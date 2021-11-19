Американський регулятор схвалив використання бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих
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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосування бустерних доз вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech та Moderna для всіх дорослих.
Про це йдеться в пресрелізах компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили, що FDA розширило дозвіл на екстрене застосування бустерної дози їхньої вакцини проти COVID-19 для осіб віком 18 років і старше", - йдеться у заяві компаній Pfizer-BioNTech.
Компанія Moderna також розповсюдила аналогічний пресреліз на своєму сайті.
"Moderna сьогодні оголосила, що FDA розширило дозвіл екстреного застосування бустерної дози її вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком 18 років і більше", - наголошується в документі компанії.
Додаткову дозу цих вакцин можна вводити через шість місяців після початкової повноцінної вакцинації схваленими FDA препаратами. Як повідомлялося раніше, всі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson віком від 18 років мають право на отримання бустеру через два місяці після вакцинації.
Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин має потенціал підтримувати високий рівень захисту проти COVID-19.
Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18-64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання на коронавірус. Окрім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які зазнають зараження COVID-19 у зв'язку з особливостями професії.
Moderna раніше цього тижня скерувала запит до FDA на дозвіл застосування її бустерної дози. Pfizer та BioNTech зробили відповідний запит минулого тижня.
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От наші антивакси розумніші за всіх !
Если развивать иммунитет,заниматься спортом,пить чай с лимоном,разумно подбирать одежду(не переохлаждаться)можно вообще не болеть ОРВИ,как я например.
прошивкупрививку, которая защитит вас на следующие несколько коротких месяцев. Вы становитесь постоянным наркозависимым потребителем вакцин. И вы должны постоянно надеяться на то, что в следующем году формула вакцины не окажется неправильной. Вам также лучше надеяться, что обновления смогут обеспечить вашу безопасность на неопределенный срок, потому что существует также риск, что обновления будут становиться все менее эффективными по мере накопления ошибок предыдущих прививок.
Это заставляет по-новому взглянуть на фразу "доверять ученым". Теперь ваша жизнь будет буквально отдана на их милость.
Я уже не говорю о том, какую замечательную сделку получили производители вакцин - они освобождены от ответственности, и если что-то пойдет не так, то именно они будут решать проблему… с помощью новых бустеров!
И с каждой вакцинацией вы будете снова и снова играть в русскую рулетку с побочными эффектами: смерть, аутоиммунные заболевания, реактивация спящих вирусов, неврологические повреждения, свертывание крови и т.д.
(это для рекламы)
"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - сказав Ляшко.
https://www.5.ua/suspilstvo/liashko-rozpoviv-koly-ukraintsiv-pochnut-shchepliuvaty-tretoiu-dozoiu-covid-vaktsyny-261109.html
Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.
Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
https://www.youtube.com/watch?v=2Dyf_1NhkmI&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5