Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля, який вчинив ДТП у Харкові, перебував 16-річний Харківський, - прокуратура

Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti, який спровокував у Харкові ДТП, унаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали, перебував 16-річний підозрюваний.

Про це повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК-матеріалів із подушки безпеки авто збігаються із зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного водія. Отже, разом із допитом свідків, які перебували в автомобілі, це підтверджує, що за кермом у момент ДТП був саме 16-річний водій", - сказав Чубенко.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.