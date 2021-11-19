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Новини Політика України Убивство Шеремета
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суд (8037) запобіжний захід (365) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164) Дугарь Яна (121)

Суд у справі Шеремета продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд у справі Шеремета продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим
Фото: СЕНС Україна

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої у справі — Яни Дугарь, до 19 січня 2022 року.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу — задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно", - поінформувала головуюча суддя.

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Також суд продовжив нічний домашній арешт для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) теж на 2 місяці — по 19 січня 2022 року, - та строк дії обов’язків для Дугарь - по 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
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Топ коментарі
+17
що, ще остаточно не визнали, що Зе+Сабаков безвиних пов'язали?
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19.11.2021 17:00
+15
пора прекращать этот зеленый цирк
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19.11.2021 17:05
+15
их освободят когда зелёная гнида коксом удавится.
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19.11.2021 17:18
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Не при этой власти...
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Режиме зеУБЛЮДКОВ И ПОСЛУШНЫХ ХОЛУЕВ
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19.11.2021 18:19 Відповісти
Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00

срутся ЗЕ-****** спецуры ССО - боятся чтоб ночью не полететь к праотцам
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19.11.2021 18:44 Відповісти
що, ще остаточно не визнали, що Зе+Сабаков безвиних пов'язали?
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19.11.2021 17:00 Відповісти
пора прекращать этот зеленый цирк
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19.11.2021 17:05 Відповісти
Ну, що вони тягнуть кота за хвіст? Скільки часу уже пройшло? Чи закривайте справу, чи судіть?
Хоча слідчим і прокурорам усе норм, зарплата ні за що капає у кишені
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19.11.2021 17:15 Відповісти
их освободят когда зелёная гнида коксом удавится.
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19.11.2021 17:18 Відповісти
Лукашеску завалил Шеремета без проблем,потому что предал колхозника,удрав на РАБссию,а следом и в Украину...это давняя история... и пахнет КГБшным дерьмом...

Тьфу пля...
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19.11.2021 17:20 Відповісти
Наша власть не умеет другим людям прощать свои ошибки. Потому этот спектакль продолжается. Оплачивать моральный ущерб будут уже при другизхпрезидентах и других судьях.
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19.11.2021 17:23 Відповісти
Монастирський буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.



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Тобто ніколи, оскільки ця липова справа не буде направлена до суду. Влада, а зокрема Зеленський, прекрасно розуміє, що

в суді справа розвалиться і як тоді бути всім тим Аваковим, Зеленським, Рябошапкам, Венедіктовим та іже з ними. Все буде просто: дочекаються, коли всі ті, кого я перерахував зійдуть з політичної арени, справу викинуть в смітник і всім фігурантам тихенько виплатять компенсації за наш рахунок. А потрібно буде з кишені Зеленського.
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19.11.2021 17:23 Відповісти
А на следователей что ведут дело в суд чего не подается
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19.11.2021 17:24 Відповісти
Когда их посадят уже. Занимался лично Аваков и не мог их посадить?
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19.11.2021 17:25 Відповісти
Дерьмак сядет раньше.
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19.11.2021 17:27 Відповісти
Анекдот про мишей, які кололи я, але продовжували гризти кактус - то про зелее кривосуддя? 🤔
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19.11.2021 17:26 Відповісти
уже просто не знают как красиво выйти из этого тупика и отмыться...
ибо надо все начинать сначала - а все фактики подделывались и подгонялись под определенных людей и складывались (правда не всегда)))) в какую-то картинку... а теперь все с начала.... (с*ки)
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19.11.2021 17:26 Відповісти
В Белоруси исчезать бесследно начали конкуренты Лукашеску еще в 1999 году...,первым как ни странно был соратник Лукашеску, Захаренко который был министром внутьренних дел...,потом пошло поехало...исчезли бесследно Гончар,Красовский,в 2000 году исчез Дмитрий Завадский,друг Шеремета и коллега по работе на ТВ Белоруси...,позже Шеремет узнал как похищали и убивали Завадского,узнал и фамилии офицеров КГБ которые убивали Завадского...

Все похождения фюрера Лукашеску давно известны...,надо только мозги включить вместо майонеза...
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19.11.2021 17:34 Відповісти
здається суддя голуб настільки зашкварена, що втрачати нічого
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19.11.2021 17:35 Відповісти
После последних "выборов" в Белоруське в августе прошлого года бесследно исчезли более 1000 белорусов,среди них много молодых девушек...
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19.11.2021 17:42 Відповісти
Крысу колхозную пора в Гаагу...
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Щось відчуваю, що компенсації тим людям будуть виплачувати платники податків.
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19.11.2021 17:43 Відповісти
то , я пам"ятаю аваков рябошапка та зеленський анонсували, що ці троє вбили шеремета. Цікаво, хто їх під таку подлянку підставив? Це ж ганьба суцільна. Президент, прокурор та міністр - лошари.
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19.11.2021 17:47 Відповісти
я не антисеміт.
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19.11.2021 20:01 Відповісти
до сих пор еще нет ?

странный Вы человек !
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19.11.2021 20:38 Відповісти
Христо Грозеву и Белингкету пора заняться хунтой колхозного Таракана...у подобных преступлений срока давности не бывает...
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19.11.2021 17:50 Відповісти
тока вот где чичас найти красные кроссовки?
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19.11.2021 17:53 Відповісти
Белоруская журналистка Катерина Андреева нашла по всей Белоруси пару сотен боевиков Лукашеску которые воевали на стороне обдроченцев ОРДЛО с 2014 года...,рано или поздно их Гсподь заберет навечно к себе в гости...книга Андреевой " Белорусский Донбасс" есть в свободной продаже...
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19.11.2021 18:01 Відповісти
Зе работает на Луку и Путина.
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19.11.2021 18:05 Відповісти
ЗЕ не працює, він відпочиває в "теплій ванні".
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19.11.2021 18:20 Відповісти
за него дьЕрмак вкалывает
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19.11.2021 20:40 Відповісти
Тянуть резину до бесконечности нельзя, лопнет. А с "резиной" по этому делу тяни не тяни, оно точно "лопнет". Это уже определилось, когда фигурантам изменили меру пресечения на более мягкую
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19.11.2021 18:18 Відповісти
не лопнет, а даст по лбу тем кто тянул эту "резину"
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19.11.2021 20:45 Відповісти
Аби ж то, бо ще отримають не по лобі, а підвищення по службі
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19.11.2021 21:51 Відповісти
є така хитра наука - сопромат

вивчає силу удару по лобешніку розтягнутої резіни
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19.11.2021 22:43 Відповісти
 
 