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Новини Політика України
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Турчинов (1084) шоу_Шустера (309) досьє (18) ПВК "Вагнер" (1476)

"Нагорода підписана Путіним", - Турчинов продемонстрував досьє, зібране на вагнерівців, затримання яких готували розвідники. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські розвідники зібрали досьє на кожного найманця російської ПВК "Вагнер", затримання яких готувалося в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

"До мене звернулися офіцери через наших депутатів, вони передали документи, щоб захистити їх від спроби знищення. Ви розумієте, що навіть у цих умовах наші розвідники зібрали колосальний масив матеріалів. Наприклад, ось досьє на кожного вбивцю, який воював на нашій території. Тут вже розповідали докладно про створення приватної військової компанії, через яку наші розвідники вербували всіх бажаючих отримати високі гонорари, великі гроші за кордоном – у Сирії, або у Венесуелі. Розвідники вимагали: доведіть, що ви вмієте воювати, доведіть, що ви вбивали людей. "Вагнерівці" самі віддавали документи про свої свої нагороди, накази, військові квитки, розповідали, як вони вбивали українських військових. Серед них були люди, які збивали українські літаки та мали відношення до знищення Малазійського "Боїнгу"", – сказав він.

Також читайте: Бурба: Єрмак сказав, що перенести затримання "вагнерівців" - вказівка Зеленського

За словами екс-секретаря РНБО, розвідниками "зібрано колосальну інформацію".

"Наприклад, в моїх руках ви бачите документи - Харитонова, одного із цих бойовиків, який має нагороду "За заслугі пєрєд отєчєством". Вбивати українців - це в Росії заслуги перед вітчизною. Ця нагорода підписана президентом Путіним. Тобто зібрані документи свідчать про відповідальність політичного керівництва Росії за війну в Україні, за вбивство українців. Безумовно, ці матеріали дуже цінні, і не можна допустити їх знищення", - наголосив Турчинов.

Також читайте: Люди у владних кабінетах зливають інформацію ворогу, - ексголова ГУР МО Бурба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
Свідчення у прямому ефірі Бурби- це початок суду над Зеленським. Тепер питання лише яка стаття. Але організатор, або співучасник. Бурба свідчить, що розробників блискучої операції із захоплення «вагнерівців» звільнили, забрали документи прикриття і намагалися ліквідувати фізично.
Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.Зараз його охороняє посольство США. Ціна популізму дуже дорога. Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довела до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради. З моновладою. Під час війни.
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20.11.2021 05:39
+36
На днях вашу зелену ****** будемо рвати на клапті. не дай боже якаст паскуда з ваших вилізе є#алом торгануть - прикопаємо накуй
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20.11.2021 05:17
+24
Якими ж падлюками та відкритими ворогами України треба бути, щоб викинути (саме так, викинути!) заслужених людей з збройних сил України. Та ще й розкривши їх прикриття. Для чого, щоб ФСБ легше було їх знищити? Фактично з "вовчим білетом". Адже це суто військові, не дуже-то налаштовані на цивільне життя. Якщо ніхто їм ніхто не допоможе, важко їм доведеться утримувати їхні сім*ї.
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20.11.2021 08:28
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Путлер начинает новую войнушку на Балканах.Под прицелом Босния и Герцеговина.В Черногории уже был обсерон...,Баран КГБшный без войны,что наркоша без дозы...
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20.11.2021 09:12 Відповісти
зеленые обосратушки)

96% зрителей сочли действия клоуна с хермаком ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНОЙ

ботам пахать и пахать)
поможет-ли г+г и будет-ли в ближайшее время на нем шабаш с хламидией, хермаком, верещук и моникой?
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20.11.2021 09:17 Відповісти
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20.11.2021 09:18 Відповісти
Мы ещё Пастера поставим главой СБУ. Он тебе мозги вправит черенком от лопаты
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20.11.2021 09:27 Відповісти
гетьманцев - ватный чухан, который врал про войну, добровольцев. закон о языке) тоже мне оратор, вроде люси или серлеща
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20.11.2021 09:30 Відповісти
Хетьманцев, мабуть, наймерзенніших функціонерів ЗЕлупленого кагалу.
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20.11.2021 11:20 Відповісти
Що ж ви такі тупі...
Хто мав воювати за Крим ? ТИ ?
Яка в нас армія була ? Забуло ?
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20.11.2021 09:45 Відповісти
А что же теперь ***** твоё трясётся? Какие то гарантии просит, чмо лаптеногое
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20.11.2021 10:29 Відповісти
Крымский гарнизон сдал по факту адмирал Березовский,сегодня этот мудак командует РАБссиянским флотом на Дальнем востоке...,Турчинов там совсем был не при делах...
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20.11.2021 09:28 Відповісти
Да зескот и Господа Бога обвинит во всех грехах . Им подонкам 30 сребреников дороже.
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20.11.2021 09:31 Відповісти
это вообще тема придуманная кцпьем)
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20.11.2021 09:31 Відповісти
Мустафа Джемилев давно все рассказал от тех днях в Крыму и каким способом ФСБ РАБссии обдурило крымчан...,гарнизон Крыма сдали Березовский и Могилев по факту...остальное туфта Мавзолейная...
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20.11.2021 09:35 Відповісти
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20.11.2021 09:44 Відповісти
Зеленский выиграет и следующие выборы, легко и не напрягаясь.
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20.11.2021 09:58 Відповісти
.Твоєму ЗЕбілу ще б досидіти в кріслі президента , до чергових виборів . .
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20.11.2021 10:16 Відповісти
Это у тебя на макеевке, в туалете написано?
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20.11.2021 10:30 Відповісти
Украиной правит ее злейший враг в лице каганата. Они с ****** подельники.
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20.11.2021 10:30 Відповісти
Да, править.
І це все завдяки вам, всіх вас 73/43%зебілів всіх мастей і сортів.
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20.11.2021 13:48 Відповісти
Зеля зрадив як Україну, так і її Захисників на 8 році Особливого Періоду!!!
Дєрьмаки зкацаплені через нього зраджують державу!!!
зеля знищує розвідників, які намагалися привести убивць Украінців до праведного суду, а воно їх зрадило…
Влада зрадників змосковщених!!
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20.11.2021 10:41 Відповісти
приперло тебе, зебіл?
Ну, давай, детальніше, з інструкціями від подляка... чи вже від серлеща...
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20.11.2021 12:56 Відповісти
цікаво, якому уроду зеленої прислуги наркомана з головкою ЄрЗе належить логін alexs ? (знесений адмінами)...
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20.11.2021 13:29 Відповісти
Турчинов Мужик!!!! Уважуха!!!!
Что же вы задумали дядьки? Что за цирк? Интересненько!!! И актеры ,то не слабые и Гордона и Бутусова всех в игру ввели!!!! Вчера все Савика ,как открытие Олимпиады смотрели!!!!
Охонь ШОУ получилось!!!
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20.11.2021 10:49 Відповісти
Народе мій!
Прозрій урешті-решт!
Змети продажну міль
Й постав на зраді хрест!
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20.11.2021 10:54 Відповісти
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20.11.2021 12:01 Відповісти
Парадокс в том, что на избирателей , слив (предательство) блестящей операции разведки окружением Президента, никакого влияния не оказывает.
Президент и его ,,партия,, продолжают лидировать в опросах ..... , увы, какой народ, такая и Власть.
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20.11.2021 15:33 Відповісти
Як ви, іназємці, далекі від наших українських реалій. Тут ВСЕ може змінитися В ОДНУ МИТЬ,
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21.11.2021 00:12 Відповісти
73%. ви хоч би голову попелом посипали, дебіли, мать вашу...
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20.11.2021 19:12 Відповісти
А хто обрав тих відкритих ворогів? Завезені мексиканці?
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21.11.2021 05:29 Відповісти
Зеленский уверенно и верно идет к посадке. По результатам президентского срока получит срок реальный. Ермак и Демченко - срок пожизненный.

Чтобы за оставшиеся 2 года не развалили Украину, сажать их нужно сейчас.
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21.11.2021 07:24 Відповісти
Це помста єрмака розвідникам-героям,що майже довели до кінця операцію по вагнерівцям.100% - ВІН агент кремля і ворог України.,а Зеленський у нього "на посилках"
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26.11.2021 10:37 Відповісти
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