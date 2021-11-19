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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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НАТО і ЄС підіграють мілітаристам в Україні, які погрожують взяти силою Донбас і зазіхають на Крим, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО і ЄС підіграють мілітаристам в Україні, які погрожують взяти силою Донбас і зазіхають на Крим, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не залишить поза увагою "найгрубіші провокації НАТО і ЄС". Він також сказав, що Київ "постійно зазіхає на Крим", а Захід "підіграє мілітаристам в Україні".

Про це російський міністр заявив 19 листопада на пресконференції за підсумками переговорів із чинним головою ОБСЄ, головою МЗС Швеції Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми не будемо заплющувати очі на ті грубі провокації, які повсякденно ми спостерігаємо з боку членів НАТО і все частіше і частіше з боку Євросоюзу, у тому числі в його спробах підігравати мілітаристам в Україні, організовувати якісь навчально-тренувальні військові місії для українців, готувати українську армію до тих самих дій, якими нам постійно погрожують, заявляючи, що візьмуть силою Донбас, не бажаючи виконувати Мінські домовленості, зазіхають на російський Крим", – сказав Лавров.

Також читайте: Україна накачується найновішим натовським озброєнням, - Пєсков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Російського Криму не існує. То ж і брати його ніхто не буде. А от повернути український, з якогось дива заселений іноземцями, це інша історія
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19.11.2021 16:28
+31
Это 5! Высший класс словесного поноса и наглости.
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19.11.2021 16:27
+24
Н зачем это постить, оголтелая пропаганда от душевнобольных, нахрена
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19.11.2021 16:27
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Кінь-міністр по графіку нюхає гостинці від талібів, не пропускає
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19.11.2021 16:26 Відповісти
А чого це коняка мовчить за Вірменію і Азербайджан, там вірмен пиз...чать у хвіст і гриву, а воно сидить на попі рівно і не киздить. Чи то сцикотно проти Ердогана, бо тей може шкіряного кинджала вставить в спину, тобто під хвіст
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19.11.2021 17:14 Відповісти
когда уже в Прашке начнется парад забег лафетов в венками уж заждались ....
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19.11.2021 17:48 Відповісти
Какой он конь???? ИШАК он безмозглый. ОСЕЛ на поводке.
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19.11.2021 19:08 Відповісти
Это 5! Высший класс словесного поноса и наглости.
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Н зачем это постить, оголтелая пропаганда от душевнобольных, нахрена
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Російського Криму не існує. То ж і брати його ніхто не буде. А от повернути український, з якогось дива заселений іноземцями, це інша історія
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19.11.2021 16:28 Відповісти
Для чого розповсюджувати ворожу пропаганду?
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19.11.2021 16:31 Відповісти
Для того чтобы зебилы не забыли кто оккупант и убийца украинского народа. Причем лучшей части, которая не побоялась дать отпор оккупанту. А говно выбрало зеленое...
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19.11.2021 17:23 Відповісти
Донбас і Крим - це українська територія, що хочемо, те і робимо.
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19.11.2021 16:32 Відповісти
I що робите?
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19.11.2021 16:52 Відповісти
Тебя на швабру насаживаем
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19.11.2021 20:38 Відповісти
Кацарылый?
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20.11.2021 08:29 Відповісти
Ты флажки меняешь как проститутка, с чего бы?
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20.11.2021 10:20 Відповісти
Кацарылый...
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20.11.2021 19:13 Відповісти
"МИД КНР с удивлением и негодованием воспринимает медийные попытки отдельных республик бывшей т.н. рф,расположенных в европейской части континента - претендовать на исконные,исторические земли Китая,расположенные к востоку то линии Казань -Астрахань.."
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19.11.2021 16:32 Відповісти
Похмурий кінь, дивись Байрактар летить))
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19.11.2021 16:33 Відповісти
Стару шкапу треба усипити!
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19.11.2021 16:35 Відповісти
Цей старий мерин зовсім з глузду з"їхав.Як може Україна взяти силою свій український Донбас і свій український Крим? У окупанта зовсім дах поїхав.
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19.11.2021 16:36 Відповісти
Зеленский - милитарист !))))
Не смешите мои тапочки!
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19.11.2021 16:36 Відповісти
Писюанист, кокаинист, шут гороховый, но не милитарист
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19.11.2021 16:50 Відповісти
Если честно, я вначале подумал, что это заявление ОП ЗЕ.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
Лошадь когда под кайфом несет такую херню что нормальному человеку трудно воспринимать!!!!
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19.11.2021 16:52 Відповісти
та воно и понятно, шо тока подыгрывают, мощнее рояля и красного богатыря для гры на нем инструмента ще не изготовили
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19.11.2021 16:52 Відповісти
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19.11.2021 16:53 Відповісти
Увезу тебя я в тундру - будешь там ты кайфовать.
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19.11.2021 17:02 Відповісти
Вот взять бы его лошадь, ой, дочку в КраснояреююЮ ой.... в Маями???
и удушить. Жеребец уже поехал полностью. Рашка может только пердануть и все жестянки тут же будут накрыты. ракетами.
придурки обосрались когда 1 корабль зешел в Балтику. все корыта вывели в море, типо опасность... какое же оно жалкое то.... славянин чо
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19.11.2021 16:54 Відповісти
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19.11.2021 16:55 Відповісти
аааа! спасите памагите! биндеровцы-фошизды угрожают отнять награбленное
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19.11.2021 16:57 Відповісти
Россия - многовековой враг свободной и независимой Украины. Поэтому всякие лживые продажные лавровы идут бамбуковым африканским лесом
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19.11.2021 16:58 Відповісти
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19.11.2021 16:58 Відповісти
Дмитрий


"Зять министра Лаврова стал основным владельцем крупнейшей российской розничной сети - "Магнит" с капитализацией $9,7 млрд. Интересно, что он подарит тестю на Новый год?"
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19.11.2021 16:59 Відповісти
Ну типа того...
- Скажи что нибудь немецкому послу.

- Гитлер капут.
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19.11.2021 17:01 Відповісти
Лавров - мастер оголтелой российской милитаристской грязной пропаганды. Переводим на українську: агресору Росії не подоьа'ться, що ЗСУ готуються давати відсіч під час майбутньої збройної агресії проти України.
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19.11.2021 17:03 Відповісти
Конь педальный для Ху...йла начал ржать... - сена просит или овса???
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19.11.2021 17:04 Відповісти
забрехалася коняка... отбить Донбасс у кого? взять Крым чей ???
и последнее - у рашки своих проблем мало? или "чё там у хохлов" перебивает всё ?
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19.11.2021 17:05 Відповісти
я б ще зрозумів "беканя" лаврова, якби ми претендували б на московску область та сахалін, ну ми ж повернемо тільки своє!
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19.11.2021 17:05 Відповісти
Даже Верещук на Донбассе говорит, "враг будет разбит ,победа будет за нами"
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Пшел на ..., конь педальный.
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19.11.2021 17:13 Відповісти
Калантарян говорит "посягать на Крым",так же нагло и легко как его соплеменники г."посягать на Карабах".Сразу вспоминается книга известного историка 19в. В.Величко "Кавказ" Он говорит когда на суде представителя этого племени обвиняют в воровстве ,то он отвечает"Ты украл,ты вор".С цыганом БЕСПОЛЕЗНО спорить,его надо прогонять.
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19.11.2021 17:13 Відповісти
2 часа назад фюрер Мавзолея признал ОРДЛО своим рюсским Миром,а это значит Дерибан куска ДАУНбасса, Гопник признал своим дерьмом...,с чем и поздравляю жителей ГУЛАГа...
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19.11.2021 17:14 Відповісти
Malo chto tam umalishonnij priznajot, pljevatj na eto s visoki kolokolni.
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19.11.2021 17:25 Відповісти
Если лошадь нервничает- значит Украина на правильном пути. Значит скоро эрзя- финно - Монголия сдохнет. Путлер стал окончательно не адекватным - постоянно совершает роковые ошибки, играет с газовым вентилем, гоняет мигрантов по границам , открыто принимает всех террористов ( наверное управляет ими). По молодости , помнится, - кто перед дракой много пугает , кричит типа ,, всех зарежу перережу,тому ,, вваливают,, по полной , херачут без жалостно. В ближайшее время не останется ни одной страны , даже Африканской, кто не плюнет на рашу и ее народ. Народ виноват- он хочет такого правителя ( правда пока есть, что кушать) он его любит и лелеет. Раб это внутреннее состояние, не излечимое заболевание , смертельное. Страна рабов сдохнет обязательно. Козляры- рабы должны понять , что умереть не страшно- смотря за что и как. Горд тем , что среди украинцем много таких как Муций Сцивола. Слава Украине!!!
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19.11.2021 17:18 Відповісти
та воно и понятно, шо тока подыгрывают, мощнее рояля и красного богатыря для гры на нем инструмента ще не изготовили
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19.11.2021 17:19 Відповісти
ох_уел ватан ? с каких пор Крим и Донбас это ваше ? .... все захваченные территории Независимой Украины будут возвращены ! Так же как и Карабах!
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19.11.2021 17:22 Відповісти
Ooo, eto klass, eto znachit laptenogije budet obsiratsia uslishav slova - banderovec, ukrainec itd, vedj on iz moguchei miltirnoi strani.
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19.11.2021 17:24 Відповісти
Креатива ноль, совковая пропаганда
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Задовбали вже ці китайці,коли вже повідомлять про створення Сибіро-Китайської народної республіки!! По підрахункам,там вже 50%(це як мінімум) китайців і не зрозуміло чого тягнути кота за хвоста!! Щоб було як в Криму,НАРІД ЗА ПОВЕРНЕННЯ В РІДНУ ГАВАНЬ, ото буде хохма,всі ці Жиріки,Лаврики,Зюзіки,карлики і інша нечисть,відразу будуть горлопанить на всіх форумах про МІжнародне право!!!!
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19.11.2021 18:05 Відповісти
Он так говорит как будто это что-то плохое.
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19.11.2021 18:29 Відповісти
Эта лошадь - все, мозги протухли, тащите следующую (с)
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19.11.2021 18:37 Відповісти
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19.11.2021 18:41 Відповісти
дайте этой кобыле 100 гр никотину чтоб точно
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19.11.2021 19:18 Відповісти
Дайте йому вівса!
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19.11.2021 21:04 Відповісти
 
 