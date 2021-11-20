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МОЗ (3881) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали

За минулу добу, 19 листопада, в Україні зафіксовано 18 250 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 1 463, медпрацівників – 380).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 особи; летальних випадків - 664; одужали - 21 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 322 308 осіб;
◾️ одужало – 2 748 500 осіб;
◾️ летальних випадків – 80 895;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.

В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": 94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+7
За участі депутатів польського Сейму створена міжнародна слідча комісія, метою якої є підготовка позову в Гааґу стосовно новітнього злочину проти Людства.

https://youtu.be/nh1DtP7mxGQ
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20.11.2021 09:00
+5
Заступник міністра охорони здоров'я Польщі заявив, що їх уряд не буде вводити ніяких нових обмежень, крім рекомендацій мити руки, дистинцію і маски. Бо люди проти!

Зараз набіжать боти і будуть кричати: "рускій шпіон! Пруфи! Пруфи!... "

https://www.the-warsaw.com/33567/v-polshe-ne-budut-vvodit-novye-ogranichenija-potomu-chto-ljudi-protiv/
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20.11.2021 09:39
+3
у нас даже в ковидной принимают как и раньше.и из 5 знакомых кто работает там никто не привит и не болеют(молодые естественно)
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20.11.2021 09:07
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Пошла на спад пандемийка и это хорошо!!!
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20.11.2021 08:38 Відповісти
Пенсам антиваксерам нужно пошевелиться, нужно уколоться и получить от Бубы 1000 на просмотр новых серий "Скотов"
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20.11.2021 09:13 Відповісти
Минздрав предупредил о фейке про выплату «ковидной тысячи», распространяющийся в соцсетях.

Об этом рассказала замглавы МОЗ Мария Карчевич, сообщает Укринформ в пятницу, 19 ноября.
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20.11.2021 10:56 Відповісти
Меня заставили уколоться и по этому зеленую тысячу я потрачу до копейки, хоть споротм не занимаюсь, в кинотеатры не хожу, а хожу только по "злачным местам"
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20.11.2021 12:20 Відповісти
В Кривом Роге за сутки умерли 29 человек с коронавирусом. У людей были хронические заболевания.
Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 131 криворожанина.
С подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции лечится в городе 2 388 человек.
На самоизоляции находится 504 человека. С начала карантина от осложнений, вызванных этим вирусом, в городе умерли 1 752 человека.
За прошедшие сутки с пневмонией госпитализировали 78 человек.
Сейчас загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 60%.

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
Читайте больше новостей о коронавирусе в Кривом Роге.
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20.11.2021 08:43 Відповісти
По состоянию на утро 19 ноября в криворожских медучреждениях получают лечение 1113 пациентов с COVID-19 или с подозрением, под амбулаторным наблюдением врачей лечатся дома 1412 криворожан.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 146 пациентов: у 135 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 3 пациентов подозревают эту болезнь. 125 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 104, 11 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 1.

Ещё 841 пациентов с COVID-19 и 134 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.

Получают кислород 843 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.

Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 60,6%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 1412 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.

Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 29 пациентов с коронавирусом
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
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20.11.2021 08:48 Відповісти
у нас даже в ковидной принимают как и раньше.и из 5 знакомых кто работает там никто не привит и не болеют(молодые естественно)
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20.11.2021 09:07 Відповісти
Каждый день заболевает по 15-20 тысяч и умирает по 700-800 невакцинированных и у них в знакомых ни одного антиваксера. Просто мистика какая-то.
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20.11.2021 09:52 Відповісти
ты хоть поняла что написала или весь мозг пропила?
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20.11.2021 11:36 Відповісти
Мозг пропил иванов, который, как и *****, мужчин от женщин не отличает.
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20.11.2021 12:12 Відповісти
Владимир Рачков - мало того что троль парашинский, так еще и тупой манипулятор. Подменил число умерших в день на число зараженных и надеется, что этого никто не заметит. А перемножил ты почти правильно. 7,3 млн человек в год может переболеть в Украине при СРЕДНЕЙ заболеваемости в день в 20 тыс. При средней в 15-20 заболеет от 5,5 млн до 7,3. Но пока это не средняя, а текущая заболеваемость.
Учи матчасть, кацап. А пока ты полностью соответствуешь выражению вашего коня Лаврова - Дебил ***.
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20.11.2021 13:15 Відповісти
За участі депутатів польського Сейму створена міжнародна слідча комісія, метою якої є підготовка позову в Гааґу стосовно новітнього злочину проти Людства.

https://youtu.be/nh1DtP7mxGQ
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20.11.2021 09:00 Відповісти
браво полякам
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20.11.2021 09:04 Відповісти
Когда коту нечего делать он...
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20.11.2021 09:24 Відповісти
Заступник міністра охорони здоров'я Польщі заявив, що їх уряд не буде вводити ніяких нових обмежень, крім рекомендацій мити руки, дистинцію і маски. Бо люди проти!

Зараз набіжать боти і будуть кричати: "рускій шпіон! Пруфи! Пруфи!... "

https://www.the-warsaw.com/33567/v-polshe-ne-budut-vvodit-novye-ogranichenija-potomu-chto-ljudi-protiv/
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20.11.2021 09:39 Відповісти
Це НОВІ обмеження? рекомендаця мити руки, дистинцію і маски?
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20.11.2021 09:57 Відповісти
ты раньше не мыл руки, что для тебя это новость?
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20.11.2021 10:12 Відповісти
Ви читати вмієте? Чи просто треба написати пост, за який платять обумовлену суму?
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20.11.2021 10:55 Відповісти
Політики можуть займатись популізмом скільки їм заманеться (тому що заяви "ми пададім в суд фгаагу" знайдуть своїх палких прихильників). Це все на має відношення ані до пандемії, ані до ковіду. Я пропонував багаьом, пропоную й вам - підіть до родичів померлих або "просто" до тих, по полежав під киснем та їм розповідайте про змову, про пададімвгаггу і таке далі. Подивимось на реакцію, хехе (бажано якийсь блок руками поставити, так легше буде).
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20.11.2021 12:29 Відповісти
Почему их тащат на кислород? Задай себе вопрос и найди ответ не в тысячном штамме ОРВИ
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20.11.2021 13:26 Відповісти
Я попал под кислород, потому что стало тяжело дышать, а процент насыщения крови кислородом постепенно падал, самый низкий был 91-92 (это уже опасная, пограничная ситуация). Вкупе с кашлем и температурой под сорок больше недели я был отправлен на обследование и потом в госпиталь с кислородной трубкой в носу (её мне сразу в скорой прикрутили). Полагаю, у всех остальных больных сценарий был плюс-минус такой же, вот только не все потом пошли на поправку, к сожалению.

Так что отвечая на ваш вопрос, господин мракобес, - людей "тащат" на кислород, потому что им нечем дышать, они задыхаются. Увеличение процента кислорода в воздухе позволяет человеку достичь приемлемого уровня насыщения крови кислородом. Я ответил на ваш вопрос, циничный вы подонок?
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20.11.2021 13:40 Відповісти
Ой бедный ты наш мальчик! С трубочкой в носу он страдал цельную неделю! Бедняжечка... мамка тебя хоть навещала? Сисю тебе давала, чтоб ты не плакал?))))
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20.11.2021 14:02 Відповісти
Там вон вверху 664 человека умерших, и ещё в десять раз больше лежит в госпиталях. Ты, падло ох....вшее, пойди им или их родне расскажи про "сисю". Только план отхода заготовь, потому что тебе дадут пи....лей, это без вариантов.
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20.11.2021 14:08 Відповісти
А кроме них ещё 2000 умерших от разных причин! Что теперь? Люди умирают! Бывает и такое! Ты хочешь всех спасти? Хочешь, чтоб люди жили вечно? Тогда засели в свою комнату ещё 20 человек и живи с ними! Узнаешь, что такое вечная жизнь для всех людей! Люди будут умирать и их будет больше, потому что население растет и население стареет в связи с тем, что люди теперь живут дольше! Как меня кумарят такие соплежуи как ты, ноете, как бабы!
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20.11.2021 14:13 Відповісти
Меня кумарят идиоты, вне зависимости от их гендерной принадлежности. И да, вся эта тупая бравада моментально испарится, как только попадёшь в те самые 15% тяжёлого течения ковида. Будешь и маму звать, и обещать себе что будешь потом позитивным и ценить каждый день. Не ты такой борзый первый, не ты последний....
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20.11.2021 14:23 Відповісти
Ну попаду так попаду! Значит судьба такая! Чё ныть заранее? Я не планирую жить вечно! Не я первый умру, не я последний. Такова природа, таково течение времени! Что тут такого? Что теперь, сидеть и трястись как заяц? И каждый день ныть о том, как страшно жить???
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20.11.2021 14:29 Відповісти
Никто не трясётся как заяц. Есть разумные разумные основания обеспокоенности ситуацией и для принятия мер.

Такой бравадой, как у тебя, страдают в основном две категории людей: а) малолетние долб...ы, которым ещё нечего терять и которые слишком тупы, чтобы чего-то достичь и б) законченные нище.бы, котом действительно нечего терять, так как они проср.ли всё в своей никчёмной жизни.
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20.11.2021 14:36 Відповісти
Какие разумные основания? От этого ужасающего заболевания умерло 5 млн человек за два года! В основном слабые старики, которые так и так бы умерли. За это же время родилось больше 250 млн! Какие разумные основания? О чем ты, перепуганное создание, вещаешь?
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20.11.2021 14:40 Відповісти
Я там выше написал про браваду и две категории. Мнение ни первой, ни второй категории людям не особо интересно.
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20.11.2021 14:41 Відповісти
Все, слюнтяй, выдохся? )) Такой категории маменькиных сынков, как ты, не то что мнение не интересно, тебе резиновая женщина не даст )))) мне только жаль, что я не могу дотянуться до тебя и подзатыльник отвесить
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20.11.2021 14:45 Відповісти
С таким же успехом можно бояться, что на тебя кирпич упадет или кто нить застрелит на улице. Так носи строительную каску и бронежилет! Чё не носишь? Или уже носишь?))))
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20.11.2021 14:42 Відповісти
Внезапно, там, где есть опасность получить кирпич на голову или поймать пулю носят каски и бронежилеты. Мне кажется, ты из первой категории ("малолетний дол..**"), потому что взрослый человек шутить про строительные каски и бронежилеты не будет никогда, за редкими исключениями. Засим откланиваюсь.
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20.11.2021 14:44 Відповісти
Я тебе говорю везде ходить а каске и в бронежилете! Так как ты не знаешь, где поджидает тебя опасность ))) и мамка будет за тобой плакать потом ))))
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20.11.2021 14:46 Відповісти
Я понимаю ещё, если б вымирало больше, чем рождалось, и человечество оказалось под угрозой исчезновения... А то рождается в 2,5 раза больше, чем умирает, население растет дичайшими темпами, а эти клоуны про какую-то "эпидемию" чешут. Обычная смена поколений. Умирают в основном старики.
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20.11.2021 14:20 Відповісти
нихера ты не ответил
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20.11.2021 14:50 Відповісти
и в сатурации ты полнейший ноль, как и во всех твоих бреднях
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20.11.2021 14:55 Відповісти
Ну, полежишь по кислородом, расскажешь нам как правильно это делать. Давай, удачи.
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20.11.2021 15:00 Відповісти
Ой не ной, пожалуйста! Кто-то там умер... Тебе сопли подобрать или что? Иди поплачь в сторонку! За этот смертоносный год умерло больше 50 млн людей! За это же время родилось больше 120 млн! А если ты так страдаешь за этих 50 млн, то пойди к мамке пожалуйся. Она тебя утешит )))
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20.11.2021 14:00 Відповісти
Утечка секретных контрактов Pfizer: отсутствие рисков, отказ от ответственности, ростовщичество и многое другое.

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27 июля благодаря расследованию пользователя Twitter «Ehden» тайные контракты между Pfizer, Албанией и Бразилией стали достоянием общественности.

Содержание подтверждает худшие опасения. Ростовщические цены, аморальные соглашения в ущерб населению и положения о долгосрочной конфиденциальности.

Албанский договор был оглашён журналистами в январе 2021 года, но проигнорирован основными СМИ по всему миру.

Производитель не несет ответственности.

Налогоплательщик сам несёт расходы по возможным судебным спорам и также ответственность по возможным последствиям для здоровья.
Задержки доставки также не имеют последствий для поставщика.
Возврат и снятие средств исключены.
Долгосрочные последствия, побочные эффекты и летальные исходы - проблемы налогоплательщиков.
В случае отсутствия окончательного утверждения компенсация ущерба исключается.
Национальные законы де-факто не имеют отношения к Pfizer.
Обязательство по покупке, даже если есть альтернативы.
И еще много безнравственных пунктов.

Нет сомнений: документы по контракту подлинные. Бразильские данные поступают с официального сервера, их электронная подпись проверена. Так выглядят контракты между фармацевтическим гигантом Pfizer и странами мира.

Невообразимые суммы национального богатства были переданы частной компании в поистине абсурдных условиях, так что почти неизбежно приходится думать о коррупции на высшем уровне, о гигантском уголовном деле.

Для контрактов были согласованы положения о конфиденциальности от 10 (Албания) до 30 лет (Израиль). Очевидно, это не совсем сработало, поэтому и информацию, и документы, независимо от репрессий, больше нельзя удалить из Интернета. Можно предположить, что договоры с другими странами отличаются друг от друга лишь в мельчайших деталях, но в основном они идентичны.

Утечка секретных контрактов Pfizer: отсутствие рисков, отказ от ответственности, ростовщичество и многое другое.

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Цена для Албании составляла 12 долларов за дозу. Хотя в различных международных исследованиях подчеркивалось, что цены в разных странах не отличаются, на практике это не так. Израиль платит ошеломляющие 62 доллара за дозу, что более чем в пять раз больше. Налогоплательщики США также пострадали, поскольку штаты заплатили по 19,50 долларов США за дозу. Цена за дозу для Австрии или Германии будет очень интересной в будущем. Цена покупки была одним из самых тщательно охраняемых секретов этих гнусных соглашений.

Убрать с рынка конкурирующие продукты или эффективные лекарства?

Этот отрывок контрака становится особенно коварным после того, как покупатели соглашаются, что никакое другое лекарство или активный ингредиент, способные лечить или вылечить Covid-19, не может изменить договорную ситуацию с Pfizer. Международные комментаторы видят в этом отрывке обещание убрать с рынка эффективные лекарства и методы лечения, что объясняет ужасные информационные кампании против ивермектина и других проверенных лекарств. Эта практика могла привести к гибели сотен тысяч людей по всему миру.

Покупатель признает и соглашается с тем, что усилия Pfizer по разработке и производству продукта носят амбициозный характер, подвержены значительным рискам и неопределенностям, а также с тем фактом, что для предотвращения, лечения или профилактики Covid-19 используется другое лекарство или вакцина - успешно развившаяся инфекция или одобренный до утверждения продукта не отменяет насущной необходимости предотвращения распространения инфекции Covid-19, которая представляет серьезные угрозы и пагубные последствия для жизни и здоровья населения.

Национальные законы бессмысленны.

В контракте нет указания на то, что партнер по контракту должен соблюдать законы, постановления и стандарты соответствующего государства. Особо исключено применение местных законов. Производителю даже не нужно ничего доставлять вовремя.
Покупатель же должен делать всё. Например, мы можем защитить производителя по всем вопросам компенсации и других юридических непредвиденных обстоятельств и обезопасить производителя от любых ограничений. Это начинается с судебных издержек и заканчивается всеми мыслимыми вариантами штрафов, претензий или других финансовых расходов. Обычно договор недействителен, если он аморален. Ни одно правительство не имеет права объявлять применимые законы недействительными в секретном договоре.

Все без исключения убытки и последствия несет ответственность покупатель, налогоплательщик.

Неважно, против кого возбуждается судебный спор, хочет ли субъект клинического исследования получить компенсацию за перенесенные страдания, предъявляют ли жертвы значительных побочных эффектов иски в суд в отношении Pfizer/Biontech о возмещении ущерба, является ли вкладыш в упаковке неправильным... Таким образом, это противоречит закону о фармацевтике, не имеет значения, какое упущение, какие последствия, какую катастрофу совершает Pfizer/Biontech. Если будет установлено, что компания Pfizer/Biontech похитила патент, не принадлежащий компании, налогоплательщикам придется выплатить компенсацию тем, чья интеллектуальная собственность была украдена.

Pfizer получает согласованное количество за каждую заказанную дозу вакцины, независимо от того, сколько фактически используется и независимо от того, получит ли вакцина окончательное одобрение или нет.

Эффективность и побочные эффекты неизвестны.

Покупатель (государство) подтверждает, что ни эффективность, ни долгосрочные эффекты препарата неизвестны и что могут быть побочные эффекты, которые ранее были неизвестны.
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21.11.2021 07:35 Відповісти
ещо 1 вариант
Увидел новость такую тревожную, ещё не проверил, но похоже на правду Руководители Коммунистической партии Китая обсуждают вакцинацию и говорят, что «все, кто принял вакцину, будут мертвы».

Жуткая китайская внутренняя видеоконференция (видео ниже) перехвачена разведкой и обнародована одним из американских политиков в Twitter.

В рамках этой видеоконференции, очевидно, руководители Коммунистической партии Китая обсуждают будущее США после распространения вакцины: «Все, кто принял вакцину, будут мертвы» - звучит из уст одного из выступающих.

Утечка отрывка перехваченной видеоконференции начинается с того, что один из членов КПК, организовавший видеоконференцию, говорит другим участникам: «Больше всего КПК хочет, чтобы американские войска прошли вакцинацию».

Он продолжает: «Как только они получат прививку, вооруженные силы США рухнут, и КПК восторжествует».

«После того, как американские войска пройдут вакцинацию, я говорю вам, что вакцинация против вируса КПК, по сути, будет близка к завершению».

Далее говорится:

«Когда элитарное общество США из страха смерти, из-за отсутствия доверия или потому что эти негодяи, политики с низкой репутацией, оппортунисты, захотят уйти от ответственности, особенно когда Уолл-стрит, голливудские знаменитости, Белый дом и войска вакцинированы, я могу заверить вас, что проблемы вакцинации не будет».

«Люди, которые делают прививки, скоро закончатся. Те, кто продвигает вакцинацию за кулисами, вероятно, достигли своих целей».

Далее речь идёт о «противоядии»...

«Вакцинацию больше не будут проталкивать, а противоядие обязательно предложат».

В этот момент один из участников видеоконференции спрашивает:

«Противоядие появится?»
Ещё один человек задаёт вопрос: «От чего это противоядие?»

Основной докладчик видеоконференции отвечает:

«Это не для того, чтобы вылечить вред, нанесенный вакцинами, это для того, чтобы предотвратить передачу вируса, это не лекарство от вакцин».

Затем он озвучивает очевидные факты: «Те, кто прошёл вакцинацию, обречены на смерть. Противоядие для вакцин все еще находится в руках КПК. Поскольку КПК хочет вашей смерти, как она может предложить противоядие?»

На этом моменте видео обрывается.

Утечка видеозаписи была обнародована Джеромом Беллом.

Республиканец Джаром Белл баллотируется во втором округе Конгресса штата Вирджиния.

В пятницу он написал в Твиттере:

«Проверить все 50 штатов. Арестовать всех причастных. Отдать всех причастных под суд. Осудить всех причастных. Повесить всех причастных».

Белл, прослуживший в ВМС 27 лет в звании первого сержанта, баллотируется как консервативный кандидат по программе «Америка прежде всего» в пригородном округе, включающем район Вирджиния-Бич, говорится на сайте его кампании. В настоящее время округ представляет демократ Элейн Лурия.

Белл загрузил видео в Twitter и буквально через несколько минут после публикации перехваченной видеоконференции из Китая его аккаунт в Твиттере был навсегда приостановлен.

Источник сообщает, что сотрудник разведки смог получить доступ к его аккаунту, записать видео и переслать надёжным людям.
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21.11.2021 07:42 Відповісти
Інформація стара, але від того не менш актуальна.
Антидот від ковіду-19 дійсно є. Це Івермектин. Його можна приймати як профілактично (1мг на добу + 1мг через 7 днів - при імовірному контакті з хворими), так і ургентно (1.2мг на добу три дні підряд).
І вуаля, як кажуть хранцузи
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22.11.2021 17:41 Відповісти
Знову кількість одужавших більша, ніж кількість нових випадків. То є добре
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20.11.2021 09:04 Відповісти
Та это лишь зафиксированные случаи, а сколько не ходят по больницам или те, кто переносят в очень легких формах?)) Эта статистика не показывает реальные цифры.
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20.11.2021 09:08 Відповісти
Так завжди було: частина людей, що захворіла на ГРВІ та грип одразу йшла до лікаря, а частина займалася самолікуванням та переносили вказані захворювання "на ногах".
Особисто у мене така особливість: алергія на кондиціоновпне повітря: варто 1-2 години посидіти під кондиціонером (немає значення, працює на обігрів чи охолодження) починається нежить та сльозотеча. Ясна річ, з такими симптомами до лікаря ніколи не ходжу. Температури немає - щакапує ніс мірамістином чи злопгексідіном, і через 2 дні проходить.
А от колеги по роботі мого нежитю лякаються, хоча на роботі весь час в масці
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20.11.2021 11:01 Відповісти
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20.11.2021 09:12 Відповісти
Ты реально тупое.😂🌷×÷×
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20.11.2021 09:43 Відповісти
Если пишете за каждый день количество умерших от ковид,тогда уже пишите сколько умерло от сердечно-сосудистых,онкологии и др. заболеваний.А то сравнить не счем.
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20.11.2021 10:02 Відповісти
думаю если у умершего например от инсульта находят ковид то его приписывают в эту статистику...
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20.11.2021 10:29 Відповісти
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20.11.2021 10:50 Відповісти
Від ковіду помирати не треба.
Міняєте пошуковий сервіс з гугла на DuckDuckGo на своєму браузері, потім даєте запит на своїй рідній мові, щось на кшталт "ліки від ковід".
Ну і далі, як заповідав Тарас Григорович, учітеся, брати мої, ДУМАЙТЕ, читайте.

Але Тарас Григорович навіть уявити не міг, що " учітеся" замінять на ЗНО Далі вже діло техніки - думати і читати ніхто не хоче.
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Щоб шукати ліки від ковіду та адекватно оцінювати результати, треба мати відповідну освіту та, дуже бажано, досвід роботи у відповідній галузі. Інакше можна без проблем знайти усілякі лопухи та масу інформації, яку ви не здатні переварити. Я вже не кажу про те, що такі пошуки треба робити використовуючи спеціалізовані наукові та медичні системи. Ще якось буде працювати Google Scholar, хоча доступу до відповідних видань він вам не надасть. А в загальному випадку, що з Google, що з DDG, ви знайдете лише мегатони сміткових сайтів, та мегатони реклами різноманітних фуфломіцинів. Я вже мовчу про то, що шукати це треба на англійскій мові, знайти щось толкове в укр- або ру-неті практично неможливо. Як то кажуть ваши брати по розуму - "думай(те)".
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20.11.2021 12:41 Відповісти
вся интернетина, и международная, засрата ковидоспамерской брехнёй
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20.11.2021 14:58 Відповісти
Я говорю не про интернетину, а про специализированную литературу, где люди оперируют данными, а не слухами и бложиками.
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20.11.2021 15:35 Відповісти
ты полный ноль в этом
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20.11.2021 15:41 Відповісти
Ваня, это моя профессия.

Поэтому у меня и вызывает полный facepalm всё то, что тут пишут полоумные люди. Мне было бы и всё равно, по большому счёту, но вот родители и другие родственники читают весь этот бред, которого в интернете очень много и который рассчитан на "быстрое понимание", и потом их очень тяжело уговорить принять правильные решения. А так мне пофиг, на самом деле. Хотите заниматься дарвинизмом, гробить экономику и медсистему - ну ваше право, чо...
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20.11.2021 23:07 Відповісти
Куди можна витратити тисячу від Зеленського? Або йдіть на йух дорогенькі...
- https://www.youtube.com/watch?v=LLtvpM9b5o4
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20.11.2021 18:40 Відповісти
на вінок через 0.5-5 років.
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21.11.2021 10:52 Відповісти
искуственый голод и дефецит https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OdtcB4gZQ_I
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21.11.2021 07:54 Відповісти
 
 