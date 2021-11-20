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Путін (21440) США (14465) Донбас (21733) мінські угоди (2216)

Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, – Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, – Білий дім

Влада США позитивно сприймає заяву президента РФ Володимира Путіна на розширеному засіданні колегії МЗС про необхідність врегулювання конфлікту на сході Україні за допомогою мінських угод.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітали заяву президента Путіна про мирне вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою мінських угод", - сказала Псакі на брифінгу у Білому домі.

Вона додала, що США також підтримують слова Путіна щодо важливості "підтримувати діалог для вирішення багатьох розбіжностей" між Москвою та Вашингтоном.

"Ми вітаємо кроки чи коментарі, які нам здаються обнадійливими чи позитивними, і висловлюємо стурбованість, коли ми бачимо дії чи заяви, які не відповідають тому, що, як нам здається, має відбуватися", - пояснила прес-секретар Білого дому.

Також читайте: Німеччина та Франція потурають курсу України на демонтаж Мінських угод, - Путін

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Дитячий садок "Козюльки"...
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19.11.2021 21:35
+16
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19.11.2021 21:47
+8
фуйлу раз повірити-
себе назавжди надурити
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19.11.2021 21:47
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Дитячий садок "Козюльки"...
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19.11.2021 21:35 Відповісти
Понапідписували за вказівкою Шмеркель хрен зна що. А тепер кожна сторона тлумачить на свій лад.
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19.11.2021 21:48 Відповісти
А вы хотели чтобы Украина сразу подписала капитуляцию?
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20.11.2021 10:08 Відповісти
як приємно знову чути голос Джен Псакі !

********* та кисєльових соловьйов від Джейн корчі бьють як нечисту силу
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19.11.2021 21:56 Відповісти
ТОЧНО, ТОЧНО їх ковбасить нє па дєцкі.
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19.11.2021 21:59 Відповісти
і починають голосити "псяки" !

як чорти від розпяття
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19.11.2021 22:53 Відповісти
Нашли , кому верить
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19.11.2021 22:26 Відповісти
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19.11.2021 21:39 Відповісти
...і прірода побєдіт цивілізацию

NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one



...В центре Донецка фазаны с голубями тусуются, под'едаются...
БЛД я их последний раз 10 лет назад на даче в "зеленке" видел, и то редкость была. Лисы, фазаны, белки, лесные птицы... в центре города. ПЗДЦ как Донецк очистился от цивилизации
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19.11.2021 21:40 Відповісти
гарні новини нови з Дамбаса !

нам потрібні території,
але не дамбасята
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19.11.2021 21:58 Відповісти
Хутин ВЫМОЛИВ встречу с Байденом 😀😀😀?
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19.11.2021 21:40 Відповісти
То-то мигрантов ( голожопую армию хутина)от границы увезли отогреваться
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19.11.2021 21:42 Відповісти
Думаете путину что то надо от престарелого байдена
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19.11.2021 21:49 Відповісти
та срать Байден хотел на путена.
Байден сейчас на место поставил китаёсов. А путен - так себе гавно, которое и само скоро здохнет.
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19.11.2021 22:22 Відповісти
Расскажи как байден поставил на место китайцев ?
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20.11.2021 00:09 Відповісти
Тайваньская карта.
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20.11.2021 00:20 Відповісти
в курсе что сынок Байдена Хантер получил от китайского правительства 1.5 миллиарда долларов ? мало того сам Байден в 2013 году протащил закончик о том что китайские инвестиционные компании не должны предоставлять информацию о своем финансовом состоянии работая на американском рынке . так шо Джо глубоко на крючке у китайцев чтоб там вам не говорили . а день назад он вообще ляпнул что поддерживает договор где Китай декларирует Тайвань частью китайской народной республики . потом правда пытался извиниться , дескать не так его поняли .
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20.11.2021 03:35 Відповісти
это тебе Скабеева с паРаша.сру насвистела? Или сам Киселёв?!!
черпай инфу из проверенных источников, а не разносишь всякую дрянь...
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20.11.2021 15:55 Відповісти
Хто такое пукин, мордва тупорылая, весь мир знает шо оно *****
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19.11.2021 22:27 Відповісти
не "вимолив" - тільки вимолює...
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19.11.2021 22:21 Відповісти
Казав пан -кожух дам………
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19.11.2021 21:41 Відповісти
***** як завжди бреше.
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19.11.2021 21:42 Відповісти
А мало би звучати так - Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати російську військову агресію на Донбасі мирним шляхом
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19.11.2021 21:46 Відповісти
... і розпочатком виводу окупаційних російських військ, техніки, боєзапасів, ГММ та ін. до 31 грудня 2021 р. МЕЧТЫ-МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?!!
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20.11.2021 10:52 Відповісти
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19.11.2021 21:47 Відповісти
Грустная, но правда.
Кто это написал или сказал?
Об этом ещё с 2014 не раз умные люди говорили, но никто не воспринимал это всерьёз...
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19.11.2021 22:19 Відповісти
фуйлу раз повірити-
себе назавжди надурити
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19.11.2021 21:47 Відповісти
Спитали ли би чого ті угоди ним не виконуються з осені 2014 року, бо так будете його вітати доти поки він "копита відкине."
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19.11.2021 21:47 Відповісти
Та мирно заберіть своїх кирзачив з території України, а про компенсації пого воримо потім.
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19.11.2021 21:48 Відповісти
бараны.
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19.11.2021 21:49 Відповісти
довеееерчивыееее....
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19.11.2021 21:51 Відповісти
Всё будет тихо-мирно, ведь зебилы сами решили себя закопать в 2019

Vіrina @Vlrina_wi
Зателефонувала батькам - скаржаться, що немає електроенергії. Пішла на сайт ДТЕК подивитися - ненька рідна! Половина (або й більше) Київської області на "плановому відключенні" з 8:00 до 18:00! Звісно, "планове відключення" звучить краще, ніж "веерне" та суть від цього не міняє
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19.11.2021 21:53 Відповісти
IrisFlo


@KonkordiyaGrey





Міста поки не чіпають, а по селах вже скрізь. На весь день вимикають. Графікі різні. Наприклад, в Миколаївській обл. 2 дні через 2. Як там працювати магазинам, лікарням, фермам, школам? Я не уявляю.
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19.11.2021 22:39 Відповісти
что не скажешь этому *****,чтобы остановить полномасштабное вторжение в Украину
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19.11.2021 21:55 Відповісти
Джен Псаки с ума сошла, вместе с ******?
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19.11.2021 21:55 Відповісти
Вместе с байденом .
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20.11.2021 00:10 Відповісти
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19.11.2021 21:55 Відповісти
якщо хто не впізнав - то 4 рази головнокомандуючій...
о так от!
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19.11.2021 22:17 Відповісти
приветствуйте...
но особо не ведитесь... тварь та еще... ему обещать шо два пальца обасфальт)))
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19.11.2021 21:57 Відповісти
Вы как слабоумные. Вы еще поблагодарите педофила за то что он любит детей. Неужели многие не понимают что у ***** другой мир в его представлении. По мнению ***** мирным путем ето мирно разбомбить Киев а украинцев мирно вывести в Магадан, заселив их дома чекистами и бурятами.
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19.11.2021 21:57 Відповісти
якщо виконувати Мінськ-2 то це теж буде, за великим рахунком, перемога орди.
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19.11.2021 22:00 Відповісти
Невже американці так повірили ?,путін нічого не міняв: ,легалізація лднр ,проведення виборів в тих так званих республіках, амністія бандитів, зміни до конституціі ітп . Тобто Украіна фінансує лднр ,а конролює все рф ,для подальшого розвалу краіни ,адже терористи будуть легалізовані як влада і спокійно будуть розізжати Украіною для подальшоі дестабілізаціі .
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19.11.2021 22:05 Відповісти
нічему нікоґо ніщо не навчіло - сьоґодні більше потакання *****? - завтра більше крові.
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19.11.2021 22:06 Відповісти
Ты же тупой саратовский мент голосовал за маразматика байдена . Вот теперь наслаждайся .
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20.11.2021 00:12 Відповісти
шо , касабчик , таки тянет тебя на извращения . ты чеченскую бутылку , бежав с Саратова , из срaки еще не вынул .
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20.11.2021 03:28 Відповісти
Ще хто вірить тому що каже кацап, *****, московит???!!!
Реально? Тоді ви точно "***********".
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19.11.2021 22:07 Відповісти
А шо уже агрессии кремля нету, сейчас на донбасе конфликт и путлер молодец, штаты Украину слили?
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19.11.2021 22:12 Відповісти
Байдену нужно было не жопу обследовать,а голову!
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19.11.2021 22:16 Відповісти
не тебе судить, фашисеныш комми..
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19.11.2021 22:28 Відповісти
***** привет, пускай верёвку мылит
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19.11.2021 22:29 Відповісти
нормальная у кацофашиков ***** - ихняя...
жопом вперед, на утюга, до него ползут.....
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19.11.2021 22:32 Відповісти
oleg1966
олежа ты дебил ету тварь лайкнуть?
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19.11.2021 22:39 Відповісти
бесполезно обследовать . разницы никакой нет между его головой и опой.
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20.11.2021 00:14 Відповісти
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19.11.2021 22:48 Відповісти
Только один мирный путь: Залить выгребную яму-404 бетоном а если хоть одна свинособака вылезет, моментально утилизировать её, можно гранатомётом...
Другого пути не вижу!
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19.11.2021 22:58 Відповісти
Як це все заї@@@ло -ми радіємо,ми стурбовані,ми занепокоєнні ,ми вітаємо ітд
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19.11.2021 22:58 Відповісти
***** лжет, как всегда. он не может не лгать, потому что просто не может и все. он лжет всегда и постоянно. и американцы это прекрасно знают. а это просто дипломатеческое бла-бла-бла с их стороны
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19.11.2021 23:11 Відповісти
не заключай с кацапом договор

там где кацап - там ложь, война, террор,

калаш и кровь, пьянь, вор и мародёр,

руины, ненависть и сраный триколор!

не заключай с кацапом договор -

с ним подпись - униженье, крах, позор,

лишь до победы, беспощадная борьба -

не превратит тебя в позорного раба!

не заключай с кацапом договор-

придёт мордор, а с ним Голодомор -

на договоры ль будешь уповать?..

не время трать - готовься воевать !!!

не заключай с кацапом договор!

проверь винтовку и взведи затвор!

и помни исторический урок :

увидишь - лезет тварь - спусти курок!
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19.11.2021 23:35 Відповісти
Байден с трапа Air Force One скажет - Я привез вам мир - и начнется новая спираль истории 😕 Не дайБог
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19.11.2021 23:43 Відповісти
Хто б сумнівався.

х**ло розтікається подібними заявочками (знає - вірніше, розраховує - коли) якраз, щоб вкотре повірили.

А на черговій зустрічі з "козаком", яку він протискає (мало ж було у червні), ставитиме свої умови.

Навіть не хочеться думати, що це йому вдасться і тоді Україні викручуватимуть руки.
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19.11.2021 23:53 Відповісти
Ну что зе-байденята , все еще любите своего козака Джо ?
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20.11.2021 00:16 Відповісти
Схоже "когось" все-таки будуть змушувати до миру та виконання "мінських домовленостей".
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20.11.2021 06:53 Відповісти
А чого ж не змушувати, якщо "хтось" сам того хоче ?
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20.11.2021 11:03 Відповісти
крым наш.донбасс наш.
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20.11.2021 08:25 Відповісти
Байдет поддерживает *****?
А как же Мы?
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20.11.2021 09:02 Відповісти
Киздить *****, як дише! ХЛО ПНХ!
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21.11.2021 08:33 Відповісти
 
 