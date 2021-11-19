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Кабмін провокує нову кризу у відносинах з інвесторами через ситуацію із "зеленим" кредитом ЄС, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін провокує нову кризу у відносинах з інвесторами через ситуацію із

Політичні маніпуляції з платежами інвесторам у відновлювані джерела енергії провокують нову кризу щодо українського уряду та інвесторів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на статтю агентства Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Суперечка навколо зелених тарифів та очевидне маніпулювання платежами за електроенергію в політичних цілях створювало проблеми уряду. Проблеми торкнулися того сектору, який залучив реальні прямі іноземні інвестиції. Була надія, що "зелені" облігації "Укренерго" і виплата всіх боргів перед виробниками поклала б край конфлікту, але, схоже, він тільки створив новий. DTEK Renewables готується до "правового захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та її інвестору", - повідомляє Bloomberg.

За оцінками агентства, скандал навколо затримки із розрахунками за боргами перед "зеленими" інвесторами в Україні лише розростається.

Агентство зазначає, що відновлювані джерела енергії є основою модернізації державного сектору енергетики. Згідно з декларованими планами уряду, частка ВДЕ в структурі генерації має досягти 25% від загального обсягу в найближчому майбутньому.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.

Автор: Володимир Янченко
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The Show Must Go On.
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19.11.2021 16:53 Відповісти
ЕС, покупай эту зелёное электричество у Ахметки и Ко, поддержки их. У Украины нет денег на европейские капризы.
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19.11.2021 16:57 Відповісти
Раньше надо было думать.Теперь поздно - договор подписан, товар поставлен. Продавец требует оплату. В чем он не прав?
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19.11.2021 17:06 Відповісти
"договор подписан" - кем?
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19.11.2021 17:23 Відповісти
Государством Украина , слышал о таком ?
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19.11.2021 17:27 Відповісти
Слышал. Где можно посмотреть подпись?
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22.11.2021 10:07 Відповісти
Шахрайские договора всегда можно отменить и деньги сберечь. Было бы желание.
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Шахраї тільки підписують договори а потім їх не виконують
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19.11.2021 17:47 Відповісти
Конечно можно.Только этого никто не делает. А пока договор действует.И по нему еще придется неустойку платить.
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Ахметка все делает правильно. А Зеля проосто прикрывает зад своим горе-менеджерам в энергетике сваливая вину на зелёную энергетику.
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Они слишком глупы, чтобы понимать это.
2,5 года четко показали, что зелёная команда понятия не имеет по каким правилам строятся успешные экономики.
Это жесть! Всё давно известно, но существа демонстриуют абсолютную безграмотность. А тех кто их критикует - тупо устраняют. Тем самым идут хрен знает куда с ускоренными темпами.
Вот как дуракам доказать, что идея с инвестняней - это абсурд?
То есть бизнес в 200 млн баксов будет зависеть не от отлаженной судебной системы, а от какого то недоумка от власти?! Которого ни уволить и не заменить? А вдруг власть поменяется?
Они профаны по факту. А ведь люди не меняются,,,
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24.11.2021 16:43 Відповісти
 
 