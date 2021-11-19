Росія дестабілізує ситуацію в Україні на інформаційному та дипломатичному фронтах, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні по декількох фронтах. Зокрема, на інформаційному та дипломатичному.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.
За його словами, Москва вдається до інформаційних атак і провокацій, спрямованих на паніку, з метою дестабілізувати ситуацію всередині України.
"І як бонус - дестабілізація в Європі. Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.
Він підкреслив, що ще один фронт - це дипломатичний.
"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - додав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
«Помимо предписания поститься по средам и пятницам, у русских, как и других восточных славян, существовал специальный запрет на телятину» (Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография, 1927)
«… Когда великий князь строил с башнями и раскатами город Орел, лежавший на литовской границе, он до того изморил голодом рабочих и крестьян, что они принуждены были убить самого жирного между ними и так спаслись от голода. Другие же, которые не могли есть человеческого мяса, принуждены были с голода заколоть теленка. Узнав о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо…».
(Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. О начале войн и смут в Московии)
А як же, пам'ятаю: "нє раскачівайтє лодку, а то путлєр нападьот"!
До речі, там якесь тіло хоче запровадити військовий стан на кордоні з Білоруссю у разі загострення ситуації... А де ті "борцуни", які репетували про введення військвого стану Порохом? Чому до цих пір тиша? Ні акцій протесту, ні обурливих постів у мережах? Де ці "експерти", що говорили про негативні наслідки для економіки при запровадженні такого стану навіть на частині території???
Не платять? Тож сподіваюсь, що вам тих грошей (що ви отримали тоді) вистачить пережити "зелену кризу"...
Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого - будеш готовий до всього (с)