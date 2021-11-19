Кремль відреагував на пропозицію США не визнавати Путіна після 2024 року: "Лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі назвали безпрецедентною ініціативу конгресменів США, які пропонують не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після травня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, документ є демонстрацією того, що США офіційно втручаються у внутрішні справи інших держав.
"Щоразу нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого агресивнішого, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може, і щоразу ми помиляємося - приходить, на жаль", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи відповідну резолюцію конгресменів США.
У Кремлі зазначили, що це "неприйнятно".
"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, ми вважаємо це втручанням у наші справи, і ми переконані, що лише росіяни можуть визначати, хто і коли має бути президентом РФ", - зазначив речник президента РФ.
Парламентарі жодної іншої країни світу, додав він, не мають жодного права на це претендувати.
Пєсков підкреслив, що ця ініціатива настільки невдала, що у заявах у відповідь немає необхідності.
Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США пропозицію не визнавати президента Росії Володимира Путіна главою російської держави, якщо він вирішить балотуватися на новий термін у 2024 році.
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1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
и "гвардии" и киве - одеть эSSэсовскую форму
и делать то же самое , что SS-
шо в туалет сходить
оно станет как СС-овец?
не, чмо приодень хоть в треушолку - оно чмом и останется. Благо Кива брезгует муссолинской формой - будет просто чмом.
нет даже специального закона в РФ о национальностях или народностях коренные народы меньшинства по этносу.... нету-- россияне расписано по заказу ясно кого причем бредово с потолка без приведения первоисточников в Википедии....... вот И ВСЕ РОССИЯНЕ не ясно что это такое и с чем его кушают...
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
из Конституции РФ....
но не будут встречаться, а только звонить, да и то в случае крайней необходимости, как Луке:
"
Президентгосподин Путин, потужите пожалуйста пожар в вашей квартире!
Дым в нашу сторону .... "
Їх справа рабствувать і подихать за Капутіна!
че, князьков приглашали аж со Скандинавии? Он тебе будет "служить"* вот как щас служат
тупо срам, не надо об этом вспоминать - сами себе не могли выбрать князька.
ВАРЯГИ - НЕ РУСЬ! Лекція історика Олександра Палія. Частина 1.
https://youtu.be/-98qt2xqDw8
ОСТАТОЧНИЙ НОКАУТ НОРМАНІЗМУ! Лекіця історика Олександра Палія
https://youtu.be/5wQxnTDFdVY
так что ответственные за все это...... ну не я же.
когда оно топило Чечню, Ичкерию в крови, бомбило до щебня - была озабоченность.
вот и желаю пары ""Ярсов по озабоченным(Париж не трогать, хочу туда поехать) шоб озабоченность завяла как и Брежнев.
(с) Піськов
-По-моему, лаптестан прошел линию невозврата, теперь его мнение никто не будет спрашивать.
А сусіди мають право з тобою або спілкуватись, або палкою відганяти...
Путин-***** например
Так что Штаты опаздывают на 10 лет.
это если даже не вспоминать историю его прихода к власти, рязанский сахар, отправка на тот свет дарагих рассеян целыми многоэтажками...