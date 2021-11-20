В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали

За минулу добу, 19 листопада, в Україні зафіксовано 18 250 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 1 463, медпрацівників – 380).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 особи; летальних випадків - 664; одужали - 21 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 322 308 осіб;

◾️ одужало – 2 748 500 осіб;

◾️ летальних випадків – 80 895;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.









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