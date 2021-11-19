"Шпион, выйди вон": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про винних у зриві затримання "вагнерівців"

Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання "вагнерівців"? Чи є при владі ворожі агенти? Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?

Ефір "Свободи слова Савіка Шустера" розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада о 21:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії: