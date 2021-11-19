УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
662 5
журналістика (1614) майдан (757) Рада Європи (361) Венедіктова (756) Донський (27)

Обговорили розслідування розстрілів на Майдані та злочини проти журналістів, - делегація Ради Європи на зустрічі в Офісі ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обговорили розслідування розстрілів на Майдані та злочини проти журналістів, - делегація Ради Європи на зустрічі в Офісі ГПУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 19 листопада обговорила з делегацією Ради Європи низку питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема йшлося про розслідування розстрілів на Майдані у 2013–2014 роках, а також про розслідування злочинів проти журналістів.

"Днями завершено слідство у материнському кримінальному провадженні щодо найтрагічніших днів Революції гідності, коли загинуло найбільше людей. Підозрювані у ньому 10 осіб – злочинна група експрезидента, до якої увійшли міністр внутрішніх справ, міністр оборони, голова СБУ та інші посадовці правоохоронних органів", – зазначили у пресслужбі.

Венедіктова зазначила, що є дисбаланс між переданими до суду обвинувальними актами та судовими вироками. Начальник департаменту у справах Майдану Олексій Донський сказав, що це відбувається через тривалий розгляд справ у судах – протягом п'яти–шести років.

Також читайте: Розстріл Майдану: суд дозволив допит по відеозв'язку вивезених в ОРДЛО ексберкутівців

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорили як розстрілювали , на на Цьому й Розійшлися.
показати весь коментар
20.11.2021 00:14 Відповісти
Татаров доповідь робив ?
показати весь коментар
20.11.2021 00:23 Відповісти
Як діти малі((
показати весь коментар
20.11.2021 08:54 Відповісти
Вони приїхали з натяком - мусите розслідувати, поганці такі..
показати весь коментар
20.11.2021 09:39 Відповісти
 
 