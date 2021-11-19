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Через 3-5 років в Україні значно збільшиться низка хвороб, які були недовиявлені через коронавірус, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Через 3-5 років в Україні значно збільшиться низка хвороб, які були недовиявлені через коронавірус, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я очікує зростання через кілька років кількості випадків інших хвороб, які були недовиявлені внаслідок запровадження карантинних обмежень через COVID-19.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання щодо медичних оглядів для освітян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дозволили проводити профілактичні медичні огляди, оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби. Зокрема, ми говоримо і про інфекційні хвороби, онкологічні, про туберкульоз і про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 у нас можуть бути недовиявлені. Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни. Тому ми відновили проходження медичних оглядів", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Він наголосив, що згідно з законодавством, медогляди певних контингентів працівників проводять за рахунок роботодавців, тому освітяни не повинні платити за його проходження.

Міністр також зауважив, що керівники закладів охорони здоров’я, які проводять такі медогляди, мають чітко спланувати їх роботу і визначити окремі дні та години для проведення медоглядів.
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Топ коментарі
+30
А может это вылезут побочки от «вакцин»? Та нет, бред какой-то, вакцины ж абсолютно безопасны..
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19.11.2021 15:52
+22
Це вони про наслідки від експериментальної вакцини ?
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19.11.2021 15:52
+12
Ну, ми зрозуміли, про шо йдеться. Решта їсть локшину з вух і думає шо про неї дбають.
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19.11.2021 15:52
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Одна надежда, через пару лет его не будет и всем от этого будет гораздо легче...
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19.11.2021 16:34 Відповісти
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19.11.2021 16:34 Відповісти
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19.11.2021 17:50 Відповісти
Кожний перехворівший на ковід втратив частку здоров'я. І це лише початок. Відновлення після хвороби часткове, тому ми повинні бути готові до будь яких ковідних наслідків. Лікарі кажуть, що через місяць два після одужання люди потрапляють з інфарктами та інсультами до лікарень.

Всім здоров'я та бобра!
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19.11.2021 16:41 Відповісти
Я - 5 месяцев после ковида(вакцинировался трижды после болезни ), жена - 2 месяца назад переболела в первый раз, в легкой-3 тдня форме, после вакцинации), дочь после первого ковида -11 месяцев назад переболела, после второго -2 месяца назад переболела легче чем первый рах, всего болела неделю(дочь в отличии от нас не вакинирована) инфарктов-инсультов не имеем. Когда жена первый раз, а дочь второй раз заболели , я имел с ними контакт , но будучи трижды вакцинированным , не заболел второй раз).
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19.11.2021 16:54 Відповісти
но будучи трижды вакцинированным , не заболел второй раз).
Та да. И вот это "Я - 5 месяцев после ковида" не повлияло на это конечно же никоим образом.
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19.11.2021 17:00 Відповісти
Вы знаете, почему то детский мультик вспомнился про Ох и Ах(кацапский)... Вы знаете , главное запастись обязаловкой от конторы ритуальных услуг, затем можно и ах-ать.
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19.11.2021 17:06 Відповісти
Зачем запасаться? Вот заметил интересную особенность. У вакцинированных просто фетиш какой-то - трупики, крестики, гробики. Прям ни о чем другом думать не могут. Вам то что - живите себе да радуйтесь. Вы же уколотые. Вам то чего переживать. Я вот невакцинированный и то не переживаю.
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Тю... мне тоже повезло с моей самой старой группой крови на земле, с которой человек переносит ковид нелетально и более легко, бо этой крови от 40 000- до 60000лет... За свою жизнь эта кровь столько инфекций перевидала, что ей ковид как-то пофиг. А я переболел до вакцинации. И еще в моем окружении за неделю переболели все от одного заразного. в итоге: один смертельный случай и 6 чел тяжелых. А вы можете продолжать свои интерпретации досхочу... Давайте жгите исчО...
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19.11.2021 17:25 Відповісти
Статистика не свідчить про відмінності у перебігу хвороби між людьми з різними групами, тож легкожити цим не варто. Вакцинація сама не є захистом. Вона може створити захист, чи посилити. Але іноді може схибити. Це залежить від різних факторів.
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19.11.2021 18:19 Відповісти
Насчет групп крови я встречал статистику.
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19.11.2021 21:14 Відповісти
Я бачив таку на початку пандемії. Потім була спростована.
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19.11.2021 21:15 Відповісти
Легковажити
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19.11.2021 21:14 Відповісти
Кому продавати?
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19.11.2021 17:57 Відповісти
Мабуть имеет ввиду, шо лохам, бо так болезненно реагирует на ровном месте. Но шила(96*) в мешке не утаить - вакцинация победит ковид-19.
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19.11.2021 18:09 Відповісти
Дядько вважає, що ковід здохне сам. Нажаль, це не правда. Він здохне лише з певною кількістью людей, переважна більшість яких невакцинована.
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19.11.2021 18:22 Відповісти
Я шо-та не встречал , шобы грипп исчез, вакцинируйся или нет... Джин выпущен из пробирки...
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19.11.2021 21:16 Відповісти
SARS-1 і MERS майже зникли через чотири роки після початку.
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19.11.2021 21:19 Відповісти
Так-так-так...- клекотав кулемет... Знакомый почерк... Слив засчитан... Вам - не кашлять, но главное - не болеть.
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19.11.2021 18:22 Відповісти
Це важлива інформація для тих, хто слухає антиваксів та не робить щеплення. Вже з'явились розумники під ніком (Задралі Задралі) які вважають, що здоровий спосіб життя їх врятує від зараження та ускладнень.
Я вела самий що не на є здоровий спосіб життя, але все одно захворіла, бо заразилась від чоловіка, він від мами, яку поклав у лікарню з іншою хворобою, а там вона і підчепила ковід. Звичайно, що я зі своїм здоровим способом життя, фітнесом, бадами та вітамінами з Iherb все одно хворіла важко. Мабуть з двома вакцинами все могло б бути значно легше.

Не хворійте.
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19.11.2021 17:05 Відповісти
Не звертайте уваги на антиваксеров... Их еще не цепляло, бо це категория людей, которым хоть кол теши на лбу, но пока не примерят деревянный макентош , не поверят... Да и чел имеет право поступать согласно своего ума. Боже Иисус сказал в отношении иноверцев, мол, кто не с нами, тот может иди своей дорогой. Это Ленин испохабил, перекрутив этот слоган в свою пользу, чтобы оправдать убийства невинных... КОммуно-фашисты всегда ведь говорили, мол, кто не с нами, - тот против нас и убивали , убивали... Вы знаете, антиваксеры, со соими призывами не вакцинироваться , напоминают мне тех ленинцев. бо их пропаганда, в конечном счете провоцирует повышенную смертность.
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19.11.2021 17:16 Відповісти
Та я і не звертаю на них увагу. Мені взагалі байдуже, що там з ними станеться через їхню дрімучість та відсутність інстинкту самозбереження. Мене турбувала перспектива знову сидіти у локдауні через велику кількість нещеплених. Нещеплені латентні самогубці самі собі вирішили, що життя того не варте, що б за нього боротися.
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19.11.2021 17:30 Відповісти
Как-то у магазина... очередь... пропускали ограниченное колличество + только в масках)... Одна лошица с пробуксовкой начала возмущаться против масок , ее поправили, мол ты не права. Она парировала, типо, шо, вам нравится всю жизнь в маске ходить. Тогда я просто был вынужден осадить зарвавшуюся расфуфыренную и смотрящую на очередь свысока. Говорю ей, мол, вот из-за таких как вы , локдаун и может быть вечным. Во-вторых , если вы думаете , шо маска вас защитит, то ошибаетесь. Маска - это респект к окружающим, бо если вы заразная, то при разговоре сквозь маску будете плеваться всего на 20 сантиметров, а не на 2.5 метра(без маски)... Твердолобая больше не подавала звука, стояла сзади,т напялив маску и дожидаясь своей очереди войти в магазин.
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19.11.2021 17:41 Відповісти
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19.11.2021 18:05 Відповісти
Я таких тепешок теж багато бачила, які намагались поставити себе вище за інших та йшли з відкритим забралом у крамницю чи громадський транспорт. Як вони кажуть: я у цій шматі задихаюсь. Ніхто у масках не задихається, а ці принчіпєси тупорилі задихаються. Хабалки базарні, для яких маска - це шмата, щеплення - це ширка, а вакцинатори - це не люди. Добре, що їх примушують вдягати маски у приміщенні, або женуть геть, як чумних.
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19.11.2021 19:07 Відповісти
Ти. малохольна. чому на людей кидаєшся? Вакцинувалась? Поздороляю. Але Ляшко це не мені, а тобі попередження робить.
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20.11.2021 00:34 Відповісти
Ти дебільний, чого до мене сікаешся?

У труні я бачила тебе з твоїм ляшком разом.
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20.11.2021 01:07 Відповісти
Звернись до психіатра. Це побочка. Сама добровільно шмурдяком напічкалась наслухавшись Ляшка, а тепер на людей шкіришся. Води чи вогню ще не боїшся? Може піна з рота? А загалом співчуваю. Людського тобі здоров`я
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20.11.2021 23:38 Відповісти
Цить! Нульофка скажена !
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21.11.2021 00:13 Відповісти
Ох не запускай хворобу і про всяк випадок поверх маски намордник одягни. Можеш під маску. Ще оце - ногті обрізай. І все буде добре.
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21.11.2021 13:25 Відповісти
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21.11.2021 16:50 Відповісти
Бидло! Ти під яким ніком було до деактивації?

Зарегівся саме для того, щоб до мене сікатися?
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21.11.2021 17:05 Відповісти
вакцина - величайшее проявление гуманизма на Земле.
мы в крови будем топить все попытки посягнуть на гуманизм!
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19.11.2021 17:34 Відповісти
Кста, В Западной Европе стартонули законы, сулящие отсидку в тюряге, за уклонение от вакцинации...
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Народ боровся за вільну Україну. Не знаю що ви собі думали.
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Ну це дурня. Вакцинація має бути доступною, але добровільною.
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19.11.2021 18:52 Відповісти
Сын соседей, ученый, специализацию не знаю, но физик, в США живёт и работает. Так вот если американца из-за отсутствия маски не пустят или откажутся обслужить в магазине и он подаст жалобу, магазин конфискуют как средство дискриминации. Так что не напрягайся за европейские страны, там люди сами разберутся, а нам нужно своим умом жить, а не Ляшка. Тем более, что он не демонстрирует особых умственных способностей, а скорее наоборот.
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20.11.2021 00:51 Відповісти
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21.11.2021 17:01 Відповісти
Я антиваксер, и благодаря тому, что мои мозги не плавают в коктейле из формальдегида, ртути, фрагментов ДНК, РНК, антител..., я еще могу анализировать ситуацию, что бы понять, что как только в конце августа-сентябре началась добровольно принудительная вакцинация, в Украине стало больше смертей.
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19.11.2021 21:22 Відповісти
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21.11.2021 17:02 Відповісти
катись отсюда, бублик мокшанский!
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19.11.2021 16:54 Відповісти
какой бублик... -БАРАНКА(ягельная)...
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19.11.2021 16:57 Відповісти
так ти не колобок? i навiть не бублик мокшанський? а курва кацапська! то зрозумiло. бо саме курви кацапськвони бiльш за всих намагаються вакцинацiю в Украiнi зiрвати
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19.11.2021 18:11 Відповісти
кретин
именно москали , отравившие шмурдяком уже половину своего населения, хотят проделать то же и с Украиной
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19.11.2021 19:48 Відповісти
Трындеть - на Волгу... Коронавирус: статистика по странам - Ставки, индексы ...
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Стосовно вакцинації. Добре розумію чому в Україні такі провальні темпи. Всі ми розуміємо що більшість українців- жертви ;найкращої в світі; радянської освіти.
Тому... Потрібна вакцина в таблетках. За скажені гроші. В таблетках, котру потрібно розчинити в літрі води. Всім кажемо що таблетка- просто для того щоб знезаразити ту воду, від ковіду захищає саме вода. Але ж у воді ще й треба балансувати рівень інь, янь, чакри та аури. Для цього по тєліку крутимо того ж Гордона в пірамідці, або кого там?- Можна Глобу отого, котрий з задумливим виглядом робить паси руками, періодично спльовуючи. Нарід тут же побіжить по знезаражуючі таблетки і виставить банки перед тєліком, захопленим поглядом спостерігаючи за чудом на екрані. І от- всі 100% щеплені, деякі й по 20 разів.
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Можна сертифікат зберегти.Все і так записано.
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19.11.2021 17:29 Відповісти
Бг-ггг... вы без вакцинирования собираетесь стока протянуть? ХЕХ...Зы... вам часом не 42 рочки и вы - нелох?
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19.11.2021 17:31 Відповісти
2 года кроме ковидла никаких болезней не было, а теперь шо? Опомнились? Скоко народу загнётся от того, что запретили проводить плановые операции? А диагнозы? Кроме ковидла ничего не ставят, потому как указание свыше. И лечат соответственно. Или отставляют на потом, когда время будет. А теперь Ляшко себе соломку подстелил! **** такая
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19.11.2021 18:37 Відповісти
Так ВР з подачі Шмігаля вже в екстренному порядку прибирає кримінальну відповідальність за дискримінацію, ст 161 КК України до 8 років позбавлення волі, якщо скоєна групою посадових осіб.Відчувають що пахне смаженим.
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20.11.2021 00:16 Відповісти
Це не соломка, тому йому пох.
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20.11.2021 00:29 Відповісти
Из-за медицинской тайны МВД отказалось сообщить, вакцинировался ли Монастырский и его замы
https://ukranews.com/news/814928-iz-za-meditsinskoj-tajny-mvd-otkazalos-soobshhit-vaktsinirovalsya-li-monastyrskij-i-ego-zamy
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19.11.2021 18:59 Відповісти
Через 2-3 роки в Україні збільшиться кількість хвороб,до яких привела дебільна, необгрунтована "вакцінація". Будь Ласка! Не тікайте ні де. До вас ще буде безліч питань у правоохоронних органів.
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19.11.2021 20:15 Відповісти
Не буде. Прочитай трохи вище, я там пояснив чому. Тільки штраф.
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20.11.2021 00:21 Відповісти
За три года вот так наплевать на все законы и конституцию, Януковичам такое и не снилось. Огромное спасибо тем 73%, я даже не знаю, каким словом их назвать... Теперь и они воют...
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20.11.2021 08:52 Відповісти
Два дебіла-антивакса!
Вам за парєбрік вотку піть, а не на Цензорі нудить.
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21.11.2021 17:12 Відповісти
Когда я случайно прочел новость за 9 августа, где Президент Украины подписал новый закон об обращении с животными, мне стало понятно отношение этой власти к людям. Началась добровольно- принудительная вакцинация среди людей. С животными такие эксперементы теперь законадательно проводить запрещено, наступает уголовная ответственность.
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20.11.2021 09:12 Відповісти
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