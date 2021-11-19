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Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій. ФОТО

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Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій. ФОТО

19 листопада, в районі проведення ООС в Луганській області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ загинув 33-річний Уберт Валерійович Мрачковський, мешканець Хмельницького, старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.

 Про це йдеться на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС Украхни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки. Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі. Наш борг перед ним — продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими!" - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ. Від початку доби окупанти 10 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій 01

Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+113
Світла пам'ять нашому полеглому Воїну.

Сердечні співчуття рідним.
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19.11.2021 19:58
+88
Україна втратила Сина.
А ми - Брата.
Боляче...
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19.11.2021 20:04
+59
Вічна пам'ять Герою...
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19.11.2021 20:11
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Герої не вмирають!
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20.11.2021 15:10 Відповісти
а бубочці все рівно...
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20.11.2021 20:43 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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20.11.2021 21:11 Відповісти
Вічна Слава Герою у чертогах Вальґали!
...
І запитання до зеленого гівнопрезидента: ну що, вилупок? Це "постреливают", щоб тебе підкинуло та ґепнуло?
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21.11.2021 01:44 Відповісти
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