Канада схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей 5-11 років
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Органи охорони здоров'я Канади дозволили щеплювати вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19 дітей віком 5-11 років.
Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві, опублікованій на сайті канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це перша вакцина проти COVID-19, схвалена для використання в Канаді серед цієї вікової групи, і (це рішення - ред.) знаменує найважливішу віху у боротьбі з COVID-19", - наголошується в прес-релізі.
У заяві нагадується, що влада схвалила цю вакцину для осіб 16 років і старших 9 грудня 2020 року, а для дітей 12–15 років – 5 травня 2021 року.
Згідно з прес-релізом, ретельний науковий аналіз дав змогу дійти висновку, що користь від застосування вакцини серед дітей 5-11 років переважує супутні ризики. Результати клінічних випробувань показали, що імунну реакцію під час введення препарату дітям 5-11 років можна порівняти з ефектом, що спостерігався серед осіб 16-25 років. Ефективність вакцини у віковій групі 5–11 років виявилася на рівні 90,7%, серйозних побічних реакцій не зафіксовано.
Водночас МОЗ Канади зобов'язало розробників вакцини Pfizer/BioNTech продовжувати надавати інформацію у відомство щодо безпеки та ефективності щеплення серед цієї молодої групи населення.
Також МОЗ Канади та Агентство громадської охорони здоров'я Канади пообіцяли продовжувати уважно стежити за безпекою цієї вакцини та вживати заходів у разі появи відповідних побоювань.
Будь ласка, зачекайте...
Рік тому виробники вакцин обіцяли геть інше.
Йоханий банан, це ж фармкокомпанії як Скрудж Макдак купаються в баблі і на черзі нові трилери про чуму 21 сторіччя, аби більше заробити
Дітей хоч не чіпайте.
Прохання не причисляти мене до кремлядів )))
шары в дырку в земле тыкае, а миг бы вам такий Новий рик зробити,
не знали б куди тикати, так треба з доплатою?