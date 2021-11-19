Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політв'язню Марченку. Він звернувся до Зеленського: "Хочеться вірити, що Україна завжди боротиметься за своїх громадян". ДОКУМЕНТ

Верховний Суд Росії залишив без змін вирок політв’язню Олександру Марченку, засудженому до 10 років позбавлення волі, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину.

Про це розповіла голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, передає Цензор.НЕТ.

16 листопада 2021 року відбулось засідання Верховного Суду РФ щодо перегляду вироку у сфабрикованій кримінальній справі проти громадянина України Олександра Марченка. Вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму залишили без змін.

За словами його дружини Катерини, рішення суду не стало для родини неочікуваністю, та було б наївно сподіватись на справедливий судовий розгляд.

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"Ми були готові до такого розвитку подій, проте віра в якнайшвидшу свободу Олександра все ще жила... Але ми в жодному разі не здаємося, ми продовжуємо нашу боротьбу "із вітряками"", – розповідає Катерина Марченко.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій, було допущено суттєві порушення права на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка. До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України.

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – говорить адвокат Андрій Федорков.

На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України, що за словами адвокатів підтримало Олександра. Дружина додає, заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії, і наразі лікується від простудної хвороби. Більше надій у родини на вирішення справи в самій Росії немає, тож їм залишається "тільки вірити у найближчий обмін".

Олександр Марченко написав відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора".

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати "зізнання".

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.