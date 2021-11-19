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арешт (1627) замовне вбивство (145) замах (471) Лещенко Роман (69)

Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка

Печерський районний суд міста Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у підготовці замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".

Гросанс займається аграрним бізнесом в Україні. У 2018 році він найняв Лещенка топменеджером у свою компанію. Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.

18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський скликав спеціальну пресконференцію, на якій повідомив про підготовку замаху на Лещенка.

За словами Монастирського, 17 листопада американець та ще одна замовниця (громадянка України) зустрілися з підставним кілером та обговорили весь процес виконання замовлення. Йому передали завдаток у 20 тисяч доларів.

Монастирський розповів, що американець одразу ж після цього мав виїхати з України: злочин планували на той момент, коли американець уже буде за кордоном. Проте замовника затримали.

Планували викрадення і побиття міністра, проте не виключали і вбивство. "Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", - сказав американець на відеозаписах, які оприлюднило МВС.

Тепер замовникам загрожує тривале ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

З жовтня 2019 року Роман Лещенко був Уповноваженим президента України з земельних питань, а з грудня 2020-го — міністром аграрної політики та продовольства України.
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Топ коментарі
+37
Helgi Sharp

Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
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19.11.2021 15:18
+30
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
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19.11.2021 15:19
+28
Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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19.11.2021 15:18
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Це ти кого зараз інвестором обізвав?
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19.11.2021 15:37 Відповісти
похоже у министра таки рыльце в пушку.
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19.11.2021 15:13 Відповісти
грят министр кинул американца на приличную сумму
которую потратил на пост министра у слуг ?
"ничонеминяецца"
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19.11.2021 15:17 Відповісти
Helgi Sharp

Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
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19.11.2021 15:18 Відповісти
Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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19.11.2021 15:18 Відповісти
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
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19.11.2021 15:19 Відповісти
Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва", стане найбільшою втратою для всіх нас.

Історія темна, і я не захищаю американця, але:

Навіщо Гросанс наважився на вбивство напередодні суду у США, який він мав великий шанс виграти?

Як вбивство могло йому допомогти повернути гроші?

Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?

Чи підуть до нас після цього інвестори?

Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?

Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?

Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?

Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?

Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
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19.11.2021 15:20 Відповісти
Це ви зараз що розповсюджуєте?Ухвали судів?Чи побрехеньки від Курта .Який самовільно нараховує борги,посилає бандитів та наймає вбивць.
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19.11.2021 15:44 Відповісти
В кого треба брати дозвіл на розповсюдження інформації про фігурантів справи?
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19.11.2021 15:53 Відповісти
Якої справи?Чим підтверджене хоч одне ваше слово,яким документом?Покажіть хоч один.Крім байок Курта.
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19.11.2021 15:58 Відповісти
Суд встановить істину.

"Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші."
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19.11.2021 16:04 Відповісти
Вже було три суда.Суд США нехай судить те що відбувається в США,нічого собі,ми вже що втратили суверенітет?Всім манкуртам мушу вчергове нагадати що крім анексованих Криму та ОРДЛО,ми маємо віджатий шельф о.Зміїний,це також наші території.Торгуйте собою а не державою.
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19.11.2021 16:11 Відповісти
Пишіть листи зі своїми закликами до презіка, який торгує Україною.
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19.11.2021 16:13 Відповісти
Я дуже добре пам'ятаю ухвали Рябошапки, Венедиктової та "судів", які відправляли під арешт Кузьменко, Антоненка, Дугар.
Я маю довіряти тим самим проффесіоналам у справі проти громадянина США?
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19.11.2021 15:55 Відповісти
Не треба перекручувати.Жодного з цих прізвищ в ухвалах судів немає,і відбувались вони коли Лещенко не мав жодного впливу.
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19.11.2021 16:01 Відповісти
?
А хто ж їх відправляв під арешт?
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19.11.2021 16:02 Відповісти
Кого їх?Ви по темі статті,чи забалакались?
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19.11.2021 16:05 Відповісти
Я пишу про компетентність, чесність тих, за кого ви тут так пінитесь.
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19.11.2021 16:07 Відповісти
Я про Лещенко і Курта,навіщо ви тут по сторонам водите і лозунги на плакатах носите.
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19.11.2021 16:15 Відповісти
Вважаю за потрібне і ношу.
Правила форуму я не порушую.
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19.11.2021 16:16 Відповісти
Там все не так як хоче Гросанс.По факту ,він набився до Прогресу в суборенду на 200га,в результаті його діяльності навіть за орендну плату на цих ділянках довелось доплачувати Прогресу.
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Лещенко спонсорував передвиборчу компанію Зелі?
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19.11.2021 16:29 Відповісти
Наскільки знаю то так,офіційно ,по встановленій законом процедурі.І для цього в нього власних грошей більш ніж достатньо.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
З яких пунктів його декларації видно, що "власних грошей більш ніж достатньо", щоб вкласти у передвиборчу компанію Буратіни 250 тисяч доларів?

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e290e96f-2aef-4ff8-8464-a141dfcabd03
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19.11.2021 16:44 Відповісти
А звідки ви взагалі взяли цю суму в 250000?З побрехеньок Курта?Шукайте данні про спонсорів передвиборчої компанії,а не байки шахраїв та балаболів.Коли я дивився,то там було 1,6млн грн,може щось і змінилось за ці роки,не знаю.
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19.11.2021 16:51 Відповісти
Ок. Скільки Лещенко дав грошей Зєлі на передвиборчу компанію?
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19.11.2021 16:53 Відповісти
Там де ви коментуєте написано.
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19.11.2021 17:00 Відповісти
Назвіть суму, яку ви вважаєте правильною.
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19.11.2021 17:03 Відповісти
То ж прочитайте коментар,там все написано.Дві цифр ,три букви,один розділовий знак.Трішки вище.Тільки ж,в контексті,будь-ласка.
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19.11.2021 17:08 Відповісти
1,6 мільйона?
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19.11.2021 17:19 Відповісти
І ще,не сватайте в мою країну іноземців які будуть наймати до українців бандитів і вбивць.Краще ви чухайте з усіма охочими до них.
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19.11.2021 16:04 Відповісти
Чухайте ви разом із квартальними приблудами.
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19.11.2021 16:09 Відповісти
Та ні,хрєн ти вгадала.Не я цей квартал вибрав,а ось такі продажні хохляри як ти.
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19.11.2021 16:12 Відповісти
Ніби і не спека на дворі, а асфальт перегрівся.
Якщо ти їх не обирав, то чому кидаєшся на тих, хто показує які покидьки ці зелені?
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19.11.2021 16:15 Відповісти
Якими б вони покидьками не були,та ми повинні залишатись людьми.Якщо ми будемо безкарно дозволяти таким ось дрібним "інвесторам"самовільно призначати борги,наймати бандитів,підсилати вбивць до наших громадян,то якою сомалі це закінчиться.
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19.11.2021 16:21 Відповісти
На основі чого ви вирішили, що затриманий скоював все те, що йому шиють професійні фальсифікатори?
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19.11.2021 16:25 Відповісти
Він ще в 18 погрожував бандитами і розправою працівникам комори.Знаю з першоджерел.
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19.11.2021 16:29 Відповісти
Почекаємо суду. Думаю, посольство США буде наглядати за перебігом розслідування, оскільки це їхній громадянин.
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19.11.2021 16:31 Відповісти
Підставили горомадянина США і порушили справу, щоб відстав від злочинця. Цікаво Беня вкрав 41 мільйон доларів США і киданув випадково на рахунок Володі Косоворотки і пан чєснєйшєй діші чєловєк Лещенко тиранув 250 тисяч доларів США і передав випадково тому ж Володі. І випадково на 100% свої правоохоронці садять не того, хто стибзив гроші, а того, у кого стибзили та ще і спровокували його на якийсь злочин. І свідки звичайно свої на 100%? І людина-провокатор, яка пропонувала таким чином забрати гроші взад? А американець добре розумів про що вони говорили?
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19.11.2021 15:27 Відповісти
а 250 лямов лещ уже как бы и не крал
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19.11.2021 15:19 Відповісти
так він же не для себе, від для Гундоса і наріда 73%, то хіба це злочин?
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19.11.2021 15:39 Відповісти
Вдумайтесь, это четверть миллиарда долларов. Или, все-таки, речь идет о 250 тыщ, как выше пишет Алла Новосад?
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19.11.2021 17:14 Відповісти
Зешобла ще не всі гроші вкрала у іноземного інвестора. Потерпілий від цієї підлою влади прямо наголосив що вкрадені у нього кошти пійшли на виборчу компанію найвеличнішого.
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19.11.2021 15:23 Відповісти
Завтра Байден топне ногою і зебанда всреться.
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19.11.2021 15:26 Відповісти
Нехай ще раз запитають у Байдена: "Чому ми не в НАТО"?
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19.11.2021 15:30 Відповісти
странная движуха из-за ляма баксов, такое впечатление, шо шмальне поделили
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19.11.2021 15:33 Відповісти
я більше ніж впевнений шо це сам Лещенко себе і замовив від імені Гросанса...
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19.11.2021 15:35 Відповісти
тому що не зрозуміло навіщо вбивати боржника - "чим більше заборгував -тим краще спиш.."
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19.11.2021 15:38 Відповісти
Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
Щось мені думається, що він дійсно ті гроші вкрав.
Інших у СН не беруть.
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19.11.2021 15:36 Відповісти
Короче, штати мають право арештувати Коломойського.
І зеленського, якщо він туди явиться.
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19.11.2021 15:37 Відповісти
ні не мають - тому і нянькаються і з зелею і з ******.
з ****** сложніше, а буба? - на гмуй вім кому вперся той містечковий клован?
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19.11.2021 15:42 Відповісти
Украл , выпил, и в "Слуги народа" ! Романтика! Дети Коломойского, что с них взять!
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19.11.2021 15:39 Відповісти
Так я и не услышал ответ на очень простой вопрос: Лещенко имеет отношение к хищению 250 млн. дол. у американского инвестора или нет?
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19.11.2021 15:40 Відповісти
Имеет.
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19.11.2021 19:22 Відповісти
Судя по всему, пытаются Штаты нагнуть и обменять на амнистию Коломойскому.
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19.11.2021 15:41 Відповісти
бред.
на такое, даже полные зе-тыпилы не могут надеяться.
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19.11.2021 15:43 Відповісти
вы не дооцениваете их меру умственной отсталости
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19.11.2021 16:24 Відповісти
Полный БРЕД и ВРАНЬЕ!!!
Вот нафига заказывать убийство должника, на которого ты подал в суд?!!
Причем должника у которого есть деньги и есть реальные шансы эти деньги отсудить!
В этом деле НЕТ никакой ЛОГИКИ и НЕТ никакой ВЫГОДЫ.
По этому:
или американец полный сумасшедший, или дело полное вранье.
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19.11.2021 15:42 Відповісти
Понабирался долгов, вылез в министерское кресло за эти бабки, а теперь спрятался за спины силовиков чтоб деньги не возвращать... Мавроди со своим МММ горько плачет в сторонке.
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19.11.2021 15:43 Відповісти
Министр - зеленый ворюга
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19.11.2021 15:45 Відповісти
Чи не підставили американця???
Цей міністр витяг з американського лоха (привіт інвестиціям) бабло... Більше того - частиною цього бабла, цей Лещенко фінансував виборчу компанію зє-нєлоха, у 2019-му. І от цей американець подав до суду в Америці й мав повну нагоду виграти. А це вже була би справа не лише проти одного з Лєщєнок, а й проти припіздєнта, з чорним кешем на виборах...
От і зляпали проти нього якусь провокацію, щоби перебити скандал...
Гитотна зелена пліснява...
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19.11.2021 15:47 Відповісти
о у нас министры))) 250 лямов.. ну вот и пустили козла в огород... тут похлебнее место будет.. чет я амеру больше верю чем этому министру.. жаль не получилось у амера грохнуть эту паскуду...
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19.11.2021 15:49 Відповісти
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19.11.2021 15:51 Відповісти
У владу зайшли кримінальні злочинці на чолі з блазнем Зеленським.Всюди крадуть та грабують. Україна перетворена в жидку територію мафіозної структури Бені.
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19.11.2021 15:55 Відповісти
"Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
от так прямо і сказав американець, котрий взагалі не розуміє української
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19.11.2021 15:57 Відповісти
Пророкую цій жидкій та гидкій владі 95 кварталу сухі гіляки та зашморги..
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19.11.2021 15:58 Відповісти
Нічого їм не буде
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19.11.2021 15:59 Відповісти
Класична жидівська схема,вкрасти гроші,потім продажна мусорня знищує того в кого ці гроші вкрали,немає у світі гіршої мразоти ніж жид
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19.11.2021 15:58 Відповісти
Нова серія кіно від слуг: замах на Лещенка
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
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19.11.2021 16:08 Відповісти
А лещенко роман там зачем? для убедительности, постановка
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19.11.2021 16:26 Відповісти
Смотрю обычная ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, для тумана "ванергейта"
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19.11.2021 16:33 Відповісти
Теперь главное все засекретить и проводить заседания в закрытом режиме.

Потому что всплывет то, как Лещенко стал министром и на какие деньги финансировалась СН и избирательная компания ЗЕ.
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19.11.2021 16:39 Відповісти
Підождем реакції Держдепа.
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19.11.2021 17:32 Відповісти
А чи говорив американець саме те, що переклала підставна перекладачка?
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19.11.2021 17:50 Відповісти
Оказывается есть вопрос по сумме. В документе по ТВ -250 тыс. дол., по публикации здесь -250 млн. дол. Это, как говорят в Одессе большая разница. За 250 млн. дол. Лещенко стал бы легко президентом Украины (в нашей стране сейчас все возможно), а не просто каким-то министром.
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19.11.2021 20:18 Відповісти
Ця ситуація смердить "зеленим" гівном
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24.11.2021 06:44 Відповісти
 
 