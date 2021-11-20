Двоє працівників загинули на київському заводі внаслідок порушення технки безпеки. ФОТО
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На київському заводі загинули двоє працівників – на них впав кількатонний верстат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє КАРС "Київська служба порятунку"
"На заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99, сталася жахлива трагедія: внаслідок порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат.
Обоє загинули на місці".
Після завершення слідчо-оперативних заходів рятувальники звільнили тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.
Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тож робота тривала майже годину.
За фактом події проводять службове розслідування.
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