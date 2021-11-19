Питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що питання вступу України в НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному.
Про це Резніков заявив під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ в НАТО", - заявив міністр.
Водночас Резніков наголосив, що країна повинна й надалі робити реформи, аби бути готовою до вступу у будь-який момент.
"Не тільки заради безпекової складової. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наша задача робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийняте", - пояснив очільник Міноборони.
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тоді нехай НАТО вступає до України
ми - приймаємо !
молчат как мыши
а их дети и родственники -далеко от окопов
чет смішно
в принцыпе я и так ето думаю....
zадякуй вже мене біґом.... )))
перед Ксеніею вибачись - мені твоі вибачаня до спини...
І це чиста правда . Воно й не стоятиме , допоки наріт обиратиме до влади клоунів . .
https://www.youtube.com/watch?v=YtTS3JQcPRc