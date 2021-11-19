США у разі потреби знайдуть способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України, - Квін

У разі потреби Вашингтон знайде способи забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами Квін, нарощування російських військ біля українських кордонів Вашингтон обговорює із союзниками та партнерами.

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"Ми з великим занепокоєнням стежимо за збільшенням кількості військ на українському кордоні. Ми, насамперед, обговорюємо це з українцями та запитуємо їхню думку. Також ми обговорюємо це з нашими союзниками і, з рештою, розмовляємо про це з росіянами, прямо кажучи їм про наші занепокоєння. …У разі потреби ми зможемо знайти способи, щоб забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України", — сказала Квін журналістам.

Вона також зазначила, що останнім часом спостерігаються провокаційні заяви Кремля, які не відповідають духу співпраці та є неконструктивними.

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"РФ продовжує намагатися перекласти провину за нестачу прогресу у мирному процесі, тоді як вона повністю на їхньому боці. Ми не вважаємо це конструктивним способом наблизитися до спроби вирішення мирного процесу чи спроби працювати з міжнародними партнерами", - резюмувала дипломатка.