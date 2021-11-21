Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє про готовність України відбити російську агресію, при цьому вважає, що РФ навряд чи зважиться на наступ.

Про це міністр розповів в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірю в це (у масштабний наступ РФ і захоплення українських територій – ред.). Тому що давайте не забувати: за 8 років цієї війни ми навчилися захищатися. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь…чотири дні провести в ООС, спілкуватись із командирами, солдатами в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений у собі, люди вміють захищати країну", - сказав Резніков.

При цьому очільник Міноборони зазначив, що поблизу кордонів України "є ознаки ескалації", але українська сторона сприймає інформацію про скупчення російських військ РФ біля України "спокійніше, тому що ми просто вже готові, а для них (міжнародної спільноти – ред.) це стало несподіваним".

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"Навіть у складній ситуації я шукаю позитив. У загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", - додав міністр.

За словами Резнікова, в Україні понад 400 тис ветеранів, які пройшли через бойові дії та готові захищати країну. "Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров, і як поливати кров ворога теж знають, і вміють це робити", - наголосив він.

Глава оборонного відомства також наголосив на неефективності дій міжнародної спільноти щодо РФ і зазначив, що російське керівництво змінить свою політику лише в тому випадку, якщо вона їй дуже дорого обходитиметься. "Здивованість, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і вони давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет. Вони реагуватимуть лише, якщо ця війна буде дуже дорого коштувати і стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, в тому числі з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть їм це продемонструвати", - сказав міністр.

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На питання, наскільки солідарні ЄС, США та Британія солідарні у своїй підтримці України, він зазначив, що йому "хотілося б бачити більше такої солідарності, більше рішучості". "Хто точно розуміє всі ризики - це країни Балтії та Польща. Це наші найближчі друзі. Вони так само свого часу були під окупацією Радянського Союзу і я сподіваюся, що ця хвиля занепокоєння не заради самого занепокоєння, а заради реакції, почне працювати і у Європі", - наголосив Резніков.