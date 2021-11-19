З 22 листопада очне навчання відновлять в усіх закладах освіти Києва, - КМДА

Із 22 листопада очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Так, із понеділка, 22 листопада, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти. Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для "червоної" зони".

Раніше повідомлялось , що з 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів.

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