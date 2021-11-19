Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналісти хотіли отримати коментар президента Володимира Зеленського та голови його Офісу Андрія Єрмака, але ті то погоджувалися говорити, то відмовлялися, то відправляли до інших осіб.
Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів Роман Доброхотов - шеф-редактор російського видання The Insider, яке працювало над розслідуванням разом з Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Одна з причин була пов'язана з тим, що ми хотіли отримати якусь відповідь офіційну, роз'яснення з боку Офісу президента і самого президента. Півроку тому всі запити вже були відправлені, перші спроби поспілкуватись були зроблені. І йшла якась дуже дивна тяганина: з нами то погоджувалися поговорити, то відмовлялися, то пропонували поговорити ще з кимось, цей хтось ще говорив одну версію, потім хтось приносив якусь іншу версію", - розказав Доброхотов.
Він наголосив, що слова самого Зеленського про спецоперацію можна було трактувати по-різному.
"Приміром, він казав, що Україну намагаються втягнути в цю операцію. Хто намагався? США, Росія, Білорусь? Тобто дуже незрозумілу, розпливчасту гіпотезу запропонували нам з того боку. Ми чекали, але скільки часу минуло? Скільки можна вже? Минув майже рік з моменту, як розслідування почалося. Пора б і честь знати", – розказав Доброхотов.
За його словами, Bellingcat просив про коментар і самого Зеленського, і голову його Офісу Єрмака.
"До речі, з багатьма силовиками вдалося поговорити. Я вже мовчу про колишнього главу української розвідки Бурбу, який розповідав багато подробиць і став дуже важливим джерелом. Зважаючи на все, операцію було зупинено на політичному рівні, тому хотілося їх інтерпретацію отримати. А ми цього так і не побачили", – додав Доброхотов.
Будь ласка, зачекайте...
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шо б тількі здорові були - най ставлять жевто-блакитну цього року - не зелену....
пусть будет натуральная , но с жовто-блакитними игрушками 😀😀😀
После вчерашней передачи встал вопрос - способна Украина существовать как независимое демократическое государство. И главное в том - существует ли нация и социальное общество, способное самоочищаться, самоуправляться и защищаться? Или мы - ООО "Аренда Украины" с ограниченным количеством безответственных пайщиков под председательством Коломойского и партнеров?
тримайся подалі від людей, істота..
Може нагадати тему статті і твій коментар під нею? Чи в тебе крокодил більш зелений, аніж довший? Де в статті хоч натяк на Порошенка? Чи може в статті є брехня? То доведи це! Надай докази брехні!
Бо ОПівці вже шкваряться другий день поспіль, а ті, хто брав участь у нараді відмовчуються. То може ти тут все спростуєш з ґрунтовною доказовою базою? Чекаю...
Зате люди, які не мають допуску до державної таємниці (але мають безпосереднє відношення до д'Єрмаковської ОПи) вже висловились про злив "таємної" інформації! Ну от звідки вони знають про ступінь таємності інформації, якщо не мають до неї допуску???
Або вони самі ідіоти, або усіх нас такими вважають
А взагалі Христо Грозєву пообіцяли дати інтерв'ю, але кілька разів кинули.
Тепер перефразуємо попередній абзац мовою підозр Державного бюро розслідувань: "У червні-грудні 2019 року підозрюваним, який на той час обіймав посаду президента України, використовуючи своє посадове становище та вплив на підпорядкованих осіб, було реалізовано злочинний умисел, спрямований на умисне заподіяння шкоди територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України. Внаслідок ініційованих підозрюваним дій, а саме, залишення раніше займаних та обладнаних для оборони позицій, переміщення підрозділів Збройних Сил України від лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями, тодішнім президентом України, за попередньою змовою з групою осіб, не встановлених слідством, було надано сприяння терористичним організаціям "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" у реалізації їх мети - зміні меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".
Звучить неймовірно? Хтозна…
против Соколовой ДБР открывает уголовное дело
серлещ вчера верещал что надо закрыть пятый и прямой, гонопольского и орловскую сдать в сбу
у них паника и злость. могут наделать много глупостей. не дай бог кровавых. но быстрее кончат
Лучшее средство - вогнепальна зброя, навіть мисливська!
ок. вышибу в четвертый раз