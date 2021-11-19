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Новини Політика України
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"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання "вагнерівців"? Чи є при владі ворожі агенти? Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?

Ефір "Свободи слова Савіка Шустера" розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада о 21:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

  • Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни;

  • Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії во "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);

  • Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);

  • Роман Костенко, народний депутат, "Голос", полковник Служби безпеки України;

  • Олексій Жмеренецький, народний депутат, "Слуга народу", член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет";

  • Яніна Соколова, журналістка, телеведуча;

  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр україни (2016-2019);

  • Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;

  • Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

  • Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

  • Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест – Акванова";

  • Маріс Куніскіс, генеральний директор ДЕТЕК ВДЕ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
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19.11.2021 16:58
+10
Олег Леусенко:
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
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19.11.2021 16:58
+8
Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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19.11.2021 17:10
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Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
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19.11.2021 16:58 Відповісти
Не коверкай фамилии ! Сколько раз повторять,не Мордохамия а Хламидия !
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19.11.2021 17:03 Відповісти
блін, він же Агрохімія!
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19.11.2021 17:36 Відповісти
"Ара-хам" - может то "партийная кличка"? - а может их два, или даже больше?
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19.11.2021 17:54 Відповісти
Арахноид! А всеврете.
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19.11.2021 18:09 Відповісти
Сер-гей у Португалії зі своєю хвойдою кацапською,шукає куди тікати мабуть
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19.11.2021 17:53 Відповісти
ето у ніх сємєйноє:
бабка в "Радписі" за письмєннікамі ідєологічєскі наблюдала, а оно чєрєз Укрзалізніцу - за Порошенкой
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19.11.2021 19:21 Відповісти
Олег Леусенко:
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
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19.11.2021 16:58 Відповісти
І до чого твій висер? Просто приперло, а чи як?
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19.11.2021 18:06 Відповісти
😂зеИУДА со своей 👿д'ерьмачкой угадились прийти , спустив своих бешенных бультельерш (верещучка) и прихвостней разного пошиба !!!🤮🤮🤮
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19.11.2021 18:53 Відповісти
Чи хоча б Стерненка. Як гімна в рота понабирали. Бо ж не можна шавкам гавкать на хазяїна.
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19.11.2021 21:01 Відповісти
То есть они если и прийдут, что сомнительно, сразу же выйдут вон.
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19.11.2021 16:59 Відповісти
Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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19.11.2021 17:10 Відповісти
Розслідування Bellingcat: хто насправді приймає рішення в Україні | ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Олег Семінський (фракція "Слуга народу"), Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер.
Не пропустіть! Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:45 - прямий етер на телеканалі "Еспресо" та ютуб 5-го телеканалу за вищенаведеною ссиллю
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19.11.2021 17:45 Відповісти
устроили тут вакханалию, зелю с ярмаком ни за шо обозвали земляными червяками, а вдруг те вбидятся и уйдут на север?
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Никто их из страны не выпустит -будут брыкаться,то перед смертью вспомнят Чаушеску
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19.11.2021 18:06 Відповісти
А им в любом случае, рано или поздно, на северо-восток бежать придется.
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19.11.2021 19:14 Відповісти
Очередной звездешь, на мое благосостояние никак не повлияет.
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Гугл переводчик ..
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19.11.2021 18:04 Відповісти
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19.11.2021 17:52 Відповісти
Катлета разом з підопічним Єрмака депутата ВР спортсмена-бандита Тедеєва ( зрозуміло, що агент Кремля був не помічнком Тедеєва а куратором) так от , Котлета та Тедеєв були членами однієї ОПГ Савлохова
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Та хіба зрозумієш незрозуміле, та ще і висловлене зарозумілим!
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19.11.2021 18:31 Відповісти
Министр Юстиции Мордора находится с визитом в Нидерландах.Видно готовит им очередную бяку по МН 17.
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19.11.2021 17:52 Відповісти
Напиши письмо зекрысе об этом -может отвлечется от обгаживания памперсов
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19.11.2021 18:03 Відповісти
название недвусмьісленное. еще и фотку прилепили клоуна с хермаком
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19.11.2021 17:56 Відповісти
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року.

Джерело: Буданов в ефірі ток-шоу "Право на владу" 18 листопада, коментуючи у включенні розслідування Bellingcat

НУ І ХТО ВІРИТЬ БУДАНОВУ?
Він захищає Єрмака , а значить... скидає провину на Бурбу?
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19.11.2021 17:58 Відповісти
Бурба не може добитися підпису під протоколом своїх свідчень ТСКБЕЗУМНОЇ ,,, ТЕПЕР ВОНИ СФАЛЬСИФІКУЮТЬ ЙОГО , Й КОЛИ ВІН НЕ ЗАХОЧЕ ПІДПИСАТИ ФАЛЬСИФІКАТ, ПОВНІСТЮ ЗВАЛЯТЬ НА БУДАНОВА РІШЕННЯ ЗІРВАТИ СПЕЦОПЕАЦІЮ
А ЧИ ЦЕ ВРЯТУЄ ЇХ?
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19.11.2021 18:02 Відповісти
Ахахаха)))зекрыса прислала вместо себя шавок -как ожидаемо
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19.11.2021 18:01 Відповісти
Сейчас будет бимба. Вернее, три бимбы.

Во-первых, попытка заказать Романа Лещенко - это не фейк и не постановка. Мне подтвердили несколько источников, которым я полностью доверяю и которые меня ни разу не подводили. И я удивлён. Но только информацию об этом должны были дать позже. А заказ киллерам был. И это первая бимба.

Во-вторых, это было не покушение на министра Романа Лещенко, а разборки между бывшими партнёрами, один из которых является Лещенко. И его работа на должности министра абсолютно ни при чем. Просто Роман кинул американца на несколько... миллионов. И это не миллионы гривен. Так что нет там никакой политики. Конфликт и кидок был до похода Лещенко в правительство. Зато есть понимание того, кого Зеленский в правительство набрал. И это бимба номер два.

В третьих, мне точно известно, что именно Зеленский лично звонил и приказал Монастырскому дать немедленно в эфир всю информацию о покушении, чтобы перебить в информполе вагнергейт. Дело в том, что у Зеленского истерика и реально бомбит от вагнеровцев. И это бимба номер три. Пожалуй самая важная. Значит не так уж безразлична эта ситуация власти.

И маленький довесочек ко всему этому. По свидетельству сотрудников Держзема и правоохранительных органов за Романом Лещенко есть "интересный" шлейф земельных делишек. Осталось понять согласится ли Зеленский показать, что он отправил в Кабмин нечистого на руку министра или будет покрывать его, как Трухина, Клочко и Ермака. Скоро все станет понятно. А истории там с землёй такие, что диву даешься. И начинаешь понимать, почему власть так активно толкала ТАКОЙ закон о земле. Кое-кто на этом хорошо нагрелся. Сейчас хорошо нагрелся.

Борислав Береза
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19.11.2021 18:03 Відповісти
Елка скоро
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19.11.2021 19:13 Відповісти
интересная передача должна получиться - завтра посмотрю
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Там онлайн голосування будуть. Треба опустити дебілів.
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19.11.2021 18:07 Відповісти
Свобода Слива с Янкой Соколовой
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19.11.2021 18:19 Відповісти
Щось в цьому списку запрошених не бачу двох "верхніх" осіб. Навіщо вони "вирвані із контексту"?
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19.11.2021 18:35 Відповісти
А как там с зепредателями вроде шустик звал их и что
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19.11.2021 19:12 Відповісти
Делаем ставки - приедут Зеля с советником своим, чі ні....

уверен - не приедут....
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19.11.2021 19:20 Відповісти
 
 