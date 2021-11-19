В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство охорони здоров'я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19.
Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За її словами, офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде представлений найближчим часом.
"Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром", - розповіла заступник міністра.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.
В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.
Будь ласка, зачекайте...
Только номер карты на которую хотите получит тысячу и до какого месяца действует карта...
А что бы ускорить перевод нада еще три цифры с обратной стороны карты назвать...😁
- тисяча !
- у тебе голова крисяча