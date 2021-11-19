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Новини Політика України
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Зеленський (17428) Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Доброхотов (7) Єрмак Андрій (1229)

Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов

Журналісти хотіли отримати коментар президента Володимира Зеленського та голови його Офісу Андрія Єрмака, але ті то погоджувалися говорити, то відмовлялися, то відправляли до інших осіб.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів Роман Доброхотов - шеф-редактор російського видання The Insider, яке працювало над розслідуванням разом з Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одна з причин була пов'язана з тим, що ми хотіли отримати якусь відповідь офіційну, роз'яснення з боку Офісу президента і самого президента. Півроку тому всі запити вже були відправлені, перші спроби поспілкуватись були зроблені. І йшла якась дуже дивна тяганина: з нами то погоджувалися поговорити, то відмовлялися, то пропонували поговорити ще з кимось, цей хтось ще говорив одну версію, потім хтось приносив якусь іншу версію", - розказав Доброхотов.

Він наголосив, що слова самого Зеленського про спецоперацію можна було трактувати по-різному.

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"Приміром, він казав, що Україну намагаються втягнути в цю операцію. Хто намагався? США, Росія, Білорусь? Тобто дуже незрозумілу, розпливчасту гіпотезу запропонували нам з того боку. Ми чекали, але скільки часу минуло? Скільки можна вже? Минув майже рік з моменту, як розслідування почалося. Пора б і честь знати", – розказав Доброхотов.

За його словами, Bellingcat просив про коментар і самого Зеленського, і голову його Офісу Єрмака.

"До речі, з багатьма силовиками вдалося поговорити. Я вже мовчу про колишнього главу української розвідки Бурбу, який розповідав багато подробиць і став дуже важливим джерелом. Зважаючи на все, операцію було зупинено на політичному рівні, тому хотілося їх інтерпретацію отримати. А ми цього так і не побачили", – додав Доброхотов.

Також читайте: Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Спочатку було мовчання,а тепер мичаніє...
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19.11.2021 19:56
+26
То не мовчання - то "оціпеніння" від того, що прийшов пздць!
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19.11.2021 19:57
+20
Ничего себе молчание...ЗеДерьмак на пару столько разных взаимоисключающих версий озвучили, шо зебобикам не успевали методички менять.
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19.11.2021 20:00
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Спочатку було мовчання,а тепер мичаніє...
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19.11.2021 19:56 Відповісти
То не мовчання - то "оціпеніння" від того, що прийшов пздць!
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19.11.2021 19:57 Відповісти
ще не прийшов, ще не йолка ...
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19.11.2021 20:21 Відповісти
Но скоро будут ставить

🎄🎄🎄
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19.11.2021 21:09 Відповісти
обожнюю Новий Рік - іноді такі йолкі хлопці мутять...
шо б тількі здорові були - най ставлять жевто-блакитну цього року - не зелену....
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19.11.2021 21:18 Відповісти
Наверно , многовековые традиции из-за группы придурков менять не стоит .

пусть будет натуральная , но с жовто-блакитними игрушками 😀😀😀
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19.11.2021 21:38 Відповісти
Від кого прийшов? 73%? Так вони самі його й ініціювали! Хотіли пореготати в 2019! І вибрали кловуна-наркомана-зрадника до влади у воюючій країні!! Паспорти би в них позабирати, та за "поребрик" разом з кварталом, нехай на сцені перед путіним виступають!!
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19.11.2021 20:44 Відповісти
Ой как бы завтра не вышел некролог пали на поле брани лжи предательства и скученности Вова и Дерьмак
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19.11.2021 20:55 Відповісти
Кстати, на поле политической брани двухголовый президент и слуги уже давно пали и ползком будут выбираться. Они могут интересовать только Маркиза Карабаса Коломойского - кукла должна отработать потраченные на нее нитки и опилки. И только до очередных, а правильнее, до уже жизненно необходимых, внеочередных, парламентских выборов. И мечты Зеленского перед его выборами - ИМПИЧМЕНТ преиденту...
После вчерашней передачи встал вопрос - способна Украина существовать как независимое демократическое государство. И главное в том - существует ли нация и социальное общество, способное самоочищаться, самоуправляться и защищаться? Или мы - ООО "Аренда Украины" с ограниченным количеством безответственных пайщиков под председательством Коломойского и партнеров?
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20.11.2021 07:30 Відповісти
та нехай поцемкаються, голубяткі, помовчять потім - зрада не зміньшиться.
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19.11.2021 19:59 Відповісти
Ничего себе молчание...ЗеДерьмак на пару столько разных взаимоисключающих версий озвучили, шо зебобикам не успевали методички менять.
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19.11.2021 20:00 Відповісти
вони і зара штурмують, пальці слюнявляйть - дайте цапам час, виповзуть....
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19.11.2021 20:03 Відповісти
гірше тебе лише смердючий цап.
тримайся подалі від людей, істота..
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19.11.2021 20:08 Відповісти
цем в щічку, шановна Ксенія....
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19.11.2021 20:15 Відповісти
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19.11.2021 20:43 Відповісти
гарний настрій - то вже дуже і дуже багато!
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19.11.2021 20:51 Відповісти
Звичайно. Це добре. Треба ставитись до всього з позитивом.
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19.11.2021 20:52 Відповісти
Яка різниця між двума смердючими цапами, якщо один розуміє тільки команду "Геть, падлюко" а другий - "Пошел на **й!"
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20.11.2021 07:34 Відповісти
тебе шо лі гірше? - так такого не бувае... )))
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19.11.2021 20:10 Відповісти
для тваринок - на цьому сайті банять за переставляння буков у слові...
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19.11.2021 20:12 Відповісти
А це тут до чого? На ПЛР-тест не вистачає, то вирішив підзаробити?
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19.11.2021 20:07 Відповісти
передай подоляку, що він йшов *****. і нехай туди тебе також забере!
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19.11.2021 20:13 Відповісти
таке ж зебільне прокацапське чмо, як і ти
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19.11.2021 20:22 Відповісти
Свирид, смени врача, тебе поставили не правильный диагноз 🤣🤣🤣
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19.11.2021 20:27 Відповісти
І де брехня? В чому? Від кого?

Може нагадати тему статті і твій коментар під нею? Чи в тебе крокодил більш зелений, аніж довший? Де в статті хоч натяк на Порошенка? Чи може в статті є брехня? То доведи це! Надай докази брехні!

Бо ОПівці вже шкваряться другий день поспіль, а ті, хто брав участь у нараді відмовчуються. То може ти тут все спростуєш з ґрунтовною доказовою базою? Чекаю...
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19.11.2021 20:18 Відповісти
Хтось шукає сивочолого,а мні вже нічого не хочеться ні взнавати,ні читати і слухати всяку маячню.Там в чистому вигляді є кацапський слід І якщо то що росслідувало кацап,то далі вирви і в смітник.Роман Доброхотов-шеф редактор кацапського видання?.?.?.Здуріти можна.
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20.11.2021 08:34 Відповісти
то тролік, подоляцкий, чи кацапський, чи сам по собі дурень - не бачу різниці.....
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19.11.2021 20:35 Відповісти
д'Єрмак ще не вигадав відмазки, а на "союзмультфільмі" не зняли "відбілюючого" відосика... Найвеличніший зайнятий - проводить порівняльну "експертизу" між "афганським співробіцниством" та "аргентинської дип.поштою"

Зате люди, які не мають допуску до державної таємниці (але мають безпосереднє відношення до д'Єрмаковської ОПи) вже висловились про злив "таємної" інформації! Ну от звідки вони знають про ступінь таємності інформації, якщо не мають до неї допуску???

Або вони самі ідіоти, або усіх нас такими вважають
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19.11.2021 20:05 Відповісти
ТЬІЦ! Не заробив!
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19.11.2021 20:10 Відповісти
они и сейчас молчат. Они никому ничего не должны (с)
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19.11.2021 20:06 Відповісти
Вони не мовчали, а торгувались щоб стрічка не вийшла у світ.
А взагалі Христо Грозєву пообіцяли дати інтерв'ю, але кілька разів кинули.
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19.11.2021 20:07 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 20:11 Відповісти
. .
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19.11.2021 20:16 Відповісти
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19.11.2021 20:19 Відповісти
У 2019 році за ініціативи президента Володимира Зеленського відбулось відведення українських військ з раніше займаних позицій в зоні ООС - селах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська. На практиці це виглядало як відступ ЗСУ з раніше займаних і укріплених позицій. Як наслідок, частина території України вийшла з-під контролю уряду і Збройних Сил України.

Тепер перефразуємо попередній абзац мовою підозр Державного бюро розслідувань: "У червні-грудні 2019 року підозрюваним, який на той час обіймав посаду президента України, використовуючи своє посадове становище та вплив на підпорядкованих осіб, було реалізовано злочинний умисел, спрямований на умисне заподіяння шкоди територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України. Внаслідок ініційованих підозрюваним дій, а саме, залишення раніше займаних та обладнаних для оборони позицій, переміщення підрозділів Збройних Сил України від лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями, тодішнім президентом України, за попередньою змовою з групою осіб, не встановлених слідством, було надано сприяння терористичним організаціям "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" у реалізації їх мети - зміні меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".

Звучить неймовірно? Хтозна…
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Не нужно сразу измену стараться шить! Сначала нужно наверное обязать сдать незалежне ЗВН по программі середньої освіти. И все станет на свои места!
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20.11.2021 07:40 Відповісти
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19.11.2021 20:43 Відповісти
зеленых корежит по взрослому
против Соколовой ДБР открывает уголовное дело
серлещ вчера верещал что надо закрыть пятый и прямой, гонопольского и орловскую сдать в сбу

у них паника и злость. могут наделать много глупостей. не дай бог кровавых. но быстрее кончат
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19.11.2021 20:48 Відповісти
Українець! Будь здатен захищатись і захищати! Шоб державу не розікрали купуй:

Лучшее средство - вогнепальна зброя, навіть мисливська!
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20.11.2021 07:50 Відповісти
зепил, а за гринпоца, который слил спецоперацию ничего сказать не хочешь?
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19.11.2021 21:11 Відповісти
и это правильно. если власть теряет берега то надо сливать в прессу все что угодно что вправит им мозги
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19.11.2021 21:20 Відповісти
нах пшел. в стойло. твое место там
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19.11.2021 21:25 Відповісти
А это ты говно повторитель
ок. вышибу в четвертый раз
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19.11.2021 21:27 Відповісти
не мычи - говно\такое как ты...\ нужно смывать...!
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20.11.2021 08:27 Відповісти
Мозги лучше всего вправляет гильотина - они после нее уже не вытекают при посещении туалета.
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20.11.2021 07:52 Відповісти
подоляк, вазелин, ермак и аграхимия отказались прийти к шустрику
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19.11.2021 21:18 Відповісти
Правильнее сказать - побоялись! Они в ступоре и выбрали свою основную защитную стойку:
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20.11.2021 08:01 Відповісти
Не дождались,пока зебилы срать себе в штаны перестанут?
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19.11.2021 21:20 Відповісти
зекрыса сцикливое чмо -даже его шавки испугались к шустрику прийти -вообще там ни одной зешвали
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19.11.2021 21:22 Відповісти
Це не схоже на мовчання ягнят.
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19.11.2021 21:36 Відповісти
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20.11.2021 01:44 Відповісти
ССЫКЛО,оно и в офисе президента ССЫКЛО!!!!!!!!!
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20.11.2021 03:34 Відповісти
... почему-же молчали? А, дело Чауса? А, шофёр Шефира? И, хорошо что таки опубликовали, еще нехватает , чтоб какого-нить журналиста обидели
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20.11.2021 06:00 Відповісти
просто у нас президент странный, потому и странная волокита
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20.11.2021 11:15 Відповісти
 
 