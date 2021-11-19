Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка
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Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у підготовці замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".
Гросанс займається аграрним бізнесом в Україні. У 2018 році він найняв Лещенка топменеджером у свою компанію. Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.
18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав спеціальну пресконференцію, на якій повідомив про підготовку замаху на Лещенка.
За словами Монастирського, 17 листопада американець та ще одна замовниця (громадянка України) зустрілися з підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Йому передали завдаток у 20 тисяч доларів.
Монастирський розповів, що американець одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на той момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.
Планували викрадення і побиття міністра, проте не виключали і вбивство. "Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", - сказав американець на відеозаписах, які оприлюднило МВС.
Тепер замовникам загрожує тривале ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі.
З жовтня 2019 року Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, а з грудня 2020-го — міністром аграрної політики та продовольства України.
Будь ласка, зачекайте...
которую потратил на пост министра у слуг ?
"ничонеминяецца"
Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.
Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:
"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.
Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?
І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.
А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
Історія темна, і я не захищаю американця, але:
Навіщо Гросанс наважився на вбивство напередодні суду у США, який він мав великий шанс виграти?
Як вбивство могло йому допомогти повернути гроші?
Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?
Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
"Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші."
Я маю довіряти тим самим проффесіоналам у справі проти громадянина США?
А хто ж їх відправляв під арешт?
Правила форуму я не порушую.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e290e96f-2aef-4ff8-8464-a141dfcabd03
Якщо ти їх не обирав, то чому кидаєшся на тих, хто показує які покидьки ці зелені?
Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
Щось мені думається, що він дійсно ті гроші вкрав.
Інших у СН не беруть.
І зеленського, якщо він туди явиться.
з ****** сложніше, а буба? - на гмуй вім кому вперся той містечковий клован?
на такое, даже полные зе-тыпилы не могут надеяться.
Вот нафига заказывать убийство должника, на которого ты подал в суд?!!
Причем должника у которого есть деньги и есть реальные шансы эти деньги отсудить!
В этом деле НЕТ никакой ЛОГИКИ и НЕТ никакой ВЫГОДЫ.
По этому:
или американец полный сумасшедший, или дело полное вранье.
Цей міністр витяг з американського лоха (привіт інвестиціям) бабло... Більше того - частиною цього бабла, цей Лещенко фінансував виборчу компанію зє-нєлоха, у 2019-му. І от цей американець подав до суду в Америці й мав повну нагоду виграти. А це вже була би справа не лише проти одного з Лєщєнок, а й проти припіздєнта, з чорним кешем на виборах...
От і зляпали проти нього якусь провокацію, щоби перебити скандал...
Гитотна зелена пліснява...
от так прямо і сказав американець, котрий взагалі не розуміє української
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
Потому что всплывет то, как Лещенко стал министром и на какие деньги финансировалась СН и избирательная компания ЗЕ.