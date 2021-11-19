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Кремль відреагував на пропозицію США не визнавати Путіна після 2024 року: "Лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль відреагував на пропозицію США не визнавати Путіна після 2024 року:

У Кремлі назвали безпрецедентною ініціативу конгресменів США, які пропонують не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після травня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, документ є демонстрацією того, що США офіційно втручаються у внутрішні справи інших держав.

"Щоразу нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого агресивнішого, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може, і щоразу ми помиляємося - приходить, на жаль", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи відповідну резолюцію конгресменів США.

У Кремлі зазначили, що це "неприйнятно".

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, ми вважаємо це втручанням у наші справи, і ми переконані, що лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом РФ", - зазначив речник президента РФ.

Парламентарі жодної іншої країни світу, додав він, не мають жодного права на це претендувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року. ДОКУМЕНТ

Пєсков підкреслив, що ця ініціатива настільки невдала, що у заявах у відповідь немає необхідності.

Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США пропозицію не визнавати президента Росії Володимира Путіна главою російської держави, якщо він вирішить балотуватися на новий термін у 2024 році.
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Топ коментарі
+20
Лише росіяни мають право служити Путіну стільки, скільки той захоче. А більше, власне, ніяких прав у них і нема
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19.11.2021 15:04
+14
"список роSSиян" возглавляют три челавека :
1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
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19.11.2021 15:14
+14
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19.11.2021 15:22
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Список "россіян" додається...
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19.11.2021 15:04 Відповісти
"список роSSиян" возглавляют три челавека :
1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
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19.11.2021 15:14 Відповісти
"гвардии" до "SS" как Киве до Эйнштейна
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19.11.2021 15:44 Відповісти
поверь ...
и "гвардии" и киве - одеть эSSэсовскую форму
и делать то же самое , что SS-
шо в туалет сходить
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19.11.2021 16:01 Відповісти
и что?
оно станет как СС-овец?
не, чмо приодень хоть в треушолку - оно чмом и останется. Благо Кива брезгует муссолинской формой - будет просто чмом.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
4) Бутылка
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19.11.2021 17:37 Відповісти
Діда поставив пиню на "счьотчік"
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19.11.2021 16:09 Відповісти
специально прочитал Конституцию России нема там такого термина РОССИЯНЕ а вот граждане любой национальности народности есть...
нет даже специального закона в РФ о национальностях или народностях коренные народы меньшинства по этносу.... нету-- россияне расписано по заказу ясно кого причем бредово с потолка без приведения первоисточников в Википедии....... вот И ВСЕ РОССИЯНЕ не ясно что это такое и с чем его кушают...
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19.11.2021 16:33 Відповісти
Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Статья 26

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

из Конституции РФ....
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19.11.2021 16:36 Відповісти
и чаво тут эта непонятно ? кто боярышник пьет - тот это коренной росиянен.
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19.11.2021 19:43 Відповісти
Лише росіяни мають право служити Путіну стільки, скільки той захоче. А більше, власне, ніяких прав у них і нема
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19.11.2021 15:04 Відповісти
Зато у нас через 4 года вылетает с антирейтингом и проклятиями.
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19.11.2021 15:08 Відповісти
В цивілізованому світі майже скрізь так.
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19.11.2021 15:22 Відповісти
Так то ж в цивилизованном
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19.11.2021 17:18 Відповісти
Потому что у рабов генетическая память о царе.
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19.11.2021 15:51 Відповісти
будет как с тараканом - плешивого признают таракан, венесуэла, никарагуа и эфиопия)
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19.11.2021 15:06 Відповісти
Ага. Видели голосование на пеньках и из багажников машин. Росияне так выбирали ***** как беларусы Луку 3%
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19.11.2021 15:09 Відповісти
ради Бога !

но не будут встречаться, а только звонить, да и то в случае крайней необходимости, как Луке:
"Президент господин Путин, потужите пожалуйста пожар в вашей квартире!
Дым в нашу сторону .... "
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19.11.2021 16:06 Відповісти
вот россияне уже с 1999 года и не могут сами решать.
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19.11.2021 15:12 Відповісти
Трудности перевода - "визначати" та "визнавати" це з різних світоглядних світів
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19.11.2021 15:17 Відповісти
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19.11.2021 15:18 Відповісти
Расіянє-раби, а раби права голосу не мають і крім того вони не знають, що вони раби!
Їх справа рабствувать і подихать за Капутіна!
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19.11.2021 15:19 Відповісти
Навіть росіяни не можуть визначати, хто і коли має бути президентом
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19.11.2021 15:19 Відповісти
А ведь никто с Песковым и не спорит. Да, только рассиянцы могут определять, кто у них будет ************. Но только американцы могут определять, признавать его США или нет.
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19.11.2021 15:21 Відповісти
Обирати будуть кацапи,а сенатори йому нададуть термін придатності.
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19.11.2021 15:22 Відповісти
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19.11.2021 15:22 Відповісти
Да, только сходняк из шести кремлёвских гебнявых россиян может решить - кто будет паханом.
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19.11.2021 15:23 Відповісти
"Лише росіяни******] можуть визначати, хто, коли і ДЕ має бути президентом"
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19.11.2021 15:25 Відповісти
От звездун усатый, это решает только Терешкова
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19.11.2021 15:27 Відповісти
тупу, цинічну, очевидну брехню орки вважають "вєнцом діпломатії"
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19.11.2021 15:27 Відповісти
Доречі для порівняння про адіннарод. Ще з древності в Русі (нинішня Україна) князів обирали на віче, потім Гетьманів обирали, царів з безмежною владою як в угро-фінському державному утворенні з елементами правління Золотої Орди в Україні не було. Новітня історія Незалежної України тому підтвердження. Зовсім інше світосприйняття, зовсім інші цінності. Українці - вільні люди, хоча багато хто з них цього не зрозумів або не оцінив.
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19.11.2021 15:28 Відповісти
до сраки.
че, князьков приглашали аж со Скандинавии? Он тебе будет "служить"* вот как щас служат
тупо срам, не надо об этом вспоминать - сами себе не могли выбрать князька.
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19.11.2021 15:50 Відповісти
про запрошення варягiв -кацапо-ординськi казки. гiвно-теорiя, що давно вже на смiтнику.
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19.11.2021 22:51 Відповісти
на, вивчай.

ВАРЯГИ - НЕ РУСЬ! Лекція історика Олександра Палія. Частина 1.

https://youtu.be/-98qt2xqDw8

ОСТАТОЧНИЙ НОКАУТ НОРМАНІЗМУ! Лекіця історика Олександра Палія

https://youtu.be/5wQxnTDFdVY
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19.11.2021 23:54 Відповісти
а чого, чудова пропозиція, весь цивілізований світ - за.
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19.11.2021 15:30 Відповісти
слова "туалетного йоршика" до уваги ніхто брати не збирається вони виключно для "внутрішнього" користування.
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19.11.2021 15:38 Відповісти
Крепостные никого не выбирают. Их обычно и не спрашивают.
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19.11.2021 15:36 Відповісти
никакой путлер не президент, как и лука, это крысы
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19.11.2021 15:45 Відповісти
Приматам вообще ничего доверять что либо выбирать нельзя, разве что посадочное гнездо в уличном туалете!
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19.11.2021 15:45 Відповісти
Этим и это нельзя доверять) Либо разломают, либо загадят)
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19.11.2021 16:24 Відповісти
Если президент РФ стал по сути международным террористом, то международное сообщество имеет полное право влиять на выборы такого "президента", если на это не способен народ России.
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19.11.2021 15:47 Відповісти
неспособен
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19.11.2021 19:55 Відповісти
знали прекрасно кто такой Путин - наркоторговец как минимум и тырильщик гуманитарки.
так что ответственные за все это...... ну не я же.
когда оно топило Чечню, Ичкерию в крови, бомбило до щебня - была озабоченность.
вот и желаю пары ""Ярсов по озабоченным(Париж не трогать, хочу туда поехать) шоб озабоченность завяла как и Брежнев.
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19.11.2021 15:47 Відповісти
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19.11.2021 15:48 Відповісти
рассеяне на рассии давно ничего не решают. этим терпилоидам в законе кого кремль назначит, тот и будет ими повелевать. сейчас это уже более 20 лет - *****. вирховный мокшнаский фюрер. а выборов там никаких не осталось. одна бутафория
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19.11.2021 15:51 Відповісти
Якщо це ж саме по Україні словами Пескова: "Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи з боку інших держав, ми вважаємо це втручанням у наші справи, і ми переконані, що лише українці можуть визначати вектор розвитку України... "
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19.11.2021 15:48 Відповісти
тільки росіяни можуть визначати хто, коли і де має бути президентом
(с) Піськов
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19.11.2021 15:52 Відповісти
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19.11.2021 22:49 Відповісти
Кремль відреагував ...
-По-моему, лаптестан прошел линию невозврата, теперь его мнение никто не будет спрашивать.
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19.11.2021 15:56 Відповісти
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19.11.2021 15:57 Відповісти
да, бесчелоВЕЧНЫЕ и "недолгоВЕЧНЫЕ"
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19.11.2021 16:03 Відповісти
ну в принципе он прав.... а конгресс США перешел на какие то детские санкции, это от беспомощьности, безисходности что ли?
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19.11.2021 16:03 Відповісти
Ти можеш вимазатись у лайні і ходити хоч вдома, хоч по вулиці...
А сусіди мають право з тобою або спілкуватись, або палкою відганяти...
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19.11.2021 16:04 Відповісти
а при чем здесь расеяне? можно зелю туда командировать, але кого другого, сокровищница украины от цего не оскудеет
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19.11.2021 16:06 Відповісти
Ёршик для унитаза, ты бы себя послушал бы! Твоё хрюканье, уверен вписан в учебники по психиатрии...

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19.11.2021 16:16 Відповісти
Кому интересно вести дело с ДВОЙНИКОМ
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19.11.2021 16:16 Відповісти
А очко то у Пуйла стискається ! Такі заяви здоров"я не додають.
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19.11.2021 16:17 Відповісти
Как правило, любого правителя в народе обзывали веским и метким словом, да так порой, что закрепится прозвище на века.
Путин-***** например
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19.11.2021 16:32 Відповісти
А быдломассу в РФии кто-то спрашивает кому быть президентом?
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19.11.2021 16:38 Відповісти
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19.11.2021 16:39 Відповісти
"Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США..."не врубаюсь,почему письковы так возбудились-они же не в госдуру внесли это предложение
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19.11.2021 16:41 Відповісти
От же ж брехливі істоти, капець)))) Сосіяни вже давно нічого не вирішують, ***** саме себе назначає. В 2024 році, я все ж таки думаю, він вже не буде балотуватися. Я чув що він вже визначився хто його змінить... Зараз вибирає між овцейобом і мішустіним... Хоча, хто б його не змінив, політика кремля по відношенню до України не зміниться...
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19.11.2021 16:58 Відповісти
Мы его ещё с 2014-го никем, кроме }{уйла не считали.
Так что Штаты опаздывают на 10 лет.
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19.11.2021 17:00 Відповісти
з 2012 року пуйло узурпатор.
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19.11.2021 22:48 Відповісти
А }{уйло ещё с 2008-го. Просто по-грузински это звучит иначе. Кикабидзе знает.
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20.11.2021 13:41 Відповісти
Ну да Писковъ прав. Только россияне определяют перзидента на своей территории. Но!!!...как только этот перзидент покидает эту территорию, их мнение никого не интересует.....
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19.11.2021 17:01 Відповісти
Когда определить,На том свете?
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19.11.2021 17:22 Відповісти
тільки цивілізований світ може визнавати чи не визнавати всяких куйлов та лукашесків
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19.11.2021 19:13 Відповісти
ботоксный Сцарёк-педофил нелегитимен по крайней мере с 2012 года даже по изнасилованной конституции азиопского Мордора.

это если даже не вспоминать историю его прихода к власти, рязанский сахар, отправка на тот свет дарагих рассеян целыми многоэтажками...

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19.11.2021 22:47 Відповісти
 
 