Через 3-5 років в Україні значно збільшиться низка хвороб, які були недовиявлені через коронавірус, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я очікує зростання через кілька років кількості випадків інших хвороб, які були недовиявлені внаслідок запровадження карантинних обмежень через COVID-19.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання щодо медичних оглядів для освітян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дозволили проводити профілактичні медичні огляди, оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби. Зокрема, ми говоримо і про інфекційні хвороби, онкологічні, про туберкульоз і про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 у нас можуть бути недовиявлені. Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни. Тому ми відновили проходження медичних оглядів", - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що згідно з законодавством, медогляди певних контингентів працівників проводять за рахунок роботодавців, тому освітяни не повинні платити за його проходження.

Міністр також зауважив, що керівники закладів охорони здоров’я, які проводять такі медогляди, мають чітко спланувати їх роботу і визначити окремі дні та години для проведення медоглядів.