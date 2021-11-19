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Ситуація з блокуванням коштів "зеленими" інвесторами по дзвінку з уряду вже вплинула на економіку України, - Гройсман

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ситуація з блокуванням коштів

Вибірковий і неповний розрахунок з виробниками "зеленої" енергії за рахунок випуску цільових єврооблігацій матиме негативний вплив на репутацію країни в очах іноземних інвесторів і вже має вплив на економіку України.

Про це заявив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ.

"З цього приводу пише міжнародна преса. Я бачив передруковані витримки і оригінальні медіа міжнародних авторитетних видань – всі кричать караул. Пишуть, що з Україною не можна мати справу. Чому? Тому що наша влада абсолютно недбало ставиться до виконання законів. Подобається приватна компанія, чи ні – потрібно діяти у відповідності до законів. Я уявити собі не можу, щоби я, як прем’єр-міністр, знімав слухавку і казав керівнику банку або державної компанії, кому платити, а кому ні. Мають бути рівні правила гри", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Гройсмана, поточна ситуація з погашенням заборгованості виробникам енергії з відновлювальних джерел негативно впливає в цілому на довіру до України.

"Коли запозичують гроші у світових міжнародних структур для розрахунку за "зелену" електроенергію всередині країні, причому на виконання договору, який діюча влада підписали з усіма гравцями ринку, а потім частину віддають, а частину ні. Адже певна компанія не подобається, тому що вона, можливо, незговірлива у чомусь. Це не просто неприпустимо, це негативно впливає на репутацію нашої країни", - відзначив він.

Експрем'єр-міністр України заявив, що ситуацію з використанням "телефонного права" для блокування розрахунків з "зеленими" виробниками необхідно кваліфікувати як корупцію і тиск на реальний бізнес. "Це величезна проблема для України. Вона буде і вже позначається на економіці", - додав він.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться про те, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
як там Ігорь Валєріч, не хворіє?
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19.11.2021 17:41
+5
Я не зеленый слизняк, я не продаюсь.
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19.11.2021 17:56
+4
Адвокат каломойши?
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19.11.2021 17:52
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Гнойсман, на кого ты с Ахметков работаешь что подсираешь Украине? Таких ***** во время войны к стенке ставили без суда
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19.11.2021 17:36 Відповісти
як там Ігорь Валєріч, не хворіє?
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19.11.2021 17:41 Відповісти
Врач Ахметова?
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Адвокат каломойши?
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19.11.2021 17:52 Відповісти
Затычка Ахметова?
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19.11.2021 17:54 Відповісти
Я не зеленый слизняк, я не продаюсь.
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19.11.2021 17:56 Відповісти
Полезный идиот?
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Не думаю. Ты, скорее всего, идейный дерьмаковец. Хотя, может быть, и на подсосе у жулика и бандита Бени. Одно другому у зеленой слизи не мешает.
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19.11.2021 18:06 Відповісти
дуняша, как тебе удается одновременно у бени и у клоуна брать? два рта?
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19.11.2021 18:31 Відповісти
У тебя в нике ошибка. В слове "shit "
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Это не ошибка а маскировка!
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19.11.2021 17:47 Відповісти
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19.11.2021 17:49 Відповісти
В дерьме живёшь, что связываешь с ним звучание?
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19.11.2021 17:52 Відповісти
Да нет, в Бенином дерьме живешь ты. И с удовольствием его хаваешь.
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19.11.2021 17:55 Відповісти
какое дерьмо, зелебобик? тебе сказали вчерашний ужин - значит ешь
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19.11.2021 18:32 Відповісти
Гнойсман, не п****ди. МВФ одобрило Украине очередной транш. Так что обосрись от злобы со своими хозяевами. И вообще отрезать вас от общей сети и крутите ваши зельоные педали
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19.11.2021 17:38 Відповісти
Да не, вроде нет тут ни Шефиров, ни Бени, ни Зельцмана.
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19.11.2021 17:45 Відповісти
Ага. Гнойсман истинный козак
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19.11.2021 17:47 Відповісти
Такой же, как Косоворотько и ваш хозяин Беня.
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19.11.2021 17:49 Відповісти
А думка, що це малайський міжсобойчик у макітру не приходила?
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19.11.2021 18:01 Відповісти
Жидомасоны?
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19.11.2021 18:03 Відповісти
Достатньо подивитись хто володіє активами країни і як різні етнічні групи представлено у владі пропорційно їх чисельності.
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19.11.2021 18:08 Відповісти
о, вот и всевидящее око. давай, выкладывай, не томи
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19.11.2021 18:33 Відповісти
Інформація присутня у відкритих джерелах.
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19.11.2021 18:41 Відповісти
дайвай джерела. десь запал твій подівся, ідейний борець з жидорептілоїдами
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19.11.2021 19:00 Відповісти
Назвить призвіща не єврєїв у нашої владі
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19.11.2021 20:14 Відповісти
лол. я не повинен нікому нічого доводити. я просив розкрити тему, хоч якось аргументувати. що я бачу? ниття
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19.11.2021 20:32 Відповісти
а вдочерите тебе не треба?
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19.11.2021 20:56 Відповісти
Почему из-за поребриковые тролли настолько глупы что палятся с первых комментариев???
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19.11.2021 17:46 Відповісти
Кастинг на роль преза для Ахметова продолжается.
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19.11.2021 18:14 Відповісти
Прохання до редакторів Цензору. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на один момент в тексті цієї теми: "Я бачив передруковані витримки і оригінальні медіа міжнародних авторитетних видань..." Тут, замість слова "витримки", доречно використати відмінювання українського слова "шпальти":"Я бачив передруковані шпальта...", бо слово "витримки" це пряма калька з російської, котра в цьому контексті робить речення кумедним, на кшталт російсько-українськго перекладу "Пол Маккартни - Підлога Маккартні". P.S. Між тим, дуже тішуся з того, що Цензор, нарешті, україномовний. Це дуже добре!
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19.11.2021 18:25 Відповісти
Гройсман прав. Страна падает в пропасть.
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19.11.2021 18:37 Відповісти
Це мабуть дежавю.
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19.11.2021 18:42 Відповісти
Ну то что грося лег под ахметку и кошка не ходи такой же как зеплесень хитросделанный
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19.11.2021 19:10 Відповісти
Сбитый льотчик, убери свою ботоферму из фб сначала, а потом варнякай.
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19.11.2021 20:51 Відповісти
Хто б мені пояснив, навіщо Україні інвестиції від яких Україна має лише збитки, від яких ростуть ціни і в осінньо/зимовий максимум бракує потужності, хоча побудовано еквівалент восьми атомних блоків?
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19.11.2021 21:28 Відповісти
гнойсман виліз повоняти. А цей покидьок в курсі СКІЛЬКИ в різних країнах коштує це зелене гівно? В євро. А зарплати в євро він дивився премер-херів? ЯК може бути в нас така ціна? Та й замути цю тему ригоублюдки для свого ринада махмедова. Рило не репне від бабла у інвесторів? Чи може гнойсман розкаже де в Україні є 100% ГАРАНТОВАНИЙ, безризиковий бізнес котрий відбивається за 3-4 роки повністю !!! ? крім цього не треба паритись, поклав і забув. Раз в місяць протерти від пилу та снігу зимою. ВСЕ. І ніяких нервів та роботи
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19.11.2021 21:36 Відповісти
 
 