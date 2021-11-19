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Канада схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей 5-11 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Канада схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей 5-11 років

Органи охорони здоров'я Канади дозволили щеплювати вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19 дітей віком 5-11 років.

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві, опублікованій на сайті канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це перша вакцина проти COVID-19, схвалена для використання в Канаді серед цієї вікової групи, і (це рішення - ред.) знаменує найважливішу віху у боротьбі з COVID-19", - наголошується в прес-релізі.

У заяві нагадується, що влада схвалила цю вакцину для осіб 16 років і старших 9 грудня 2020 року, а для дітей 12–15 років – 5 травня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дітей від 12 років можна вакцинувати від COVID-19 за наявності всіх щеплень, - МОЗ

Згідно з прес-релізом, ретельний науковий аналіз дав змогу дійти висновку, що користь від застосування вакцини серед дітей 5-11 років переважує супутні ризики. Результати клінічних випробувань показали, що імунну реакцію під час введення препарату дітям 5-11 років можна порівняти з ефектом, що спостерігався серед осіб 16-25 років. Ефективність вакцини у віковій групі 5–11 років виявилася на рівні 90,7%, серйозних побічних реакцій не зафіксовано.

Водночас МОЗ Канади зобов'язало розробників вакцини Pfizer/BioNTech продовжувати надавати інформацію у відомство щодо безпеки та ефективності щеплення серед цієї молодої групи населення.

Також читайте: Ізраїль дозволив вакцинувати дітей проти COVID-19 з 5 років

Також МОЗ Канади та Агентство громадської охорони здоров'я Канади пообіцяли продовжувати уважно стежити за безпекою цієї вакцини та вживати заходів у разі появи відповідних побоювань.
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Топ коментарі
+10
Ось і подивимось, найближчим часом, на кількість нових випадків та госпіталізацій.
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19.11.2021 18:14
+8
До нормального життя?
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19.11.2021 18:19
+6
Ну можна й зараз. Якщо там залишились самі вакциновані, а саме так ви написали, то звідки ж тоді 2681 новий випадок за 18 листопада?
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19.11.2021 19:33
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Судячи з усього, канадійці, як розумна нація, випхала з країни всіх невакциованих "адекватів"
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19.11.2021 18:07 Відповісти
Ось і подивимось, найближчим часом, на кількість нових випадків та госпіталізацій.
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19.11.2021 18:14 Відповісти
Так уже можна порівнювати. Нас і Канаду.
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19.11.2021 18:22 Відповісти
Ну можна й зараз. Якщо там залишились самі вакциновані, а саме так ви написали, то звідки ж тоді 2681 новий випадок за 18 листопада?
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19.11.2021 19:33 Відповісти
Коли ви вже поумнішаєте?) Вакцина захищає не від хвороби, а від тяжкого перебігу. Подивись, скільки у Канаді смертей? Усього 6 , Карл, шість!! Да і навіть 2 тисячі випадків, краще ніж 20 тисяч випадків, чи ні?
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19.11.2021 22:35 Відповісти
Вакцина захищає не від хвороби, а від тяжкого перебігу.

 Рік тому виробники вакцин обіцяли геть інше.
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20.11.2021 09:09 Відповісти
неправда, пруфи? Вакцина не может физически защитить от заражения. Нет ни от одной болезни таких вакцин.
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20.11.2021 20:18 Відповісти
В Україні вакциновано тільки 20% громадян - і фактично перше місце у світі за смертністю. Нагадай, на якому місці Канада за смертністю?
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19.11.2021 18:50 Відповісти
Ти дійсно вважаєш що я буду вести діалог з "людиною" що пише ось це?:

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19.11.2021 20:16 Відповісти
Канада на 50-му місці) Вчора було лише 6 смертей із 1500 заражень.
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19.11.2021 22:36 Відповісти
У меня все знакомые в Канаде вацинировались.
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20.11.2021 20:18 Відповісти
А их у вас аж ОДИН ! )))
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21.11.2021 19:04 Відповісти
Одні вакцинувалися й повернулись до нормального життя, інші викашлюють легені.
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19.11.2021 18:15 Відповісти
До нормального життя?
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19.11.2021 18:19 Відповісти
Яка смертність від ковіду у цій віковій групі?
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19.11.2021 18:19 Відповісти
Наводит на грустные размышления то, что мировая вакцинация началась с Канады и Израиля, и то, что в Канаде и в Израиле правит балом "МОССАД"
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19.11.2021 20:05 Відповісти
Органи охорони здоров'я Канади дозволили щеплювати вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19 дітей віком 5-11 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3300564


Йоханий банан, це ж фармкокомпанії як Скрудж Макдак купаються в баблі і на черзі нові трилери про чуму 21 сторіччя, аби більше заробити
Дітей хоч не чіпайте.
Прохання не причисляти мене до кремлядів )))

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19.11.2021 21:35 Відповісти
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19.11.2021 22:19 Відповісти
Премьер-министро моей страны (у нас нет Президента) ничуть не лучше. Полный идиот в носочках...
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19.11.2021 22:56 Відповісти
рыжого берить як треба - без дила хлопець,
шары в дырку в земле тыкае, а миг бы вам такий Новий рик зробити,
не знали б куди тикати, так треба з доплатою?
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20.11.2021 02:40 Відповісти
Наш имбецил Трюдо, а заодно и наш премьер Онтарио Даг Форд, с вдохновением играют в игру вакцинации. Люди, не желающие вводить в своё тело непроверенный продукт в отсутствие эпидемии (тем более ПАНдемии, с нашими-то низкими данными по заболеваемости) выталкиваются из общественной жизни. Потому что не позволяют вкалывать себе что-то, что глобалисты ну уж очень хотят нам вколоть.
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19.11.2021 22:54 Відповісти
ще не один ґамериканець на моеї пам'яті за ваше тихесеньке трюдо не відписувався, ви вважаете за норм ганьбити нашоґо діда - ай не ґуд, зовсім не ґуд, канадіянці мене мили...
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20.11.2021 02:51 Відповісти
 
 