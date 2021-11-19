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Австрія (567) вакцина (3528) локдаун (290)

Австрія першою у Європі запроваджує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19. Для нещеплених з 1 лютого передбачається адмінпокарання або в'язниця

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Австрія першою у Європі запроваджує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19. Для нещеплених з 1 лютого передбачається адмінпокарання або в'язниця

Канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив у п’ятницю, 19 листопада, що вакцинація проти COVID-19 стане обов’язковою в країні з лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аustria-today.

"Нам не вдалося залучити достатню кількість нещеплених людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних щеплень, але цього недостатньо", - сказав Шалленберг.

Загальна обов'язкова вакцинація набуває чинності з 1 лютого 2022 року. Тим, хто, як і раніше, не хоче робити щеплення, загрожує адміністративне покарання або тюремне ув'язнення.

"Протягом тривалого часу у цій країні існував консенсус, що ми не хочемо, щоб вакцинація була обов'язковою", - сказав Шалленберг.

"Довгий час, можливо, надто довго передбачалося, що можна буде досягти високого рівня вакцинації навіть без будь-якого примусу. Тепер усім доведеться зіткнутися з реальністю".

Попередня розмова із соціальними партнерами вже відбулася. Конституційні юристи вже дали зрозуміти, що загальна примусова вакцинація можлива. У 1948 році в Австрії було введено обов'язкову вакцинацію від віспи.

Таким чином Австрія стане першою європейською країною, яка запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Наразі рівень вакцинації в Австрії значно нижчий від середнього по ЄС - 63 відсотки.

Окрім цього, Австрія також введе загальнонаціональний карантин на максимум 20 днів з понеділка, 22 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

Таке рішення було прийнято, оскільки в країні стрімко погіршується епідситуація. На початку цього тижня в Австрії було зареєстровано 11 000 нових випадків інфікування COVID-19, у четвер — понад 15 000.

Так, у понеділок закриються галузі громадського харчування, культури, а також роздрібна торгівля (крім магазинів для повсякденних потреб). Школи та дитячі садки залишаються відкритими.

Рекомендація домашнього офісу поширюється на всіх співробітників, 3-G, як і раніше, є обов'язковим на робочих місцях. Маска FFP2 є обов'язковою у всіх закритих приміщеннях, у тому числі на робочому місці.

Дозволяється залишати свою приватну житлову зону з таких причин:

- Поїздка на роботу
- Покриття основних потреб повсякденного життя (наприклад, покупки)
- Отримання медичних послуг
- Відпочинок на свіжому повітрі для фізичного та психічного розслаблення

На першому етапі локдакн діє протягом 20 днів, тобто до 13 грудня, та може бути продовжений ще десять днів. Відповідно до поточного плану уряду, після загального локдауну обмеження для нещеплених залишаться.
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Топ коментарі
+29
Я вот не понимаю, уровень вакцинации 60%, но ситуация быстро ухудшается. Почему, ранее, когда уровень вакцинации был нулевым, цифры заболевших и умерших были ниже? Чем больше вакцинируется, тем больше заболевает. Но так быть не должно. Как-то не вяжется.
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19.11.2021 14:29
+21
Ну для австрійців це природньо , фашизм у них в крові.
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19.11.2021 14:25
+13
фантасти, що передбачували тоталітарне майбутнє - лошари.
схоже ніхто з них не здогадався як саме піпл загонять у концтабори.
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19.11.2021 14:47
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странно,что пока молчат про нашивки на груди и Konzentrationslager,но к этому идёт..
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19.11.2021 16:18 Відповісти
Сьогодні вколоті вважають, що вони будуть користуватися благами, а антивакцинаторів ізолюють. Але звертаюся до вас дурачків подивіться сьогоденну Австралію. Це вже країна концтабір. даже не віриться, що це 21 століття. https://www.youtube.com/watch?v=NQ1gh944cY4
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19.11.2021 17:03 Відповісти
Как же знатно подгорают пердаки у *********-антиваксеров от этой новости! Австрийские власти борятся за жизни своих тупорылых граждан. Другое дело, что в Украине в сутки подыхает 800 ********* - никому до этого нет дела.
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19.11.2021 15:31 Відповісти
ну вот тебе же, острорылый ты наш, есть до этого дело)
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19.11.2021 15:38 Відповісти
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19.11.2021 19:26 Відповісти
Чого розгавкався та казишся, з головою не все гаразд? Яке твоє діло до тих людей що не хочуть щеплюватися? Ти не розумієш що то їх вибір на який вони мають право?
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19.11.2021 16:26 Відповісти
прохання виконувати акти самогубства без витрати бюджетних коштів!

тобто не вакцинуєшся-підпиши відмову від можливої реанімації!
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19.11.2021 20:39 Відповісти
З якого дива ми повинні писати відмову? Ще невідомо хто виконує акт самогубства - ті що колються якось не провіренною херньою, чи ті що з обережністю підходять до свого здоровья. Недалеко є велика больниця і я там шось не бачу ні натовпу родичів хворих, ні черги зі скорих авто, ні черги біля моргу, ні черги біля залу для прощання с померлими. Податки платимо, так шо ідете ви усі самі знаєте куди! І ви б краще сходили до психіатра та підлічили свої нерви та головку, бо з ку ку шось у вас негаразди - вже на людей починаєте кидатись.
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20.11.2021 07:02 Відповісти
\\3-G, як і раніше, є обов'язковим на робочих місцях. \\
3-G -Що це за звір на на робочих місцях?
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19.11.2021 16:46 Відповісти
"Конституційні юристи вже дали зрозуміти, що загальна примусова вакцинація можлива. У 1948 році в Австрії було введено обов'язкову вакцинацію від віспи. "
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19.11.2021 16:51 Відповісти
Надоело жить спокойно?Хочется острых ощущений? Ну-ну, пилите свой сук-первые в Европе реальные дурни.😁
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Респект австрийцам.С непуганными идиотами только так-либо штраф либо в тюрьму.
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19.11.2021 18:46 Відповісти
Завтра тебе скажут что тебя нужно в туз гатить это полезно,ты согласишься?
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19.11.2021 19:27 Відповісти
Аргументация уровня-детский сад
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19.11.2021 22:43 Відповісти
ти уколотий думаєш, що в тебе мине концтабір. Жорстоко помиляєшся https://www.youtube.com/watch?v=tZe3bdg-y88
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19.11.2021 20:04 Відповісти
А обязательной вакцинация будет по типу Украины: или добровільна згода на вакцинацию, или тюрьма без вакцинации????
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19.11.2021 18:52 Відповісти
При обязательной вакцинации вообще не может быть никакой ответственности за её отсутствие.
Не вакцинирован?????? Заламали, укололи, и пускай идёт дальше...
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19.11.2021 18:55 Відповісти
Ковід-концтабори вже створені. Приклад -Австралія https://www.youtube.com/watch?v=tZe3bdg-y88
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19.11.2021 20:02 Відповісти
Следующий этап тату на лбу в виде QRкода...отсутствие кода тюрьма
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19.11.2021 22:54 Відповісти
От же ж фашизди!

До Різдва хочуть усіх упоротих прищепити та почати спокійно святкувати.
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19.11.2021 23:17 Відповісти
Ойц, почитала коментарі, посміялася. Майже всі упороті антивакси ще живі, антиваксити не припинили, але вже щось підозрюють, або бану бояться, або вже перехворіли. Але все ж таки кацапську антиваксерну війну ще ведуть. Лохи.
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19.11.2021 23:32 Відповісти
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