Наглядова рада "Укрексімбанку" відхилила результати внутрішнього розслідування нападу на журналістів "Схем" та ініціювала проведення нового
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Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів "Схем" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)та відхилила їх. Самі результати так і не були оприлюднені, як того раніше вимагав міністр фінансів Сергій Марченко.
Голова наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко пояснила Радіо Свобода, що наглядова рада була незадоволена результатами перевірки, а тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників, передає Цензор.НЕТ.
"Наглядова рада не задоволена результатом. Не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні. І буде ініціювати нове", – розповіла Оляна Гордієнко.
Внутрішнє розслідування стосується нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, коли питання "Схем" про великий валютний кредит банку спричинило агресивну реакцію голови правління, який наказав застосувати силу проти журналістів.
Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями. Згодом стало відомо, що з "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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Краеугольным вопросом ( из-за которого пошли разборки) остаётся -
КАК УКРЭКСИМБАНК выслал кредит ЛУГАНДОНСКОЙ ФИРМЕ - то есть финансировали терроризм ДЕНЬГАМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКРВ УКРАИНЫ
- эта тема не интересна.
а в тоже время маленькая Словакия оторвала от себя 100 млн помощи Украине.
НЕ СТЫДНО ?