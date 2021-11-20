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Новини Політика України
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Зеленський (17428) шоу_Шустера (309) Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Президент і голова його Офісу не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха, - радник голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент і голова його Офісу не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха, - радник голови ОП

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав запрошення представників влади на ефір телепрограми "Свобода слова із Савіком Шустером" у п'ятницю "фейком" і "хайпом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виклик на телевізійний ефір до олігарха – це, звичайно, дуже голосно. Але смішно. Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися", - сказав Подоляк.

"Реальна свобода слова сильно відрізняється від олігархічних "побажань". А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів", - додав радник глави Офісу президента.

"Олігархічне телебачення – це лише про монопольне знущання зі слова. Тому – просто "ні", - підсумував Подоляк.

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Раніше телеведучий Савік Шустер запросив президента Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака на ефір програми, у якому обговорювали зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

До студії не прийшли ані Зеленський, ані Єрмак, ані жоден з інших запрошених представників влади.

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+107
Та вы шо!!!

А на Г+Г бегали теряя портки.
ПО щелчку Коломойского бегали на встречи с ним.

А тут иш гордые какие ублюдки.

"Не хотите протягивать руку - так протяните ноги, старый дурак". О.Бендер
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19.11.2021 23:55
+90
Нахер ви там всрались? І без вас все стало зрозуміло.
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19.11.2021 23:52
+71
а чего ж раньше бегал?
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19.11.2021 23:53
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ВОБЩЕ ТО НЕ ПО УКАЗАНИЮ ОЛИГАРХА А ПО УКАЗАНИЮ НАРОДА КОТОРЫЙ НАНЯЛ ВАС ВСЕХ И ВЫ ЗАЖРАВШИЕСЯ ШАИКОВЫ .БЕНДЕРЫ И ВСЯКАЯ ТОМУ ОДОБНАЯ ШЕЛУЕНЬ ЕМУ ОДОТЧЕТНЫ И ДОЛЖНЫ ПЕРЕД НИМ ОТЧИТЫВАТЬСЯ !!! А ОЛИГАХИ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ КТО ИЗВАС ШАРИКОВ.КТО ОСТАП КТО КИСА И КТО КОМУ ЗА КАКОЙ СЕРЕБКЕННИК ПРОДАЛСЯ !!!
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20.11.2021 15:01 Відповісти
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