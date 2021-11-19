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Новини Політика України
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Зеленський (17428) Шустер (359) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1229)

Шустер запрошує Зеленського і Єрмака на ефір щодо затримання "вагнерівців": "Сподіваємося, що влада буде прозорою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шустер запрошує Зеленського і Єрмака на ефір щодо затримання

Сьогодні в "Свободі слова Савіка Шустера" обговорюватимуть тему зрив української спецоперації щодо затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу редакції "Свобода слова Савіка Шустера".

"З метою об’єктивного висвітлення важливої для країни теми до участі запрошені Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Сподіваємося, що влада буде прозорою та прийме запрошення до участі в ефірі", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+26
Шас, вони все кинуть і прийдуть. А якщо прийдуть, то кинуть всіх і скажуть, що Вова хотів миру, а ГРУшники, які ще залишилися від Порошенко, робили різні провокації проти любимих "вагнерівців", які були на концерті у Горловці у квітні 2014 року. І це вони розхитують Вовіну піоніну, що єрмаку, аж тошнить, не може якісно телефонувати по вацабу кацабу.
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19.11.2021 13:46
+26
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19.11.2021 14:37
+25
страусы уже голову в песок засунули - какой эфир ?
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19.11.2021 13:45
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ИДТИ НА СТАДИОН??? ТОЛЬКО В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОРОХА ЭТО НЕ ПРИДЕТ...
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19.11.2021 19:16 Відповісти
А РИНАТ МОЛОДЕЦ ...БЬЕТ ПОД ДЫХ...ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАКАЛКА НАЧАЛА 90-Х..
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19.11.2021 19:18 Відповісти
Зараз! Ці два щури аж прибіжать, ось тільки відійдуть назад для розгону. Обидва зрадника України зараз зачинились у ОПі, сидять під віником та міняти памперси не встигають.
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19.11.2021 19:20 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:55 Відповісти
Фсё, кіна не будєт: у двух щурів пасперси закінчилися, не прийдуть...(((
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19.11.2021 21:13 Відповісти
Люди, надевшие на себя военную форму, один раз в жизни и на всю ее длину принимают Присягу о службе на благо государства и народа на основе не укоснительной служебной подчиненности и государственной тайне Поэтому есть конкретный вопрос к военным чиновикам Украины высокого уровня - как на основании чего они нарушили Устав ВСУ и Присягу, и выполнили указание людей, приближенных к Президенту, но не имеющих отношение к военным секретам и военным приказам??? Для этих военных главным начальником является только один человек - Главнокомандующий ВС Украины - Президент, но никак не гарсоны, лизоблюды, лакеи и "шептуны" при Президенте, не зависимо от ливрей, сюртуков и башмаков, которые они носят.
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19.11.2021 21:18 Відповісти
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