На форумі "Майбутнє демократії" у Вільнюсі обговорили порушення прав людини в окупованому Криму, - Джапарова
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На Форумі у Вільнюсі (Литва) у п'ятницю, 19 листопада, обговорили ситуацію з порушеннями прав людини у Криму, а також подальші кроки щодо діяльності "Кримської платформи"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"У Вільнюсі сьогодні розпочав свою роботу Форум високого рівня "The Future of Democracy"…Обговорили ситуацію з порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму, а також подальші кроки в рамках діяльності Кримської платформи", - написала Джапарова.
Вона зазначила, що зустрілася з литовськими колегами, зокрема, віце-міністром закордонних справ Мантасом Адомєнасом та головою комітету із закордонних справ Сеймаса Жигімантасом Адомєнасом.
"Подякувала литовським партнерам за постійну підтримку України в її боротьбі проти збройної агресії Росії, участь в Інавгураційному саміті Кримської платформи, а також активне сприяння у реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних устремлінь нашої держави", - наголосила заступник міністра МЗС.
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рашисти людям провода прикручують до геніталий та током катують і так вісім років поспіль , мля...
а вони - порушення прав людини в окупованому Криму, порушення прав...