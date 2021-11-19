3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
3 тисячі 415 вчителів в Україні відсторонені від роботи у зв’язку з відсутністю щеплення від коронавірусу.
Про це розповіли в Міністерстві освіти та КМДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада відсторонено від роботи 3 415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - розповіли в міністерстві.
Наразі 67,1 тисячі працівників закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.
Водночас повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 960,1 тисячі працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників).
Ще 156,9 тисячі (або 13,2%) педагогів отримали одне щеплення від коронавірусу.
Згідно з відповіддю КМДА, у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.
Будь ласка, зачекайте...
https://rivne.media/news/zabahato-pasazhiriv-yak-sud-karav-shistokh-rivnenskikh-vodiiv-marshrutok-51548
Ну так всё правильно.Судьи понимают,что это всё незаконная хрень,вот и не кошмарят людей.
С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для всех граждан и жителей страны, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили власти республики.
C января 2021 года Чехия достигла максимального показателя лиц, заболевших коронавирусом - 22 479 человек. Только в ноябре от коронавируса скончались 848 жителей страны, тогда как в октябре 2021 года количество умерших от коронавируса составило 333 человека.
Такие меры вводят и Словакия, и Греция, dw.
Словакия запретит не привитым людям посещать рестораны, магазины с товарами первой необходимости, заниматься спортом и массовыми мероприятиями.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что ограничения для не привитых граждан будут ужесточены, поскольку уровень инфицирования в стране остается высоким.
С понедельника только вакцинированным людям будет разрешен вход в общественные места, такие как кинотеатры, театры, бары, таверны, парикмахерские и тренажерные залы
https://mignews.com/news/politic/strany-evropy-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivityh.html
Тенденции количества случаев COVID-19 и смертей в США, сообщенных CDC, по штатам / территориям
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailydeaths
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.
Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.
Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.
Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.
В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.
https://mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
Для непривитых австрийцев усилили карантин
В Австрии правительство решило усилить карантин для граждан, которые не сделали прививку против коронавируса.
По данным Deutsche Welle, соответствующие ограничения вступают в силу с 15 ноября.
Карантин вводится на 10 дней с возможностью продления. Он затронет примерно два миллиона австрийцев.
Им будет запрещено покидать дом без крайней необходимости. Также они лишены права на посещение ресторанов, туристических объектов и других мероприятий.
https://mignews.com/news/health/dlya-neprivityh-avstrijcev-usilili-karantin.html
В Австрии вводят локдаун для невакцинированных
Начиная с понедельника, 15 ноября, в Австрии вводятся строгие ограничения (локдаун) для тех граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает DW.
О новых мерах объявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.
"Мы должны повысить уровень вакцинации. Сейчас у нас позорно низкий уровень", - заявил он.
Строгие ограничения предполагают, что те, кто не вакцинировался и не переболел, смогут покидать свои дома только для походов в продуктовые магазины, аптеки, на работу или прогулку. Для непривитых будут недоступны посещения ресторанов, клубов, торговых центров, парикмахерских и других общественных мест.
Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Отмечается, что правила локдауна не коснутся детей до 12 лет.
https://mignews.com/news/politic/v-avstrii-vvodyat-*******-dlya-nevakcinirovannyh.html
Власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с понедельника 22 ноября. Эти меры коснутся всех жителей страны вне зависимости от их иммунного статуса, несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что привитые граждане смогут избежать ограничений.
"К сожалению, мы не сможем ограничиться среднесрочными мерами, нам необходимо действовать прямо сейчас.Федеральное правительство, а также главы регионов согласны в том, что у нас нет другого выбора, кроме, как ввести ограничительные меры для всех граждан", - заявил в ходе пресс-конференции федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг.
В странах Европы продолжает бушевать пандемия коронавируса. Растет количество новых случаев заражения и количество погибших от COVID-19. В связи с этим, как сообщает Euronews, ряд стран усиливает меры ограничения, чтобы преодолеть заболеваемость.
Самой радикальной в этом вопросе стала Австрия. Там ввели общенациональный локдаун, который стартует 22 ноября. Кроме этого, там уже начал действовать локдаун для непривитых граждан. Последней мерой борьбы с коронавирусом стало введение в Австрии обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года. Как сообщает пресса, власти в Австрии ожидают столкновений на митингах против вакцинации.
Германия также ужесточает меры борьбы с коронавирусом. Канцлер Ангела Меркель заявила, что более строгие меры будут применены к непривитым гражданам. Немецкие партии призывают закрыть бары, рестораны и положить конец крупномасштабным общественным мероприятиям.
В Чехии растет количество новых случаев заражения. В связи с этим, с понедельника только вакцинированные жители страны смогут посещать общественные мероприятия и места. Такие же правила будут введены в Греции и Словакии.
Швеция также идет на радикальные меры и вводит COVID-паспорта для внутреннего использования, хотя раньше они использовались только для путешествий. Без документа о вакцинации шведы не смогут посетить различные мероприятия и места отдыха.
В Ирландии всех работающих людей переводят на удаленный формат работы, если нет необходимости в другом. Также в стране расширяется зона действия COVID-паспортов: теперь их будут требовать в кинотеатрах, театрах и других местах. К подобным мерам прибегли в Бельгии, где обязали граждан носить маски везде, где это возможно, а также переводят людей на "удаленку".
Ранее в Нидерландах был введен локдаун, что привело к вспышке народного гнева. В Роттердаме прошла демонстрация, которая закончилась стрельбой и столкновениями с полицией.
На данный момент, больше всего от пандемии страдают Болгария и Румыния, где в больницах не хватает мест, а неэкстренные операции отложены на неопределенный срок. Страны Европы даже предложили Румынии помощь с лечением больных.
В Латвии непривитым депутатам запретили появляться в парламенте, а обычным невакцинированным гражданам ограничен досуг вне дома.
Дания снова объявила коронавирус опасным заболеванием и ввела цифровые пропуски, обязательные для посещения общественных мест: ночных клубов или кафе или для сидения в помещении в ресторанах.
Напомним, что ранее ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса и единственным местом, где смертность от COVID продолжает расти.
https://mignews.com/news/politic/obyazatelnaya-vakcinaciya-i-*******-evropa-usilivaet-borbu-s-covid.html
Глава государственной вaкцuнной комиссии Германии: "Вakцuнация на самом деле больше не помогает в преодолении острой ситуации в настоящий момент. Мы не сможем прервать четвертую волну вakцuнацией".
https://presse-augsburg.de/stiko-chef-impfungen-reichen-nicht-gegen-vierte-welle/762067/
Вот главный сайт в ЕС ,той организации, которая оценивает риски и выдает рекомендации.
Где твои ***** очи увидели провал вакцинации???
Совсем заврался антивакс-пистунишка. Палицаи в Нидерландах молодцы. Вчера хорошей писты таким как ты выписали.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
Агентство Европейского Союза
Вакцинация от COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/vaccines
1. Короновак НЕ визнаний в Європі. Це фіаско та апогей тупості коМАНДИ АБО хтсь зробив дуже гарний гешефт.
2. ДО вакцинації добровільноїх чи не зовсім ви підписуєте бомагу, що аж щось - САМ дурак. Хоча очевидно, якщо держава фактично змушує людей вакцинуватись то в випадку значної шкоди здоровю вона повинна цю людину і забезпечувати АДЕКВАТНО.
3. До цих пір зебіли не можуть "родити в муках" закон яким підробникам будуть давати реальні строки та адекватне покарання. Ну це ж зовсім ТУПО забороняти людям пересуватись, працювати, а в цей же час сотні дебілів клепають "бомажки" і запросто продають зовсім без палева на банківські карти та пересилають їх новою піхвою (котра активно допомагає всякій сволоті бо бобло)