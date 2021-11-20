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Двоє працівників загинули на київському заводі внаслідок порушення технки безпеки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На київському заводі загинули двоє працівників – на них впав кількатонний верстат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє КАРС "Київська служба порятунку"

"На заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99, сталася жахлива трагедія: внаслідок порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат.

Обоє загинули на місці".

Після завершення слідчо-оперативних заходів рятувальники звільнили тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тож робота тривала майже годину.

За фактом події проводять службове розслідування.

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Двоє працівників загинули на київському заводі внаслідок порушення технки безпеки 01
Двоє працівників загинули на київському заводі внаслідок порушення технки безпеки 02

Автор: Роман Свиридович
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Что значит уволили тела погибших? Наверное освободили. А так да, действительно ужасная трагедия.
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20.11.2021 04:00 Відповісти
Та на цензоре бывают зашквары с написанием слов... Звільнили вместо вивільнили...
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20.11.2021 07:36 Відповісти
Юргис Сарвас. Вчи українську.
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20.11.2021 07:37 Відповісти
Типова помилка Ґуґоль перекладача : "звільнили - увилили". Звідси висновок: нема чого перемикатись на кацапську версію сайту. Нехай щастить!
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20.11.2021 08:06 Відповісти
Оговорка по Фрейду.Читать"Уволили ЗАДНИМ числом".Не стой под грузом-нет не слыхали...
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20.11.2021 07:51 Відповісти
А что здесь делают мордовские петушки? Не подскажешь?
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20.11.2021 10:22 Відповісти
Для редакторів ЦН : Вже давно немає поняття "техніка безпеки", так само як і "карет швидкої допомоги". Невже ви в дорослому віці жили за часів СРСР?
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20.11.2021 08:46 Відповісти
Ага! А в канадській армії нема "ескадронів" (бо на танках їздять)!!!
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20.11.2021 09:26 Відповісти
добрый совет всем тем кто работает на производстве-всегда исходите из того что всё произойдёт по самому херовому сценарию...спасает жизнь
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20.11.2021 09:41 Відповісти
В Києві виявляється ще не всі заводи на брухт попиляні
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20.11.2021 09:57 Відповісти
потери больше фронтовых сводок
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20.11.2021 11:15 Відповісти
Биба и боба
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20.11.2021 17:20 Відповісти
 
 