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Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, що називає себе президентом, визнав, що силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. Але йому це нецікаво, і він не буде розбиратися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю  BBC.

"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, - ред.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - заявив Лукашенко.

Водночас він заперечує причетність до організації міграційної кризи.

"Я сказав їм (Заходу, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони будуть продовжувати приходити, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть в мою країну", - додав Лукашенко.

"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони йшли через Білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі

Раніше Міністерство оборони Польщі заявляло, що білоруські силовики ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів.

Крім того, вони озброювали їх шумовими гранатами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО

Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, але його переобрання на пост президента в 2020 році було широко дискредитовано масовими акціями протестів  і не визнано у світі.

ЄС звинуватив його в організації прикордонної кризи з Польщею, Литвою та Латвією протягом останніх місяців у відповідь на санкції, запроваджені проти Білорусі за її жорстоке придушення опонентів, які брали участь у масових протестах після виборів у серпні 2020 року.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Відмазки на кшалт: "А я не такая - я жду трамвая!" От же ж мудило...
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19.11.2021 18:34
+13
Сначала "их там не было", потом "за спинами женщин и детей стояли наши военнослужащие" , ну как обычно...
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19.11.2021 18:43
+9
До речі забавний момент - бацька міг поховати бубочку зливши розмову про вагнеровців.
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
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19.11.2021 18:43
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Відмазки на кшалт: "А я не такая - я жду трамвая!" От же ж мудило...
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19.11.2021 18:34 Відповісти
Та не копайте так глубоко... Это он в палате No 6 включил умняк...
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19.11.2021 18:40 Відповісти
Это не отмазки. Это заявление - да я *****, и шо вы мне сделаете?
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19.11.2021 19:32 Відповісти
Выразят озабоченность. Возможно глубокую.
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19.11.2021 19:48 Відповісти
А это чувырло не хочет рассказать, как такая толпа нелегалов оказалась в стране, где КГБ контролирует всё !?
Откуда в лесу появились камни, инструмент и т.п. ?
Диагноз: геморрой головного мозга !
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19.11.2021 18:41 Відповісти
Чекисты, сэр!
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19.11.2021 19:02 Відповісти
Пусть лучше скажет , мол, как ему удалось наванговать мигрантов на границе с Польшей.
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19.11.2021 19:07 Відповісти
Блин, даже муйлуша дистанцируется от этого дурика ( по поводу мигрантов)...
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19.11.2021 18:42 Відповісти
а то ляпнет шо-та не то.
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19.11.2021 18:42 Відповісти
Сначала "их там не было", потом "за спинами женщин и детей стояли наши военнослужащие" , ну как обычно...
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19.11.2021 18:43 Відповісти
До речі забавний момент - бацька міг поховати бубочку зливши розмову про вагнеровців.
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
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19.11.2021 18:43 Відповісти
Одна "контора".
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19.11.2021 19:13 Відповісти
ето харашо закрєпльонний контакт

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19.11.2021 19:16 Відповісти
Думаю, що ***** йому сказало що ще не на часі. Перед виборами президента України якщо козломордим буде потрібно, то вони стільки компромату видають на ЗЕ, що він в ньому потоне. Все буде залежати від того хто буде в нього конкурентом. Побачимо.
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19.11.2021 21:34 Відповісти
100%. Цікаве питання.
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20.11.2021 06:37 Відповісти
Совсем кукуха уехала...
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19.11.2021 18:55 Відповісти
Так Меркель назвала його Не пане Президент, а Хер Лукашенко
Мабуть щось догадується
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19.11.2021 19:07 Відповісти
Она от него не далеко ушла. И по срокам на должности и по любви к другу Владимиру.
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19.11.2021 19:49 Відповісти
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

12 ч



Білорусь скотилася до рівня днр
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19.11.2021 19:14 Відповісти
Дояр обісрався по самі вуха.
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19.11.2021 19:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6AaOrWO3qzI


не знаю юазара, но прикольно.
Лука иди тв наПутина
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19.11.2021 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4

вот что лучок слушает
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19.11.2021 19:32 Відповісти
- Как это, "не интересует"?! А надбавки за внеурочную работу "в поле"?!!! - кричали бульбашевые силовики.
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19.11.2021 19:34 Відповісти
Бульбофюрер хотів громко перднути, щоб аж Данія здригнулась, а насправді - тихесенько всрався.
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19.11.2021 19:38 Відповісти
лукиша похлоду так зачали:
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw

картомигрант
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19.11.2021 19:42 Відповісти
Председатель радгоспу уже давно ничего не поясняет. Ему смысла нет. Теперь только буру буровить смело. Назад хода нет. Так и не понял в который раз, что себя загнал в тупик. Эта интрига завтра закончится. И станет ясно вся дешевизна интриги. С низкорослым считаться будут конечно---тут дело иное. Вопрос только один---сколько осталось до трескучего позора и подсрачника в никуда. Начал в целом хорошо---заканчивает ничтожно дешево.
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19.11.2021 20:44 Відповісти
прокацапский лукашенко включил заднюю передачу, и это не может не радовать
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20.11.2021 01:14 Відповісти
 
 