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НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться робити це на своїй території, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться робити це на своїй території, - Столтенберг

Американська ядерна зброя може опинитися у Східній Європі, якщо Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на конференції, організованій Німецьким атлантичним товариством і Федеральною академією політики безпеки, у п’ятницю заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

НАТО очікує, що Німеччина продовжує залишатися частиною системи спільного користування ядерної зброї. Але якщо Берлін відмовить у цьому альянсу, то організація обіцяє підшукати інші європейські країни.

"Звісно, Німеччина повинна вирішити, чи буде ядерна зброя у цій країні. Але альтернативою цьому легко може стати те, що ядерна зброя може опинитися в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини", - відповів Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО підтримує мир без ядерної зброї, але не може допустити, щоб ця ядерна зброя залишалася в інших країнах, тоді як альянс був би в цьому контексті беззбройним.

Як повідомлялося, у травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про реакцію НАТО на збільшення ядерного потенціалу РФ: Не будемо відповідати тим самим, але збережемо стримування

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: "Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО".

США модернізували свою ядерну зброю, дислоковану в Німеччині.

У період холодної війни США розмістили в Західній Європі значну кількість ядерних боєголовок. Після 1991 року більшу їх частину вивезли, але близько 150 бомб досі залишаються на континенті і зберігаються на території різних країн, зокрема Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Туреччини.
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Топ коментарі
+18
немци уже давно показали что они жополизы уйхла и действуют исключительно в своих интересах
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19.11.2021 14:48
+16
Даёшь ядерный статус Украине !
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19.11.2021 14:47
+13
Німчура хоче відсидітись за спинами інших і далі висловлювати стурбованість. Зажрані, тупі бюргери, їх історія нічому не навчила.
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19.11.2021 14:47
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Даёшь ядерный статус Украине !
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19.11.2021 14:47 Відповісти
вечером стулья, утром деньги..
сначала ракеты и испыталово ядера я уже не знаю где (вопрос решаемый),
но не в Украине а уже потом статус...
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19.11.2021 15:49 Відповісти
Жодних сумнівів, що Польща дозволить (навіть сама пропонуватиме!) розміщення американських носіїв з ядерними боєголовками на своїй території, бо варшавські хлопця з яйцями...
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19.11.2021 16:56 Відповісти
в мене теж нема сумнівів за Польщу, за Українy е і великі...
зелене криворогате прикацаплене гімно на Банковій - літні шини не на мусорку - складуемо...
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19.11.2021 17:18 Відповісти
В Украине! На севере белгородского района, Харьковской области! =)
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19.11.2021 16:38 Відповісти
це потрібно було робити ще вчора !
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19.11.2021 14:47 Відповісти
такими темпами Германистан скоро вступит в ОДКБ на правах Киргизии и Точикистана..
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19.11.2021 16:06 Відповісти
Німчура хоче відсидітись за спинами інших і далі висловлювати стурбованість. Зажрані, тупі бюргери, їх історія нічому не навчила.
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19.11.2021 14:47 Відповісти
Ничего, арабы их научат свободу любить.
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19.11.2021 15:02 Відповісти
завтра ці тупі, зажрані бюргери, котрі думають тільки про те, щоб збільшити прибуток, за рахунок паРашського газу-
могут увидеть "в руинах свои города",
ось і буде їм прибуток...
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19.11.2021 15:05 Відповісти
ну,им не привыкать,только не факт,что после очередного испепеления Рейха остатки расийских княжеств и улусовъ предложат им план Маршалла - т.к. им не до того будет (лет 500 отрабатывать репарации за 3 МВ )
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19.11.2021 16:05 Відповісти
немци уже давно показали что они жополизы уйхла и действуют исключительно в своих интересах
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19.11.2021 14:48 Відповісти
поляки с радостью примут пару батарей... и тогда таракан может засунуть искандеры с дальностью 400 км в опу себе
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19.11.2021 14:49 Відповісти
я б також з радістю прийняв би в себе, в Україні, частину ядерного арсеналу Штатів.
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19.11.2021 16:18 Відповісти
Давайте к нам, готов сдать свои пару-тройку соток в долгосрочную аренду за символическую плату.
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19.11.2021 14:50 Відповісти
На трьох сотках не помістяться.
Я можу 0,5 га виділити.
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19.11.2021 15:05 Відповісти
Хто ж тобі признається на форумі скільки в кого майна ?Але якщо ти вже об'явив свої земельні статки, то розчарую тебе,на 0,5 га і натівська убиральня не влізе. Але якщо ми об'еднаемя,то вже щось і можливо буде побудувати.
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19.11.2021 15:53 Відповісти
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19.11.2021 14:52 Відповісти
Хутір Михайловський !

кращого місця для ЯО бази не знайдеш
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19.11.2021 14:59 Відповісти
Я живу біля цього Хутора і унас багато хто дозволить біля свого горда розмістити.😃
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19.11.2021 15:03 Відповісти
От видно "щирого" українця "біля свого города розмістити"
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19.11.2021 15:55 Відповісти
Усі так звані "антиядерні рухи" в Зах.Європі діяли на совкові нафтодолари.
А тепер діють на парашні газодолари.
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19.11.2021 15:04 Відповісти
Анжела М. може ще встигнути розмістити ЯЗ мордора на Ромштайні.
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19.11.2021 15:09 Відповісти
ну мы не в НАТО, а Литва, Польша и тогда дно Пу вывалится .....
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19.11.2021 15:10 Відповісти
Скоріш за все, та зброя уже там є, це такий натяк путінським шлюхам, що незамінних немає.
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19.11.2021 15:14 Відповісти
Браво, в Украине самое то, в Гремяче
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19.11.2021 15:18 Відповісти
Нехай розміщають в Україні,якщо німці не схочуть.
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19.11.2021 15:25 Відповісти
...лять, що ж буде з Воронежем...???
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19.11.2021 15:42 Відповісти
там буде ВНР...
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19.11.2021 15:46 Відповісти
прямые переговоры с Москвой и изменения в Конституцию..
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19.11.2021 16:01 Відповісти
Нам дуже треба. Розміщуйте в нас.
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19.11.2021 15:46 Відповісти
Хай скажуть де в Україні хотять розміщувати свою базу. Люди до завтрішнього ранку скинуться грішми і викуплять цю ділянку у власника, як в цьому проблема.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
Захищає не наявність зброї, а готовність її застосувати.
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19.11.2021 19:25 Відповісти
у нас есть интересное место одно свободное, где есть повышенный контроль над радиоактивностью... Можно там и разместить, и ракетам недалеко лететь "если шо"
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19.11.2021 16:44 Відповісти
Помягче с немцами, а то ведь выйдут из НАТО как в аналогичной ситуации вышла Франция.
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19.11.2021 16:49 Відповісти
Украина тоже восточнее Германии, и подлётное время до Мацквабада меньше, чем из Польши.
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Столтенберг! Ну тут интересный моментик! По факту ядерное оружие уже в Крыму!......а что мешает разместить его под Харьковом. Да просто под видом военной учебной миссии НАТО......какая разница, а кто проверит?
Улавливаете как сразу меняется оассклад балансов......
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19.11.2021 17:05 Відповісти
 
 