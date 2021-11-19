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США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін

У разі потреби Вашингтон знайде способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами Квін, нарощування російських військ біля українських кордонів Вашингтон обговорює із союзниками та партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

"Ми з великим занепокоєнням стежимо за збільшенням кількості військ на українському кордоні. Ми, насамперед, обговорюємо це з українцями та запитуємо їхню думку. Також ми обговорюємо це з нашими союзниками і, з рештою, розмовляємо про це з росіянами, прямо кажучи їм про наші занепокоєння. …У разі потреби ми зможемо знайти способи, щоб забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України", — сказала Квін журналістам.

Вона також зазначила, що останнім часом спостерігаються провокаційні заяви Кремля, які не відповідають духу співпраці та є неконструктивними.

Також дивіться: Кулеба про скупчення військ РФ на кордоні: "У керівництва Росії всі сценарії на столі". ВIДЕО

"РФ продовжує намагатися перекласти провину за нестачу прогресу у мирному процесі, тоді як вона повністю на їхньому боці. Ми не вважаємо це конструктивним способом наблизитися до спроби вирішення мирного процесу чи спроби працювати з міжнародними партнерами", -  резюмувала дипломатка.
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Топ коментарі
+20
А что Вы хотели бы? Америка и так достаточно сильно помогла Украине за эти 8 лет и продолжает это делать. Или Вы хотите что бы пока Украинский народ тянет во власть предателей, американцы еще нам Крым и Донбасс освободили? Как минимум такие заявления союзников это очень большая помощь во времена отсутствия президента в стране.
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19.11.2021 14:33
+13
Які претензії до США? Україна що, в НАТО, чи є військовим союзником США? Вони й так роблять буже багато для України на відмінно від Німеччини та Франції.
Чи США винна в тому, що "мутрий наріт" обирає собі в президенти зеків та клованів?
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19.11.2021 14:34
+10
Респект США за підтримку...
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19.11.2021 14:29
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те даунбасс еще не повод волноваться?
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19.11.2021 14:25 Відповісти
В разі потреби. Смішно.
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19.11.2021 14:25 Відповісти
Я никогда ещё не видел такие ПОНТЫ....
Впечатлен.
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19.11.2021 14:47 Відповісти
С 2014 года все ищут эти способы, а территориальная целостность Украины - нарушена. Эти ляпания языком за 8 лет надоели.
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19.11.2021 14:27 Відповісти
А что Вы хотели бы? Америка и так достаточно сильно помогла Украине за эти 8 лет и продолжает это делать. Или Вы хотите что бы пока Украинский народ тянет во власть предателей, американцы еще нам Крым и Донбасс освободили? Как минимум такие заявления союзников это очень большая помощь во времена отсутствия президента в стране.
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19.11.2021 14:33 Відповісти
Назад ЯО хотелось бы. С помощью таких "союзников" нас его лишили, а теперь 8 лет решаются способы забезпечення територіальної цілісності України.
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19.11.2021 14:35 Відповісти
И что бы в с ним делали????
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19.11.2021 14:38 Відповісти
А вы думаете ***** бы тогда напало если бы знало, что на его бункер может упасть ракета с ядерной боеголовкой?
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19.11.2021 14:46 Відповісти
А Вы думаете что за время пребывания Вити у власти его состояние не было бы таким же как и состояние армии?
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19.11.2021 14:49 Відповісти
А с чего вы взяли, что Витя тогда бы президентом стал?
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19.11.2021 14:55 Відповісти
Прочитайте мой пост про рыбу ниже....
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19.11.2021 14:56 Відповісти
при барыге без ЯО было движение в перёд

при 73% поддержке - отступление

"дай дураку стеклянный хер, так он его разобьёт и руки порежет"(с)
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19.11.2021 19:02 Відповісти
ви притомний? радioактивни хмари за 3 доби будуть у Приазов'ї.
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19.11.2021 15:58 Відповісти
Полностью солидарен!
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19.11.2021 15:12 Відповісти
все вірно, на всі 1000%
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19.11.2021 15:16 Відповісти
Які претензії до США? Україна що, в НАТО, чи є військовим союзником США? Вони й так роблять буже багато для України на відмінно від Німеччини та Франції.
Чи США винна в тому, що "мутрий наріт" обирає собі в президенти зеків та клованів?
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19.11.2021 14:34 Відповісти
Мудрому нариту мало зеков и клоунов уже. Им вон ядерное оружие подавай!
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19.11.2021 14:39 Відповісти
А кто по твоему защитил в 2014 году Украину, не все такие. А мудрий нарит должны вдалбливать в башку вредность парашенской идеологии. Не насильственно, а терпеливо и доходчиво разъяснять. А гавкать на них и обзывать, сделать только хуже и на руку параше! Я уверен, таких уже не так много.
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19.11.2021 14:58 Відповісти
Там были обязательства у гарантов терцелостности, к которым относится и США, за разоружение Украины. Разоружение было а терцелостности нет. А вот с выборами вообще бред, что по вашему в США должны назначать президентов в Украине? Вы о демократии хотя бы слышали?
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19.11.2021 14:42 Відповісти
Порізали українські Ту 160. Віддали мокшам 560 крилатих ракет середньої дальності (2500 км). Тиснуло США в цьому питанні на КУ чмо , чи лише тиснула паРаша?
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19.11.2021 14:46 Відповісти
Первая и самая главная претензия это кидок с ЯО. Вторая претензия в том, что США и Европа дали Украине в принципе несбыточные надежды. Этот как у коммуняк, коммунизм все время был за горизонтом, так и у Украины НАТО все время за горизонтом, начиная от Бухарестского саммита в 2008 году. Ну и третья претензия, это то, что в очень трудный момент для Украины, когда президентом Украины был никак не клоун или зэк, Украину 2 раза послали с просьбой о союзничества вне НАТО. Зато с чистой душой дали этот статус в 2014 году Тунису и в 2017 Бразилии.
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19.11.2021 14:44 Відповісти
Байден, почему мы до сих пор не в НАТО и где наша ядерная бомба... Столько времени прошло а Вас все не отпустит..... Включите в рацион больше рыбы, говорят она полезна для мозга...
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19.11.2021 14:53 Відповісти
Вы, конечно, можете здесь ерничать, это Ваше дело. Но, лично мне было обидно когда я, да и не только я, видели и сравнивали, как США помогали Украине и тому же Афганистану. И, вообще, предисторию этих событий. Украина исполняет Будапешсткий меморандум, а Бен Ладен взрывает США и прячется в Афганистане.
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19.11.2021 15:02 Відповісти
Так давайте тогда откажемся от любой помощи от США!!!! И вообще обьявим им бойкот! Вам сколько лет???? Вы вообще в курсе что этот Мир не идеален????
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19.11.2021 15:04 Відповісти
Не надо отказываться от помощи, но и кумиров и богов из них делать не надо. Надеюсь, пример Меркель многому чему научил. Можно вспомнить ещё всякие Мюнхенцы и Чехословакии, но то, уже далеко и давно.
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19.11.2021 15:11 Відповісти
Молодой человек, Вы ведете себя довольно странно.... Кто из них делал кумиров и Богов??? Если Вы не способны анализировать информацию, обьясняю: я имел в виду что в сложившейся ситуации, их помощь была очень важна для Украины. Это Вы пишите что не стоит отказываться от помощи, но в то же время они плохие. Как минимум это странно...
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19.11.2021 15:17 Відповісти
Извините, но как я писал выше, как раз после анализа и сравнений, как США помогали Украине и Афганистану начали появляться вопросы и напрашиваться соответствующие выводы, что большую помощь получит тот, кто организует на территории США теракты и спрячется в Украине.
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19.11.2021 15:30 Відповісти
легко ось так балабонити язиком а коли хоч трішки поміркувати....... , то все більш ніж очевидно - кремлівські орки вже б давно були у Києві і тисячами винищували б українців, проте саме завдяки позиції США а тепер і Англії у нас принаймі зберігається шанс вирватись з обіймів кончаного на всю голову "старшого брата" -виродка.
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19.11.2021 15:25 Відповісти
А я все, наивный, думал, что это ВСУ, добробаты и обычные украинцы остановили *****, а оно вон как вышло.
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19.11.2021 15:32 Відповісти
Конечно США не причем.Одели обули,дали средства передвижения ,деньги на ремонт техники и закупку навой! Поставляют оружие с первых дней давали развед информацию.А так не причем.
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19.11.2021 15:51 Відповісти
"Поставляют оружие с первых дней"
Вам не будет сложно ссылку кинуть? Интересно почитать.
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19.11.2021 15:55 Відповісти
Представ те себе ,что кислородные маски для летчиков ,это то же оружие!! У нас в 2014 году практически их не было,что привело к невозможности использовать авиацию с первых дней.США их привезли спец.рейсом!!
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20.11.2021 08:38 Відповісти
Пример того как армия и народ останавливает внешнею агрессию без поддержки союзников это Ичкерия. То же самое было бы и с Украиной, если бы мы не заручились поддержкой США и Великобритании. Война это не только стрелялки, в первую очередь это политика... забудьте мой совет про рыбу, молодой человек в Вашем случае это выброшенные деньги.
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19.11.2021 15:56 Відповісти
это не несбыточные надежды, это нарИд такой мудрый)))

но у шариковых профессор херовый
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19.11.2021 19:05 Відповісти
Почему с 2014 по 2019, когда не было ни зэка, ни клоуна, никто конкретно даже планов о ПДЧ не озвучил? Были какие то размытые фразы, типа когда то в будущем, лет так через 20. Да и США само Украину прокинуло 2 раза с конкретным обращением по поводу союзничества вне НАТО. В 2014 и 2017 годах, задолго до клоуна. Но Тунис и Бразилия для США оказались приоритетней.
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19.11.2021 19:48 Відповісти
1) с совковой разграбленной армией назеленского там нужны

2) для глухих - по Конституции был внеблоковый статус, когда его изменили?
3) для идиотов - у барыги не было монобольшинства. но у него есть мозги и способности руководить страной и договариваться с тем сбродом
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19.11.2021 23:19 Відповісти
Нагадую, що тільки трішки більше половини українців за НАТО, більше третини українців ******* Лукашенку, а 3/4 населення взагалі вважають, що армія/мова/віра їм не потрібна, хоча ця формула ефективно працює в Ізраїлі, який оточений ворогами.
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19.11.2021 14:45 Відповісти
Есть такие страны например, как Венгрия, Болгария, Чехия, где ваты намного больше, чем в Украине, где президенты считают ***** другом и, что Крым - Россия, где большинство населения против НАТО. Но все равно, эти страны в НАТО.
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19.11.2021 14:51 Відповісти
Ми тільки в 2014 році зрозумілм, що кацапи нам не братушки, ба навіть не родичі. Те, що вони розмовляють на българській мові не робить їх слов"янами.
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19.11.2021 15:02 Відповісти
Если Вы это поняли в 2014 году, сами можете перечитать свой пост про рыбу. У меня никогда сомнений не было, что россияне нам не братья, ещё в начале 90 х годов я видел игру компьютерную, где их самолёты воевали с Украиной за Крым. А в 2008 году в Грузии было, просто, уже подтверждение этого факта
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19.11.2021 15:09 Відповісти
Пост про рыбу написал не он.... Я бы на Вашем месте не игнорировал этот совет....
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19.11.2021 15:13 Відповісти
пан трохи цихри загнув та на жаль правда в цьому є.
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19.11.2021 15:26 Відповісти
Хорошо хоть пока еще ляпают как ты сказал.Скорее это да же удивительно ,с той властью которая сейчас у нас.Такое ощущение ,что они больше заботятся о нашей безопасности чем наше руководство,у которых война давно окончена.
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19.11.2021 15:46 Відповісти
Крим і Донбас - це ще не потреба, але вже занепокоєння (велике).
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19.11.2021 14:28 Відповісти
Респект США за підтримку...
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19.11.2021 14:29 Відповісти
Будут ещё сильнее озабочены
Сами себя не защитим
Никто этого за нас не сделает
Берите пример с КНДР
Триндчт триндят --- на том конец
Есть средство защиты /ядерное оружие /
Видя обстановку. За 7 лет уже можно было все сделать
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19.11.2021 14:38 Відповісти
Америка !
Только не распыляйся !
Бей сразу в сердце - по кремлю !!!
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Спасибо США за помощь и поддержку. Не смотря на то, что украинский избиратель - идиот конченый выбрал рулить страной во время войны кремлёвскую куклу, шута базарного, бывшего генпродюссера кремлёвского, ФСБшного телеканала "Интер".... Так , как голобородько, Украину ещё никто так не унижал и не оскорблял.....Даже Скабеева , Жириновский и Соловьёв делали это пристойнее....
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19.11.2021 15:53 Відповісти
Захищати Україну будуть українці ! Слава Богу, українські чоловіки здатні це зробити. А за допомогу дякуємо. Американський народ справжній друг, і ми це цінуємо !
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Правда ! Слава Богу , слава Україні , слава нашій армії і її народу , а також велика одяка всім хто нам допомагає . Це США і Британія ,це Польша і Туреччина, це Прибалтика і Канада і ще багато друзів які чим можуть нас підтримують . І не можна пред'являти комусь претензії а просто бути вдячними за те що вони для нас роблять.
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20.03.2022 19:06 Відповісти
 
 