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Новини Політика України
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Буданов (345) розвідка (3615) ПВК "Вагнер" (1476)

Глава ГУР МО Буданов не відповів на запитання, чи був наказ "вищого військово-політичного керівництва" про відтермінування затримання "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ГУР МО Буданов не відповів на запитання, чи був наказ

Нинішній глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не відповів на запитання, чи існує письмовий наказ про відтермінування затримання найманців ПВК "Вагнер" в рамках української спецоперації.

Таке запитання йому поставила ведуча програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча розповіла, що журналістка Яніна Соколова опублікувала документи ймовірно спецоперації щодо "вагнерівців", і в яких йдеться, що рішення про відтермінування затримання найманців ухвалило "вище військово-політичне керівництво країни". Хто саме ухвалив таке рішення, в опублікованих документах не уточнюєтья.

Ведуча запитала, чи є відповідний письмовий наказ когось із "вищого військово-політичного керівництва".

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Буданов сказав: "Я можу вам абсолютно чітко відповісти на це питання. Всі документи, причому я скажу так дуже цікаво, всі охочі, взагалі всі, мали можливість передати тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. ТСК мала відкриту частину і закриту. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник ГУР Бурба, давали свої матеріали, свої свідчення та все, що вони хотіли. Які матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Напевно, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, так що саме і хто злив, чи що показав, чи навіщо дезінформує суспільство".

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
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Топ коментарі
+27
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19.11.2021 13:57
+11
Він може сказати, що єрмак не є посадовою особою офісу президента і потрібно було доповідати Володі. Але всі, як колись казав Вова, коли розпускав Верховну Раду і на ринках знають, що єрмак і є начальником Вови і що розвідники прийшли в резиденцію президента. Якщо єрмак не посадова особа, то що він там робить і навіщо приймає делегації?
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19.11.2021 13:59
+11
Відповідь дуже проста. Про це розповів Арестович V.1 (коли ще не пішов працювати у квартальну трупу): в ОПі є кілька груп по прийняттю управлєнчєскіх рішень по напрямках. В групи входять якісь люди, котрих ніхто не уповноважував на такі дії. Тобто ці групи виконують президентські функції замість самого очільника. Це називається просто - узурпація влади. За ці слова мене Льоша-Люся забанив на своїй сторінці ФБ. Щодо Буданова, то подивіться відео його з Арестовичам (в ютьюбі є). Ці два геройські чувака втирали, що операції не було, це взагалі неможливо, а всі, хто вірить в операцію - російські найманці. По ідеї офіцери Арестович і Буданов після цього зашквару мають застрелитись, якщо у них є офіцерська честь. Це саме той випадок.
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19.11.2021 14:17
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19.11.2021 13:57 Відповісти
А сиськи у Люськи Арестович зачётные. Не то, что у Хренпрокурорши.
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19.11.2021 14:15 Відповісти
а там вна самом заду кто? думал Хламидия, но он ближе.
и Лещенко нету вроде
мальцом недоделали гравюру(
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19.11.2021 14:26 Відповісти
Лещ спину Зеленому підпирає , він за Треттяковою , тому його не видно ( неякісний дитина )
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19.11.2021 15:45 Відповісти
то якраз Хламідія. Леща тут нєтуті.
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19.11.2021 15:52 Відповісти
кажу ж лещ за спиною в зеленого,його не видно
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19.11.2021 16:08 Відповісти
ну да, не увидел.
но я слушаю Лещенко - неплохо комментирует события. Как и Даналенко - но она более лучше ненавидит просто всех. Мужественная женщина.
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19.11.2021 16:40 Відповісти
Він може сказати, що єрмак не є посадовою особою офісу президента і потрібно було доповідати Володі. Але всі, як колись казав Вова, коли розпускав Верховну Раду і на ринках знають, що єрмак і є начальником Вови і що розвідники прийшли в резиденцію президента. Якщо єрмак не посадова особа, то що він там робить і навіщо приймає делегації?
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19.11.2021 13:59 Відповісти
Відповідь дуже проста. Про це розповів Арестович V.1 (коли ще не пішов працювати у квартальну трупу): в ОПі є кілька груп по прийняттю управлєнчєскіх рішень по напрямках. В групи входять якісь люди, котрих ніхто не уповноважував на такі дії. Тобто ці групи виконують президентські функції замість самого очільника. Це називається просто - узурпація влади. За ці слова мене Льоша-Люся забанив на своїй сторінці ФБ. Щодо Буданова, то подивіться відео його з Арестовичам (в ютьюбі є). Ці два геройські чувака втирали, що операції не було, це взагалі неможливо, а всі, хто вірить в операцію - російські найманці. По ідеї офіцери Арестович і Буданов після цього зашквару мають застрелитись, якщо у них є офіцерська честь. Це саме той випадок.
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19.11.2021 14:17 Відповісти
Обдристович офіцер і мав би застрелитися? Не жартойте, він навіть на повію не тягне.
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19.11.2021 14:23 Відповісти
Арестович - майор, має повні груди орденів і медалів. Але продався Єрмаку. Так буває.
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19.11.2021 14:25 Відповісти
це з його слів. військові сміються над цим клоуном
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19.11.2021 14:26 Відповісти
вот вот, полная ж.па говна - он такой же майор как я "*врей"(кушает кошерную свиную колбаску)
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19.11.2021 14:28 Відповісти
В ОП беруть тільки обрізаних. Це найперша умова.
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19.11.2021 14:30 Відповісти
ну вот, вы оскорбил мои арабские чуйства, это фощызм!!111
мы буду жаловаться(алло, Елдак, тут меня оскорбили
- А меня?
- А почему вы спрашиваете?
- А вы?
- А я?
- Нет, я.
- А?
- Б?)
вообще то вы наверное прав, но посмотрев на рожу Шефира....(скажи кто друзья твои .....)
мона понять что президент у нас.... как бы покорректней..... злой в общем, но хрипит в видосиках смешно(если звук выключить)
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19.11.2021 14:37 Відповісти
Я нормально ставлюсь як до арабів, так і до євреїв, але вважаю, що в Україні з її традиціями такий кретерій відбору у владу як мінімум не доречний.
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19.11.2021 15:05 Відповісти
та б*же, я тоже
ставлюсь до всіх огидно.
зрозуміло шо у нас як мінімум супертолерантно до всіх ставляться, особливо до влади.
а потрібно .... "болєє іначє"
кричати шо живемо в "боком даній землі", а при владі "боком даніє люді" - я просто сама толерантність(чого не скажеш про моє крісло, щас пожежа буде )
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19.11.2021 15:10 Відповісти
-Как Вы относитесь к гомосексуалистам?
-Я к ним не отношусь.
-В смысле, что Вы о них думаете?
-Я о них не думаю.)))
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19.11.2021 15:20 Відповісти
6 августа, 2020. Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.
Сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но их же смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта для руководства ведомством.

Люся ***** ФСБшная, то понятно, а кто гарантирует, что этот Кирюха нет?
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19.11.2021 14:41 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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19.11.2021 14:28 Відповісти
Буданова потрібно було спитати прямо, чи може він послати Єрмака на йух, якщо той дасть команду щачитати з папірця на всю країну написану Єрмаком галіматью.
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19.11.2021 14:32 Відповісти
Він такий голова ГУР, як я балерон. Звичайний блюдолиз, який старається відмазати Зелю, бо знає що за це буде кісточка зі столу найвеличнішого.
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19.11.2021 14:01 Відповісти
Ну можливо і не цілого ГУР, але ОПГ у ГУР МО - точно. Схоже це його брати під його командуванням Чауса викрадали. Та й по фейсу видно, що за птах. Варто порівняти фото річної давності з нинішнім - росте, як у самого Зєлєнского. Напевне їдять з однієї миски. 🤔
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19.11.2021 14:37 Відповісти
Тільки дебілам треба тут ще щось пояснювати...
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19.11.2021 14:02 Відповісти
Ты прав.
Всё ясно и понятно объяснил.
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19.11.2021 14:18 Відповісти
ессно, объяснил, что хермак- кацапский шпион еще когда пытался на белингкэт давить
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19.11.2021 14:23 Відповісти
Ну и ряху себе наел наш главразведчик, ни за каким кустом не спрячешь
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19.11.2021 14:03 Відповісти
👍🤮😂😂😅
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19.11.2021 14:48 Відповісти
Люди добрые! Не будет Буданов говорить всю правду! 1. Часть информации является секретной и 2. Не будет подставлять своего шефа - ПреЗедента, даже если владеет информацией, которую можно озвучить. Правду уже узнаем года через два, когда от ПреЗедента и его слугах, а не народа, останутся только плохие воспоминания
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19.11.2021 14:06 Відповісти
Всё же он дал кое-какую информацию. ВСК имел все докуметы по операции и открытую и закрытую, но в тоже время ВСК отчиталась о том, что Зерро не давал никаких указаний. Но фраза " по решению высшего военно-политического" дают прямой ответ, что письменный документ где-то должен быть и именно с подписью Зерро. В таком случае надо брать за жЁпу уже и членов ВСК, по подозрению в узурпации власти.
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19.11.2021 14:38 Відповісти
А нафига это все надо? Давайтевообще разгоним эту разведку, отменим зсу, это ж сколько денег сэкономим? Сразу пенсии можно поднять в 2 раза! Гулять так гулять, какая разница!
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19.11.2021 14:09 Відповісти
і оце глава Головного управління розвідки Міноборони?
no questions.
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19.11.2021 14:12 Відповісти
який головнюк, така і глава...
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19.11.2021 14:54 Відповісти
Всё из объяснений Буданова понятно. Агент }{уйла Козырь керует ГУР МО по звонку, не оформляя даже приказов в ГУР. Так же керует СБУ агент }{уйла Бакланов. Агент }{уйла Демченко керует так же по своей части. А рядом с ними сидит обдолбанный коксом наркоша и агент Маслякова по бл*дкам (с мальчиками) в КВН и делает вид, что ни хрена оно не понимает.
Впрочем, так и есть, но какая разница?
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19.11.2021 14:13 Відповісти
Вкотре хочу заступитись за Зе і ко-Манду. З ними було ясно з самого початку. Всі питання до 73%-ї морально деградованої маси. Але найогидніше - більша частина її так і не вийшла з зеленого угару.
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19.11.2021 14:21 Відповісти
На окраине твоей вонючей параши точно все.
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19.11.2021 14:25 Відповісти
дуня, швабру скрепой сжала и к полоскалке. мнение тундропитека ничтожно и здесь и в швабрании
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19.11.2021 14:25 Відповісти
В українській мові нема слова окраїна, є околиця, а це десь за лісом, де живуть потомки андрофагів з філософією раба і кровожерливим норовом. Їх по-простому називають кацапами за їхню антилюдську сутність.
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19.11.2021 14:28 Відповісти
👏👍🎯
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19.11.2021 14:53 Відповісти
чітка відповідь на запитання - да - ні.
--------------
Ведуча запитала, чи є відповідний письмовий наказ когось із "вищого військово-політичного керівництва".

Буданов сказав: "Я можу вам абсолютно чітко відповісти на це питання. Всі документи, причому я скажу так дуже цікаво, всі охочі, взагалі всі, мали можливість передати тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. ТСК мала відкриту частину і закриту. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник ГУР Бурба, давали свої матеріали, свої свідчення та все, що вони хотіли. Які матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Напевно, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, так що саме і хто злив, чи що показав, чи навіщо дезінформує суспільство".

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19.11.2021 14:17 Відповісти
вчіться - піонери.
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19.11.2021 14:18 Відповісти
Буданов только морду раскормил на должности. А вроде казался толковым парнем при назначении.
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19.11.2021 14:21 Відповісти
Його тому і призначили, що зразу авторитетно почав брехати, що операції не було.
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19.11.2021 14:24 Відповісти
испытание медными трубами не всем дано успешно пройти
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19.11.2021 14:24 Відповісти
Все - расходимся, кроты не кроты, предателей нет, журналисты перекрутили, ермака и зю - наградить..
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19.11.2021 14:27 Відповісти
вьі забьіли порошенко заклеймить, для феньшуя
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19.11.2021 14:28 Відповісти
Буданов заявил - что Зе и Ермак вряд ли работают на кремль.
Осталось теперь Нам выяснить - а не работает ли на кремль сам Буданов.
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19.11.2021 14:31 Відповісти
сумніння зеленню мучае - хто ж крот, чи кріт?
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19.11.2021 14:42 Відповісти
чітке питання - чітка відповідь....
ще одне звено на гетьманську цепуру - щоб вже по яйцях бляхою...
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19.11.2021 14:35 Відповісти
Первый снежок
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19.11.2021 14:29 Відповісти
"Буданов - лучший русский"
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19.11.2021 14:29 Відповісти
молчание знак согласия.. след. давали такую команду, а Баканов выполнил незаконный приказ, став соучастником преступления по законам военного времени РАССТРЕЛЯТЬ - всех троих! Кто следующий на расстрел?
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19.11.2021 14:30 Відповісти
Вангую - Ермака уберут, но на его место придет такой же крото-поц. И все останется как и было. И операция была, но кто-то очень постарался чтобы Bellingcat подчистил все критическое, что можно было..
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19.11.2021 14:36 Відповісти
Зе ЧМО мо сказало , что доверяет д'Ерьмаку и он уйдёт только с ним
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19.11.2021 15:06 Відповісти
та Мы и не против...
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19.11.2021 16:07 Відповісти
РАБссия всю жизнь защищается от внешних врагов Мировой революции... Биндеровцы напали на мавзолейных болванов 23 августа 1939 года,Степан Андреевич был на Мацковии типа брацкий договор с нацистами подписать с Молотовым,...вместо фон Риббентропа...
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19.11.2021 14:39 Відповісти
такой-же кусок зеленого дерьма...
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19.11.2021 14:41 Відповісти
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19.11.2021 14:43 Відповісти
чувак зря свистеть не будет, ,хвала господу, шо с тим лайном буль-буль оглы разбирался, в противном случае зеленого кобеля отмыть добела ваще бы не вдалось
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19.11.2021 14:51 Відповісти
Прикидывается дурачком.
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19.11.2021 14:52 Відповісти
Турция и Украина ратифицировали военный союз Анкары и Киева...,на РАБссии уже не истерика.... Байрактары это вам не трахтары Сралинградского завода...
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19.11.2021 14:55 Відповісти
"Сралин принял Россию, с сохой, а оставил ГУЛАГ с голой жопой!"
👺
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19.11.2021 15:21 Відповісти
Был Зеля шутом,стал кровавым клоуном. Зрадник ипанный
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19.11.2021 14:59 Відповісти
Да заодно они всё, детский лепет, Ермак сказал, Зе занят, перенесём на неделю. Так они хотели это сделать, чтоб отменить в последний момент. Всё так именно и было запланировано и крайних чтоб не осталось.
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19.11.2021 15:14 Відповісти
Я впевнений, що існує письмовий наказ.
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19.11.2021 15:46 Відповісти
Тепер будуть говорити, що Єрмак пошуткував, він же з "кварталу" і ВаЗелін пошуткував, що треба перенести операцію. А Бурба просто не зрозумів гумору, побіг зразу виконувати - а отже винен. Був би таким гумористом як "кварталівці" - не було б проблем. Висновок: мало "кварталівців" сидять на вищих щаблях влади.
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Очевидно, що письмового розпорядження ніхто не давав. Але на зустрічі була секретарка преЗедента Марія Левченко, яка вела стенограму. Якщо ту стенограму не підчистили, то в ній повинно бути записано хто віддав наказ зірвати спецоперацію.
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19.11.2021 19:58 Відповісти
 
 