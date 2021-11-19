Через 3-5 років в Україні значно збільшиться низка хвороб, які були недовиявлені через коронавірус, - Ляшко
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Міністерство охорони здоров’я очікує зростання через кілька років кількості випадків інших хвороб, які були недовиявлені внаслідок запровадження карантинних обмежень через COVID-19.
Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання щодо медичних оглядів для освітян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дозволили проводити профілактичні медичні огляди, оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби. Зокрема, ми говоримо і про інфекційні хвороби, онкологічні, про туберкульоз і про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 у нас можуть бути недовиявлені. Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни. Тому ми відновили проходження медичних оглядів", - сказав Ляшко.
Він наголосив, що згідно з законодавством, медогляди певних контингентів працівників проводять за рахунок роботодавців, тому освітяни не повинні платити за його проходження.
Міністр також зауважив, що керівники закладів охорони здоров’я, які проводять такі медогляди, мають чітко спланувати їх роботу і визначити окремі дні та години для проведення медоглядів.
Будь ласка, зачекайте...
Всім здоров'я та бобра!
Та да. И вот это "Я - 5 месяцев после ковида" не повлияло на это конечно же никоим образом.
Я вела самий що не на є здоровий спосіб життя, але все одно захворіла, бо заразилась від чоловіка, він від мами, яку поклав у лікарню з іншою хворобою, а там вона і підчепила ковід. Звичайно, що я зі своїм здоровим способом життя, фітнесом, бадами та вітамінами з Iherb все одно хворіла важко. Мабуть з двома вакцинами все могло б бути значно легше.
Не хворійте.
У труні я бачила тебе з твоїм ляшком разом.
Зарегівся саме для того, щоб до мене сікатися?
мы в крови будем топить все попытки посягнуть на гуманизм!
именно москали , отравившие шмурдяком уже половину своего населения, хотят проделать то же и с Украиной
Тому... Потрібна вакцина в таблетках. За скажені гроші. В таблетках, котру потрібно розчинити в літрі води. Всім кажемо що таблетка- просто для того щоб знезаразити ту воду, від ковіду захищає саме вода. Але ж у воді ще й треба балансувати рівень інь, янь, чакри та аури. Для цього по тєліку крутимо того ж Гордона в пірамідці, або кого там?- Можна Глобу отого, котрий з задумливим виглядом робить паси руками, періодично спльовуючи. Нарід тут же побіжить по знезаражуючі таблетки і виставить банки перед тєліком, захопленим поглядом спостерігаючи за чудом на екрані. І от- всі 100% щеплені, деякі й по 20 разів.
https://ukranews.com/news/814928-iz-za-meditsinskoj-tajny-mvd-otkazalos-soobshhit-vaktsinirovalsya-li-monastyrskij-i-ego-zamy
Вам за парєбрік вотку піть, а не на Цензорі нудить.