В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, 19 листопада, в Україні зафіксовано 18 250 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 1 463, медпрацівників – 380).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 особи; летальних випадків - 664; одужали - 21 979 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 322 308 осіб;
◾️ одужало – 2 748 500 осіб;
◾️ летальних випадків – 80 895;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.
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Об этом рассказала замглавы МОЗ Мария Карчевич, сообщает Укринформ в пятницу, 19 ноября.
Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 131 криворожанина.
С подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции лечится в городе 2 388 человек.
На самоизоляции находится 504 человека. С начала карантина от осложнений, вызванных этим вирусом, в городе умерли 1 752 человека.
За прошедшие сутки с пневмонией госпитализировали 78 человек.
Сейчас загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 60%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
Читайте больше новостей о коронавирусе в Кривом Роге.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 146 пациентов: у 135 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 3 пациентов подозревают эту болезнь. 125 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 104, 11 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 1.
Ещё 841 пациентов с COVID-19 и 134 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 843 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 60,6%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 1412 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 29 пациентов с коронавирусом
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
Учи матчасть, кацап. А пока ты полностью соответствуешь выражению вашего коня Лаврова - Дебил ***.
https://youtu.be/nh1DtP7mxGQ
Зараз набіжать боти і будуть кричати: "рускій шпіон! Пруфи! Пруфи!... "
https://www.the-warsaw.com/33567/v-polshe-ne-budut-vvodit-novye-ogranichenija-potomu-chto-ljudi-protiv/
Так что отвечая на ваш вопрос, господин мракобес, - людей "тащат" на кислород, потому что им нечем дышать, они задыхаются. Увеличение процента кислорода в воздухе позволяет человеку достичь приемлемого уровня насыщения крови кислородом. Я ответил на ваш вопрос, циничный вы подонок?
Такой бравадой, как у тебя, страдают в основном две категории людей: а) малолетние долб...ы, которым ещё нечего терять и которые слишком тупы, чтобы чего-то достичь и б) законченные нище.бы, котом действительно нечего терять, так как они проср.ли всё в своей никчёмной жизни.
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27 июля благодаря расследованию пользователя Twitter «Ehden» тайные контракты между Pfizer, Албанией и Бразилией стали достоянием общественности.
Содержание подтверждает худшие опасения. Ростовщические цены, аморальные соглашения в ущерб населению и положения о долгосрочной конфиденциальности.
Албанский договор был оглашён журналистами в январе 2021 года, но проигнорирован основными СМИ по всему миру.
Производитель не несет ответственности.
Налогоплательщик сам несёт расходы по возможным судебным спорам и также ответственность по возможным последствиям для здоровья.
Задержки доставки также не имеют последствий для поставщика.
Возврат и снятие средств исключены.
Долгосрочные последствия, побочные эффекты и летальные исходы - проблемы налогоплательщиков.
В случае отсутствия окончательного утверждения компенсация ущерба исключается.
Национальные законы де-факто не имеют отношения к Pfizer.
Обязательство по покупке, даже если есть альтернативы.
И еще много безнравственных пунктов.
Нет сомнений: документы по контракту подлинные. Бразильские данные поступают с официального сервера, их электронная подпись проверена. Так выглядят контракты между фармацевтическим гигантом Pfizer и странами мира.
Невообразимые суммы национального богатства были переданы частной компании в поистине абсурдных условиях, так что почти неизбежно приходится думать о коррупции на высшем уровне, о гигантском уголовном деле.
Для контрактов были согласованы положения о конфиденциальности от 10 (Албания) до 30 лет (Израиль). Очевидно, это не совсем сработало, поэтому и информацию, и документы, независимо от репрессий, больше нельзя удалить из Интернета. Можно предположить, что договоры с другими странами отличаются друг от друга лишь в мельчайших деталях, но в основном они идентичны.
Утечка секретных контрактов Pfizer: отсутствие рисков, отказ от ответственности, ростовщичество и многое другое.
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Цена для Албании составляла 12 долларов за дозу. Хотя в различных международных исследованиях подчеркивалось, что цены в разных странах не отличаются, на практике это не так. Израиль платит ошеломляющие 62 доллара за дозу, что более чем в пять раз больше. Налогоплательщики США также пострадали, поскольку штаты заплатили по 19,50 долларов США за дозу. Цена за дозу для Австрии или Германии будет очень интересной в будущем. Цена покупки была одним из самых тщательно охраняемых секретов этих гнусных соглашений.
Убрать с рынка конкурирующие продукты или эффективные лекарства?
Этот отрывок контрака становится особенно коварным после того, как покупатели соглашаются, что никакое другое лекарство или активный ингредиент, способные лечить или вылечить Covid-19, не может изменить договорную ситуацию с Pfizer. Международные комментаторы видят в этом отрывке обещание убрать с рынка эффективные лекарства и методы лечения, что объясняет ужасные информационные кампании против ивермектина и других проверенных лекарств. Эта практика могла привести к гибели сотен тысяч людей по всему миру.
Покупатель признает и соглашается с тем, что усилия Pfizer по разработке и производству продукта носят амбициозный характер, подвержены значительным рискам и неопределенностям, а также с тем фактом, что для предотвращения, лечения или профилактики Covid-19 используется другое лекарство или вакцина - успешно развившаяся инфекция или одобренный до утверждения продукта не отменяет насущной необходимости предотвращения распространения инфекции Covid-19, которая представляет серьезные угрозы и пагубные последствия для жизни и здоровья населения.
Национальные законы бессмысленны.
В контракте нет указания на то, что партнер по контракту должен соблюдать законы, постановления и стандарты соответствующего государства. Особо исключено применение местных законов. Производителю даже не нужно ничего доставлять вовремя.
Покупатель же должен делать всё. Например, мы можем защитить производителя по всем вопросам компенсации и других юридических непредвиденных обстоятельств и обезопасить производителя от любых ограничений. Это начинается с судебных издержек и заканчивается всеми мыслимыми вариантами штрафов, претензий или других финансовых расходов. Обычно договор недействителен, если он аморален. Ни одно правительство не имеет права объявлять применимые законы недействительными в секретном договоре.
Все без исключения убытки и последствия несет ответственность покупатель, налогоплательщик.
Неважно, против кого возбуждается судебный спор, хочет ли субъект клинического исследования получить компенсацию за перенесенные страдания, предъявляют ли жертвы значительных побочных эффектов иски в суд в отношении Pfizer/Biontech о возмещении ущерба, является ли вкладыш в упаковке неправильным... Таким образом, это противоречит закону о фармацевтике, не имеет значения, какое упущение, какие последствия, какую катастрофу совершает Pfizer/Biontech. Если будет установлено, что компания Pfizer/Biontech похитила патент, не принадлежащий компании, налогоплательщикам придется выплатить компенсацию тем, чья интеллектуальная собственность была украдена.
Pfizer получает согласованное количество за каждую заказанную дозу вакцины, независимо от того, сколько фактически используется и независимо от того, получит ли вакцина окончательное одобрение или нет.
Эффективность и побочные эффекты неизвестны.
Покупатель (государство) подтверждает, что ни эффективность, ни долгосрочные эффекты препарата неизвестны и что могут быть побочные эффекты, которые ранее были неизвестны.
Увидел новость такую тревожную, ещё не проверил, но похоже на правду Руководители Коммунистической партии Китая обсуждают вакцинацию и говорят, что «все, кто принял вакцину, будут мертвы».
Жуткая китайская внутренняя видеоконференция (видео ниже) перехвачена разведкой и обнародована одним из американских политиков в Twitter.
В рамках этой видеоконференции, очевидно, руководители Коммунистической партии Китая обсуждают будущее США после распространения вакцины: «Все, кто принял вакцину, будут мертвы» - звучит из уст одного из выступающих.
Утечка отрывка перехваченной видеоконференции начинается с того, что один из членов КПК, организовавший видеоконференцию, говорит другим участникам: «Больше всего КПК хочет, чтобы американские войска прошли вакцинацию».
Он продолжает: «Как только они получат прививку, вооруженные силы США рухнут, и КПК восторжествует».
«После того, как американские войска пройдут вакцинацию, я говорю вам, что вакцинация против вируса КПК, по сути, будет близка к завершению».
Далее говорится:
«Когда элитарное общество США из страха смерти, из-за отсутствия доверия или потому что эти негодяи, политики с низкой репутацией, оппортунисты, захотят уйти от ответственности, особенно когда Уолл-стрит, голливудские знаменитости, Белый дом и войска вакцинированы, я могу заверить вас, что проблемы вакцинации не будет».
«Люди, которые делают прививки, скоро закончатся. Те, кто продвигает вакцинацию за кулисами, вероятно, достигли своих целей».
Далее речь идёт о «противоядии»...
«Вакцинацию больше не будут проталкивать, а противоядие обязательно предложат».
В этот момент один из участников видеоконференции спрашивает:
«Противоядие появится?»
Ещё один человек задаёт вопрос: «От чего это противоядие?»
Основной докладчик видеоконференции отвечает:
«Это не для того, чтобы вылечить вред, нанесенный вакцинами, это для того, чтобы предотвратить передачу вируса, это не лекарство от вакцин».
Затем он озвучивает очевидные факты: «Те, кто прошёл вакцинацию, обречены на смерть. Противоядие для вакцин все еще находится в руках КПК. Поскольку КПК хочет вашей смерти, как она может предложить противоядие?»
На этом моменте видео обрывается.
Утечка видеозаписи была обнародована Джеромом Беллом.
Республиканец Джаром Белл баллотируется во втором округе Конгресса штата Вирджиния.
В пятницу он написал в Твиттере:
«Проверить все 50 штатов. Арестовать всех причастных. Отдать всех причастных под суд. Осудить всех причастных. Повесить всех причастных».
Белл, прослуживший в ВМС 27 лет в звании первого сержанта, баллотируется как консервативный кандидат по программе «Америка прежде всего» в пригородном округе, включающем район Вирджиния-Бич, говорится на сайте его кампании. В настоящее время округ представляет демократ Элейн Лурия.
Белл загрузил видео в Twitter и буквально через несколько минут после публикации перехваченной видеоконференции из Китая его аккаунт в Твиттере был навсегда приостановлен.
Источник сообщает, что сотрудник разведки смог получить доступ к его аккаунту, записать видео и переслать надёжным людям.
Антидот від ковіду-19 дійсно є. Це Івермектин. Його можна приймати як профілактично (1мг на добу + 1мг через 7 днів - при імовірному контакті з хворими), так і ургентно (1.2мг на добу три дні підряд).
І вуаля, як кажуть хранцузи
Особисто у мене така особливість: алергія на кондиціоновпне повітря: варто 1-2 години посидіти під кондиціонером (немає значення, працює на обігрів чи охолодження) починається нежить та сльозотеча. Ясна річ, з такими симптомами до лікаря ніколи не ходжу. Температури немає - щакапує ніс мірамістином чи злопгексідіном, і через 2 дні проходить.
А от колеги по роботі мого нежитю лякаються, хоча на роботі весь час в масці
Міняєте пошуковий сервіс з гугла на DuckDuckGo на своєму браузері, потім даєте запит на своїй рідній мові, щось на кшталт "ліки від ковід".
Ну і далі, як заповідав Тарас Григорович, учітеся, брати мої, ДУМАЙТЕ, читайте.
Але Тарас Григорович навіть уявити не міг, що " учітеся" замінять на ЗНО Далі вже діло техніки - думати і читати ніхто не хоче.
Поэтому у меня и вызывает полный facepalm всё то, что тут пишут полоумные люди. Мне было бы и всё равно, по большому счёту, но вот родители и другие родственники читают весь этот бред, которого в интернете очень много и который рассчитан на "быстрое понимание", и потом их очень тяжело уговорить принять правильные решения. А так мне пофиг, на самом деле. Хотите заниматься дарвинизмом, гробить экономику и медсистему - ну ваше право, чо...
- https://www.youtube.com/watch?v=LLtvpM9b5o4