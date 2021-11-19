Монастирський вручив двом комбатам Нацгвардії нагородну зброю, якої раніше позбавив нардепа ОПЗЖ Киву. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив нагородну зброю, якої позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву, двом офіцерам Національної гвардії - підполковникам Назару Ясінському та Сергію Сідоріну.
Про інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Ще раз зазначу, що це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива за вчинки, що дискредитують нагородженого. І сьогодні цю зброю я передаю в руки найбільш гідних, в руки тих, для кого честь українського офіцера і честь Української держави, яку вони захищають, честь її історії, символів та героїв - понад усе!", - написав Монастирський.
Як зазначив міністр, бойовий досвід у нагороджених із 2014 року. Розвідувальний підрозділ підполковника Ясинського у 2018 році під час виконання завдань у районі проведення ООС виявив диверсійну групу у кількості 6 осіб, яка рухалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник наказав відкрити вогонь, змусивши противника відступити.
Підполковник Сідорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців у районі селища Новолуганське Донецької області, а під час операції у районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію українських бійців.
Обидва офіцери були відзначені нагородною вогнепальною зброєю.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.
18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.
Будь ласка, зачекайте...
Гусарам просьба промолчать.
Вот на фига?!
А ещё, Денис Анатольевич, подарите мне, на праздник,
пистолет как у КивыКивы пистолет.
Горшок в который гадил Наполеон стоит гораздо дороже ночного горшка 19-го века.
Там фитиш выше крыши. Отняли у мудака Кивы и отдали мне.
Секонхенд від Ківи їх не радує.
А коллег-любителей юмора, никто не отменял
+++
У толстолобиков этого наградного оружия зашкаливает. Не только Луценко раздавал.
У азиатских республик это бизнес.
За 10 -15 штук вас государство Казахстан наградит именной береттой, которую вы, согласно договорам СНГ, зарегистрируете дома. Делов то.
******** интересно просто - вас идиотов нанимают чтобы корчили из себя идиотов или реально идиоты...
скорее второе - просто кацапы...
Так, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года приказом главы МВД был награжден пистолетом "Jones 1911" (калибр 45 ACP). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в бытность вице-премьер-министром в 2014 году получил от А.Авакова пистолеты "Форт 17-05" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а как председатель Верховной Рады в 2015 году - пистолет-пулемет MP5 K A4. Спикер украинского парламента Андрей Парубий в марте 2014 года в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны получил пистолет "Форт 17-05". Нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в марте 2015 года был награжден пистолетом-пулеметом "Форт 226", в бытность и.о. президента Украины в апреле 2014 года - револьвером ALFА model 3541, в октябре 2014 года как председатель Верховной Рады он получил пистолет ПСМ-05. Экс-премьер Арсений Яценюк в 2014 году получил от соратника по партии "Народный фронт" пистолеты "Glock 19" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а в мае 2015 года - пулемет 56-П-421 ("Максим"). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко как народный депутат в ноябре 2015 года был награжден пистолетом "Sphinx SDP". Министр обороны Украины Степан Полторак в октябре 2015 года получил от главы МВД револьвер ALFА model 3541. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награжден пистолетом "Форт 9". Среди награжденных А.Аваковым народных депутатов больше всего оружия в количестве 6 пистолетов ("Форт 21.03", "Форт 9", "Glock 17", АПС, "Маузер" и Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt) получил парламентарий от "Народного фронта", советник А.Авакова Игорь Котвицкий. В 2015 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил от главы МВД пистолет-пулемет MP5 K A4 и пистолет "Colt М 1911". Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в феврале 2015 года был награжден А.Аваковым штурмовой винтовкой "Форт 221".
Если ты этого не понимаешь - то такое же недолугое. Кацап, одним словом.
Фу. Фу..
может и медали с кого-то сдирать а кому-то перевешивать????
другое дело передать оружие павшего побратима, друга.....или даже убитого в честном бою врага...
но зашморганное презираемым ушмёбком....тем более после освещения этого в СМИ...
ой воинам оно не до души.... ой фууу как получается не весело...и не радостно чё-то
https://drive.google.com/file/d/0B3XS919HzKH0STJzNnQxNWpCWTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-RrTFmErpUgOKz7gsDKE38A
Засобом для дезинфекції від ковіду.
це все одно що...медаль ,,за відвагу видану раніше ,,івану Петрову,, за №........ передати бойовому офіцеру......,,,,,, бо відвага попередніка виявилася несправжньою......
БРЕД СИВОЇ КОБИЛИ....... і взагалі на іменній зброї завжди була гравіровка типу....
,,нагорода майору ..................... від міністра оборони ґґґґґґґґґґс
ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґСССР Гречко або Устінова... А тут що немае підпису , та гравіровки....... і нам можуть показати що завгодно...... і підписати що це ті самі пістолети.... ЩО ЗАБРАЛИ У КИВИ.....
....ЯКАСЬ ПОЗОРНА ПОКАЗУХА........
Фуууу…
++++
Опешил от такого определения.
Нет слов.
У богатых отобрал ...