Австрія першою у Європі запроваджує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19. Для нещеплених з 1 лютого передбачається адмінпокарання або в'язниця

Канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив у п’ятницю, 19 листопада, що вакцинація проти COVID-19 стане обов’язковою в країні з лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аustria-today.

"Нам не вдалося залучити достатню кількість нещеплених людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних щеплень, але цього недостатньо", - сказав Шалленберг.

Загальна обов'язкова вакцинація набуває чинності з 1 лютого 2022 року. Тим, хто, як і раніше, не хоче робити щеплення, загрожує адміністративне покарання або тюремне ув'язнення.

"Протягом тривалого часу у цій країні існував консенсус, що ми не хочемо, щоб вакцинація була обов'язковою", - сказав Шалленберг.

"Довгий час, можливо, надто довго передбачалося, що можна буде досягти високого рівня вакцинації навіть без будь-якого примусу. Тепер усім доведеться зіткнутися з реальністю".

Попередня розмова із соціальними партнерами вже відбулася. Конституційні юристи вже дали зрозуміти, що загальна примусова вакцинація можлива. У 1948 році в Австрії було введено обов'язкову вакцинацію від віспи.

Таким чином Австрія стане першою європейською країною, яка запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Наразі рівень вакцинації в Австрії значно нижчий від середнього по ЄС - 63 відсотки.

Окрім цього, Австрія також введе загальнонаціональний карантин на максимум 20 днів з понеділка, 22 листопада.

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Таке рішення було прийнято, оскільки в країні стрімко погіршується епідситуація. На початку цього тижня в Австрії було зареєстровано 11 000 нових випадків інфікування COVID-19, у четвер — понад 15 000.

Так, у понеділок закриються галузі громадського харчування, культури, а також роздрібна торгівля (крім магазинів для повсякденних потреб). Школи та дитячі садки залишаються відкритими.

Рекомендація домашнього офісу поширюється на всіх співробітників, 3-G, як і раніше, є обов'язковим на робочих місцях. Маска FFP2 є обов'язковою у всіх закритих приміщеннях, у тому числі на робочому місці.

Дозволяється залишати свою приватну житлову зону з таких причин:

- Поїздка на роботу

- Покриття основних потреб повсякденного життя (наприклад, покупки)

- Отримання медичних послуг

- Відпочинок на свіжому повітрі для фізичного та психічного розслаблення

На першому етапі локдакн діє протягом 20 днів, тобто до 13 грудня, та може бути продовжений ще десять днів. Відповідно до поточного плану уряду, після загального локдауну обмеження для нещеплених залишаться.