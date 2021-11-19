За 7 років існування НАБУ ми притягли до відповідальності майже тисячу топкорупціонерів, - Ситник
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Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що його відомство з початку своєї роботи притягло до відповідальності майже тисячу корупціонерів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний твіттер НАБУ, про це Артем Ситник заявив під час онлайн форуму "Судова та антикорупційна реформа".
"За 7 років існування НАБУ ми притягнули до відповідальності за топкорупцію майже тисячу осіб", - підкреслив Ситник.
Також за словами Ситника команда Національного антикорупційного бюро унікальна тим, що жоден працівник не був притягнутий до кримінальної відповідальності,
Топ коментарі
+11 Маркиз
показати весь коментар19.11.2021 15:04
+8 Игорь Васечкин f37cf7d2
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+6 Геннадий Лаврик
показати весь коментар19.11.2021 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Можно список? Или всё засекречено?
(если они конечно у вас есть)
(с)
@BorisenkoBoris
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4 ч
Арабский инвестор Р.Сирхинд дал интервью "Вести Лос-Анджелес" "Украина в плане ведения бизнеса хуже Зимбабве" Директор НАБУ Сытник,его зам-Углава Требовали у него крупную взятку за реализацию многоМЛРД инвестпроекта в Украине Ситник+Углава= інвест\нянi
Прецедент Курца
За два с половиной года зеленая власть показала свое главное качество, которое предполагалось еще в самом начале, когда она еще не имела возможности проявить его в полный рост. Речь идет о том, что за это время ее члены и «членкини» попали в такое количество позорных ситуаций и скандалов, что ни одна предыдущая власть даже близко не подбиралась к подобным показателям. Начиная с зеленых, а в тот момент - синих космолетчиков за рулем, упоровшихся настолько, что «Назад в будущее» кажется жалким подобием их маневров и заканчивая тем, что уже весь мир указывает на целое кубло персонажей и говорит: «У вас кроты завелись» и в итоге - полный ноль.
Оно и понятно, имея монобольшинство, они пропихнули на все руководящие должности контролирующих органов и правоохранительных структур людей, которые пальцем не шевельнут для того, чтобы сделать свою работу, за которую они получают свою зарплату и различного рода ништяки и чтобы хоть как-то попытаться отвести позорище от этой шоблы. Но даже при такой ситуации сам пациент, явно опозорившийся сам и показав, насколько ниже плинтуса находится зеленая масса, которую нам избрали 73%, мог бы поступить благородно и подать в отставку.
Нет, мы понимаем, что крот самостоятельно не сменит офис на Банковой на помещение по ул Дегтяревской, например, но тот же коксолетчик мог бы сдать парашют, мандат и все такое и уйти в народное хозяйство, ведь каждый из них имитирует если не гения, то удачного бизнесмена. А раз так - складывай регалии, и уходи в бизнес. Там даже если упорешься какой-то дурью до зеленых чертей, то никого, кроме себя и не опозоришь. Но ничего подобного там произойти не может в принципе.
Вся серия отставок, произошедшая в среде зеленых, имела две мотивации, не имеющих ничего общего с изложенным выше. Первая стала причиной ухода довольно сообразительных людей, которые увидели то, как зеленая власть выглядит изнутри и поняли, что сегодня оно вроде и весело выглядит, но завтра бежать будет некуда, а все кто не побежит - сядут. Такие люди ушли от зелени в первый год ее правления и теперь таких почти не осталось.
Вторая причина - более прозаическая - «утрата доверия». Нет, это не касается того, что кто-то совершил что-то, что противоречит нормам действующего законодательства или что-то исключительно аморальное. В данном случае, речь идет о том, что какое-то зеленое тело проявило неуважение к вышестоящему или сидящему телу и скорее всего тем, что болтало что-то лишнее. Других причин - нет. И вот в связи с этим, довольно показательно выглядят вчерашние события, произошедшие в Австрии.
Как мы уже писали, правоохранительные органы Австрии заподозрили федерального канцлера Курца в совершении ряда уголовных преступлений должностного и финансового характера. В рамках расследования были проведены обыски и прочие неприятные процессуальные действия, после чего Курц подал в отставку. Но он остался лидером своей правоцентристской партии и при этом - сохранил свой депутатский мандат. И вот вчера парламент проголосовал о снятии с него депутатской неприкосновенности.
После этого голосования Курц дал интервью и сказал о том, что рад этому факту, поскольку без иммунитета, следствие сможет быстро разобраться в обстоятельствах дела и прийти к очевидному выводу о его невиновности. Правда, он как-то забыл уточнить, что ему помешало сложить мандат самостоятельно и тем самым - снять иммунитет раньше, а не делать это через постановку вопроса в парламенте и соответствующее голосование, но это уже - второй вопрос.
И вот глядя на наши события, просто представим, что после очередного позорного скандала, зелень подает в отставку, а Рада голосует за это и соответственно - за снятие неприкосновенности. Не получается? У меня тоже.
- Татаров;
- Ермак.