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Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
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вакцина (3528) дитячий садок (321) КМДА (1461) Київ (13832) школа (1824) Міносвіти (1128) вчитель (319)

3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН

3 тисячі 415 вчителів в Україні відсторонені від роботи у зв’язку з відсутністю щеплення від коронавірусу.

Про це розповіли в Міністерстві освіти та КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - розповіли в міністерстві.

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Наразі 67,1 тисячі працівників закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.

Водночас повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 960,1 тисячі працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників).

Ще 156,9 тисячі (або 13,2%) педагогів отримали одне щеплення від коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів, - Кличко

Згідно з відповіддю КМДА, у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.
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Топ коментарі
+14
в країні, де і так повний аут з освітою - абсолютно "логічне" рішення. Розумні громадяни владі не потрібні. Факультет Тік-Тока саме те. Щоб не задавали зайвих питань і не забували колотись
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19.11.2021 16:35
+9
А в чем прикол, если, к примеру, в классе вакцинированный учитель и 30 невакцинированных старшеклассников? Не пойму, где тут собака порылась?)
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19.11.2021 16:42
+7
Учителей прижать к ногтю проще простого. На выходе имеем процент вакцинированных и бодрые доклады.
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19.11.2021 16:45
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На стажування в Австрію !
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19.11.2021 16:30 Відповісти
в країні, де і так повний аут з освітою - абсолютно "логічне" рішення. Розумні громадяни владі не потрібні. Факультет Тік-Тока саме те. Щоб не задавали зайвих питань і не забували колотись
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19.11.2021 16:35 Відповісти
Вчителя, які не розуміють для чого потрібне щеплення, нічому гарному дітей навчити не зможуть...
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19.11.2021 16:42 Відповісти
може вони якраз розуміють, для чого потрібне САМЕ ЦЕ щеплення? проти інших нічого не маю...
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19.11.2021 16:43 Відповісти
Ключевое слов "МОЖЕ"
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19.11.2021 16:44 Відповісти
ну то через 3-5 років, як пообіцяв Ляшко, буде видно) соломку вже постелили
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19.11.2021 16:46 Відповісти
Очень хорошо что естественный отбор сделает свое дело к тому времени...
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19.11.2021 16:49 Відповісти
сліпий сказав - побачимо, глухий сказав - почуємо...
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19.11.2021 16:55 Відповісти
Та да. Только вот в чью сторону этот отбор будет не знаете ни Вы, ни я. Это видать только Ляшко известно. Бо уже начал что-то блеять за три-пять лет.
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19.11.2021 17:04 Відповісти
для чипування?
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19.11.2021 17:02 Відповісти
Ну може для зменшення тиску на почву. Як варіант.
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19.11.2021 17:06 Відповісти
А усі 67 тисяч відсторонити лячно.
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19.11.2021 16:37 Відповісти
А в чем прикол, если, к примеру, в классе вакцинированный учитель и 30 невакцинированных старшеклассников? Не пойму, где тут собака порылась?)
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19.11.2021 16:42 Відповісти
Учителей прижать к ногтю проще простого. На выходе имеем процент вакцинированных и бодрые доклады.
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19.11.2021 16:45 Відповісти
в тому що роботодавeць повинeн захистити працiвника. цe вiн можe лишe чeрeз щeплння. бо щeплeння у бiльшостi випадкiв рятує вiд здихання.
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19.11.2021 17:05 Відповісти
Що ви так причепилися до тієї задухи? Більщість від тромбозу помирає, а не від задухи.
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19.11.2021 18:32 Відповісти
ти про шо. болєзний. ти задуху вiд здохнути нe розлiчиш?
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19.11.2021 18:48 Відповісти
А так же защитить работника от 43 ст.Конституции,гарантирующую право на труд и защиту от неправомерного увольнения?
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19.11.2021 18:33 Відповісти
ти забув про умови працi
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19.11.2021 18:47 Відповісти
Нет уж извините. Здесь не просто тупо отношения работодателя и наемного сотрудника, речь идет о детях и об их здоровье, здесь уже забота государства..... а, ну да, а кто во главе? Шмаркляподобная шобла? Ну тогда вопросов нет.)
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19.11.2021 19:33 Відповісти
тут без пары дорожек никто не поймёт.)
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19.11.2021 18:08 Відповісти
Мракобесие, а не учителя...
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19.11.2021 16:44 Відповісти
ты дворник?
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19.11.2021 18:57 Відповісти
В Рівному поліція склала акти на шістьох рівненських водіїв маршруток, виявляли «стоячих» пасажирів, складали протоколи про порушення правил карантину щодо людей. Суди обмежилися переважно усними зауваженнями, не накладаючи штрафні санкції.

https://rivne.media/news/zabahato-pasazhiriv-yak-sud-karav-shistokh-rivnenskikh-vodiiv-marshrutok-51548
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19.11.2021 16:46 Відповісти
Суди обмежилися переважно усними зауваженнями, не накладаючи штрафні санкції.
Ну так всё правильно.Судьи понимают,что это всё незаконная хрень,вот и не кошмарят людей.
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19.11.2021 18:35 Відповісти
Страны Европы ужесточают ограничения для непривитых

С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для всех граждан и жителей страны, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили власти республики.

C января 2021 года Чехия достигла максимального показателя лиц, заболевших коронавирусом - 22 479 человек. Только в ноябре от коронавируса скончались 848 жителей страны, тогда как в октябре 2021 года количество умерших от коронавируса составило 333 человека.

Такие меры вводят и Словакия, и Греция, dw.

Словакия запретит не привитым людям посещать рестораны, магазины с товарами первой необходимости, заниматься спортом и массовыми мероприятиями.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что ограничения для не привитых граждан будут ужесточены, поскольку уровень инфицирования в стране остается высоким.

С понедельника только вакцинированным людям будет разрешен вход в общественные места, такие как кинотеатры, театры, бары, таверны, парикмахерские и тренажерные залы

https://mignews.com/news/politic/strany-evropy-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivityh.html
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19.11.2021 17:06 Відповісти
на жаль вам замилили очи, подивилися би статистику по США , штати де вакцинация й маски заборонени як обовязкови .взагали мають минимальну госпитализацию , а европа ще грае в цю гру ,
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19.11.2021 17:38 Відповісти


Тенденции количества случаев COVID-19 и смертей в США, сообщенных CDC, по штатам / территориям

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailydeaths
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19.11.2021 18:13 Відповісти
В Австрии уже и для уколотых локдаун ввели. А ведь обещали свободу. Развели как лохов. В других странах скоро так же.
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19.11.2021 18:12 Відповісти
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию COVID

В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.

Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.

В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.

https://mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
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19.11.2021 18:26 Відповісти
Денис. А ты пистун.

Для непривитых австрийцев усилили карантин

В Австрии правительство решило усилить карантин для граждан, которые не сделали прививку против коронавируса.

По данным Deutsche Welle, соответствующие ограничения вступают в силу с 15 ноября.

Карантин вводится на 10 дней с возможностью продления. Он затронет примерно два миллиона австрийцев.

Им будет запрещено покидать дом без крайней необходимости. Также они лишены права на посещение ресторанов, туристических объектов и других мероприятий.

https://mignews.com/news/health/dlya-neprivityh-avstrijcev-usilili-karantin.html
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19.11.2021 18:30 Відповісти
100%-ый пистун.

В Австрии вводят локдаун для невакцинированных

Начиная с понедельника, 15 ноября, в Австрии вводятся строгие ограничения (локдаун) для тех граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает DW.

О новых мерах объявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

"Мы должны повысить уровень вакцинации. Сейчас у нас позорно низкий уровень", - заявил он.

Строгие ограничения предполагают, что те, кто не вакцинировался и не переболел, смогут покидать свои дома только для походов в продуктовые магазины, аптеки, на работу или прогулку. Для непривитых будут недоступны посещения ресторанов, клубов, торговых центров, парикмахерских и других общественных мест.

Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Отмечается, что правила локдауна не коснутся детей до 12 лет.

https://mignews.com/news/politic/v-avstrii-vvodyat-*******-dlya-nevakcinirovannyh.html
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19.11.2021 18:36 Відповісти
Нравится так позориться?

Власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с понедельника 22 ноября. Эти меры коснутся всех жителей страны вне зависимости от их иммунного статуса, несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что привитые граждане смогут избежать ограничений.

"К сожалению, мы не сможем ограничиться среднесрочными мерами, нам необходимо действовать прямо сейчас.Федеральное правительство, а также главы регионов согласны в том, что у нас нет другого выбора, кроме, как ввести ограничительные меры для всех граждан", - заявил в ходе пресс-конференции федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг.
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20.11.2021 18:28 Відповісти
Обязательная вакцинация и локдаун: Европа усиливает борьбу с COVID

В странах Европы продолжает бушевать пандемия коронавируса. Растет количество новых случаев заражения и количество погибших от COVID-19. В связи с этим, как сообщает Euronews, ряд стран усиливает меры ограничения, чтобы преодолеть заболеваемость.

Самой радикальной в этом вопросе стала Австрия. Там ввели общенациональный локдаун, который стартует 22 ноября. Кроме этого, там уже начал действовать локдаун для непривитых граждан. Последней мерой борьбы с коронавирусом стало введение в Австрии обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года. Как сообщает пресса, власти в Австрии ожидают столкновений на митингах против вакцинации.

Германия также ужесточает меры борьбы с коронавирусом. Канцлер Ангела Меркель заявила, что более строгие меры будут применены к непривитым гражданам. Немецкие партии призывают закрыть бары, рестораны и положить конец крупномасштабным общественным мероприятиям.

В Чехии растет количество новых случаев заражения. В связи с этим, с понедельника только вакцинированные жители страны смогут посещать общественные мероприятия и места. Такие же правила будут введены в Греции и Словакии.

Швеция также идет на радикальные меры и вводит COVID-паспорта для внутреннего использования, хотя раньше они использовались только для путешествий. Без документа о вакцинации шведы не смогут посетить различные мероприятия и места отдыха.

В Ирландии всех работающих людей переводят на удаленный формат работы, если нет необходимости в другом. Также в стране расширяется зона действия COVID-паспортов: теперь их будут требовать в кинотеатрах, театрах и других местах. К подобным мерам прибегли в Бельгии, где обязали граждан носить маски везде, где это возможно, а также переводят людей на "удаленку".

Ранее в Нидерландах был введен локдаун, что привело к вспышке народного гнева. В Роттердаме прошла демонстрация, которая закончилась стрельбой и столкновениями с полицией.

На данный момент, больше всего от пандемии страдают Болгария и Румыния, где в больницах не хватает мест, а неэкстренные операции отложены на неопределенный срок. Страны Европы даже предложили Румынии помощь с лечением больных.

В Латвии непривитым депутатам запретили появляться в парламенте, а обычным невакцинированным гражданам ограничен досуг вне дома.

Дания снова объявила коронавирус опасным заболеванием и ввела цифровые пропуски, обязательные для посещения общественных мест: ночных клубов или кафе или для сидения в помещении в ресторанах.

Напомним, что ранее ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса и единственным местом, где смертность от COVID продолжает расти.

https://mignews.com/news/politic/obyazatelnaya-vakcinaciya-i-*******-evropa-usilivaet-borbu-s-covid.html
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20.11.2021 19:10 Відповісти
Ковидобесик, в Германии уже признали провал вакцинации))

Глава государственной вaкцuнной комиссии Германии: "Вakцuнация на самом деле больше не помогает в преодолении острой ситуации в настоящий момент. Мы не сможем прервать четвертую волну вakцuнацией".
https://presse-augsburg.de/stiko-chef-impfungen-reichen-nicht-gegen-vierte-welle/762067/
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21.11.2021 00:03 Відповісти
Провал у тебя в мозгу.
Вот главный сайт в ЕС ,той организации, которая оценивает риски и выдает рекомендации.
Где твои ***** очи увидели провал вакцинации???

Совсем заврался антивакс-пистунишка. Палицаи в Нидерландах молодцы. Вчера хорошей писты таким как ты выписали.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
Агентство Европейского Союза


Вакцинация от COVID-19

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/vaccines

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21.11.2021 08:26 Відповісти
Это уже клиника! Маниакальное желание ширнуть всех?! У учителей и педагогов за годы общения с детьми и подростками выработался такой стойкий иммунитет,что вся семья может болеть, а им хоть бы что.
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Вчера утром было сообщение...в Украине заразились Ковидом 327 медработников...типа не вакцинированы и ходють без масок...
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19.11.2021 18:14 Відповісти
Страшно как из-за covid вскрылись некоторые латентные инквизиторы и прокураторы/цензоры и каратели/судьи и палачи в одном лице, упивающиеся шансом преследовать и оскорблять, истекающие слюной от мысли о возможности дискриминировать и лишать ближнего работы/еды/медобслуживания. Некоторые совершенно вышли из берегов в своем озлоблении. Вооружились виртуальными швабрами, в приступе воспитоза неразумного, в их понимании, собрата, полны иступленной решимости впихнуть в него свое понимание действительности и публично жечь непокорных на костре ненавистничества. Зверье и мрази.
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19.11.2021 18:17 Відповісти
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19.11.2021 18:59 Відповісти
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19.11.2021 19:00 Відповісти
Куряче-свинячий грипп не свирепствует...,дозу неправильно расчитали в Атмосфере Земной и они подохли скопостижно...
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19.11.2021 18:20 Відповісти
Борьба, со здоровыми людьми, продолжается. А все началось с масок.
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19.11.2021 18:48 Відповісти
Приятно удивлен количеством умных учителей! Жаль что в большинстве украинцев не такой процент умных, а не овец...
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19.11.2021 19:01 Відповісти
сейчас они организуются и выдут темной ночью повышать общий уровень образования ...
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19.11.2021 19:42 Відповісти
Кто нибудь сталкивался с ситуацией, когда на работу недопускают за отсутствие вакцинации, но не вакцинируют потому, что написал, что вакцинируешься по принуждению согласно указа кабмина и в нарушении статьи конституции, где без согласия тебя не могут подвергнуть медицинским эксперементам? В итоге и не вакцинируют и к работе не допускают.
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19.11.2021 19:46 Відповісти
3 415 человек.Которые убереглись каким то образом от Ковида,отстранены от работы из-за нежелания вакцинироваться.Почему они не заболели ни у кого вопрос не возникает?Бо если бы они переболели,то у них был бы сертификат.Из всего этого складывается картина,що здоровых людей в нарушении Конституции(право на труд)тупо отстранили от работы и принуждают вакцинироваться,тоесть добровольно заразиться,ради мира во всём мире
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19.11.2021 21:10 Відповісти
Трохи гівна на вентилятор.
1. Короновак НЕ визнаний в Європі. Це фіаско та апогей тупості коМАНДИ АБО хтсь зробив дуже гарний гешефт.
2. ДО вакцинації добровільноїх чи не зовсім ви підписуєте бомагу, що аж щось - САМ дурак. Хоча очевидно, якщо держава фактично змушує людей вакцинуватись то в випадку значної шкоди здоровю вона повинна цю людину і забезпечувати АДЕКВАТНО.
3. До цих пір зебіли не можуть "родити в муках" закон яким підробникам будуть давати реальні строки та адекватне покарання. Ну це ж зовсім ТУПО забороняти людям пересуватись, працювати, а в цей же час сотні дебілів клепають "бомажки" і запросто продають зовсім без палева на банківські карти та пересилають їх новою піхвою (котра активно допомагає всякій сволоті бо бобло)
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19.11.2021 21:19 Відповісти
так что, они больше не будут получать по 4000$ как обещал зеленский?
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20.11.2021 11:08 Відповісти
 
 