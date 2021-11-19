"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"
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Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання "вагнерівців"? Чи є при владі ворожі агенти? Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?
Ефір "Свободи слова Савіка Шустера" розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада о 21:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
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Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни;
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Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;
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Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
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Юлія Тимошенко, лідер партії во "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);
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Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);
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Роман Костенко, народний депутат, "Голос", полковник Служби безпеки України;
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Олексій Жмеренецький, народний депутат, "Слуга народу", член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";
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Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет";
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Яніна Соколова, журналістка, телеведуча;
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Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр україни (2016-2019);
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Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;
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Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
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Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
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Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
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Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест – Акванова";
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Маріс Куніскіс, генеральний директор ДЕТЕК ВДЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
бабка в "Радписі" за письмєннікамі ідєологічєскі наблюдала, а оно чєрєз Укрзалізніцу - за Порошенкой
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Олег Семінський (фракція "Слуга народу"), Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер.
Не пропустіть! Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:45 - прямий етер на телеканалі "Еспресо" та ютуб 5-го телеканалу за вищенаведеною ссиллю
Джерело: Буданов в ефірі ток-шоу "Право на владу" 18 листопада, коментуючи у включенні розслідування Bellingcat
НУ І ХТО ВІРИТЬ БУДАНОВУ?
Він захищає Єрмака , а значить... скидає провину на Бурбу?
А ЧИ ЦЕ ВРЯТУЄ ЇХ?
Во-первых, попытка заказать Романа Лещенко - это не фейк и не постановка. Мне подтвердили несколько источников, которым я полностью доверяю и которые меня ни разу не подводили. И я удивлён. Но только информацию об этом должны были дать позже. А заказ киллерам был. И это первая бимба.
Во-вторых, это было не покушение на министра Романа Лещенко, а разборки между бывшими партнёрами, один из которых является Лещенко. И его работа на должности министра абсолютно ни при чем. Просто Роман кинул американца на несколько... миллионов. И это не миллионы гривен. Так что нет там никакой политики. Конфликт и кидок был до похода Лещенко в правительство. Зато есть понимание того, кого Зеленский в правительство набрал. И это бимба номер два.
В третьих, мне точно известно, что именно Зеленский лично звонил и приказал Монастырскому дать немедленно в эфир всю информацию о покушении, чтобы перебить в информполе вагнергейт. Дело в том, что у Зеленского истерика и реально бомбит от вагнеровцев. И это бимба номер три. Пожалуй самая важная. Значит не так уж безразлична эта ситуация власти.
И маленький довесочек ко всему этому. По свидетельству сотрудников Держзема и правоохранительных органов за Романом Лещенко есть "интересный" шлейф земельных делишек. Осталось понять согласится ли Зеленский показать, что он отправил в Кабмин нечистого на руку министра или будет покрывать его, как Трухина, Клочко и Ермака. Скоро все станет понятно. А истории там с землёй такие, что диву даешься. И начинаешь понимать, почему власть так активно толкала ТАКОЙ закон о земле. Кое-кто на этом хорошо нагрелся. Сейчас хорошо нагрелся.
Борислав Береза
уверен - не приедут....