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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ. Від початку доби окупанти 10 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ. Від початку доби окупанти 10 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, один український воїн отримав смертельне поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Причепилівки війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали позиції українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Авдіїівки російські наймнаці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кожен божий день, або поранений або вбитий. Хлопці, а коли будете писати, мов за те, що нашого воїна було поранено, 10 орків було угроблено? Коли перестануть гинути наші воїни, якщо у нас перемиря? Для чого нам тоді Байрактари і Джавеліни? Чому розвідка не виловлює командування сепарні та не відправляє їх до Гіві та Мотороли? Наші вояки не жертвенні ягнята.
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19.11.2021 17:27 Відповісти
Вже зовсім скоро зелена чувирла віддасть Україну ***** і війна закінчиться... Тому вони і не відповідають на обстріли і не спішать звільняти ОРДЛО.
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19.11.2021 18:03 Відповісти
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19.11.2021 17:28 Відповісти
В голові зеленого наркоші війни немає , так як вона закінчилась з приходом його до влади 😡

Світла пам'ять нашому Герою та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪
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19.11.2021 17:42 Відповісти
зєлі ніколи - він з Лєросом воює...

Вічна пам'ять воїну.
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Зе-наволоч, де "Байрактари"?!!!
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19.11.2021 17:46 Відповісти
R.I.P
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Окопная война 8 лет это то что нам надо в 21ом веке!! Ничего, потерпите воины! Судя по поговорке, что и палка раз в год стреляет, следующая ответка Байрактарами через...342 дня!!
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19.11.2021 19:09 Відповісти
Наши соболезнования.
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19.11.2021 19:44 Відповісти
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20.11.2021 00:20 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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20.11.2021 11:13 Відповісти
 
 