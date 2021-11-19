6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай

6 жовтня в небі над Харковом зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу в повітряних суден.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив льотчик цивільної авіації Юрій Покусай.

За його словами, втрата сигналу GPS - це не катастрофічна ситуація для цивільної авіації.

"Ми виконуємо політ за резервними можливостями літака. Є радіосигнал, приводні радіостанції тощо", - розповів Покусай.

Льотчик повідомив, що сигнал GPS зникав на різних етапах польоту.

"В когось це був під час набору висоти, в когось це був політ на маршруті. В одного літака це було 37 тисяч футів (11,2 км. - Ред.), в іншого літака на висоті 5 км це трапилось. Можна було б говорити, що це в одного літака якась несправність, а це різні літаки різних авіакомпаній. В один і той же період часу у двох одночасно взагалі (зник сигнал GPS. - Ред.), а в інших з різницею в дві години. Тобто спочатку було таке, потім все гаразд, а потім знову. Двічі така ситуація відбувалась", - пояснив Покусай.

Згідно з інформаційним бюлетнем Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами 6 жовтня зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу.

Так, об 11:53 (тут та далі час UTC) пілот при виконанні рейсу DCKVI за маршрутом Харків(Основа) – Кривий-Ріг на літаку Embraer E55P D-CKVI після зльоту повідомив про втрату сигналу GPS. О 12:11 в районі м. Кривий-Ріг командир повітряного судна повідомив про відновлення прийому сигналу GPS.

О 13:35 при виконанні рейсу WZZ5083 за маршрутом Краків – Харків(Основа) на літаку А321 HA-LZA, авіакомпанії "Wizz Air" (Угорщина), під час

польоту за маршрутом на ділянці VASON-ORTEX пілот також повідомив про втрату сигналу GPS.

О 14:15 при виконанні рейсу SQP4351 за маршрутом Запоріжжя-Анталія на літаку B738 UR-SQA, авіакомпанії "СкайАп" командир повітряного судна повідомив про втрату сигналу GPS на ешелоні FL370.

Також о 14:15 пілот повідомив про втрату сигналу GPS після зльоту при виконанні рейсу AUI6245 за маршрутом Харків(Основа) - Анталія на літаку B738 UR-PSX, авіакомпанії "МАУ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS.

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