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авіація (1653) літак (1986) Харків (3880)

6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай

Новини Цензор.НЕТ Події

6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай

6 жовтня в небі над Харковом зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу в повітряних суден.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив льотчик цивільної авіації Юрій Покусай.

За його словами, втрата сигналу GPS - це не катастрофічна ситуація для цивільної авіації.

"Ми виконуємо політ за резервними можливостями літака. Є радіосигнал, приводні радіостанції тощо", - розповів Покусай.

Льотчик повідомив, що сигнал GPS зникав на різних етапах польоту. 

"В когось це був під час набору висоти, в когось це був політ на маршруті. В одного літака це було 37 тисяч футів (11,2 км. - Ред.), в іншого літака на висоті 5 км це трапилось. Можна було б говорити, що це в одного літака якась несправність, а це різні літаки різних авіакомпаній. В один і той же період часу у двох одночасно взагалі (зник сигнал GPS. - Ред.), а в інших з різницею в дві години. Тобто спочатку було таке, потім все гаразд, а потім знову. Двічі така ситуація відбувалась", - пояснив Покусай.

Згідно з інформаційним бюлетнем Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами 6 жовтня зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу.

Так, об 11:53 (тут та далі час UTC) пілот при виконанні рейсу DCKVI за маршрутом Харків(Основа) – Кривий-Ріг на літаку Embraer E55P D-CKVI після зльоту повідомив про втрату сигналу GPS. О 12:11 в районі м. Кривий-Ріг командир повітряного судна повідомив про відновлення прийому сигналу GPS.

О 13:35 при виконанні рейсу WZZ5083 за маршрутом Краків – Харків(Основа) на літаку А321 HA-LZA, авіакомпанії "Wizz Air" (Угорщина), під час
польоту за маршрутом на ділянці VASON-ORTEX пілот також повідомив про втрату сигналу GPS.

О 14:15 при виконанні рейсу SQP4351 за маршрутом Запоріжжя-Анталія на літаку B738 UR-SQA, авіакомпанії "СкайАп" командир повітряного судна повідомив про втрату сигналу GPS на ешелоні FL370.

Також о 14:15 пілот повідомив про втрату сигналу GPS після зльоту при виконанні рейсу AUI6245 за маршрутом Харків(Основа) - Анталія на літаку B738 UR-PSX, авіакомпанії "МАУ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 жовтня в низки літаків у Харкові одночасно відмовила система GPS.

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6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай 01
6 жовтня було зафіксовано 4 випадки втрати GPS-сигналу у літаків над Харковом, у двох з них одночасно, - льотчик цивільної авіації Покусай 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
шерше ля рашка
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19.11.2021 16:16
+33
кацапы
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19.11.2021 16:17
+26
..думаю, что это был кацапский краш-тест перед чем-то серьезным.. к сожалению уповать не на кого.. спецслужбы заняты средними пальцами и прочей х@йней - выжными государственными задачами..
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19.11.2021 16:30
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шерше ля рашка
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19.11.2021 16:16 Відповісти
кацапы
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19.11.2021 16:17 Відповісти
Ви взагалі НІЧОГО не розумієте!!! При чому тут вакцина до GPS??!!!

Нащо ви поширюєте оці фейки на радість антивакцинаторам?!

Всім же відомо, що вакциновані тільки по блютуз фіксуються.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
интересно как раньше то самолеты летали без GSP
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19.11.2021 16:44 Відповісти
Самолеты и раньше летали и сейчас могут. А вот высокоточное оружие и БПЛА без GPS не могут никак и за этими инцидентами проглядывается кацапское рыло.
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19.11.2021 17:37 Відповісти
Антиваксер?
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19.11.2021 16:42 Відповісти
Вколовся? Спи спокійно до слідуючого укола. "Цивілізація", мля.
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19.11.2021 16:59 Відповісти
Щоб ти розумів, укол - не робить людину безсмертною... не є виправданням носіння масок на підборідді... не додає розуму тому, в кого його було обмаль... Уколовся - сиди мовчки і роби те що запланував!
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19.11.2021 17:18 Відповісти
в Харькове ? и кто бы мог такое там исполнить - ума не приложу,неужели Пакистан ?
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19.11.2021 16:20 Відповісти
бери вышк
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19.11.2021 16:45 Відповісти
Я правильно розумію що радіоелектронна розвідка у нас відсутня?
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Можна подумати, що зараз у нас Головнокомандуючий є...
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19.11.2021 16:34 Відповісти
У вас, в штатах, нормальная.
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19.11.2021 16:43 Відповісти
Возможно, что харьковская РЭР просто знает об учениях харьковской РЭБ, а поскольку это военная тайна, то они и не постят никаких алярмов ни в каких мордакнигах или чирикалках.
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19.11.2021 18:14 Відповісти
Що кажуть в ДБР?
Нічого?
Дуже зайняті малюванням фейкових справ проти опозиції та критиків режиму.
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19.11.2021 16:23 Відповісти
Катери ремонтують.
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19.11.2021 17:43 Відповісти
******** точно
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19.11.2021 16:24 Відповісти
..думаю, что это был кацапский краш-тест перед чем-то серьезным.. к сожалению уповать не на кого.. спецслужбы заняты средними пальцами и прочей х@йней - выжными государственными задачами..
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19.11.2021 16:30 Відповісти
У спецслужб мрія-повноваження як у Московії та Білорусі,крапка.
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19.11.2021 16:43 Відповісти
За його словами, втрата сигналу GPS - це не катастрофічна ситуація для цивільної авіації. Джерело: https://censor.net/ua/n3300527

а як щодо іншого- наприклад, безпілотні аппарати, зброя, що наводиться на цілі по GPS.Враховуючи, що Харків знаходиться близько до кордону з рашою, то можливо випробувалося ворогом щось новітнє
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19.11.2021 16:31 Відповісти
Слово "можливо" у даному випадку недоречне
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19.11.2021 16:59 Відповісти
це точно путенский радар шалит, скоро на усю эуропу помехи будет посылать
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19.11.2021 16:37 Відповісти
Это реально сигнал чтобы перебросить туда войска, от ******** можно ожидать чего угодно, возможно тренируются глушить
Bayraktar
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19.11.2021 16:40 Відповісти
Глонасс надо юзать.
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19.11.2021 16:41 Відповісти
Комплекси радіоелектронної боротьби дуже часто фігурують у звітах ОБСЄ - або після їх фіксації, або у повідомленнях про перешкоди для роботи БПЛА спостерігачів - про застосування такої техніки в ОРДЛО часто звітують у командуванні операції Об'єднаних сил.

«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html
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19.11.2021 16:44 Відповісти
Згідний, дуже хренові сутінки(((
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19.11.2021 19:37 Відповісти
кацапо-фашисткая падаль...и тут 100%
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19.11.2021 16:46 Відповісти
чмо, им до Италии как и тебе.
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19.11.2021 16:49 Відповісти
Ну так норвегам фрегат уложили на мель, а потом НАТО такое - нееее, он сам взляг. при том что писали об активности с ******* стороны РЭБ - не, ну чо.
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19.11.2021 16:48 Відповісти
.
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19.11.2021 16:50 Відповісти
Русские, однозначно
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Ну і..? Популярно пояснять що це означає?
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19.11.2021 17:17 Відповісти
Кацапье подало сигнал, который искажает определение координат по системк GPS. Они еще иракцам такое предлагали, ибо над пустыней крылатым ракетам рельеф использовать плохо - барханы постоянно меняют форму, а чтоб спутники не обновляли снимки - иракцы подожгли скважины. Но у американских военных есть часть спутников, дающих кодированный сигнал, доступный только военным. А для гражданских самолетов шалости кацапья нередко боком вылазят. Вон, в Амстердаме одно такое дело и разбирают.
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19.11.2021 17:34 Відповісти
РЭБы российские добивают по средину Украины. ВСУ надо такк жет меть подобное.
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19.11.2021 19:56 Відповісти
В то время, как раша действует со всех сторон, и даже, как утверждают западные партнёры, хочет на нас напасть, доблестная оппозиция не даёт покоя власти с вагнергейтом.
Власть вынуждена постоянно отбиваться от своих якобы патриотов, ну и, если успеет, отобьется и от внешнего врага
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19.11.2021 19:58 Відповісти
Погана новина.
Пильність втрачати не можна.
Війна триває з використанням усіх засобів.
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19.11.2021 20:04 Відповісти
Умному и намека достаточно

Репетиция диверсий. В нужный момент они сделают уже лучше. Не стоит дожидаться. Нащупывают слабые места
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19.11.2021 20:44 Відповісти
это не репетиция,это подготовка к вторжению козломордых свинособак
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19.11.2021 21:17 Відповісти
Отрабатывают глушение Байрактаров?
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19.11.2021 21:11 Відповісти
 
 