Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, що називає себе президентом, визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю BBC.
"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.
Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.
"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.
"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони йшли через Білорусь".
Раніше Міністерство оборони Польщі заявляло, що білоруські силовики ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів.
Крім того, вони озброювали їх шумовими гранатами.
Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, але його переобрання на пост президента в 2020 році було широко дискредитовано масовими акціями протестів і не визнано у світі.
ЄС звинуватив його в організації прикордонної кризи з Польщею, Литвою та Латвією протягом останніх місяців у відповідь на санкції, запроваджені проти Білорусі за її жорстоке придушення опонентів, які брали участь у масових протестах після виборів у серпні 2020 року.
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Откуда в лесу появились камни, инструмент и т.п. ?
Диагноз: геморрой головного мозга !
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
Мабуть щось догадується
12 ч
Білорусь скотилася до рівня днр
не знаю юазара, но прикольно.
Лука иди тв наПутина
вот что лучок слушает
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
картомигрант