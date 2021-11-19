НАТО і ЄС підіграють мілітаристам в Україні, які погрожують взяти силою Донбас і зазіхають на Крим, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не залишить поза увагою "найгрубіші провокації НАТО і ЄС". Він також сказав, що Київ "постійно зазіхає на Крим", а Захід "підіграє мілітаристам в Україні".
Про це російський міністр заявив 19 листопада на пресконференції за підсумками переговорів із чинним головою ОБСЄ, головою МЗС Швеції Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми не будемо заплющувати очі на ті грубі провокації, які повсякденно ми спостерігаємо з боку членів НАТО і все частіше і частіше з боку Євросоюзу, у тому числі в його спробах підігравати мілітаристам в Україні, організовувати якісь навчально-тренувальні військові місії для українців, готувати українську армію до тих самих дій, якими нам постійно погрожують, заявляючи, що візьмуть силою Донбас, не бажаючи виконувати Мінські домовленості, зазіхають на російський Крим", – сказав Лавров.
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Не смешите мои тапочки!
и удушить. Жеребец уже поехал полностью. Рашка может только пердануть и все жестянки тут же будут накрыты. ракетами.
придурки обосрались когда 1 корабль зешел в Балтику. все корыта вывели в море, типо опасность... какое же оно жалкое то.... славянин чо
"Зять министра Лаврова стал основным владельцем крупнейшей российской розничной сети - "Магнит" с капитализацией $9,7 млрд. Интересно, что он подарит тестю на Новый год?"
- Скажи что нибудь немецкому послу.
- Гитлер капут.
и последнее - у рашки своих проблем мало? или "чё там у хохлов" перебивает всё ?