НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться робити це на своїй території, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська ядерна зброя може опинитися у Східній Європі, якщо Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на конференції, організованій Німецьким атлантичним товариством і Федеральною академією політики безпеки, у п’ятницю заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
НАТО очікує, що Німеччина продовжує залишатися частиною системи спільного користування ядерної зброї. Але якщо Берлін відмовить у цьому альянсу, то організація обіцяє підшукати інші європейські країни.
"Звісно, Німеччина повинна вирішити, чи буде ядерна зброя у цій країні. Але альтернативою цьому легко може стати те, що ядерна зброя може опинитися в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини", - відповів Столтенберг.
Він наголосив, що НАТО підтримує мир без ядерної зброї, але не може допустити, щоб ця ядерна зброя залишалася в інших країнах, тоді як альянс був би в цьому контексті беззбройним.
Як повідомлялося, у травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.
Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.
У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: "Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО".
США модернізували свою ядерну зброю, дислоковану в Німеччині.
У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їх частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, зокрема Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
сначала ракеты и испыталово ядера я уже не знаю где (вопрос решаемый),
но не в Украине а уже потом статус...
зелене криворогате прикацаплене гімно на Банковій - літні шини не на мусорку - складуемо...
могут увидеть "в руинах свои города",
ось і буде їм прибуток...
Я можу 0,5 га виділити.
кращого місця для ЯО бази не знайдеш
А тепер діють на парашні газодолари.
Улавливаете как сразу меняется оассклад балансов......