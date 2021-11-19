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Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

Востаннє ситуація, коли представники влади так масово відмовилися прийти на програму, була за часів Януковича, зазначив ведучий.

Про це Шустер заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент України, голова Офіса президента України, голова Служби безпеки України, голова ДБР, Давід Арахамія - голова фракціії партії "Слуга народу", також член комітету з питань національної безпеки, Ірина Верещук - віце-прем’єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - перерахував він.

Шустер зазначив, що не знає, чому можновладці попри запрошення не з’явилися у студії.

"Таке востаннє я бачив, коли влада не приходила - це були часи вже далекі, здавалося б, Януковича", - додав він.

Також читайте: Вихід розслідування Bellingcat відкладали через мовчання Зеленського та Єрмака, - засновник The Insider Доброхотов

Сьгодні у "Свободі слова Савіка Шустера" говорять про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Ведучий запрошував до студії президента України Володимира Зеленського та голову Офіса Президента Андрія Єрмака.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
Ну так. Дерьмаку не по чину на вопросы отвечать. Задавать ему неудобные вопросы - гос.измена. Спросите у Коли Сракотряса, он все пояснил.
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19.11.2021 21:19
+46
Это наверно последняя капля. А ведь могли прийти и попытаться себя оправдать.
Их не приход = признанию вины.
Не знаю кем нужно быть, что бы поддерживать это...
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19.11.2021 21:14
+42
Зелені суикуни пішли в оборону 😡
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19.11.2021 21:12
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Украины ***** здавать?
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19.11.2021 21:46 Відповісти
Та ну нах... А пиво в барі під футбол п-ц важлива справа.
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19.11.2021 22:07 Відповісти
А насправді , головне виправдовуваня для Єрмака - відсутність повноважень, тому й не міг й не винен ну і тд... А питання у студії, наприклад- то ви, пане Єрмак, не будуте тепер й міністрів призначати й КУЛЕБОЮ ПРАЦЮВАТИ- ЗА ВІДСУТНОСТЮ ПОВНОВАЖЕНЬ... А чом у такому разі там Ви грали а там не могли грати (розвідкою) - порушивши раз похрін потім де й скільки ще
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19.11.2021 21:46 Відповісти
Бурба на "Свободі слова" зробив заяву, що у кабінеті Єрмака йому передали розпорядження президента Зеленського про перенесення операції з затримання вагнерівців.
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20.11.2021 08:34 Відповісти
Бурба заявил что ему передали записку от имени зеленского о переносе операции
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19.11.2021 21:47 Відповісти
Не говорил он такого.
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21.11.2021 10:32 Відповісти
вот когда ОНИ перестанут боятся ЛЮДЕЙ которые их выбирали тогда может и начнут где то появлятся))))... а пока вот как то так... типа страной руководят...
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19.11.2021 21:48 Відповісти
Хочу напомнить - эти обосранные кондомы живут за счет налогоплательщиков и на вопросы отвечать обязаны. Но это не Порох. Это кафно в случае опасности просто перестает отсвечивать
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19.11.2021 21:52 Відповісти
На воре шапка горит...какая студия.
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19.11.2021 21:57 Відповісти
А шо воно може сказати окрім мичанія...
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19.11.2021 21:57 Відповісти
зе-бандюки воюют против Украины - тут и срыв оборонного заказа, посадки волонтеров и ветеранов, и пр. ну и банально - армию не кормят и не снабжают. про индексирование зарплат вообще молчать надо. зеленскй враг нашей страны. а по отношению к своему 73%-зелекторату еще и предатель.
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19.11.2021 21:57 Відповісти
До тюрми зелене лайно.
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19.11.2021 21:58 Відповісти
зелайно шукає кеди, штурмовку і карту "пятивестовку" для переходу "за кардон"
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19.11.2021 23:25 Відповісти
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19.11.2021 21:58 Відповісти
До сих пір не розумію,як за таке чмо могли проголосувати люди.
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20.11.2021 01:21 Відповісти
За таке чмо голосували не люди, а "население, уставшее от войни"
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20.11.2021 04:49 Відповісти
Епнутый народ голосовавший за этого гопника, писдетс какой-то, на сколько безмозглые . П
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20.11.2021 09:07 Відповісти
их нужно потихоньку отлавливать и на кичу
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19.11.2021 22:00 Відповісти
Не на кичу, а утилизировать
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20.11.2021 01:49 Відповісти
И всё как обычно - в конце ноября, в начале декабря....
к очередному майдану что ли готовиться?
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19.11.2021 22:01 Відповісти
не прийшли, бо у Сірка не хватило очей позичити на всіх
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19.11.2021 22:02 Відповісти
Вовуня наклав собі у штанці .. херой мля .
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19.11.2021 22:02 Відповісти
Обісралося, гівно мале.)
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20.11.2021 01:43 Відповісти
Хоть бы Колю - котлету прислали.
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19.11.2021 22:04 Відповісти
коля дебіл, але не настільки
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19.11.2021 23:26 Відповісти
Це пряме визнання своєї провини
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19.11.2021 22:05 Відповісти
Я вважаю,що час настав! Зелена пліснява,на вихід!!!
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19.11.2021 22:05 Відповісти
вони й так в лайні і шмарклях, щоб ще на лайношоу до якогось шлюхстера ходити.
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19.11.2021 22:07 Відповісти
А сцикунів побільшало. Може пакують валізи? Очкують.
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19.11.2021 22:09 Відповісти
Нічого дивного. Зелька одразу після інавгурації послав всіх українців....

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19.11.2021 22:09 Відповісти
вот так загадка! и почему они не пришли ? ....догадайтесь с трёх раз , кто смелый !
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19.11.2021 22:11 Відповісти
До чого це кокетство - сам кажи.
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19.11.2021 22:42 Відповісти
мабуть слухають шифровку від "Радио Масквы"
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19.11.2021 23:28 Відповісти
Тільки що мені подзвонив добрий знайомий, який ніколи не був наполегливим критиком ЗЕвлади у силу своєї толерантності. Він порадив мені швиденько вмикнути канал з трансляцією "Свободи слова" і сказав, що ніколи не відчував такої огиди до цієї банди як зараз. Сказав, що Зеля і його оточення обісрались по самі вуха, а тепер ховаються у бункері. А це була людина, яка іноді виправдовувала цих злочинців. Ось це і є кінець влади квартальних коміків.
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19.11.2021 22:11 Відповісти
Я теж слухаю . Мені здається - це початок кінця Зе влади ... Зараз виступає Турчинов .
Я такого не пам'ятаю . Зе владу сьогодні знищують як класового ворога ,, просто розпилюють на атоми .. Від сьогодні Зе сприйматиметься мною особисто виключно як - ворог України , нарівні з ****** .
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19.11.2021 22:29 Відповісти
сказати вже нічого.......а брехня вилізе відразу........і наслідки вже прораховують а вони дуже погані
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19.11.2021 22:13 Відповісти
так этож не мелочь по карманам тырить...отвечать надо...
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19.11.2021 22:18 Відповісти
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19.11.2021 22:20 Відповісти
А що це за фільм!?)
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20.11.2021 01:44 Відповісти
Ай, яй-яй....
«Золотой теленок»
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20.11.2021 06:47 Відповісти
а що ви дивуетесь ? мужчина дивиться тільки сватів і 95 !
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20.11.2021 07:06 Відповісти
Щира неправда! Я квартал дивитись перестав у 15-у році, сватів взагалі ніколи не дивився, а на виборах голосував за Порошенка.
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20.11.2021 17:19 Відповісти
Ну а шо? Все знати неможливо.
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20.11.2021 17:21 Відповісти
Золотой теленок
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20.11.2021 10:19 Відповісти
Дякую)
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20.11.2021 17:20 Відповісти
«Золотой теленок» , 1968 рік
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20.11.2021 19:23 Відповісти
этой гадкой парочке не на передачи надо ходить, а идти в СБУ на явку с повинной, и давать показания по госизмене. в воюющей стране, раньше за такое преступление ставили к стенке и расстреливали.
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19.11.2021 22:25 Відповісти
в СБУ сидит Баканов - тоже из этой банды
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19.11.2021 22:38 Відповісти
Так і баканова треба взяти за тестікули та притягти до відповідальності разом з ними.
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20.11.2021 07:33 Відповісти
От цікаво, ти вже шукаєш нового господаря? Ні? А вже пора, пора...
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19.11.2021 22:46 Відповісти
Вотєтапаварот.
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19.11.2021 22:42 Відповісти
да потому что в какой-то момент времени эти люди решили, что они уже очень далеко или очень высоко..., а остальные где-то там внизу, мелкие, никчемные людишки..., надобность в которых возникает только раз в 4-5 лет...
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19.11.2021 22:54 Відповісти
Уклоніст знову обісрався, ...лять...
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19.11.2021 23:04 Відповісти
В СМИ появилась реакция на это приглашение С.Шустера со стороны представителей ОП: "...Михаил Подоляк сказал "нет" участию власти в эфире". Подоляк отметил, что официальные представители государства не будут "бегать по эфирам" и назвал приглашение вызовом на ковер к олигарху. Кто такой М.Подоляк - это советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, это во власти что-то типа старший помошник младшего конюха. Но этот человек оказывается регулирует поведение высшей власти в событиях, в которых участвует не мало украинцев, в т.ч. и очень популярная в Украине передача "Свобода Слова". Это в продолжении того, что не все судьбоносные решения ( типа и операция по Вагнеровцам!) в государстве Украина принимает Президент, а копошащиеся вокруг него клерки, а по сути это гарсоны, лакеи, лизоблюды и "шептуны" разного пошиба, не имеющие даже доступа до государственных секретов. Один из них и Подоляк, который может что-то шептать на ухо Президенту, но не имеет право публично через СМИ показывать свою не пререкаемую значимость, которую оказывается. выполняет "верхняя власть". За такую самостоятельность, которая влияет на имидж первого лица государства не может дальше находиться на этом месте.
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19.11.2021 23:37 Відповісти
немало
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20.11.2021 08:08 Відповісти
Може вони вже в Ростові.
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19.11.2021 23:44 Відповісти
Давно не заходив на сайт "Української правди". Тільки що мав можливість оцінити цей гадюшник СерЛеща и Найєма. Там барабанить по клаввіатурам уся ботоферма Подоляка і аппарат ОПи. Мабуть, Зеля дав команду нікому не йти додому, пока кожен не видасть нагору 1000 коментів на захист криворогуля. Пишуть таку херню, що на голову не налазить. Був цей сайт помойкою, а став вигрібною ямою.
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20.11.2021 00:04 Відповісти
Біда,що ніякий закон на них не діє. В країні нема закону. Спроможний тільки обурений народ. Але як?
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20.11.2021 00:30 Відповісти
Витягти на майдан та повісити на "йолку", тільки так. Бо закон у нас не діє, судді бесчесні та продажні.
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20.11.2021 07:30 Відповісти
Зеленський і Єрмак - зрадники і злочинці! 100% державна зрада !
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20.11.2021 01:09 Відповісти
Тікати їм нікуди. Тепер це тавровані на весь світ злочинці. То ж сидять і , я
так думаю.-- SOS--xuylu посилають
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20.11.2021 01:14 Відповісти
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20.11.2021 01:18 Відповісти
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20.11.2021 01:39 Відповісти
Ці вороги згинуть як роса на сонці!
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20.11.2021 01:47 Відповісти
Просто ВаЗелін знову зайнятий...може ним натирають...?
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20.11.2021 01:52 Відповісти
Не прийшли, бо сидять штани сушать, їм же треба ще перед ху#лом звітувати. Вони ж знають, що кремлівський щюр все одно буде незадоволений, а він ще ******** після виконаного завдання зливати своїх агентіввиконавців.
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20.11.2021 01:55 Відповісти
Савик опустил команду ЗЕ, ниже плинтуса... , Гордон мечется, и вашим и нашим.
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20.11.2021 02:04 Відповісти
Про Гордона класно-"мечется". А как дишал, как дишал на зелю..
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20.11.2021 04:56 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат ни кому, ни чего не должен, кроме ботаксного Педофильного Шныря вовы в кремле, скоро Оно выступит у скабеевой...
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20.11.2021 06:13 Відповісти
А наш парламент не хоче викликати цих зрадників до себе - задати їм питання та заслухати, і нам показати наживо?
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20.11.2021 07:27 Відповісти
Я смотрел несколько первых программ и то не в полном объёме - мерзкое зрелище куда приглашают скандалистов с разных лагерей стравливая между собой!!!

Гражданин Италии или человек "Мира," утраивает собачьи бои по своим правилам!!! Шустер начал первый в Украине устраивать такие мерзкие ,рассчитанные на не думающих ...
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20.11.2021 07:33 Відповісти
А передачи для думающих, я так понял, это где присутствующие хором, обязательно стоя, поют осанну ЗЕленому чморенышу?
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20.11.2021 09:14 Відповісти
Это было ожидаемо
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20.11.2021 07:39 Відповісти
Недоброго тобі ранку, Вова Зеля! А усім українцям доброго ранку, смачної кави та гарного настрою!
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20.11.2021 08:43 Відповісти
Прикольно было смотреть на пустые кресла "от влади". Даже раваруська шлендра, которая не вылазила с эфиров не пришло. Видно хозяин сказал - "Иногда лучше нюхнуть, чем говорить" (практически цитата)
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20.11.2021 09:35 Відповісти
Это пиз...ец, пановэ! И полный крах ЗЕ!власти. На что расчитывает ОПа, сидя на Банковой за своей детской площадкой? Что люди в здравом уме будут подчиняться их власти и будут чтить их закон? После здачи ВСЕХ государственных интересов Украины? Я не удивлюсь, если счас Ермак и ЗЕ! насилуют телефон и вопят в него: "Путин спаси!" Простите, что повторюсь, но это пиз....ец, пановэ!
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20.11.2021 09:39 Відповісти
Зеля зрадив і Захисників України і саму Україну, зливши убивць-вагнерівців !!!! Виконання злочинних наказів діючими сраколизам теж має кримінал,!
Українці йому це не пробачать!!!!
зелю ГЕТЬ із шоблою на нари!!!
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20.11.2021 09:49 Відповісти
Зелёные сейчас будут тянуть время и молчать в надежде что дело со сливом операции по аресту вагнеровцев - замылится, затрётся, надоест людям, станет неактуальным, какой то следующий киздец перекроет вагнервцев по важности (и тут уж бубочка себя конечно покажет…) и т.д и т.п. короче говоря, способов по переводу стрелок и замазыванию пересичным гавном очей очень много…
меня другое поражает что нет комментов от посипак самого зельца на этой ветке , а их ведь очень много - аж 73%! Это ж они кричали что Вова «хочет что то сделать , но ему всегда не дают порохоботы и нацики». Ну что посипаки зелёные - в данном конкретном случае Вове дали и он сделал? Да так сделал что куйло страшно рад!!! Лицемеры! Мля зла не хватает!
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20.11.2021 11:11 Відповісти
Зеленский, преступник. Этим все сказано. Его преступная деятельность на должности президента началась с досрочных выборов в ВР в полном несоответствии с Конституцией Украины. Дальше - больше. Офшоры зеленского, разворованные бюджета страны, неоднократная попытка слива интересов Украины в пользу россии, конечно же Вагнергейт. Все это ложится в копилку.
Пока у него иммунитет. Но осталось не так и много. Так что пускай готовится.
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20.11.2021 11:22 Відповісти
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20.11.2021 11:38 Відповісти
У них поважна причина: вони полетіли в Карпати святкувати день народження Єрмака. Це важливіше ніж пояснювати людям чому вони злили спецоперацію.
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21.11.2021 10:04 Відповісти
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