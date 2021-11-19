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Зеленський (17428) Росія (47196) політв'язні (1334)

Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політв'язню Марченку. Він звернувся до Зеленського: "Хочеться вірити, що Україна завжди боротиметься за своїх громадян". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політв'язню Марченку. Він звернувся до Зеленського:

Верховний Суд Росії залишив без змін вирок політв’язню Олександру Марченку, засудженому до 10 років позбавлення волі, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину.

Про це розповіла голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, передає Цензор.НЕТ.

16 листопада 2021 року відбулось засідання Верховного Суду РФ щодо перегляду вироку у сфабрикованій кримінальній справі проти громадянина України Олександра Марченка. Вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму залишили без змін.

За словами його дружини Катерини, рішення суду не стало для родини неочікуваністю, та було б наївно сподіватись на справедливий судовий розгляд.

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"Ми були готові до такого розвитку подій, проте віра в якнайшвидшу свободу Олександра все ще жила... Але ми в жодному разі не здаємося, ми продовжуємо нашу боротьбу "із вітряками"", – розповідає Катерина Марченко.

На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій, було допущено суттєві порушення права на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка. До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України.

"Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування винесених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас з'являється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини", – говорить адвокат Андрій Федорков.

На засіданні Верховного суду РФ був присутній консул України, що за словами адвокатів підтримало Олександра. Дружина додає, заради виступу у Верховному Суді РФ її чоловік наважився на етапування в розпал пандемії, і наразі лікується від простудної хвороби. Більше надій у родини на вирішення справи в самій Росії немає, тож їм залишається "тільки вірити у найближчий обмін".

Олександр Марченко написав відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. Він сподівається, що "Україна завжди буде боротись за своїх громадян, які знаходяться в полоні на території агресора".

Верховний суд РФ залишив чинним вирок українському політвязню Марченку. Він звернувся до Зеленського: Хочеться вірити, що Україна завжди боротиметься за своїх громадян 01

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція" на території військової бази. За словами політв’язня, до нього застосовували тортури через що він був вимушений підписати "зізнання".

Через два місяці Олександра Марченка незаконно перевезли на територію Російської Федерації та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.

Наприкінці грудня 2019 року Марченку було пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.
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Топ коментарі
+4
Заняты они. карлсоношвили спасают.
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19.11.2021 16:04
+4
Позор власти, которая пиарится на уголовнике Саакашвили, и забыла о патриотах, граждан Украины, находящиеся за решеткой в России.
Денисова должна находиться в России, посещая и помогая сотням политзаключенных Украины, а не отдыхать в Грузии......
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19.11.2021 16:26
+3
Звичайно, людину дуже жаль, але його ж не викрали на контрольованій території. Він, як і багато інших сам поїхав до орків. Ще зрозуміло, коли їдуть до немічних батьків, але "у Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО". Куди подати? Оркам у їх мусарню? Це ж яким наївним треба було бути, щоб сподіватися на повернення авто. Скільки уже таких випадків було, але люди самі лізуть в лапи окупантам і по нині. Ну а на кацапський суд і тим більше на зеленого дибіла сподіватися не варто.
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19.11.2021 16:19
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Заняты они. карлсоношвили спасают.
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19.11.2021 16:04 Відповісти
если на рейтинг не влияет, вряд ли...
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19.11.2021 16:08 Відповісти
Зелёные слуги кремлёвской крысы заняты освобождением и защитой врагов Украины. Зачем им враги кремля?
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19.11.2021 16:11 Відповісти
Ты ж само будешь вопить о "донецких таксистах" после того, как этого Марченко обменяют...
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19.11.2021 16:22 Відповісти
Ответ - Да, конечно, мы посвятим две штуки этой проблеме в следующем выступлении квартала...
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19.11.2021 16:18 Відповісти
Звичайно, людину дуже жаль, але його ж не викрали на контрольованій території. Він, як і багато інших сам поїхав до орків. Ще зрозуміло, коли їдуть до немічних батьків, але "у Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО". Куди подати? Оркам у їх мусарню? Це ж яким наївним треба було бути, щоб сподіватися на повернення авто. Скільки уже таких випадків було, але люди самі лізуть в лапи окупантам і по нині. Ну а на кацапський суд і тим більше на зеленого дибіла сподіватися не варто.
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19.11.2021 16:19 Відповісти
а шо мёртвыйчук на свободе
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19.11.2021 16:21 Відповісти
Цікаво, що в РФіі по фейкових звинувачення у шпигунстві громадян України саджають на дуже великі строки. В Україні ж громадян РФ по підозрі у шпигунстві...просто висилають назад у РФ...
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Позор власти, которая пиарится на уголовнике Саакашвили, и забыла о патриотах, граждан Украины, находящиеся за решеткой в России.
Денисова должна находиться в России, посещая и помогая сотням политзаключенных Украины, а не отдыхать в Грузии......
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19.11.2021 16:26 Відповісти
На жаль, на жаль...
Нині з касапами воювати за права людини, за демократичне ставлення до громадян України (та й громадян інших країн) - НЕМОЖЛИВО за визначенням.
І що характерно - неможливо було за весь період касапської історії, починаючи десь з чотирнадцятого століття. Найбільше і найкраще, що ми змогли зробити за цей час - вирватися з касапської імперії; і, хоча би забезпечити свою власну незалежність від касапської диктатури і свавілля.
І не більше того.
Але боротися потрібно за своїх громадян.
Ех, згадуєш тут "вагнергейт"... Могли би же мати "якісний" обмінний фонд...
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19.11.2021 16:28 Відповісти
"Могли би же мати "якісний" обмінний фонд"

І міняти бойовиків-вбивць на заручників? То знову ж вой на болотах буде про те, що віддаємо злочинців за таксистів...
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19.11.2021 16:36 Відповісти
інакше - ніяк...
А запропонуй щось толковіше! Ну, окрім того, щоб взагалі касапію знищити, як знищили ссср (але касапія стала правонаступником)...
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19.11.2021 16:48 Відповісти
и когда это властьиущие беспокоились, не говоря о боролись, простые смертные.. вы же не саакашвили!!! так что не верьте, все5 равно обманут, с искреннеми глазками ОБМАНУТ!
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19.11.2021 16:44 Відповісти
Чого ти туди поперлось-за автомобілем,який це в сраку політв'язень,звичайний зЕдебіл
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19.11.2021 16:47 Відповісти
та була ще кабыла одна, гаварящая, котору пытали в путенских застенках и морили гладом, узница совести
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19.11.2021 16:49 Відповісти
Ну что сказать, поехать на окупированную територию во время войны это 5. Хотя этот поехал по каким то своим личным причинам, а недавно вылаживали письмо еще одного украинца, дык тот во время войны переехал жить в Крым, женился на российской пропорщице, и теперь кричит спасите помогите. Ну чем они думают?
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19.11.2021 16:49 Відповісти
А друзья расказали про одного знакомого, который поехал на зароботки в Москву, спионерил там телефона и его посадили. А родственнички закидывают консульство угрозами и жалобами, как же так, патриот в плену, а вы бездействуете)))))
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19.11.2021 16:54 Відповісти
А Марченко здесь причем?
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19.11.2021 17:12 Відповісти
Непричем,просто расказываю о забавном случае.
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19.11.2021 17:17 Відповісти
А еще один забавный случай...один высокопоставленный Украинский чиновник нелегально пересек две границы, тайно прибыл в одну страну, гражданином которой не является, для организации беспорядков. Но "вдрух" оказалось, шо у него в этой стране - тюремный срок, вот его и закрыли. И теперь Украинская власть требует немедленно отдать этого героя и патриота назад.
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19.11.2021 17:42 Відповісти
Забавная история. Я глубоко опечален судьбой этого патриота, только сдается мне этот жук переворот все же совершит рано или поздно и вернет власть. Или его убьют, но похоронят на красивых родных холмах.
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Якщо уважно розглядати фото, то статура видає підготовку, зокрема фізичну. Можливо, справді агент. Тоді зрозуміти гюлогіку подій можна. Якщо ж це справді обиватель, який повірив, що орки-мародери машину віддадуть, то... Хто йому лікар? У будь-якому випадку у Зєлєнского на таку окпщвю мав бути обмінний фонд із засуджених в Україні агентів-диверсантів (не таксистів - рядових-шестврок). Сподіватися на кацапську милосердя це все одно, що вірити, що кацапи повернуть машину.
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19.11.2021 17:12 Відповісти
Зеленский борется исключительно за своё обогащение.
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19.11.2021 19:42 Відповісти
 
 