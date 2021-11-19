На форумі "Майбутнє демократії" у Вільнюсі обговорили порушення прав людини в окупованому Криму, - Джапарова

На Форумі у Вільнюсі (Литва) у п'ятницю, 19 листопада, обговорили ситуацію з порушеннями прав людини у Криму, а також подальші кроки щодо діяльності "Кримської платформи"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"У Вільнюсі сьогодні розпочав свою роботу Форум високого рівня "The Future of Democracy"…Обговорили ситуацію з порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму, а також подальші кроки в рамках діяльності Кримської платформи", - написала Джапарова.

Вона зазначила, що зустрілася з литовськими колегами, зокрема, віце-міністром закордонних справ Мантасом Адомєнасом та головою комітету із закордонних справ Сеймаса Жигімантасом Адомєнасом.

"Подякувала литовським партнерам за постійну підтримку України в її боротьбі проти збройної агресії Росії, участь в Інавгураційному саміті Кримської платформи, а також активне сприяння у реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних устремлінь нашої держави", - наголосила заступник міністра МЗС.

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