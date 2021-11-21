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Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє про готовність України відбити російську агресію, при цьому вважає, що РФ навряд чи зважиться на наступ.

Про це міністр розповів в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірю в це (у масштабний наступ РФ і захоплення українських територій – ред.). Тому що давайте не забувати: за 8 років цієї війни ми навчилися захищатися. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь…чотири дні провести в ООС, спілкуватись із командирами, солдатами в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений у собі, люди вміють захищати країну", - сказав Резніков.

При цьому очільник Міноборони зазначив, що поблизу кордонів України "є ознаки ескалації", але українська сторона сприймає інформацію про скупчення російських військ РФ біля України "спокійніше, тому що ми просто вже готові, а для них (міжнародної спільноти – ред.) це стало несподіваним".

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"Навіть у складній ситуації я шукаю позитив. У загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", - додав міністр.

За словами Резнікова, в Україні понад 400 тис ветеранів, які пройшли через бойові дії та готові захищати країну. "Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров, і як поливати кров ворога теж знають, і вміють це робити", - наголосив він.

Глава оборонного відомства також наголосив на неефективності дій міжнародної спільноти щодо РФ і зазначив, що російське керівництво змінить свою політику лише в тому випадку, якщо вона їй дуже дорого обходитиметься. "Здивованість, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і вони давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет. Вони реагуватимуть лише, якщо ця війна буде дуже дорого коштувати і стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, в тому числі з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть їм це продемонструвати", - сказав міністр.

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На питання, наскільки солідарні ЄС, США та Британія солідарні у своїй підтримці України, він зазначив, що йому "хотілося б бачити більше такої солідарності, більше рішучості". "Хто точно розуміє всі ризики - це країни Балтії та Польща. Це наші найближчі друзі. Вони так само свого часу були під окупацією Радянського Союзу і я сподіваюся, що ця хвиля занепокоєння не заради самого занепокоєння, а заради реакції, почне працювати і у Європі", - наголосив Резніков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Треба армію розбудовувати а не гратися у вірю-не вірю...
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19.11.2021 21:59
+20
Рєзніков:- Ми навчилися захищатися.
****,"ми пахалі,я і трактор".
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19.11.2021 22:15
+18
це не міністр оборони, це пздбол.
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19.11.2021 22:18
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Треба армію розбудовувати а не гратися у вірю-не вірю...
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19.11.2021 21:59 Відповісти
зебіли будуть захищатися до останього слуги?
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19.11.2021 22:03 Відповісти
Битва конвертів))
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22.11.2021 07:34 Відповісти
У січні вони зателефонують " путін введи".
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22.11.2021 09:03 Відповісти
Мерзавец! Плевать мне во что якобы не верят слуги путлера!
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19.11.2021 22:08 Відповісти
Мало кто в 2014 верил, что РФ будет обстреливать территорию Украины из-за поребрика крупнокалиберной и реактивной артиллерией, и заходить батальонно-тактическими группами.
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19.11.2021 22:12 Відповісти
_После Грузии в 2008 и нападения на Польшу в 2010, лично я не сомневался, что нападение на Украину -лишь вопрос времени. Ну а кто ожесточённо отказывался смотреть - тот и не видел. Башку ослиную поглубже в песок - и "чур, я в домике"...
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19.11.2021 22:18 Відповісти
Я ще зі школи усвідомлював, що за мого життя побачу нову спробу Московії окупувати Русь-Україну, тому тут питання в тому, хто історію в школі вчив та аналізував, а хто підручники з історії на самокрутки пускав.
Ця теперішня війна стала просто кричуще очевидною з моменту підписання Овощем харківських угод, де він (як це поступально робить Лукашенко в Білорусі) фактично продовжував лінію та окреслював дорожню карту по демонтажу українського суверенітету. Тільки Майдан завадив реалізації у нас білоруського сценарію. Хоча розслаблятися зарано, враховуючи, кого привів до влади у 2019му мудруватий нарід і як легко він і досі ведеться на кремлівське інфолайно.
Втішає лише, що кожен день існування України як незалежної держави (навіть з усіма її надокучливими та значними проблемами) вбиває черговий цвях у домовину Російської імперії (того, що зараз називають "русскім міром"), тож віримо та підтримуємо наші ЗСУ, будуємо Україну в собі та своєму осередку (як би це не було іноді невдячно і важко), а там і слушний момент для удару у відповідь по запорєбріку натрапиться...
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22.11.2021 08:53 Відповісти
Лукашенко "окреслює карту" вже 26 років, але не віддає Білорусь на розграбування. І брехуни кажуть, що росія годує білорусів. Бо білоруський рубль коштує 10,70 гривень, а скільки коштує російський рубль? пшик і росіяни живуть гірше.
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22.11.2021 09:10 Відповісти
Рєзніков:- Ми навчилися захищатися.
****,"ми пахалі,я і трактор".
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19.11.2021 22:15 Відповісти
им не доходит, что кроме 400тыс. ветеранов , есть млны обманутых! и может быть не захотят защищать ахметова и коломойского, нищету, дикие тарифы, суды, полицию недолугу, "медреформу"! проданную землю? транспортировку газа по нашим трубам? фас!
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19.11.2021 23:09 Відповісти
Они и не будут защищать Ахметова и Коломойского они будут защищать Украину от ватников!
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19.11.2021 23:21 Відповісти
А я вірю.
Бо ви скоти все змарнували.
Армія деморалізована
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19.11.2021 22:18 Відповісти
це не міністр оборони, це пздбол.
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19.11.2021 22:18 Відповісти
Та то щє м'яко... Гнида купоросна - йому ім'я.
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20.11.2021 05:47 Відповісти
Не буде, якщо ми будемо сильними, але тільки ослабнемо, то відразу отримаємо в голову, як в 2014.
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19.11.2021 22:29 Відповісти
Какой из адвоката министр обороны.
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19.11.2021 22:30 Відповісти
Такий же, як з органу, гру яким на роялі імітував Зєлєнскій - молоток.
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19.11.2021 23:20 Відповісти
Як верещучка.
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22.11.2021 09:15 Відповісти
Мені наср.... чи він вірить чи не вірить - головне, щоб ми були готові в любий час ВІДБИТИ НАСТУП, ЗНИЩИТИ ПОБІЛЬШЕ ВОРОГІВ І ПЕРЕМОГТИ!!!
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19.11.2021 22:33 Відповісти
рахую, що призначити адвоката - міністром оборони країни в період ведення бойових дій та окупації теріторії - це злочин державного масштабу та великій , безрозсудний крок до капітуляції !!!
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19.11.2021 22:38 Відповісти
блазні керують країною.... 😡 Це жахливо...вірю-не вірю, па#ло... і це міністр оборони ...😡
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19.11.2021 22:46 Відповісти
А якщо ******* ракетами по місцям накопичення техніки противника?
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19.11.2021 22:48 Відповісти
ми на це маємо повне право, бо це - ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ а не фуйла !
але потім буде повна мобілізація- ПОВНА и т.д. !
спросіть у кловунів з зебілами, чи готові вони до того, бо тоді "ліга сміху" на їх "Г+Г" стане "лігою трауру" !
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19.11.2021 23:08 Відповісти
Спроси у Порошенко, почему он за 5 лет так ни разу и не влупил точкой У по прибывающим эшелонам из рашки на Донбасс с техникой и вооружением!
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22.11.2021 09:22 Відповісти
Сьогоднішні заяви цього ЗЄхолуя дуже показові: 1 - для НАТО щоб Україна була в альянсі, 2 - і кацапи не нападуть. Наступною його заявою знову буде про воду в Крим.
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19.11.2021 22:59 Відповісти
Дело не в том веришь ты или нет. А в том, как ты готов к тому, что ты ошибёшься ? Если твой прогноз окажется не верным - ты готов отразить ?
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19.11.2021 23:04 Відповісти
Тим більше якщо інформацію тобі подає такий собі брехливий Буданов, а не Бурба.
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19.11.2021 23:23 Відповісти
Если клоун-наркоман не капитулирует перед Лаптестаном то проукраинский президент посадит клоуна-наркомана пожизненно!
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19.11.2021 23:04 Відповісти


В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины произошел настоящий международный секс-скандал.

Стало известно о том, что четверо военнослужащих НАТО попытались изнасиловать двух новобранцев этого элитного подразделения украинских войск.

Инцидент произошел еще в августе, но широкую огласку получил только сейчас.

Неприятная история всплыла наружу в результате того, что стала темой для обсуждения на форуме «Армия, построенная на доверии», в котором принимали участие как высокопоставленные украинские чиновники, так и представители американского посольства.

Портал Maxpark даже публикует имена любвеобильных военнослужащих:

- матрос, помощник гранатометчика, гражданин США Александр Тобиассен, 1993 г. р.;

- матрос, гранатометчик, гражданин Великобритании Эйден Аслан, 1994 г. р.;

- старший матрос, старший стрелок, гражданин Великобритании Шон Пиннер;

- старший матрос, старший стрелок, гражданин Хорватии Вукослав Пребег, 1982 г. р.

Также сообщается о том, что сексуальные посягательства военных альянса успехом не увенчались - украинские военные не пожелали предаваться столь глубокой «интеграции» в НАТО, даже несмотря на то, что такая цель записана в Конституции Украины.
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19.11.2021 23:06 Відповісти
басни русского сказочного гомосека
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19.11.2021 23:20 Відповісти
его дело - анестезия украинского общества,
т.е усыпление, перед бойней ...
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19.11.2021 23:38 Відповісти
Всё верно только не солдаты НАТО а чеченцы и не в войсках ВСУ и а в воружённых силах Лаптестана и не попытались а изнасиловали!
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19.11.2021 23:27 Відповісти
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19.11.2021 23:08 Відповісти
ти не руслан
ти чмошник-очкошник
и кацапський ***** !
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20.11.2021 00:02 Відповісти
Цікаво, хто з цих однояйцевих близнят - прем'єра і міністра оборони більший дурень? Ставлю на прем' єра. Міністр більше грає дурня. Щоб з Кабміну не вигнали.
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19.11.2021 23:19 Відповісти
Да ты не верить должен а к войне готовиться. Будет она или нет не твое дело.
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19.11.2021 23:29 Відповісти
Моя Ж..ПА мне нашёптывает, что Резникова именно сейчас поставили НЕ "Министром Обороны", а "Министром КАПИТУЛЯЦИИ"!
Мне очень хочется, что бы моя Ж..ПА ошибалась... НО!...
ХРЗ

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19.11.2021 23:31 Відповісти
РФ вряд ли решится на наступление / Вещуны, пророки, блаженные. "Блаженными" назывались юродивые- пророки и чудотворцы. Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский/ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет .-Шефир./ Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников.
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19.11.2021 23:52 Відповісти
Кто это "мы"?

Грустный клоун ЗЕ и забавный козлик Резников.
Где вы, *****, были, когда Украина в 2014-м с Порохом и Турчиновым заново училась защищаться?
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20.11.2021 00:04 Відповісти
" Верю -- не верю ... " ЭТО уровень Министра обороны !!! ??? Понабрали " шариковых " ......
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20.11.2021 00:24 Відповісти
Ну, зерно истины в его словах есть. Захватить Украину или ее часть было гораздо легче весной 14-го, когда армия была необучена, слабоукомплектована, официальные силовики были деморализованы после майдана. Рашка идет вперед, когда нет сопротивления, но чем больше сопротивление (читай - гробов в российские мухосрански), тем меньше у них желания наступать. И сегодня украинские силовики по обеспечению и подготовке на порядок выше, чем были в 14-м, то есть, наступление не будет быстрым и легким.
Гораздо реальней вариант для рашиков - устроить массовые беспорядки в Киеве, областных центрах. Тогда система управления государством будет нарушена, и будет как в Донецке и Луганске, что банально некому защищать будет здания администраций, ментовок, СБУ и т. п.
Так что, как бы смешно это не звучало, но сегодня самая серьезная агентура кремля не среди тех, кто ходит в ушанках со звездами, а тех, кто прикрывается патриотизмом. В конце-концов, Штирлиц тоже про любовь к СССР говорил только в анекдотах, а по книге изображал из себя "истинного арийца".
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20.11.2021 03:46 Відповісти
Поэтому, не должно быть никаких массовых беспорядков, а должны быть цивилизованные и спокойные протесты с конкретными требованиями, которые поддержит население всех регионов. Например, в связи с высоким антирейтингом власти, требования незамедлительных внеочередных выборов и снижение проходного бала выборов в парламент до 2%.
Если же на фоне протестов появятся люди, пытающиеся затеять беспорядки, то те кто на трибуне должны отмежевать протесты от них.
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20.11.2021 05:30 Відповісти
Добавлю, что во всех цивилизованных странах при высоком антирейтинге власти всегда назначаются внеочередные выборы. У нас антирейтинг более 70%, а то и более 80%. А у нас захватили власть хитростью, вцепились в нее и держатся за нее. И говорят: "что вы от нас хотите, нас выбрали, значит доверили нам делать, что мы хотим".
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20.11.2021 05:37 Відповісти
Антирейтинг только в твоей пустой голове )
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22.11.2021 09:27 Відповісти
А снижение проходного бала крайне необходимо, чтобы нарушить монополию нескольких антинародных группировок захвативших политику.
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20.11.2021 05:40 Відповісти
Ну, давайте начнем с того, что в Украине всегда высокий антирейтинг власти, которая правит больше 2 лет. Если каждый раз проводить новые выборы - то не хватит никаких бюджетов. Второе - да, антирейтинг высокий, но по всем опросам Зе все-равно остается в электоральных лидерах президентской гонки. Более того, если он выйдет во второй тур с Порохом, то многие проголосуют не столько за Зе, сколько против Пороха. То же самое будет, если он выйдет во второй тур с каким-нибудь Бойко.
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20.11.2021 11:57 Відповісти
Хех, а якще балабольство Зе "я іду только на одін срок, штоби очістіть ету власть от бариг"? ) Невже виборці зе настільки всеядні, що й таке лайно у вуха йому пробачать? Це ж не якісь там національні інтереси, які для більшості "какая разніца", це він конкретно їм на обличчя жовтою росою надзюрив... XD
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22.11.2021 09:01 Відповісти
А мы у него не спрашиваем, на один он срок или на десять! Будет президентом, пока не появится нормальная альтернатива. Пока что альтернатив нет.
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22.11.2021 09:29 Відповісти
А еще не будем скидывать с весов СП-2, который сразу заморозят в случае начала масштабных боевых действий со стороны РФ. Так что, я думаю, министр прав.
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20.11.2021 03:51 Відповісти
А может наоборот, быстренько откроют его чтобы газ к ним не останавливался?
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20.11.2021 05:47 Відповісти
Нет. Тогда им придется скрипя зубами переходить на американский газ.
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20.11.2021 11:58 Відповісти
Царювання блазня почалось з того моменту коли він йшов від Маріїнського палацу і поцілував у стрибку квартальщика Кошового. Була ганьба на весь світ.

Призначення міністром оборони цього адвоката це чергова ганьба.
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20.11.2021 05:15 Відповісти
Перекладаючи з мови чиновника на людську - "Ми не ведемо підготовки до можливого вторгнення. Я морально не готовий віддавати накази. Коли прийде час я не буду знати що робити. І я з цим нічого робити не збираюся"
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20.11.2021 06:20 Відповісти
Вже майже всі не вірять. Одне не зрозуміло - навіщо цю "дезу" так вперто гонять?
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20.11.2021 06:38 Відповісти
Альо, твої висновки повинні грунтуватись на аналітиці і данних розвідки, а вірю-не вірю із дружиною грайся!
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20.11.2021 11:16 Відповісти
Интересно, когда рф применит свои вкс и рвсн, тогда поверишь?
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20.11.2021 13:54 Відповісти
МИ - навчилися. А де були ви... Соромно за "нарід"
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22.11.2021 00:02 Відповісти
Языком байки травить это вам не оборон заказ выполнять
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22.11.2021 05:17 Відповісти
Да уж... Такие, во главе с Зебилом, дрыснут на историческую родину.
А лохи - останутся....
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22.11.2021 07:21 Відповісти
А чи готовий новообраний міністр та говнокомандувач недонаполеонівський віддати наказ на наступ?
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22.11.2021 07:37 Відповісти
Ото і вся їхня "готовність"... Або ідіот, або зрадник, або перше і друге.
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22.11.2021 09:14 Відповісти
Горе караїні з таким міністром оборони.
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22.11.2021 09:23 Відповісти
У нас отсутствуют многие компоненты обороны.О чем бормочет этот сумасшедший?Первейший- почти полное отсутствие авиации и рэб.Самый захудалый самолётик несёт несколько тонн боеприпасов,беспилотник - килограммы.
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22.11.2021 10:01 Відповісти
Вам же ясно сказали - "Наші західні пертнери ......(далі по відомому тексту)))).". А ви тут, про такі зарозумілі слова РЕБ і таке інше.)))
Вірити треба! В-І-Р-И-Т-И!
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22.11.2021 11:13 Відповісти
ПиСи. Да-а-а, було у Києві таке училище КВІРТУ....Кожна частина військ ПВО і Радіолокаційної розвідки СРСР хотіла заполучити молоденького лейтенанта з цього училища. Це був як MIT тільки військовий. І що? І Усьо! Немає його!.....А так, всьо нормальок. Слава.
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22.11.2021 11:17 Відповісти
 
 