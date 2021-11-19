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Новини Політика України
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Головні новини 19 листопада: Бурба розкрив деталі зриву затримання "вагнерівців", мігранти пішли від кордону Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 19 листопада: Бурба розкрив деталі зриву затримання

Ексголова ГУР МО Бурба розказав про розпорядження Єрмака та "крота" у владі, мігранти пішли з кордону Білорусі та Польщі, пістолети Киви передали бойовим комбатам, - головні новини 19 листопада.

Захисник України загинув на Донбасі

Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій - отримав смертельне поранення. Від початку доби окупанти відкривали вогонь 10 разів.

Заяви Василя Бурби

Ексголова ГУР МО розкрив телеведучому Савіку Шустеру деталі зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Він каже, що отримав розпорядження відкласти спецоперацію безпосередньо від голови ОП Андрія Єрмака. Єрмак казав, що діє за дорученням Зеленського. Це розпорядження він віддав, коли спецоперація була вже на фінальному етапі. Бурба вважає, що у владі є "кріт", який зливє інформацію ворогу. Також він розказав, що всіх учасників спецоперації звільнили - не просто з розвідки, а з лав Збройних Сил, та забрали у них документи прикриття.

Цікава деталь: Бурба не зміг прийти на прямий ефір програми Шустера, бо знаходився на виклику в СБУ. Інтерв’ю з ним довелося записати перед допитом. А Зеленський, Єрмак та інші представники влади на ефір не прийшли, хоч їх і запрошували спеціально.

ДБР тим часом перевіряє, звідки взялися документи про "вагнерівців", оприлюднені Соколовою. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 328 - розголошення державної таємниці.

В Офісі Президента називали публікацію документів "дуже серйозним і болісним ударом".

Нагородні пістолети Киви віддали бойовим комбатам

Міністр внутрішніх справ анонсував це у Верховній Раді - і вже ввечері зброя перейшла до нових власників. Пістолети отримали офіцери Національної гвардії - підполковники Назар Ясінський та Сергій Сідорін.

Мігранти пішли з білорусько-польського кордону

Польські силовики оприлюднили відеокадри з ділянки кордону, де раніше стояв наметовий табіл мігрантів - тепер там порожньо. Білорусь повідомляє, що іноземців перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, тим часов визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. "Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - сказав Лукашенко.

Підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

Адвокат каже, що раніше 16-річний Микола Харківський перебував у стані шоку та не пам’ятав, що сталося - а тепер прийшов до тями й визнав, що винний. Дивний збіг: сьогодні ж експертиза підтвердила, що за кермом автівки міг бути лише він.

Мати підлітка розказала, що машина, якою він кермував, належить їй. Жінка зараз за кордоном, а коли їхала з України - залишила автівку із запасним комплектом ключів на СТО, звідки автомобіль і забрав разом із повнолітнім товарищем син.

У Європі схвалили перші пігулки від коронавірусу

Препарат "Молнупіравір" американського фармацевтичного гіганта MSD отримав дозвіл на використання від агентства ЄС з лікарських засобів (EMA).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Бурба , справжній розвідник , патріот та просто людина ...
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19.11.2021 23:07
+7
Справжні громадяни України не бояться казати правду.
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19.11.2021 23:20
+7
Про державну таємницю не чув сам при3.14здент. Як же нам, грішним, про це знати?
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19.11.2021 23:29
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Бурба , справжній розвідник , патріот та просто людина ...
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19.11.2021 23:07 Відповісти
Розвідники не бігають по телешоу, не плескають язиками
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19.11.2021 23:13 Відповісти
Справжні громадяни України не бояться казати правду.
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19.11.2021 23:20 Відповісти
Про державну таємницю не чули? Про те що йде війна теж?
Головне щоб було шоу на телеканалі Ахметова?!!
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19.11.2021 23:25 Відповісти
Про державну таємницю не чув сам при3.14здент. Як же нам, грішним, про це знати?
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19.11.2021 23:29 Відповісти
Вы это расскажите зелёной кремлёвской марионетке - это оно позвонило путенской шестёрке лукашенке и настучало про спецоперацию....Или напрямую в кремль позвонило - прогнулось, чтобы дали в глаза посмотреть и гениталию во рту подержать...
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19.11.2021 23:45 Відповісти
І з чого такі висновки ви зробили, що були особисто присутні при тій розмові?
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20.11.2021 00:03 Відповісти
Голобородька сам лично по ТВ хвастался ....
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20.11.2021 00:11 Відповісти
Ти продажна курва вилизуєш дупи зрадникам країни!
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20.11.2021 01:15 Відповісти
Принимайте заспокійливі, здоров'я це головне
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20.11.2021 04:28 Відповісти
Обирайте патріотів-украінців, а не різних нелюстрованих комуняк, імпотентних бджолярів, двічі не судимих бульбашів, олігаршонків-компрадорів та підарасів-запроданців
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20.11.2021 14:21 Відповісти
Не треба спекулювати каналом Ахметова. На ньому слово дають всім політикам. І клоуну і Єрмаку дадуть, якщо вони туди з'являться.
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20.11.2021 06:28 Відповісти
Це в норманій країни, де влада не працює відверто на ворога.
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20.11.2021 08:34 Відповісти
Ублюдки должны СИДЕТЬ

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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20.11.2021 03:38 Відповісти
Пан Цицько проводить нараду
https://www.youtube.com/watch?v=J_UWafVKjLw
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19.11.2021 23:14 Відповісти
- вірно підмічено , що по роялю клацати , це не захищати інтереси людей в країні...
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20.11.2021 19:08 Відповісти
Розповідь Бурби зробила мені день)
Зелена шобла повинна відповідати за обман і зраду!
На Банковій зараз небо в фейєрверках від вибуху пуканів *********** і його холуїв)
Чекаю завтра реакції від ОПшних шавок типу Подоляка, Арестовича, Лещенка.
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19.11.2021 23:22 Відповісти
Я замість Подоляка. Ніхто на Банковій цим не переймається.
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19.11.2021 23:25 Відповісти
- таки ніхто й не переймається ...
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20.11.2021 19:10 Відповісти
Хах, оце країна, оце влада, завгосп-Єрмак роздає розпорядження розвідці!
Хоча його справа закуповувать туалетний папір для ОП!
І ми хочемо перемогти паРашу?
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19.11.2021 23:25 Відповісти
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19.11.2021 23:55 Відповісти
Ублюдки жидовские
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20.11.2021 08:58 Відповісти
Да Бурба молодец,завхоз приказал Бурба сделал.Еще и своих всех здал.А теперь из себя целку строит.
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20.11.2021 09:57 Відповісти
- деколи краще промовчати , ніж логікою дитини "позорити" свої залишки волосся ...
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20.11.2021 19:12 Відповісти
 
 