Ситуація з блокуванням коштів "зеленими" інвесторами по дзвінку з уряду вже вплинула на економіку України, - Гройсман

Вибірковий і неповний розрахунок з виробниками "зеленої" енергії за рахунок випуску цільових єврооблігацій матиме негативний вплив на репутацію країни в очах іноземних інвесторів і вже має вплив на економіку України.

Про це заявив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ.

"З цього приводу пише міжнародна преса. Я бачив передруковані витримки і оригінальні медіа міжнародних авторитетних видань – всі кричать караул. Пишуть, що з Україною не можна мати справу. Чому? Тому що наша влада абсолютно недбало ставиться до виконання законів. Подобається приватна компанія, чи ні – потрібно діяти у відповідності до законів. Я уявити собі не можу, щоби я, як прем’єр-міністр, знімав слухавку і казав керівнику банку або державної компанії, кому платити, а кому ні. Мають бути рівні правила гри", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Гройсмана, поточна ситуація з погашенням заборгованості виробникам енергії з відновлювальних джерел негативно впливає в цілому на довіру до України.

"Коли запозичують гроші у світових міжнародних структур для розрахунку за "зелену" електроенергію всередині країні, причому на виконання договору, який діюча влада підписали з усіма гравцями ринку, а потім частину віддають, а частину ні. Адже певна компанія не подобається, тому що вона, можливо, незговірлива у чомусь. Це не просто неприпустимо, це негативно впливає на репутацію нашої країни", - відзначив він.

Експрем'єр-міністр України заявив, що ситуацію з використанням "телефонного права" для блокування розрахунків з "зеленими" виробниками необхідно кваліфікувати як корупцію і тиск на реальний бізнес. "Це величезна проблема для України. Вона буде і вже позначається на економіці", - додав він.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться про те, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.