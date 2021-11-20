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311 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19 за останню добу, з початку кампанії повністю імунізовані 9,6 млн людей

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

311 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19 за останню добу, з початку кампанії повністю імунізовані 9,6 млн людей

За останню добу, 19 листопада, в Україні 311 316 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані 212 522 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу - 12 755 984 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 661 304 особи. Всього проведено 22 417 288 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+8
Оце хтось свій Wi-fi назвав! Респектую! Жорсткий троль....)
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20.11.2021 09:51
+6
Пока ваксеры шутят - посмотрим что будет через год два
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20.11.2021 10:27
+5
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20.11.2021 10:04
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311 млн.Українців вакцинувалися за день)
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20.11.2021 09:45 Відповісти
пeрeд вихiдними ширнулися. у вiруса ж є вихiднi.
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20.11.2021 10:43 Відповісти
Оце хтось свій Wi-fi назвав! Респектую! Жорсткий троль....)
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20.11.2021 09:51 Відповісти
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20.11.2021 10:01 Відповісти
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20.11.2021 10:04 Відповісти
и зажечь
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20.11.2021 10:05 Відповісти
Вакси надають перевагу шприцу в жопі
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20.11.2021 12:32 Відповісти
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20.11.2021 10:04 Відповісти
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20.11.2021 10:15 Відповісти
Ахахахахахах... №3 название сети моих соседей сверху. Буква в букву...
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20.11.2021 11:26 Відповісти
И ШО даже магниты к плечу не прилипают ? А я понял , там чипы , правда он с аккумулятором или другим источником питания должен быть , но то мелочи , дядя Илон все придумал ............
На эти вопросы на днях мой сын ответил : Зачем кому то разрабатывать микро технологии , когда нашим стадом баранов , можно легко управлять при помощи боевой пропаганды. Если они до сих пор верят , что Порох смог украсть 80 лярдов баксов при бюджете Украины в 40 , то не какие микро технологии им просто не надо.
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20.11.2021 10:00 Відповісти
Що цікаво, більшість тих, хто вже вакцинувалися, як то кажуть, взули й забули, щепилися, написали про це пост і перейшли до інших тем сьогодення.
Антиваксери ж більше нічого, здається, не помічають довкола, крім намагання їх, бідолах, вакцинувати, й пишуть своє 24\7.
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20.11.2021 10:09 Відповісти
Я не могу тебе ответить по существу - меня опять забанят. Извини.
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20.11.2021 10:29 Відповісти
Научное? Говно сайт сделал говновброс для впечатлительных идиотов.
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20.11.2021 10:48 Відповісти
Там международный форум; есть англоязычный раздел.
Идите туда и оспаривайте, если хотите. Материал размещён в разделе "Медицина".
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20.11.2021 10:50 Відповісти
Жаль вашу ссылку удалили.На этом сайте вообще админы зажигают по беспределу.Удаляют даже ссылки офф.сайтов МОЗа о клинических испытаниях,я просто в шоке.
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20.11.2021 17:14 Відповісти
Шурик. Скажи, у вас в "австралии" все такие "умные"?
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20.11.2021 10:15 Відповісти
Как там у вас в "австралии" говорят - Не гони беса Читай здесь, слопатоед, может хоть на украинских форумах ума наберешься
https://ggb.by/news/493/
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20.11.2021 10:32 Відповісти
Персональные оскорбления означают поражение в дискуссии. Помни об этом.
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20.11.2021 10:34 Відповісти
а какое это оскорбление? Простая констатация. Вы же московиты с лопат жрете регулярно. И доказательство этому имеются.О какой Пабеде ты тут бредишь, мокша?
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20.11.2021 10:42 Відповісти
ляксандр, помни, констатация факта - не оскорбление.

а оскорбление мудака, который сам провоцирует- никакое не поражение. это тебе на будущее.
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20.11.2021 12:30 Відповісти
Какая вакцина дает защиту только на неделю, умник?
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20.11.2021 10:35 Відповісти
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20.11.2021 10:07 Відповісти
Пока ваксеры шутят - посмотрим что будет через год два
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20.11.2021 10:27 Відповісти
Что будет через год можешь посмотреть сейчас по ситуации в Израиле



November 18
Updates

467 new cases in Israel [source]

November 17
Updates

516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]
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20.11.2021 10:40 Відповісти
Что будет через год можешь посмотреть сейчас по ситуации в Израиле/
Зачем нам Израиль через год,если спортсмены дохнут как мухи уже сейчас.
Ознакомься с ОГРОМНЫМ списком: https://greatawakening.win/p/13zzjrExY8/anyone-notice-a-pattern-yetyou/
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20.11.2021 17:43 Відповісти
Неспортсменов умерло больше:

Coronavirus Cases:
257,187,968

view by country

Deaths:
5,159,347
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Список составлять будешь?
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20.11.2021 17:55 Відповісти
Вчора відео дивився де ізраїльскі дослідження описували ,згідно яких у людини,що перехворіла ковідом у 13 раз менша ймовірність захворіти повторно і у 27 раз менша у важкій формі ніж у повністю ВАКЦИНОВАНИХ! Хто не хворів той хай вакцинується, але що за бажання вводити ту заразу всім підряд.
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20.11.2021 10:28 Відповісти
Це вже багато разів спростовувалось, навіть тут. Якщо хтось перехворів у такій формі, що не знав, то вакцина йому нічого поганого не зробить. Якщо хворів, то це фактично зараховується як вакцінація. Ніякими тестами та аналізами не можна отримати якогось кількісного показника, за яким можна було б сказати, що людині робити вакцину не має сенсу. Це є офіційний висновок після відповідних досліджень. Так виходить тому що а) аналітичні дані можуть дати результат лише по дуже лімітованому набору (антитіла ітд) та 2) для кожної людини ці рівни індивідуальні.

Розповіді про "набагато меншу ймовірність у хворівших" це звичайні побрехеньки бабок на лавці.
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20.11.2021 12:57 Відповісти
Найбільший ізраїльський медфонд це бабки на лавочці?Тоді вся статистика про позитив від вакцини тоже плітки.
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20.11.2021 14:53 Відповісти
Ми не тєлєпати та не знаємо що саме ви там дивилися. Взалагі первинна інформація не дається у вигляді "відео". Крім того, це могло бути відео про якійсь конкретні результати та окреме дослідження. Більшість людей не розуміє як працює система наукових та медичних публікацій, як саме треба трактувати висновки таких публікацій та як саме треба їх узагальнювати.
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20.11.2021 15:05 Відповісти
Я їм співчуваю......
А я перехворів два рази і колоти собі цю гидоту не збираюсь....... у всякому разі добровільно - хіба що змусять...
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20.11.2021 10:35 Відповісти
хіба що змусять...
Ви не козак?
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20.11.2021 17:59 Відповісти
Заражают здоровых людей и называют это иммунизацией.Главное,не забыть лозунг врачей"Не навреди".У здорового человека,шанс умереть при встречи с вирусом 5%,а выжить 95%.Но всё сегодня представлено наоборот.Що у заболевшего,шанс выжить 5% из 95% как при Эболе
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20.11.2021 11:02 Відповісти
> "Що у заболевшего,шанс выжить 5% из 95% как при Эболе "

Мракобесы, от того, что вы напишете первый пришедший вам в голову бред, этот бред не станет реальностью.
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20.11.2021 12:59 Відповісти
Ну какой же это бред?Это факт.Иначе бы из 251 миллиона,умерло не 5,а 245,а 5 выздоровели бы
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20.11.2021 13:06 Відповісти
Обратитесь ко врачу-психотерапевту, пожалуйста.
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20.11.2021 13:09 Відповісти
У тебя с математикой проблемы?251 миллион заболевших,из них 245 выздоровели и только 5 миллионов летальных.В вашей парадигме принятия реальности,выглядит всё наоборот.245 миллионов летально и только 5 миллионов выживших
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20.11.2021 13:17 Відповісти
Это вот это моя парадигма - "Заражают здоровых людей и называют это иммунизацией"? Такое написать может только психически нездоровый человек. Равно как и "только 5 миллионов летальных".
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20.11.2021 13:26 Відповісти
Именно здоровых.Бо человек,может вообще не пересектись с вирусом.А если даже и пересечётся,то шанс умереть у него 5% и 95% спокойно переболеть и забыть,получив природный иммунитет.А,шо делают?Берут здорового человека,как тех 3 000 учителей,оказавшиеся вакцинироваться и под угрозой увольнения заставляют колоть в себя вирус
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20.11.2021 13:37 Відповісти
1) Я не хочу играть в 5%, этот процент огромен и будет создавать горы трупов. Если вы считаете иначе - обратитесь к психотерапевту.
2) Кроме летальных исходов если намного бОльший процент тяжёлого течения, вероятность попасть в него процентов 15%.
3) Вакцинация всегда делается здоровым людям, в этом сам смысл вакцинации.

Засим прошу вас пройти в известном направлении. Я не злобный человек, поэтому искренне вам (и вашим близким) желаю никогда не столкнуться с тяжелым течением ковида. Потому что если (не дай бог) такое случится, вы моментально забудете ваши весёлые смайлики.
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20.11.2021 13:44 Відповісти
Какой больший %?!Именно вакцинированные и несут в себе больший %,когда уколовшись разносят вирус к тем,кто ещё не болел.
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20.11.2021 13:47 Відповісти
За исключением "классических" инактивированных китайских вакцин, остальные (все европейские и штатовские вакцины) не содержат полных вирусов, поэтому вакцинированный человек в принципе не может болеть и, тем более, быть заразным. Если вы этого не понимаете, то отправляйтесь в среднюю школу. Если и после этого не понимаете и настаиваете на своём маразме, то вы клиент психиатра.
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20.11.2021 13:50 Відповісти
Ну так зачем вакцинация,объяснить можешь,когда 245 из 251 миллионов выздоравливают?Или даже так.Зачем вакцинировать 245 миллионов получившие природный иммунитет,или те же потенциально здоровые и ещё не переболевшие 245 миллионов,способные забороть вирус без вакцинации
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20.11.2021 13:56 Відповісти
Я уже устал это объяснять. Во-первых, смертность в 2% от популяции это неприемлемый процент, так как без мер переболеют все. Во-вторых, эта смертность рассчитана с учётом терапии (кислорода и тд). Если пустить на самотёк, смертность будет выше. В-третих, процент больных, требующих обследования и госпитализации, огромен (порядка 15%), он полностью парализует медсистему, так как число требуемых коек в несколько раз превышает число доступных вообще. В-четвёртых, у ковида очень длительный воостановительный период и конкретные пролонгированные последствия. Природный иммунитет от него нестабилен и непредсказуем, вакцинация же даёт ровный, предсказуемый эффект.

Вакцинация это единственный метод привести в сознание общество, вывести экономику из локдаунов, а медицинскую систему из перманентного коллапса. Я болел ковидом, лежал в госпитале, и спустя положенные шесть месяцев сломя голову побежал делать вакцину, чтобы подобное больше не повторилось. И да, буду вакцинироватсься и дальше. А ваши весёлые смайлики моментально испарятся, как только вы или ваша родня угодят в 15% тяжелого течения, это я вам гарантирую.
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20.11.2021 14:04 Відповісти
2% это зона риска и есть эти 5 миллионов,которым нужна вакцина.Зачем нужна вакцина тем 245ти миллионам переболевших или потенциально, в будущем заболевшим другим 245ти миллионам,которые будут в состоянии перенести вирус без вакцинации.Зачем им вакцина?Щоб не нагружать медичку?Так это не оправдывает вакцинацию
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20.11.2021 14:10 Відповісти
Я выше внятно объяснил. Если не дошло - марш обратно в школу. Если снова не дошло - в жёлтый дом. У меня всё.
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20.11.2021 14:15 Відповісти
Нифига ты не объяснил,кроме нагрузки на медичку от потенциальной зоны риска в кол-ве 2% или 5 миллионов.А зачем вакцинировать 245 миллионов,которые спокойно в состоянии перенести вирус и без вакцинации, объясни
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20.11.2021 14:24 Відповісти
Купи слона (с)
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20.11.2021 14:31 Відповісти
Это будет такой же ответ китайского прихвостня,возглавляющего мировой МОЗ на вопрос судьи:Зачем вы объявили пандемию, приведшую к потерям мировой экономики и зашугали весь глобус?
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20.11.2021 14:41 Відповісти
Все говорят "Это будет такой же ответ китайского прихвостня,возглавляющего мировой МОЗ на вопрос судьи", а ты возьми и купи слона (с)
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20.11.2021 14:42 Відповісти
Ну да.Только вместо купи слона,купи вакцину
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20.11.2021 15:13 Відповісти
уже тошнит от вашей чуши
У меня лично 2 знакомых тяжело переболело на 4ый месяц вакцинации пфайзером, и 1 - после астры.
Пишите исчо как "вакцинированный человек в принципе не может болеть и, тем более, быть заразным". Именно вам пора к психиатру
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20.11.2021 14:35 Відповісти
Это наглое враньё. И астра, и файзер содержат лишь несколько компонентов вируса, они в принципе не могут заразить человека, это невозможно даже теоретически. Однако если человек на момент вакцинации и вскоре после неё подхватил ковид, то вакцина ему не поможет, так как ей требуется время для выработки иммунитета.

В целом, ваш "личный опыт" не особо релевантен после тонн маразма и откровенного мракобесия, написанного вами здесь.
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20.11.2021 14:40 Відповісти
еще раз, для неумеющих читать. Люди заразились ковидом на 4ый месяц после вакцинации.
Это в ответ на вашу чушь что вакцинированный не может болеть.
Ваши ценные советы с вашей постковидной энцефалопатией меня не интересуют.
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20.11.2021 14:47 Відповісти
Ещё раз: доказательство примером не является доказательством. Вакцинированые могут болеть, но процент тяжелого течения намного меньший, как и процент летальных случаев. Да и не знаем мы, что там ваши знакомые сделали. Небось справку купили. В конце концов, какой вменяемый человек будет знакомым откровенного мракобеса?
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20.11.2021 15:02 Відповісти
мракобес как раз вы. Риторику изменили за пол-часа
так вакцинированные уже могут болеть, оказывается?? так может свой пост что не могут - удалите?
Они реально кололись, и еще меня уговаривали.
Я помню, что им ответил: вы колитесь, а я на вас посмотрю.
В итоге они вакцинированные заболели, и не легко.
Я - пока держусь.
Но если эффект Марека таки наступит - а к тому идет - шансов у невакцинированных не останется.
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20.11.2021 15:20 Відповісти
Что?.... Никакая вакцинация ни против какой болезни не может дать 100%-й гарании. Таковую может дать только морг. Я с самого начала говорил, что и вакцинация, и пандемия регулируются исключительно вероятностными процессами. Вакцинация снижает вероятность, и когда эта вероятность снизится у значительного процента популяции, то резко падает скорость распространения инфекции.

Всё остальное написаное вами это или попросту враньё, учитыва что вы тут уже наморозили, или ваши знакомые попросту врут. Или оба фактора вместе. Не будет никаких "мареков", будут трупы по тысяче в день до тех пор, пока туповатый мудрий нарид играется в докторов.
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20.11.2021 15:29 Відповісти
"За исключением "классических" инактивированных китайских вакцин, остальные (все европейские и штатовские вакцины) не содержат полных вирусов, поэтому вакцинированный человек в принципе не может болеть и, тем более, быть заразным"
Это ваша цитата выше.
Енцефалопатія дається взнаки....
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20.11.2021 15:40 Відповісти
В данном обсуждении речь шла о том, что человек якобы может стать заразным вследствие вакцинации. Это один из типичных мифов, что вакцина это якобы болезнь в лёгкой форме и вследствие вакцинации человек якобы может заболеть серьёзно ковидом. Нет, не может.

Что касается возможности подхватить ковид "на стороне" после вакцины, то такая вероятность есть всегда (она есть и для любой вакцины, не только от ковида). Вакцина и вакцинация работает на вероятностях, а не "заразился/не заразился".
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20.11.2021 15:48 Відповісти
Саша Семеркин не писал вам про заразность вследствие вакцинации, а про возможную заразность ПОСЛЕ.
После вакцинации люди заражаются, разносят вирус и даже болеют. Это не секрет. Степень госпитализации и летальности вакцина уменьшает, но только в окне своего действия.
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20.11.2021 15:54 Відповісти
Ну так и есть. Вакцинированный при контакте с носителем может подхватить заболевание и перенести его в лёгкой форме. Вакцина значительно уменьшает вероятность тяжёлого течения, а также сокращает период, в течене которого человек может быть заразным. Именно по этой причине тот, кто контактировал с больным, так или иначе должен идти на двухнедельный карантин, даже если он вакцинирован. И именно по этой причине вакцинация работает только если привит определённый минимальный процент популяции. Этот процент зависит от каждого заболевания и для ковида он довольно высок, больше 85%. Те жалкие 20%, что в Украине, не оказывают никакого влияния на распространение вообще.

Смотрите, этот спор про вакцины был задолго до ковида. Например, это было один из любимых аргументов антиваксов-родителей, дескать "чего вы боитесь, ваш же ребёнок вакцинирован, значит он не заболеет, даже если заболее мой невакцинированный". И все попытки объяснить, что при вакцинация так не работет и при достижении определённого порога инфекция будет взрывоподобно распространяться и представлять опасность для всех, включая вакцинированных, были как об стенку горох. Сейчас та же история идёт с ковидом.
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20.11.2021 16:04 Відповісти
Мои знакомые перенесли НЕ в легкой форме. На антибиотиках, гормонах и длительном больничном....
Но без госпитализации и кислорода.

И так как вы себе представляете, у нас в стране без бустера, работать не будет. Уже через 1 мес. честно вакцинированные весной обнулятся и % вакцинированых останется только на бумаге.
Поэтому для ваших пресловутых 85% нужна или 1временная вакцинация, (что невозможно в большой стране) и все равно потом бустер, или бустер в Украине уже сейчас, для тех, кто прививался весной.
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20.11.2021 16:17 Відповісти
> "Мои знакомые перенесли НЕ в легкой форме. На антибиотиках, гормонах и длительном больничном.... Но без госпитализации и кислорода."

Это само по себе маразм. Ни антибиотики, ни какие-то гормоны не применяются при ковиде, потому что они не нужны. Если вытянули без госпитализации и кислорода, значит форма не была тяжёлой. Потому что в тех случаях, когда реально нужен кислород, велика вероятность попросту склеить ласты при его (кислорода) отсутствии.

Бустер в Украине с таким процентом вакцинированных нужен только тем, кто уже вакцинирован согласно плану, а таких не так много. И процент вакцинированных бустер не увеличит.
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20.11.2021 16:26 Відповісти
Ну допустим.А как ты узнаешь,шо ему помогла именно вакцина,а не собственный иммунитет?Может есть мерило,эталон какой то,щоб удостовериться в том,що человек заборол вирус именно благодаря вакцине,а не собственному иммунитету.Вот допустим человек вакцинировался,потом заболел и выздоровел.Шо ему скажет врач?За счёт чего он выздоровел?За счёт вакцины или собственного иммунитета?Врач скажет мабуть,що благодаря вакцине и он молодец,но на самом деле,он выздоровел бы и так без вакцинации.Но он об этом не узнает.Вакцинация лишила его права знать,каким образом он заборол вирус.Личному иммунитету или вакцине.
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20.11.2021 15:26 Відповісти
Таких мерил попросту нет.
Выздоровел бы или нет без вакцинации неизвестно. Вакцина увеличивает процент выздоровевших. Что касается "права знать", то такого права нет и оно никому не интересно.

Антиваксы, вы сейчас занимаетесь отрицанием не ковида, а вакцинации как таковой (которой уже более сотни лет)....
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20.11.2021 15:33 Відповісти
Ковид по Миру гуляет с шестидесятых,а такой психоз происходит впервые в 2021 году.И я не против вакцинации для зоны риска и тех,кто взвесил для себя все За и Против.Если человек подпадает в категорию зона риска имея побочки,ведущие к осложнениям,то такому человеку лучше привиться и выбрать меньшее из зол.Бо это решение действительно для него жизненно важное.Появляется хоть какой то шанс.Но зачем здоровым людям,тем же учителям,которые видимо даже не болели,бо не имеют сертификата и неизвестно заболеют ли вообще когда нибудь ,вакцина
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20.11.2021 15:45 Відповісти
Бред, уже много раз обсуждались и категории риска, и числа с теми, кто заболеет, и кто умрёт, на основании которых было принято решение о массовой вакцинации. Никто не будет бегать лично за вами с книжками и графиками, чтобы лично вам объяснить, после многих часов лекций, на каком основании принимались решения. Поэтому для таких как вы придумали закон, если люди плохо образованы и не понимают арифметику. Австрия уже сдалась и будет колоть мракобесов силой, раз до тех не доходит. Дойдёт и до вас.
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20.11.2021 15:51 Відповісти
Та шо ж тут непонятного?Вернёмся к первому уроку.251-245=6 летальных исходов,против 245 выздоровевших.Вы собираетесь кого колоть?Тех кто заборит вирус и без вакцины,или тех,кому она действительно нужна?
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20.11.2021 15:59 Відповісти
Вы бот?... Мы идём по кругу уже сотый раз.
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20.11.2021 16:05 Відповісти
Нет.Просто повторяем первый урок.Где арифметика в пользу выздоровевших,опровергает обязательную вакцинацию
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20.11.2021 16:08 Відповісти
По такой "логике" всё, что больше 50% выживших, работает "в пользу выздоровевших".
Вы больны головой. У меня всё.
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20.11.2021 16:27 Відповісти
При чём здесь 50%,когда речь о 5%?При 50%-это уже совсем другой расклад к которому Ковид не имеет отношения.Нас интересует 5% смертности от 95% выздоровевших на реальное время
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20.11.2021 16:35 Відповісти
Не меньше 50% людей покупают настоящий сертификат, так что вся эта статистика до пи"ды! При чем покупают богатые, влиятельные, чиновники, судьи и т.д. в то же время вакцинируются в основном бедные слои общества.
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20.11.2021 11:10 Відповісти
правильно, покупать надо не поддельный, а настоящий сертификат. Когда он в кармане, кислородная маска не так давит на лицо и концентратор не так громко гудит
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20.11.2021 14:18 Відповісти
эффект Марека. Именно туда мы идем

Смертность цыплят, зараженных болезнью Марека, была довольно низкой. Современные штаммы вируса Марека, появившиеся спустя десятилетия после введения первой вакцины, вызывают образование лимфомы по всему телу курицы, а смертность достигла 100 % среди невакцинированных цыплят. Вакцина против болезни Марека является «негерметичной вакциной», что означает, что предотвращаются только симптомы болезни. Инфицирование хозяина и передача вируса не подавляются вакциной.
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20.11.2021 14:37 Відповісти
Тебя не смущает, что болезнь Марека - это вирусное опухолевое заболевание птиц? И всегда таким было.
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20.11.2021 16:49 Відповісти
а вас не смущает что мы говорим вирусах прежде всего??
И что они вызывают - опухоли или поражение легих - это уже 2ой вопрос
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20.11.2021 17:22 Відповісти
Меня еще смущает, что что вирус болезни Марека двухцепочечный ДНК вирус, а вирус SARS-CoV-2 - одноцеаочечный РНК вирус. А Вас это не смущает?
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20.11.2021 17:30 Відповісти
нет. Мы говорим об общих принципах функционирования вирусов. Они все мутируют, и вакцинация гипотетически способна сделать этот процес более агрессивным.
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20.11.2021 20:19 Відповісти
За более чем полтора века вакцинации от натуральной оспы сколько более агрессивных ее штаммов возникло?
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20.11.2021 20:35 Відповісти
не путайте хрен с пальцем.
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20.11.2021 20:55 Відповісти
А вот этот чел путает:
Женя-Женя

нет. Мы говорим об общих принципах функционирования вирусов. Они все мутируют, и вакцинация гипотетически способна сделать этот процес более агрессивным.

20.11.2021 20:19

Не правда ли, он феерический дурак?
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20.11.2021 21:00 Відповісти
коли врачікі почінають за цепочку ДНК і "об общих принципах функционирования вирусов"
мама - роди меня обратно!
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20.11.2021 22:41 Відповісти
 
 