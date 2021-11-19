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ДТП (4210) Правоохоронні органи (2660) Харків (3880)

Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля, який вчинив ДТП у Харкові, перебував 16-річний Харківський, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля, який вчинив ДТП у Харкові, перебував 16-річний Харківський, - прокуратура

Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti, який спровокував у Харкові ДТП, унаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали, перебував 16-річний підозрюваний.

Про це повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК-матеріалів із подушки безпеки авто збігаються із зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного водія. Отже, разом із допитом свідків, які перебували в автомобілі, це підтверджує, що за кермом у момент ДТП був саме 16-річний водій", - сказав Чубенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного водія Infiniti Харківського можуть судити за двома статтями, які передбачають позбавлення волі до 5 років

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
И сразу вспоминается Трухин ублюдок.
Где же ваши сраные экспертизы?
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19.11.2021 15:59
+11
А вчера показывали, не помню по какому каналу, адвокат пела : семья бедная, последний хрен без соли доедают, на Infiniti откладывал с детского садика, собирая с денег на мороженное.
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19.11.2021 16:04
+11
Вот так бы и с Трухиным.но там полная неизвестность
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19.11.2021 16:11
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И сразу вспоминается Трухин ублюдок.
Где же ваши сраные экспертизы?
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19.11.2021 15:59 Відповісти
вот-вот, в случае с трухиным, теперь есть куда обратиться, пусть обратятся к своим харьковским коллегам, у них хорошо получается...
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19.11.2021 16:01 Відповісти
нe той рiвeнь
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19.11.2021 17:26 Відповісти
А ИМЯ?
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19.11.2021 16:00 Відповісти
Микола.
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19.11.2021 16:02 Відповісти
ух я переживать стал..... а вдруг Трухин..був за рулем...
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19.11.2021 16:40 Відповісти
На дай бог, такой поворот...
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Приспати дегенеративне жиденя поки не накоїло більшої шкоди суспільству. А ще краще депортувати на історичну батьківщину.
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19.11.2021 16:01 Відповісти
Тьху на Вас! Подумалось про іншого шлємазла - що на Банковій.
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19.11.2021 16:14 Відповісти
І того ж туди... Але з чогось же треба починати НеоКоліївщину!
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19.11.2021 17:38 Відповісти
А вчера показывали, не помню по какому каналу, адвокат пела : семья бедная, последний хрен без соли доедают, на Infiniti откладывал с детского садика, собирая с денег на мороженное.
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19.11.2021 16:04 Відповісти
Кому какая разница - бедные они или богатые? Нет такого смягчающего обстоятельства для подобного преступления как "бедная семья".
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19.11.2021 16:17 Відповісти
Блин, что реально такое пыталась втереть?
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19.11.2021 17:37 Відповісти
Накатался Манька Харьковская. Пусть учит феню и жопу пальцем разрабатывает - сидеть долго.... На зековских х@ях.... Выродок...
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19.11.2021 16:06 Відповісти
Та яка на хрен експертиза. Дівчина-свідок це говорить
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19.11.2021 16:07 Відповісти
Уяви собі - на кермі, та ручці дверей відбитки пальців, відеокамери по ходу руху на перехрестях, де ставало авто на світлофорі?
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19.11.2021 16:14 Відповісти
Тобто свідку не повірили б, якби не відбитки?
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19.11.2021 16:24 Відповісти
Свідок, доволі суперечливий і ненадійний факт, хоча і ж доказом, в даній ситуації, але завтра його куплять і в тебе вже немає доказів, норм слідчий повинен на об'єктивні доказах ґрунтувати свою позицію.
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19.11.2021 16:34 Відповісти
Вот так бы и с Трухиным.но там полная неизвестность
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19.11.2021 16:11 Відповісти
Це чудово. Але тут же виникає питання: Чому експертиза досі не може підтвердити (чи спростувати) те - що в момент дтп під Києвом за кермом авто був депута сн трухін? У випадку харківського мажора ексертиза зайняла менше місяця, а з моменту дтп трухіна - минуло вже майже три. Чи може у трухіна немає днк?
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19.11.2021 16:13 Відповісти
Это риторической вопрос....
Ответ будет аналогичный...
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19.11.2021 16:26 Відповісти
денег не хватило
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19.11.2021 16:15 Відповісти
нашла коса на камiнь
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19.11.2021 17:27 Відповісти
а шо, у харькови-харькивский, а у кривим риге - кривий пиц
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19.11.2021 16:16 Відповісти
Теперь надо произвести экспертизу не от инопланетянина он. В бывшей стране 8 лет и все бы уже забыли, что такой был. Нашли недоноска и парят голову, головнэ событие.
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19.11.2021 16:19 Відповісти
Ровно 3 недели расследования ДТП и только подтвердили личность за рулём... Нормальный такой темп. К лету следующего года закончите или ещё пару лет надо?
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19.11.2021 16:22 Відповісти
Во-первых, нужно соблюдать все процессуальные нормы, чтоб потом не было повода оспорить.Во-вторых, экспертиза ДНК - это не просто анализ, а нужна она чтоб ни у кого из свидетелей не появилось желание изменить показания.
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19.11.2021 16:35 Відповісти
То ще оперативно! По ДТП з участю Трухіна вже три місяці б*ються як риба об лід і поки що ні риба ні мясо. Тут видно може і через пару років щось "народять" чи "нагородять".
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19.11.2021 17:27 Відповісти
А ему сейчас день за два идет. Все нормально
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19.11.2021 17:27 Відповісти
Сколько ж можно))) Закон савченко уже давно отменен, ну ё-маё))
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19.11.2021 17:38 Відповісти
семья зажала бабки
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Коля поки невиправний.А батьків треба саджати.
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19.11.2021 16:26 Відповісти
Шукайте алконавта космонавта, який схопить його на поруки!
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19.11.2021 16:36 Відповісти
Ну наконец то ато предполагал или Кива или Допа
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19.11.2021 16:42 Відповісти
 
 