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В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати

Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде  представлений найближчим часом.

"Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром", - розповіла заступник міністра.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.

В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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То боти падаляка працюють.
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19.11.2021 16:31 Відповісти
Та ні, це тому що довіра громадян до соцмереж більша ніж до МОЗ.
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19.11.2021 17:41 Відповісти
Очень простое решение - собрать всех там, где янык йолку хотел поставить... Как раз самое время.
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19.11.2021 16:42 Відповісти
Нічого дивного. Класика - лохи повинні страждати. Тільки Зе вже загрався в цю класичну гру.
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19.11.2021 16:51 Відповісти
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19.11.2021 16:54 Відповісти
Запомните главное...пин-код от карты никому назвать нельзя..
Только номер карты на которую хотите получит тысячу и до какого месяца действует карта...
А что бы ускорить перевод нада еще три цифры с обратной стороны карты назвать...😁
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19.11.2021 16:59 Відповісти
Я ж казала, що ця ЗЕтисяча - це буде клондайк для шахраїв. Вже почалося.
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19.11.2021 17:22 Відповісти
Та вже телефонують, просять номер картки та або пін або 3 цифри на звороті. *Ето для того, шобы вам прислать недововину тысчу*
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19.11.2021 17:45 Відповісти
скажи тисяча !
- тисяча !
- у тебе голова крисяча
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19.11.2021 18:05 Відповісти
 
 