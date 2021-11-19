Обговорили розслідування розстрілів на Майдані та злочини проти журналістів, - делегація Ради Європи на зустрічі в Офісі ГПУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 19 листопада обговорила з делегацією Ради Європи низку питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема йшлося про розслідування розстрілів на Майдані у 2013–2014 роках, а також про розслідування злочинів проти журналістів.



"Днями завершено слідство у материнському кримінальному провадженні щодо найтрагічніших днів Революції гідності, коли загинуло найбільше людей. Підозрювані у ньому 10 осіб – злочинна група експрезидента, до якої увійшли міністр внутрішніх справ, міністр оборони, голова СБУ та інші посадовці правоохоронних органів", – зазначили у пресслужбі.



Венедіктова зазначила, що є дисбаланс між переданими до суду обвинувальними актами та судовими вироками. Начальник департаменту у справах Майдану Олексій Донський сказав, що це відбувається через тривалий розгляд справ у судах – протягом п'яти–шести років.

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