Глава ГУР МО Буданов не відповів на запитання, чи був наказ "вищого військово-політичного керівництва" про відтермінування затримання "вагнерівців"

Нинішній глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не відповів на запитання, чи існує письмовий наказ про відтермінування затримання найманців ПВК "Вагнер" в рамках української спецоперації.

Таке запитання йому поставила ведуча програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча розповіла, що журналістка Яніна Соколова опублікувала документи ймовірно спецоперації щодо "вагнерівців", і в яких йдеться, що рішення про відтермінування затримання найманців ухвалило "вище військово-політичне керівництво країни". Хто саме ухвалив таке рішення, в опублікованих документах не уточнюєтья.

Ведуча запитала, чи є відповідний письмовий наказ когось із "вищого військово-політичного керівництва".

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Буданов сказав: "Я можу вам абсолютно чітко відповісти на це питання. Всі документи, причому я скажу так дуже цікаво, всі охочі, взагалі всі, мали можливість передати тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. ТСК мала відкриту частину і закриту. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник ГУР Бурба, давали свої матеріали, свої свідчення та все, що вони хотіли. Які матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Напевно, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, так що саме і хто злив, чи що показав, чи навіщо дезінформує суспільство".

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.