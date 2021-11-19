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Лише 15% хворих на коронавірус потребують лікування антибіотиками, але вживають їх 75%, - професор

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Лише 15% хворих на коронавірус потребують лікування антибіотиками, але вживають їх 75%, - професор

Лише близько 15% хворих на коронавірус потребують лікування антибіотиками, але вживають їх 75% хворих.

Про це повідомив професор, завідувач кафедри клінічної фармакологічної та клінічної фармації Національного медичного університету Микола Хайтович на пресбрифінгу в Центрі громадського здоровʼя, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.

Таке активне споживання антибіотиків сприяє утворенню нечутливої до них флори. Це, своєю чергою, призводить до небажання фармацевтичних компаній займатися розробкою протимікробних препаратів, оскільки через 2-3 роки активного вживання такі ліки втрачають ефективність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самопризначення антибіотиків і гормонів при COVID-19 погіршує прогноз на одужання. Це зараз стало прямо пошестю, - лікарка

Національний фахівець ВООЗ з профілактики інфекцій та інфекційного контролю Аркадій Водяник додав, що в світі кожного року приблизно 700 000 людей помирають від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків мікроорганізмами.

Він наголосив, що нераціональне використання антимікробних препаратів для лікування вірусних інфекцій, таких як грип або COVID-19, пришвидшує розвиток нечутливості до антибіотиків.

За словами Водяника, якщо темпи зростання стійкості до антибіотиків не будуть сповільнені, то у 2050 році щорічна смертність від антимікробної резистентності складатиме щонайменше 10 мільйонів випадків у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ пропонують лікувати COVID-19 за допомогою антитіл

Керівник відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник нагадав, що в Україні з квітня наступного року придбати антибіотики можна буде тільки за електронним рецептом. Це регулюється наказом МОЗ України № 1971.

"З 1 квітня 2022 року всі антибіотики та антимікробні засоби будуть випускатися виключно за електронним рецептом", – зазначив він.

У МОЗ передбачають, що таким чином кожне призначення сімейного лікаря чи педіатра буде зваженим та контрольованим, а практиці самолікування буде покладено край.

Експерти укотре наголосили, що не слід вживати антибіотики без призначення лікаря. У разі призначення антибіотиків слід чітко дотримуватися дозування та тривалості прийому.
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Топ коментарі
+11
Да не короновирус поставил раком человечество, а те продажные политики, которые включились в игру фармкоорпораций.
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19.11.2021 18:02
+6
Медицина в мире в полное жопе. Зато триллионы долларов тратятся на космические программы и прочюю хрень. На кой хер нам Марс, если достаточно безобидный вирус раком человечество поставил. Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
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19.11.2021 17:53
+4
А пусть теперь скажет, скольким из этих 75% антибиотики прописали наши проффесиональные семейные "дохтора"...
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19.11.2021 19:40
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Медицина в мире в полное жопе. Зато триллионы долларов тратятся на космические программы и прочюю хрень. На кой хер нам Марс, если достаточно безобидный вирус раком человечество поставил. Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
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19.11.2021 17:53 Відповісти
Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
Уважаемый антиваксер, не надо путать микробы с вирусами. Не вакцинируся, пожалуйста. Атмосфера мира станет чище...
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19.11.2021 19:41 Відповісти
Пандемия (эпидемия) по определению ВОЗ это когда одновременно болеют более 5% населения. За два года переболело в сумме всего 7%, то есть примерно в 100 раз меньше порога. Делаем выводы.
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19.11.2021 19:55 Відповісти
Там вверху циферки померших каждый день, которые тоже "делали выводы", да видать не те.
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19.11.2021 21:44 Відповісти
Ежедневная естественная убыль а Украине- 1500 человек.Но от гриппа умирают больше всего,если верить СМИ
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19.11.2021 21:53 Відповісти
Не надо "верить СМИ", надо взять держстат и посмотреть самому - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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19.11.2021 21:56 Відповісти
Давай ссылку на такие публикации.
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19.11.2021 22:00 Відповісти
Давай ссылку на это определение. А то перепевкам антиваксеров веры нет.
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19.11.2021 21:58 Відповісти
Да, ты прав. Глава ВОЗ сказал, что нужно всего 20 миллиардов долларов, чтобы привить вакциной неразвитые страны типа Африки. Кто-нибудь их дал? Нет! Не Илон Маск, Не Бил Гейтс.
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19.11.2021 22:46 Відповісти
Да не короновирус поставил раком человечество, а те продажные политики, которые включились в игру фармкоорпораций.
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19.11.2021 18:02 Відповісти
К сожалению нет. Смертность короны около 2 процентов. Если бы карантина по всему миру не было бы уже погибли бы десятки миллионов людей
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19.11.2021 18:06 Відповісти
Вы сейчас раскрываете антиваксам скаральные знания, доступные только избранным - арифметику начальной школы)
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19.11.2021 21:45 Відповісти
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Мій кузен, в якого тато і мама померли від коронавірусу, - продовжує присилати мені антиваксерські відоси з росконтенту ютуба.
Його бізнес вчора прикрили, а працівників розігнали, бо всі - антиваксери.
Працював у сфері медицини в Трускавці - мав якийсь свій кабінет
Він якийсь медбрат-фельшер чи шо. Ну, але медкабінет для реабілітації травмованих відкрив, докторський халат носив.
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19.11.2021 18:02 Відповісти
Вирус лечат антибиотиками? Я что то пропустил в этой жизни?
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19.11.2021 18:10 Відповісти
Может быть бактериальное осложнение как и после орз или гриппа, которое и лечат антибиотиками
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19.11.2021 18:14 Відповісти
Именно это бактериальное вторичное заражение на фоне ослабленного организма и есть самым опасным
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19.11.2021 18:34 Відповісти
Посмотрите сколько кашляющих круглый год. Это хроническая инфекция. И антибиотики нужны.
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19.11.2021 19:33 Відповісти
Да-да. При пневмонии вирусной и тем более грибковой природы они помогают... быстрее пациента в гроб загнать.
Про выработку резистентных штаммов патогенных бактерий скромно промолчим. Это отдельная весьма печальная тема.
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19.11.2021 22:04 Відповісти
При многих заболеваниях людям годами назначают антибиотики. Кстати больше всего от резистентных штаммов погибают в США, где все лекарства по рецепту.
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19.11.2021 22:48 Відповісти
Вначале пусть ответят почему столько людей кашляют круглый год.
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22.11.2021 18:41 Відповісти
Эта вакцинация к медицине не имеет отношения, просто по другому невозможно было бы всем приклеить куар код, а именно это их цель, а никак не здоровье людей. И им, падлам от медицины дан приказ молчать ! Ну а кем догадайтесь сами..Все на поверхности..
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19.11.2021 19:58 Відповісти
Всем лаборантам всех лабораторий мира тоже дан приказ молчать? Всем учёным во всех университетах мира тоже дан приказ молчать? Во всех странах, от Аргентины и ЮАР до Японии и Швеции? Всё на поверхности, тут я согласен. На поверхности IQ 73 антиваксеров.
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19.11.2021 21:47 Відповісти
я устал повторять - ЭПИДЕМИИ и ТЕМ БОЛЕЕ ПАНДЕМИИ НЕТУ !!! вируса кста тоже нету !!! это химический пневмонит !!
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20.11.2021 00:00 Відповісти
Несомненно. Вы, главное, не переживайте так. Земля плоская, я сам видел. А Солнце вращается вокруг Земли, это же очевидно - встаёт на востоке, садится на западе. Правы были средневековые инквизиторы, ой правы. Знали они больше нас.
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20.11.2021 00:04 Відповісти
А пусть теперь скажет, скольким из этих 75% антибиотики прописали наши проффесиональные семейные "дохтора"...
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19.11.2021 19:40 Відповісти
или еще такая фишка... назначают что-то супер-пупер-раскрученное... но дорогое (придешь посмотришь аналоги...мать моя женщина...так можно ж в 2-3 раза дешевле купить... и ведь действующее вещество одинаковое... но вот почему-то за мой кошель никто не думает)
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19.11.2021 19:45 Відповісти
Я вот одного не могу понять:
Антибиотики, это же средство, которым одни бактерии борются с другими бактериями.
И они это делают миллионы лет!
Так почему, у бактерий получается это делать так долго?
А как только человек начинает применять антибиотики, так сразу появляются иммунные к ним бактерии?!
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19.11.2021 19:45 Відповісти
Потому что лишь мизерное число природных организмов способно продуцировать антибиотики.
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19.11.2021 21:52 Відповісти
Бактерии создают защитные пленки.
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19.11.2021 22:44 Відповісти
75%...или73%,рейт завышен...
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19.11.2021 19:48 Відповісти
В Польше собрались адвокаты,врачи, учёные. Они начали подготовку к всемирному судебному процессу Нюрбенг 2 против нарушения прав и свобод людей. И Польша уже отменяет - поголовную вакцинацию, ковид-паспорта и всякие ограничения прав и свобод...

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19.11.2021 19:50 Відповісти
джерело
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19.11.2021 20:17 Відповісти
я не буду рыться найди сам..(там заработала правительственная следственная комиссия по Ковиду и они пригласили к себе всех тех о ком написано выше для работы и помощи.. найди все есть в открытом доступе)
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19.11.2021 20:21 Відповісти
Слив засчитан.
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20.11.2021 00:05 Відповісти
Але не треба забувати, що овцинацію мають пройти всі. Україна відстає. В США вже роблять уколи дітям, які взагалі не хворіють. А в Мосоквії без коду не пройти не проїхати. Всюди демократія. Давайте, вперед ! Всі на овцинацію від хвороби, від якої навіть не потрібно лікування.
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19.11.2021 20:14 Відповісти
лікування потрібно, але не всім
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19.11.2021 20:18 Відповісти
я хотів додати слово "більшості". Але забув.
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Таким ідіотам чи провокаторам як ти, придурок, "овцинацію" вже провели - при народженні
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19.11.2021 23:40 Відповісти
Придурок це той, який перетворившись у налакану вівцю, біжить на скотобойню.
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20.11.2021 00:49 Відповісти
Буду краток, вы же толком раннюю стадию ее лечите, предпочитая сразу на кислород. Вот и эффект.
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19.11.2021 20:37 Відповісти
Наблюдение среди знакомых. Все кто начал принимать антибиотик на 2-й-3-й день прошли вирус достаточно легко. Кто тянул 7 дней без антибиотиков , получали тяжелый вирус, а некоторые попадали и на кислород.
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19.11.2021 21:06 Відповісти
Брехня, не антібіотики. А всі рецептурні ліки будуть с березня 22 року тільки за рецептом по цьому закону. Хочу на це побачить, як родичі у лікарнях будуть спасати своїх хворих рідних, коли їм на клаптику бумаги напишуть, що требе принести, без рецепту.
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19.11.2021 22:42 Відповісти
Их прописывает лечащий врач, оно же семейный доктор..я тоже с дуру жрал...А оказалось это просто перестраховка...И врачу к сожалению доверяют
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19.11.2021 22:59 Відповісти
В лечении вируса антибиотиками не нуждается никто!
Антибио́тики (от др. -греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») - антибактериальные лекарственные препараты (с) Вики
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20.11.2021 09:06 Відповісти
 
 