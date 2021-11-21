Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє про готовність України відбити російську агресію, при цьому вважає, що РФ навряд чи зважиться на наступ.
Про це міністр розповів в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Не вірю в це (у масштабний наступ РФ і захоплення українських територій – ред.). Тому що давайте не забувати: за 8 років цієї війни ми навчилися захищатися. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь…чотири дні провести в ООС, спілкуватись із командирами, солдатами в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений у собі, люди вміють захищати країну", - сказав Резніков.
При цьому очільник Міноборони зазначив, що поблизу кордонів України "є ознаки ескалації", але українська сторона сприймає інформацію про скупчення російських військ РФ біля України "спокійніше, тому що ми просто вже готові, а для них (міжнародної спільноти – ред.) це стало несподіваним".
"Навіть у складній ситуації я шукаю позитив. У загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", - додав міністр.
За словами Резнікова, в Україні понад 400 тис ветеранів, які пройшли через бойові дії та готові захищати країну. "Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров, і як поливати кров ворога теж знають, і вміють це робити", - наголосив він.
Глава оборонного відомства також наголосив на неефективності дій міжнародної спільноти щодо РФ і зазначив, що російське керівництво змінить свою політику лише в тому випадку, якщо вона їй дуже дорого обходитиметься. "Здивованість, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і вони давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет. Вони реагуватимуть лише, якщо ця війна буде дуже дорого коштувати і стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, в тому числі з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть їм це продемонструвати", - сказав міністр.
На питання, наскільки солідарні ЄС, США та Британія солідарні у своїй підтримці України, він зазначив, що йому "хотілося б бачити більше такої солідарності, більше рішучості". "Хто точно розуміє всі ризики - це країни Балтії та Польща. Це наші найближчі друзі. Вони так само свого часу були під окупацією Радянського Союзу і я сподіваюся, що ця хвиля занепокоєння не заради самого занепокоєння, а заради реакції, почне працювати і у Європі", - наголосив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Ця теперішня війна стала просто кричуще очевидною з моменту підписання Овощем харківських угод, де він (як це поступально робить Лукашенко в Білорусі) фактично продовжував лінію та окреслював дорожню карту по демонтажу українського суверенітету. Тільки Майдан завадив реалізації у нас білоруського сценарію. Хоча розслаблятися зарано, враховуючи, кого привів до влади у 2019му мудруватий нарід і як легко він і досі ведеться на кремлівське інфолайно.
Втішає лише, що кожен день існування України як незалежної держави (навіть з усіма її надокучливими та значними проблемами) вбиває черговий цвях у домовину Російської імперії (того, що зараз називають "русскім міром"), тож віримо та підтримуємо наші ЗСУ, будуємо Україну в собі та своєму осередку (як би це не було іноді невдячно і важко), а там і слушний момент для удару у відповідь по запорєбріку натрапиться...
****,"ми пахалі,я і трактор".
Бо ви скоти все змарнували.
Армія деморалізована
але потім буде повна мобілізація- ПОВНА и т.д. !
спросіть у кловунів з зебілами, чи готові вони до того, бо тоді "ліга сміху" на їх "Г+Г" стане "лігою трауру" !
В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины произошел настоящий международный секс-скандал.
Стало известно о том, что четверо военнослужащих НАТО попытались изнасиловать двух новобранцев этого элитного подразделения украинских войск.
Инцидент произошел еще в августе, но широкую огласку получил только сейчас.
Неприятная история всплыла наружу в результате того, что стала темой для обсуждения на форуме «Армия, построенная на доверии», в котором принимали участие как высокопоставленные украинские чиновники, так и представители американского посольства.
Портал Maxpark даже публикует имена любвеобильных военнослужащих:
- матрос, помощник гранатометчика, гражданин США Александр Тобиассен, 1993 г. р.;
- матрос, гранатометчик, гражданин Великобритании Эйден Аслан, 1994 г. р.;
- старший матрос, старший стрелок, гражданин Великобритании Шон Пиннер;
- старший матрос, старший стрелок, гражданин Хорватии Вукослав Пребег, 1982 г. р.
Также сообщается о том, что сексуальные посягательства военных альянса успехом не увенчались - украинские военные не пожелали предаваться столь глубокой «интеграции» в НАТО, даже несмотря на то, что такая цель записана в Конституции Украины.
т.е усыпление, перед бойней ...
ти чмошник-очкошник
и кацапський ***** !
Мне очень хочется, что бы моя Ж..ПА ошибалась... НО!...
ХРЗ
Грустный клоун ЗЕ и забавный козлик Резников.
Где вы, *****, были, когда Украина в 2014-м с Порохом и Турчиновым заново училась защищаться?
Гораздо реальней вариант для рашиков - устроить массовые беспорядки в Киеве, областных центрах. Тогда система управления государством будет нарушена, и будет как в Донецке и Луганске, что банально некому защищать будет здания администраций, ментовок, СБУ и т. п.
Так что, как бы смешно это не звучало, но сегодня самая серьезная агентура кремля не среди тех, кто ходит в ушанках со звездами, а тех, кто прикрывается патриотизмом. В конце-концов, Штирлиц тоже про любовь к СССР говорил только в анекдотах, а по книге изображал из себя "истинного арийца".
Если же на фоне протестов появятся люди, пытающиеся затеять беспорядки, то те кто на трибуне должны отмежевать протесты от них.
Призначення міністром оборони цього адвоката це чергова ганьба.
А лохи - останутся....
Вірити треба! В-І-Р-И-Т-И!