, щоб так не робили, але це тривало… Я кричав і просив: що мені зробити, я підпишу документи, тільки зупиніться".

Єсипенко повідомив суду, що крім фізичних знущань до нього застосовувалися і психологічні.

"На той момент я був пригнічений і розумів, що якщо зараз не даватиму свідчення, то мене просто зроблять інвалідом або вб'ють".

Останнє (на сьогоднішній день) виїзне засідання суду відбулося 16 листопада у закритому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США охочіше приймають родичів українських політв'язнів в РФ, ніж у нас в ОП, - дружина ув'язненого в Криму журналіста Єсипенка

"Нова газета" публікує лист Єсипенка головному редактору Дмитру Муратову:

По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: увязнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ 01
По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: увязнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ 02
По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: увязнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ 03
По вухах пускали струм, мізки закипали і очі вибухали: увязнений в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про жорстокі катування з боку ФСБ 04

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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Топ коментарі
+13
"Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали…"
І так десять разів підряд!
Я розумію що там людей не пиріжками пригощають але навіщо таку "ху*ню" молоть?!" Та й дійсно - якого чорта ти туди поперся? Думав що ти - "недоторканний?!
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19.11.2021 13:54
+13
ФСБ РФ - последователи палачей ВЧК-НКВД-КГБ СССР.
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19.11.2021 14:45
+11
кацапи кати - не новина - кацапи кати.
до них претензій нема, е до тебе - з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?
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19.11.2021 13:49
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кацапи кати - не новина - кацапи кати.
до них претензій нема, е до тебе - з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?
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19.11.2021 13:49 Відповісти
Я не жестокая и очень боюсь боли. Если бы, только увидела инструменты пыток, то призналась бы во всем, что требовали эти садисты. Но не отказалась бы от удовольствия посмотреть, как визжал бы Путин, когда к его писюну прикрепили ток
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19.11.2021 14:39 Відповісти
ви пропустили головне, на жаль це робить багато людей, май же всі - "з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?"
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19.11.2021 14:46 Відповісти
"з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?" - що за дурнувата претензія?
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19.11.2021 20:12 Відповісти
Судячи з його жіночої поведінки, там ні до чого кріпити
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Леди, просто нечего добавить, кроме +++++
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19.11.2021 21:56 Відповісти
Я этот же вопрос задаю всем прущимся в Крым, задавал родственникам Эдема Бекирова... И все надеются, что следующим будут не они...
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19.11.2021 14:54 Відповісти
на цьому форрумі дурних нема, е боти, але дурних нема, всі все розуміють, чі не всі?
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19.11.2021 15:02 Відповісти
ОН -корреспондент Благодаря им мы узнаем новости А вы читали Крым-- реалии?
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19.11.2021 17:03 Відповісти
Він журналіст Радіо свобода. Жив і працював легально. Просто те, що він писав правду зсередини зміїного кубла не подобалось цим гадам. Мужня людина, таких би побільше, але сцикотно, правда ж?
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20.11.2021 11:00 Відповісти
73+1
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19.11.2021 13:51 Відповісти
"Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали…"
І так десять разів підряд!
Я розумію що там людей не пиріжками пригощають але навіщо таку "ху*ню" молоть?!" Та й дійсно - якого чорта ти туди поперся? Думав що ти - "недоторканний?!
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19.11.2021 13:54 Відповісти
Меня раз током ударило. Тоже неприятно очень.
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19.11.2021 14:30 Відповісти
Це з тих пір ти став таким "пришелепкуватим"?
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19.11.2021 14:36 Відповісти
ТАПиком?
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19.11.2021 14:57 Відповісти
ТАИ 43, ТА 57, рота связи ВВС ГСВГ. Индуктором только пальцы щипет при проверке связи. Для связиста это не ток.
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19.11.2021 15:44 Відповісти
Все зависит от сопротивления каждого конкретного человека... Мой кум спокойно выдерживает разряд магнето, держась за край бронепровода, а других лупит не хуже как 220))) Так же и связисты разные бывают) У нас на "цикле" тапик тоже все по разному воспринимали) На себе не испытывал, не скажу)
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19.11.2021 16:12 Відповісти
як ти лапоть так тебе все вдарить і буде право.
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19.11.2021 15:30 Відповісти
Так звучит страшнее. Кто там разбираться будет.
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20.11.2021 14:15 Відповісти
Побачив кацапа-знищив кацапа,все інше маячня терплячих телепнів
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19.11.2021 14:17 Відповісти
Пані Дєнісова, Ви де?! От ще одна особа не знає, нащо туди попхалося, але потребує Вашої невідкладної допомоги! Його так само, як ясько, хтось виманив? Їздуйте туди терміново! Нє ******** єдиним!
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19.11.2021 14:21 Відповісти
Та почекайте, зараз будуть Грозєва журити, що зробив потерпілому "болючий удар" своїм розслідуванням
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19.11.2021 14:50 Відповісти
Таких катів 33 особи могли б бути в Українських руках, але цю операцію зрадили з ОПУ …. ХТОСЬ … привладні намагаються це зам'яти, але ж …
Про це ХТОСЬ, добре знають в диппредставництвах в Україні…
А Українцям горбатого ліплять якісь позаштатні до радники, говорящі головита завгоспи…
хтось виконує протизаконні Накази та команди …
Потім у поясненнях своїх будуть дурню писати, про дітей своїх, їх примушували, в надії на пом'якшення вироку….
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19.11.2021 14:26 Відповісти
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19.11.2021 14:28 Відповісти
"Фашісзм ніпрайдьот!"
Ви, рюзьге, і є самі натуральні фашисти!
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19.11.2021 14:29 Відповісти
"дорога к счастью" по-руSSки
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19.11.2021 14:35 Відповісти
ФСБ РФ - последователи палачей ВЧК-НКВД-КГБ СССР.
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19.11.2021 14:45 Відповісти
внучки нквдистов.
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19.11.2021 14:57 Відповісти
та нелегко ему тама пришлось, проклятые аккупанты на нем дуже распоясались, но почему то отпустили, не взяв даже подписки о неразглашении
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19.11.2021 14:58 Відповісти
Коли відпустили ? От же довбик...скільки ще ви будете з роіські свої лапті в чужий монастир пхати ?
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19.11.2021 16:12 Відповісти
не дуже, стандартный набор русского фашиста применили и все
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19.11.2021 16:23 Відповісти
эту историю надо озвучивать в западных СМИ, чтобы люди там привыкали к русиш миру
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19.11.2021 18:21 Відповісти
какому западному миру ? большая часть этого мира освиняченые ленивые мазохисты для которых белый мужчина средних лет враг .
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20.11.2021 03:23 Відповісти
Щоб москвини і не буди жорстокі ?
Такі вони нащадки андрофагів, народа - канібалів.
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19.11.2021 20:59 Відповісти
Обыкновенный неонацистский фашизм "руSSкого мира"
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19.11.2021 22:53 Відповісти
Після цього листа фсб зробить з нього тренажер для катувань. В Академію фсб передадуть щоби їх студенти практикувались.
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19.11.2021 23:20 Відповісти
И вот с этими подонками старик байден договорился о партнерстве подставив под удар ключевых союзников .
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20.11.2021 03:21 Відповісти
Ничего, наши тоже отомстили этим любителям " русского мира" и изнасиловали 80% их баб, поступающих в спецраспределители Мариуполя. Мужикам, кстати тоже досталось.
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20.11.2021 07:42 Відповісти
Хороший фсбшник - дохлый фсбшник
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20.11.2021 10:59 Відповісти
А в Цей час національна поліція грабує громадян та знищує націю, вербує до переселення, з однією лише метою - незаконне збагачення
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20.11.2021 13:30 Відповісти
Вы ещё не поняли? делается это специально, как и бомбёжки сёл на линии разграничения, чтобы показать продажность, равнодушие и пофигизм "западных парнёров".
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20.11.2021 15:34 Відповісти
"Наиважнейшею приметою русского народа есть его садистская жестокость" (с)
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20.11.2021 16:21 Відповісти
это должно звучать с трибун ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕП и так далее. шо там наш кулебяковый мид?
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20.11.2021 18:56 Відповісти
 
 