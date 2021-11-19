Американський регулятор схвалив використання бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосування бустерних доз вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech та Moderna для всіх дорослих.

Про це йдеться в пресрелізах компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили, що FDA розширило дозвіл на екстрене застосування бустерної дози їхньої вакцини проти COVID-19 для осіб віком 18 років і старше", - йдеться у заяві компаній Pfizer-BioNTech.

Компанія Moderna також розповсюдила аналогічний пресреліз на своєму сайті.

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"Moderna сьогодні оголосила, що FDA розширило дозвіл екстреного застосування бустерної дози її вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком 18 років і більше", - наголошується в документі компанії.

Додаткову дозу цих вакцин можна вводити через шість місяців після початкової повноцінної вакцинації схваленими FDA препаратами. Як повідомлялося раніше, всі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson віком від 18 років мають право на отримання бустеру через два місяці після вакцинації.

Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин має потенціал підтримувати високий рівень захисту проти COVID-19.

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Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18-64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання на коронавірус. Окрім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які зазнають зараження COVID-19 у зв'язку з особливостями професії.

Moderna раніше цього тижня скерувала запит до FDA на дозвіл застосування її бустерної дози. Pfizer та BioNTech зробили відповідний запит минулого тижня.