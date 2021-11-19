Головні новини 19 листопада: Бурба розкрив деталі зриву затримання "вагнерівців", мігранти пішли від кордону Польщі

Ексголова ГУР МО Бурба розказав про розпорядження Єрмака та "крота" у владі, мігранти пішли з кордону Білорусі та Польщі, пістолети Киви передали бойовим комбатам, - головні новини 19 листопада.

Захисник України загинув на Донбасі

Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій - отримав смертельне поранення. Від початку доби окупанти відкривали вогонь 10 разів.

Заяви Василя Бурби

Ексголова ГУР МО розкрив телеведучому Савіку Шустеру деталі зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Він каже, що отримав розпорядження відкласти спецоперацію безпосередньо від голови ОП Андрія Єрмака. Єрмак казав, що діє за дорученням Зеленського. Це розпорядження він віддав, коли спецоперація була вже на фінальному етапі. Бурба вважає, що у владі є "кріт", який зливє інформацію ворогу. Також він розказав, що всіх учасників спецоперації звільнили - не просто з розвідки, а з лав Збройних Сил, та забрали у них документи прикриття.

Цікава деталь: Бурба не зміг прийти на прямий ефір програми Шустера, бо знаходився на виклику в СБУ. Інтерв’ю з ним довелося записати перед допитом. А Зеленський, Єрмак та інші представники влади на ефір не прийшли, хоч їх і запрошували спеціально.

ДБР тим часом перевіряє, звідки взялися документи про "вагнерівців", оприлюднені Соколовою. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 328 - розголошення державної таємниці.

В Офісі Президента називали публікацію документів "дуже серйозним і болісним ударом".

Нагородні пістолети Киви віддали бойовим комбатам

Міністр внутрішніх справ анонсував це у Верховній Раді - і вже ввечері зброя перейшла до нових власників. Пістолети отримали офіцери Національної гвардії - підполковники Назар Ясінський та Сергій Сідорін.

Мігранти пішли з білорусько-польського кордону

Польські силовики оприлюднили відеокадри з ділянки кордону, де раніше стояв наметовий табіл мігрантів - тепер там порожньо. Білорусь повідомляє, що іноземців перемістили до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, тим часов визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам прорвати кордон з Польщею. "Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", - сказав Лукашенко.

Підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

Адвокат каже, що раніше 16-річний Микола Харківський перебував у стані шоку та не пам’ятав, що сталося - а тепер прийшов до тями й визнав, що винний. Дивний збіг: сьогодні ж експертиза підтвердила, що за кермом автівки міг бути лише він.

Мати підлітка розказала, що машина, якою він кермував, належить їй. Жінка зараз за кордоном, а коли їхала з України - залишила автівку із запасним комплектом ключів на СТО, звідки автомобіль і забрав разом із повнолітнім товарищем син.

У Європі схвалили перші пігулки від коронавірусу

Препарат "Молнупіравір" американського фармацевтичного гіганта MSD отримав дозвіл на використання від агентства ЄС з лікарських засобів (EMA).