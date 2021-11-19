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Американський регулятор схвалив використання бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Американський регулятор схвалив використання бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосування бустерних доз вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech та Moderna для всіх дорослих.

Про це йдеться в пресрелізах компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Pfizer і BioNTech сьогодні оголосили, що FDA розширило дозвіл на екстрене застосування бустерної дози їхньої вакцини проти COVID-19 для осіб віком 18 років і старше", - йдеться у заяві компаній Pfizer-BioNTech.

Компанія Moderna також розповсюдила аналогічний пресреліз на своєму сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерною дозою вакцинуватимемо тоді, коли принаймні одне щеплення отримають 60% українців, - Ляшко

"Moderna сьогодні оголосила, що FDA розширило дозвіл екстреного застосування бустерної дози її вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком 18 років і більше", - наголошується в документі компанії.

Додаткову дозу цих вакцин можна вводити через шість місяців після початкової повноцінної вакцинації схваленими FDA препаратами. Як повідомлялося раніше, всі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson віком від 18 років мають право на отримання бустеру через два місяці після вакцинації.

Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин має потенціал підтримувати високий рівень захисту проти COVID-19.

Також дивіться: Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу COVID-вакцини, - Ляшко. ВIДЕО

Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18-64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання на коронавірус. Окрім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які зазнають зараження COVID-19 у зв'язку з особливостями професії.

Moderna раніше цього тижня скерувала запит до FDA на дозвіл застосування її бустерної дози. Pfizer та BioNTech зробили відповідний запит минулого тижня.
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Топ коментарі
+8
Та що там той американський регулятор...
От наші антивакси розумніші за всіх !
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19.11.2021 17:30
+7
Ну,что дошло наконец до ширанутых, кто стоит за всем этим? А мы, как вы там называете,антиваксеры, будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ, с которыми стоит обратиться к семейному врачу, диагноз сразу будет ковид-19.
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19.11.2021 17:39
+6
Наступний етап - введення міжбустерних доз... Якась лажа з цією вакцинацією. Проти кору два рази за життя щеплюєшся і не хворієш. А тут скоро треба буде щеплюватись в режимі 24/7...
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19.11.2021 18:21
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Та що там той американський регулятор...
От наші антивакси розумніші за всіх !
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19.11.2021 17:30 Відповісти
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19.11.2021 18:57 Відповісти
Ну,что дошло наконец до ширанутых, кто стоит за всем этим? А мы, как вы там называете,антиваксеры, будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ, с которыми стоит обратиться к семейному врачу, диагноз сразу будет ковид-19.
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19.11.2021 17:39 Відповісти
во время сезонных заболеваний ОРВИ где то около 10% заболевших болеют коронавирусом им диагноз ставится ОРВИ - данные 2005 г. Сейчас его ставят всем кто не привит , привитым табу - только ОРВИ
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19.11.2021 17:53 Відповісти
будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ.
Если развивать иммунитет,заниматься спортом,пить чай с лимоном,разумно подбирать одежду(не переохлаждаться)можно вообще не болеть ОРВИ,как я например.
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19.11.2021 18:06 Відповісти
Согласен, но не переохлаждаться и не болеть сезонными ОРВИ, не всегда получается. Даже если все лето проводил на природе и под солнцем, и ел кучу витаминов, осенью все равно происходит подстройка и настройка организма. Выражаясь современным языком, это как постоянные обновления антивирусных баз для антивируса. ну а насчет ширанутых, так они сами сделали свой выбор, заменив естественный иммунитет на жизнь от дозы к дозе. Короновирусом,которым вызывается большинство сезонных ОРВИ, можно болеть по несколько раз в год, но 80% людей этого даже не замечают, но если постоянно нагнетать панику, и кричать о новых и новых случаях заражения, то у многих просто едет крыша, и они согласны ширяться чем угодно.
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19.11.2021 18:42 Відповісти
о, еще кто-то знает про обновление баз... редко когда услышишь...
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19.11.2021 18:51 Відповісти
Дідовик, ти тепер Дудка?
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19.11.2021 19:02 Відповісти
Ваша вакцинация защищает вас только до тех пор, пока не появятся новые варианты, тогда подготовка, которую дала вашей иммунной системе предыдущая вакцинация, становится обузой, поскольку ваша иммунная система вместо того, чтобы защищать вас, повышает риск заболевания. Единственный способ защитить себя - это послушно сделать следующую "обновленную" прошивку прививку, которая защитит вас на следующие несколько коротких месяцев. Вы становитесь постоянным наркозависимым потребителем вакцин. И вы должны постоянно надеяться на то, что в следующем году формула вакцины не окажется неправильной. Вам также лучше надеяться, что обновления смогут обеспечить вашу безопасность на неопределенный срок, потому что существует также риск, что обновления будут становиться все менее эффективными по мере накопления ошибок предыдущих прививок.
Это заставляет по-новому взглянуть на фразу "доверять ученым". Теперь ваша жизнь будет буквально отдана на их милость.
Я уже не говорю о том, какую замечательную сделку получили производители вакцин - они освобождены от ответственности, и если что-то пойдет не так, то именно они будут решать проблему… с помощью новых бустеров!
И с каждой вакцинацией вы будете снова и снова играть в русскую рулетку с побочными эффектами: смерть, аутоиммунные заболевания, реактивация спящих вирусов, неврологические повреждения, свертывание крови и т.д.
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19.11.2021 20:12 Відповісти
Покайтесь черти окоянные! Анафема!

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19.11.2021 17:43 Відповісти
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19.11.2021 17:57 Відповісти
Наступний етап - введення міжбустерних доз... Якась лажа з цією вакцинацією. Проти кору два рази за життя щеплюєшся і не хворієш. А тут скоро треба буде щеплюватись в режимі 24/7...
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19.11.2021 18:21 Відповісти
выпил - закуси вакциной

(это для рекламы)
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19.11.2021 18:53 Відповісти
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19.11.2021 18:54 Відповісти
Я постоянно на форуме как Андрей Дудка, если вы следите. Просто банить пытались кривыми руками несколько раз.
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19.11.2021 19:05 Відповісти
Це відповідь для порохобандерівця про ДІДОВИКА.
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19.11.2021 19:09 Відповісти
м-дя... жалко, что вакцина не передается половым путем... от желающих привиться отбоя бы не было)))
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19.11.2021 19:21 Відповісти
Ляшко про бустерне вакцинування: воно буде
"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - сказав Ляшко.
https://www.5.ua/suspilstvo/liashko-rozpoviv-koly-ukraintsiv-pochnut-shchepliuvaty-tretoiu-dozoiu-covid-vaktsyny-261109.html

Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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19.11.2021 19:34 Відповісти
Коронавирусы, как и другие респираторные вирусы, постоянно производят бесконечный конвейер "вариантов", что делает невозможным длительный стадный иммунитет. Варианты - это нормально. Тревога, которую бьют наши органы здравоохранения по поводу "вариантов", и притворное сострадание фармацевтических компаний, спешащих разработать свежие бустеры, способные бороться с вариантами, - это фарс, такой же, как преувеличенное удивление по поводу восхода солнца на востоке.
Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.
Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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19.11.2021 19:43 Відповісти
Массовый Переполох в Европе.
https://www.youtube.com/watch?v=2Dyf_1NhkmI&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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19.11.2021 20:03 Відповісти
набежали расеянские боты-антивакционеры.
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20.11.2021 08:12 Відповісти
Угроза из советской коммедии-"Всю жизнь на лекарства работать будешь!", звучит уже те так смешно...
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21.11.2021 10:44 Відповісти
 
 