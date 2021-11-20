За минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинув український воїн, загалом окупанти здійснили 17 обстрілів, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 обстрілів, шість із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.
"В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм. У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомили військові.
Зазначається, що неспокійно було і поблизу Катеринівки. Там ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, а біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.
Також окупанти гатили з мінометів калібру 120 мм в напрямку Авдіївки, неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а в районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.
"В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє", - повідомили у штабі ООС.
Втрат серед цивільного населення немає, однак внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Також повідомляється, що захисники на всі провокації відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 20 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі москалі!!!
- представляю как радуется каждому погибшему защитнику Украины агентура РФ в офисе Зе-чма, в ОПЗЖ, в редакции телеканала НАШ, в РПЦ-ФСБ
- а Украина терпит и смотрит шоу на Шустер-лайф и ждет продолжений..
А теперь ещё ОП и сообщество кротов в работе на ту Сторону
Ну может все так хотели Хунту она все таки придёт?