Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, – Білий дім
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Влада США позитивно сприймає заяву президента РФ Володимира Путіна на розширеному засіданні колегії МЗС про необхідність врегулювання конфлікту на сході Україні за допомогою мінських угод.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вітали заяву президента Путіна про мирне вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою мінських угод", - сказала Псакі на брифінгу у Білому домі.
Вона додала, що США також підтримують слова Путіна щодо важливості "підтримувати діалог для вирішення багатьох розбіжностей" між Москвою та Вашингтоном.
"Ми вітаємо кроки чи коментарі, які нам здаються обнадійливими чи позитивними, і висловлюємо стурбованість, коли ми бачимо дії чи заяви, які не відповідають тому, що, як нам здається, має відбуватися", - пояснила прес-секретар Білого дому.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".
Будь ласка, зачекайте...
********* та кисєльових соловьйов від Джейн корчі бьють як нечисту силу
як чорти від розпяття
NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one
...В центре Донецка фазаны с голубями тусуются, под'едаются...
БЛД я их последний раз 10 лет назад на даче в "зеленке" видел, и то редкость была. Лисы, фазаны, белки, лесные птицы... в центре города. ПЗДЦ как Донецк очистился от цивилизации
нам потрібні території,
але не дамбасята
Байден сейчас на место поставил китаёсов. А путен - так себе гавно, которое и само скоро здохнет.
черпай инфу из проверенных источников, а не разносишь всякую дрянь...
Кто это написал или сказал?
Об этом ещё с 2014 не раз умные люди говорили, но никто не воспринимал это всерьёз...
себе назавжди надурити
Vіrina @Vlrina_wi
Зателефонувала батькам - скаржаться, що немає електроенергії. Пішла на сайт ДТЕК подивитися - ненька рідна! Половина (або й більше) Київської області на "плановому відключенні" з 8:00 до 18:00! Звісно, "планове відключення" звучить краще, ніж "веерне" та суть від цього не міняє
@KonkordiyaGrey
Міста поки не чіпають, а по селах вже скрізь. На весь день вимикають. Графікі різні. Наприклад, в Миколаївській обл. 2 дні через 2. Як там працювати магазинам, лікарням, фермам, школам? Я не уявляю.
о так от!
но особо не ведитесь... тварь та еще... ему обещать шо два пальца обасфальт)))
Реально? Тоді ви точно "***********".
жопом вперед, на утюга, до него ползут.....
олежа ты дебил ету тварь лайкнуть?
Другого пути не вижу!
там где кацап - там ложь, война, террор,
калаш и кровь, пьянь, вор и мародёр,
руины, ненависть и сраный триколор!
не заключай с кацапом договор -
с ним подпись - униженье, крах, позор,
лишь до победы, беспощадная борьба -
не превратит тебя в позорного раба!
не заключай с кацапом договор-
придёт мордор, а с ним Голодомор -
на договоры ль будешь уповать?..
не время трать - готовься воевать !!!
не заключай с кацапом договор!
проверь винтовку и взведи затвор!
и помни исторический урок :
увидишь - лезет тварь - спусти курок!
х**ло розтікається подібними заявочками (знає - вірніше, розраховує - коли) якраз, щоб вкотре повірили.
А на черговій зустрічі з "козаком", яку він протискає (мало ж було у червні), ставитиме свої умови.
Навіть не хочеться думати, що це йому вдасться і тоді Україні викручуватимуть руки.
А как же Мы?