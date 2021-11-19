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Мати 16-річного підозрюваного в ДТП у Харкові: Хочу, щоби закон був один для всіх

Новини Цензор.НЕТ Події

Мати 16-річного підозрюваного в ДТП у Харкові: Хочу, щоби закон був один для всіх

Мати Миколи Харківського Марина Дегтяр стверджує, що її син перебуває в СІЗО на загальних умовах, і вона навіть не може передати йому кросівки.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка приєдналася до програми з Німеччини через відеозв’язок.

"Хотіла б попросити пробачення у близьких людей загиблої людини, у потерпілих. Я постараюся зробити все можливе, що в моїх силах, щоб допомогти цим людям", - сказала вона.

За словами Дегтяр, автомобіль, на якому підліток потрапив у ДТП, належить їй. Вона каже, що, коли їхала з України, забрала з собою документи на машину, а її саму залишила із запасним комплектом ключів на СТО.

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"Жодного права, дозволу чи тим більше передача керма, документів чи ключів синові ніколи мною не проводилася. Батько Колі не має прав, не водить машину. Єдиний водій у сім'ї - я", - наголосила вона.

На запитання про те, яким вона бачить покарання для свого сина, жінка відповіла так: "Яке б не виніс рішення суд, який би вирок не було винесено – ми приймемо будь-яке рішення. Я просто хочу, щоб закон був однаковим до всіх людей у ​​цій категорії злочинів".

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"В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо якісь гроші. Ми не пропонуємо нікому жодних грошей, взяти на себе провину або викупити. Микола знаходиться у СІЗО без телефону, без будь-якої техніки. Більше того, я не можу йому навіть передати кросівки, бо це неможливо, мені пояснили. Не приймають кросівки. Тобто ніяких поблажок йому немає", - додала вона.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
А за стрілянину хто його відмазав ?
Невже такий суддя добряк попався ?
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19.11.2021 18:00
+34
Угу. Если б "закон был один для всех"(с), то этого ублюдка малолетнего закрыли бы еще по предыдущей статье, и люди остались бы живы...
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19.11.2021 18:06
+22
Дайте этой дуре почитать творчество ее выпердка
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19.11.2021 18:06
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А за стрілянину хто його відмазав ?
Невже такий суддя добряк попався ?
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19.11.2021 18:00 Відповісти
Ну так еще ж есть отец)
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Как кто? Бенджамин Франклин разумеется…
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19.11.2021 18:18 Відповісти
Там без Стивена Гровера Кливленда наверное не обошлось.
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19.11.2021 21:10 Відповісти
так оружие же не его - на мать наверное записано.
а отец вообще им пользоваться не умеет.
оставили наверное в автосервисе с запасной обоймой.....
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19.11.2021 19:13 Відповісти
А мозги не пробовала передать?
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19.11.2021 21:08 Відповісти
Тепер воно згадало про закон,а де ти було до цього?...
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19.11.2021 18:01 Відповісти
Дайте этой дуре почитать творчество ее выпердка
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19.11.2021 18:06 Відповісти
Угу. Если б "закон был один для всех"(с), то этого ублюдка малолетнего закрыли бы еще по предыдущей статье, и люди остались бы живы...
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19.11.2021 18:06 Відповісти
да класика жанру - мамка бросила. батько займався сином як мiг
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19.11.2021 18:38 Відповісти
З її слів виходить що все ж таки машину дійсно викрали у неї і це був її син. І виявилось це, після того як батькам теж оголосили підозру. Не хоче сідати, все на синка валить.
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19.11.2021 18:10 Відповісти
ну так якщо докiв нe найдуть пeрeдачi то будe чиста
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19.11.2021 18:40 Відповісти
Малого й сімейку перевіряли на зв'язки з наркоторгівлею? Дуже схоже, зазвичай такі й не вживають.
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19.11.2021 18:11 Відповісти
Если бы закон работал, Коленьке ещё можно было бы навесить угон, или маме с папой соучастие
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19.11.2021 18:13 Відповісти
Просто агница божия. Если не смотреть на рожу и биографию...
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19.11.2021 18:20 Відповісти
так то оно и есть, для усих харьковских закин един, так же зактн един для усих остальных
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19.11.2021 18:21 Відповісти
Родила выродка и хочет "один закон на всех". А про закон совести слышала? Твой ублюдок убил людей, ему пожизненное светит, а она хрюкает о "справедливости". Справедливость тут - это "вышка" и этого тоже будет мало.
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19.11.2021 18:24 Відповісти
Ну так он и так наравне со всеми в в общей камере СИЗО.
Бойтесь исполнения своих желаний!
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19.11.2021 18:27 Відповісти
На наркоту взяли кровь у этого утырка? Или до сих пор расшаркиваются перед сопляком?
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19.11.2021 18:28 Відповісти
совершенное с особым цинизмом, поправ нормы морали, культивируя собственную исключительность и безнаказанность. На испытательном сроке за прошлое преступление.
какие уж тут общие основания, мамаша.
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19.11.2021 18:29 Відповісти
не верю ни одному ее слову.... вот не верю и все !
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19.11.2021 18:33 Відповісти
Пытается выглядеть простушкой.Для видео срочно умылась и прическу попроще..
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19.11.2021 18:41 Відповісти
Нерадивой мамаше надо не много хотеть, а вовремя воспитывать своё малость недоделанное чадо, которое доигралось до жертв и требует срочной изоляции от общества лет на 5 минимум, без руля и желательно без Интернета, чтобы трезветь быстрее и соображать, что такое хорошо, а что плохо
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19.11.2021 18:45 Відповісти
Для для невинно вбитих і убивць закон не той самий.
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19.11.2021 18:58 Відповісти
передай йому вазєлін...
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19.11.2021 19:11 Відповісти
Послушал интервью мамаши. Делаю вывод.
Писта. Пистит. Еще и сваливает вину на работников СТО, где должна была стоять машина.
Там еще и дружки Колиньки есть. Баба якась. Не понял кто она. Но очень пыталась создать картину, что семейка Коленьки самая обычная, и не какая не заможня.
Так вот. И эти все чучелы пистуны.
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19.11.2021 19:15 Відповісти
бл. с самого начала , когда случилось это страшное несчастье , мучает один вопрос , почему этого придурка называют мажором ? малолетний безпредельщик , хуцпист в полном понимании , но не мажор , папа мясом на рынке торгует , мама в австрии на заробітках. .. мажор это когда , рюкзаки и все такое , а это просто малолетний уйо бок , который сидеть должен по полной ..но не мажор .
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19.11.2021 19:29 Відповісти
А як же він тоді забрав авто зі СТО ?
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19.11.2021 20:10 Відповісти
Дуже шкода, що ця потвора не сдохла.
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19.11.2021 21:10 Відповісти
Хочу, чтобы закон был один для всех
За убийство в ДТП Зайцеву уже посадили, значит один уже использован?
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20.11.2021 09:09 Відповісти
как заговорила когда ей тоже срок начал светить
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20.11.2021 11:10 Відповісти
Скоти. Бісяться з жиру. І таких же скотів плодять...
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20.11.2021 16:23 Відповісти
 
 