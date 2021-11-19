Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Востаннє ситуація, коли представники влади так масово відмовилися прийти на програму, була за часів Януковича, зазначив ведучий.
Про це Шустер заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент України, голова Офіса президента України, голова Служби безпеки України, голова ДБР, Давід Арахамія - голова фракціії партії "Слуга народу", також член комітету з питань національної безпеки, Ірина Верещук - віце-прем’єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - перерахував він.
Шустер зазначив, що не знає, чому можновладці попри запрошення не з’явилися у студії.
"Таке востаннє я бачив, коли влада не приходила - це були часи вже далекі, здавалося б, Януковича", - додав він.
Сьгодні у "Свободі слова Савіка Шустера" говорять про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Ведучий запрошував до студії президента України Володимира Зеленського та голову Офіса Президента Андрія Єрмака.
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к очередному майдану что ли готовиться?
Я такого не пам'ятаю . Зе владу сьогодні знищують як класового ворога ,, просто розпилюють на атоми .. Від сьогодні Зе сприйматиметься мною особисто виключно як - ворог України , нарівні з ****** .
«Золотой теленок»
так думаю.-- SOS--xuylu посилають
Гражданин Италии или человек "Мира," утраивает собачьи бои по своим правилам!!! Шустер начал первый в Украине устраивать такие мерзкие ,рассчитанные на не думающих ...
Українці йому це не пробачать!!!!
зелю ГЕТЬ із шоблою на нари!!!
меня другое поражает что нет комментов от посипак самого зельца на этой ветке , а их ведь очень много - аж 73%! Это ж они кричали что Вова «хочет что то сделать , но ему всегда не дают порохоботы и нацики». Ну что посипаки зелёные - в данном конкретном случае Вове дали и он сделал? Да так сделал что куйло страшно рад!!! Лицемеры! Мля зла не хватает!
Пока у него иммунитет. Но осталось не так и много. Так что пускай готовится.