Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій. ФОТО
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19 листопада, в районі проведення ООС в Луганській області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ загинув 33-річний Уберт Валерійович Мрачковський, мешканець Хмельницького, старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС Украхни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки. Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі. Наш борг перед ним — продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими!" - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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І запитання до зеленого гівнопрезидента: ну що, вилупок? Це "постреливают", щоб тебе підкинуло та ґепнуло?