6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай
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6 жовтня в небі над Харковом зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу в повітряних суден.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив льотчик цивільної авіації Юрій Покусай.
За його словами, втрата сигналу GPS - це не катастрофічна ситуація для цивільної авіації.
"Ми виконуємо політ за резервними можливостями літака. Є радіосигнал, приводні радіостанції тощо", - розповів Покусай.
Льотчик повідомив, що сигнал GPS зникав на різних етапах польоту.
"В когось це був під час набору висоти, в когось це був політ на маршруті. В одного літака це було 37 тисяч футів (11,2 км. - Ред.), в іншого літака на висоті 5 км це трапилось. Можна було б говорити, що це в одного літака якась несправність, а це різні літаки різних авіакомпаній. В один і той же період часу у двох одночасно взагалі (зник сигнал GPS. - Ред.), а в інших з різницею в дві години. Тобто спочатку було таке, потім все гаразд, а потім знову. Двічі така ситуація відбувалась", - пояснив Покусай.
Згідно з інформаційним бюлетнем Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами 6 жовтня зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу.
Так, об 11:53 (тут та далі час UTC) пілот при виконанні рейсу DCKVI за маршрутом Харків(Основа) – Кривий-Ріг на літаку Embraer E55P D-CKVI після зльоту повідомив про втрату сигналу GPS. О 12:11 в районі м. Кривий-Ріг командир повітряного судна повідомив про відновлення прийому сигналу GPS.
О 13:35 при виконанні рейсу WZZ5083 за маршрутом Краків – Харків(Основа) на літаку А321 HA-LZA, авіакомпанії "Wizz Air" (Угорщина), під час
польоту за маршрутом на ділянці VASON-ORTEX пілот також повідомив про втрату сигналу GPS.
О 14:15 при виконанні рейсу SQP4351 за маршрутом Запоріжжя-Анталія на літаку B738 UR-SQA, авіакомпанії "СкайАп" командир повітряного судна повідомив про втрату сигналу GPS на ешелоні FL370.
Також о 14:15 пілот повідомив про втрату сигналу GPS після зльоту при виконанні рейсу AUI6245 за маршрутом Харків(Основа) - Анталія на літаку B738 UR-PSX, авіакомпанії "МАУ".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS.
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Нащо ви поширюєте оці фейки на радість антивакцинаторам?!
Всім же відомо, що вакциновані тільки по блютуз фіксуються.
Нічого?
Дуже зайняті малюванням фейкових справ проти опозиції та критиків режиму.
а як щодо іншого- наприклад, безпілотні аппарати, зброя, що наводиться на цілі по GPS.Враховуючи, що Харків знаходиться близько до кордону з рашою, то можливо випробувалося ворогом щось новітнє
Bayraktar
«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html
Власть вынуждена постоянно отбиваться от своих якобы патриотов, ну и, если успеет, отобьется и от внешнего врага
Пильність втрачати не можна.
Війна триває з використанням усіх засобів.
Репетиция диверсий. В нужный момент они сделают уже лучше. Не стоит дожидаться. Нащупывают слабые места