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Питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть, - Резніков

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Питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що питання вступу України в НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному.

Про це Резніков заявив під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ в НАТО", - заявив міністр.

Водночас Резніков наголосив, що країна повинна й надалі робити реформи, аби бути готовою до вступу у будь-який момент.

"Не тільки заради безпекової складової. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наша задача робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийняте", - пояснив очільник Міноборони.

Також читайте: Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Звичайно не стоїть,навіщо їм дєрьмаки...
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19.11.2021 19:27
+19
бо рєзніков-ссучене чьмо крємля.
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19.11.2021 19:28
+16
змінити бубу на пороха, резнікова на пастора - і ще як застоїть!
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19.11.2021 19:50
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питань нема
тоді нехай НАТО вступає до України
ми - приймаємо !
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19.11.2021 19:25 Відповісти
Звичайно не стоїть,навіщо їм дєрьмаки...
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19.11.2021 19:27 Відповісти
Чому це не дивує? Та просто достатньо одного погляду на цього ушльопка, як казав Воланд
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19.11.2021 19:28 Відповісти
бо рєзніков-ссучене чьмо крємля.
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19.11.2021 19:28 Відповісти
Нато не е военным союзом,а чем оно тогда е?и еще раз,за гас никто воевать не будет всем на нас пох максимум оружием поддержат эти все санкции до лампочки и даю гарантию что сп 2 запустят все это шобло на крючке у фсб и они любой ценой это все протянут
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19.11.2021 19:31 Відповісти
надо еще посмотреть как NATO воевать будет а то мадьяры, болгары, греки могут как Шариков - на учет встану а воевать не пойду - драпанут первыми или будут прятаться за спины американских солдат
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19.11.2021 19:33 Відповісти
Боже, шо воно несе!
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19.11.2021 19:34 Відповісти
Через полгода этого Резникова назовут консервой ФСБ.
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19.11.2021 19:35 Відповісти
а возобновление ядерного потенциала Украины стоит?
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19.11.2021 19:36 Відповісти
все кто сдал потенциал-
молчат как мыши
а их дети и родственники -далеко от окопов
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19.11.2021 20:21 Відповісти
такого резю и ждал володя
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19.11.2021 19:40 Відповісти
охметов решил что ещё рано ...
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19.11.2021 19:45 Відповісти
И теперь не будет стоять еще долго.
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19.11.2021 19:46 Відповісти
А ради чего и ради кого должны воевать и погибать солдаты НАТО?За ядерный совкодрочерный электорат ОПЗЖ,за хохляцких глистов-какаразница,за наивных дурачков-хотьпаржом,за швондеров и шариковых под управлением зеленых большевиков?За чернь и плебеев буржуазия запада точно воевать не захочет,у них самих этого дерьма хватает.Нам самим нужно разобраться кто мы есть,граждане Украины или граждане УССР?
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19.11.2021 19:47 Відповісти
Ну Зеленський не настійливо вопрошає Байдена " Чому Україна ще не в НАТО". 😃
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19.11.2021 19:47 Відповісти
т.е. уже даже без "двери всегда открыты" ???? и с чего бы это при таком найсветлейшем преЗЕдента да такие нестоЯщие вопросы... прямо мистика какая-то )))
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19.11.2021 19:48 Відповісти
змінити бубу на пороха, резнікова на пастора - і ще як застоїть!
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19.11.2021 19:50 Відповісти
питання членства в них не стоїть
чет смішно
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19.11.2021 20:00 Відповісти
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19.11.2021 20:04 Відповісти
у вас з пам'яттю усе гаразд?
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19.11.2021 21:13 Відповісти
конкретизируйте, а то я одумаю шо вы мудак.
в принцыпе я и так ето думаю....
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19.11.2021 21:21 Відповісти
дякую...куди ж вже конкретній?
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19.11.2021 21:25 Відповісти
тобто ти мудак.
zадякуй вже мене біґом.... )))
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19.11.2021 21:28 Відповісти
міг очікувати такого тупого хамства від зальотних сюди дебілів, але не від старожила. вибачайте, що звернувся. а пам'ять таки підводить.
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19.11.2021 21:31 Відповісти
не вибачаю - слова фільтруй псіна збочена...
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19.11.2021 21:32 Відповісти
ого, як усе погано...
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19.11.2021 21:36 Відповісти
ти встряв у розмпву, яка тебе не стосувалася навіть краем, нагнідочів назазеленів...
перед Ксеніею вибачись - мені твоі вибачаня до спини...
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19.11.2021 21:43 Відповісти
зовсім хворий? тут взагалі то форум. я задав питання яке стосувалось конкретно твоєї бравурної заяви. чемно і на ви. якщо такий формат спілкування викликає певний дисонанс у твоїй свідомості то розмову дійсно закінчено.
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19.11.2021 21:48 Відповісти
бидло ти кацапське зі всіма своїми провокаційними питaннями.
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19.11.2021 22:00 Відповісти
параною хоч лікуй, бо пам'ять вже не врятувати.
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19.11.2021 22:05 Відповісти
кефир на грудь и в люлю вже бряк - режим дла идиотов? - первое дело!
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19.11.2021 22:11 Відповісти
НАТО такие ГОВНОкомандуючы, что сразу звонят и отчитываются диктатору Лукашенко - НЕ НУЖНЫ!
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19.11.2021 19:50 Відповісти
Фото этого шута ярко показывает кого назначили министром обороны
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19.11.2021 19:52 Відповісти
Так научитесь его ставить, хотя бы как это делал Порох!
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19.11.2021 19:54 Відповісти
У зебілів взагалі "нестоїть" ні на що - імпотенти зебільні!
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19.11.2021 19:55 Відповісти
та вы шо, а народ баламутили- нато, евросоюз
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19.11.2021 19:58 Відповісти
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що питання вступу України в НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному. Джерело: https://censor.net/ua/n3300583

І це чиста правда . Воно й не стоятиме , допоки наріт обиратиме до влади клоунів . .
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19.11.2021 19:58 Відповісти
После Вагнергейта ясный перец...,предателей собственной страны не берут в солдаты...
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19.11.2021 20:04 Відповісти
Ничего плохого про Резникова как личность сказать не могу. Но в НАТО нас не примут по причине территориального конфликта на востоке Украины
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19.11.2021 20:04 Відповісти
А Кипр приняли
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19.11.2021 21:02 Відповісти
Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит .-И Верещук о том же. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.У кодлана Коломойского задача совсем другая -обеспечение законности продажи Украины. Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.А Украина без земли не Украина. А Новая Палестина.
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19.11.2021 20:06 Відповісти
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19.11.2021 21:14 Відповісти
Євросоюз - це тобі не Великобританія, або промені стурбованості.
https://www.youtube.com/watch?v=YtTS3JQcPRc
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19.11.2021 20:09 Відповісти
Тем не менее Британия, США и Турция вооружают Украину по полному тарифу...,а недавнее стратегическое партнерство в военной сфере которое подписали Кулеба и Блинкэн,говорит о том что для США важнее быть защитнтком Украины больше чем это нужно Зелемойским...парадокс,но это так реально...
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19.11.2021 20:09 Відповісти
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19.11.2021 20:13 Відповісти
Чем опасны случайные пассажиры в политике?Всем...но 73 % долбодятлов до сих пор не догнали простую Истину...
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19.11.2021 20:17 Відповісти
подивилося НАТА в очі Резнікова і сказала - з тобою я не піду. . .
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19.11.2021 20:23 Відповісти
Шариковых много,Людей мало...
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19.11.2021 20:25 Відповісти
Прав Резников - эта *******, шо выбрала янелоха и ****** в РАДУ может вступить только в кацапское дерьмо! На большее оно не способно! И кому нужны эти красавцы в говне?
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19.11.2021 20:26 Відповісти
Жестко,но точно...
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19.11.2021 20:28 Відповісти
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Зеля уверен, что посмотрев в глаза убийцы,он увидит мир...после взорванных домов в Москве,Беслана и Норд Оста...,Зеля очнись.. .Гопники, убийцы, мародеры и воры, не бывают Мать Терезой...
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19.11.2021 20:33 Відповісти
а чого так?
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19.11.2021 20:38 Відповісти
Такие " союзники " как мы никому нахрен не нужны !!! Война , коррупция , вооружение 50-ти летней давности , все ( даже в укроборонпроме ) разворовывается , секретное оружие бросают на поле боя , поле боя покидают целые батальоны ( пример - Иловайск ) , войсковые уставы не исполняются - Крым отдали без единого выстрела ( по уставу Караульной службы - ПРИ НАРУШЕНИИ --- 1. Стой !! Кто идет ?? 2. Стой , стрелять буду и выстрел в воздух ! 3. стрельба в нарушителей НА ПОРАЖЕНИЕ !!! За 7 лет войны не построили ДАЖЕ патронный заводик !!! и т.д и т.д.
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19.11.2021 20:45 Відповісти
Кацап-марш на швабру.
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19.11.2021 20:54 Відповісти
правда нікому не подобається ...
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19.11.2021 21:19 Відповісти
Ну Резников просто осчастливил.
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19.11.2021 20:53 Відповісти
придатель сдайся гитлерцам шоб иголки в ногти пихали)
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19.11.2021 20:58 Відповісти
Кому нужны предатели и дегенераты
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19.11.2021 21:01 Відповісти
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19.11.2021 21:06 Відповісти
При Порошенкові стояло. А при ВАЗелінському не стоїть. Чому?
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19.11.2021 21:09 Відповісти
Україна може повернути вкрадений Крим і Донбас і без нато, але не при нинішній зекоманді, яка "пєРєстаЙот стРєляТь", бо москальське питання може бути вирішене тільки силовим шляхом!
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19.11.2021 21:11 Відповісти
Приехали...
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19.11.2021 21:39 Відповісти
А якже питання Додіка "почєму мі не в НАТО"? Так поясни цьому недоумку "почєму"...
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19.11.2021 22:54 Відповісти
... вопрос о ЕС не на плане (предстваитель комитета ЕС), вопрос НАТО не на плане (воевода свой)... что терь делать?!? А, как в мультике :"А, мы пойдем на Север, а мы, пойдем на Север"
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20.11.2021 06:06 Відповісти
Дивлячись на те, як ви згалтували Україну та Констітуцію, перед Україною зачиняються усі двері, залишиться лише одна,війти до якої можна лише заглянувши в очі путіну та побачивши в них мир.
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20.11.2021 20:23 Відповісти
 
 